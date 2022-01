Sky e NOW, tutti i film da guardare a gennaio 2022

Gli appassionati del magico mondo di Harry Potter potranno riabbracciare i loro amati personaggi in un divertente quiz show diviso in 4 episodi che aprirà il nuovo anno di Sky all'insegna della magia. Se invece cercate azione e adrenalina allora Dom e la sua famiglia potrebbero accontentarvi, visto che è in arrivo l'ultimo capitolo di Fast & Furious. Tra le principali novità da sottolineare anche la presenza di Dune, che grazie ad una regia di altissimo livello ad opera di Denis Villeneuve ha convinto il pubblico. Oltre a queste pellicole sono previste altre importanti aggiunte, tra le quali spiccano dei veri e propri capolavori del cinema come La Finestra Sul Cortile e Le Ali della Libertà, in un catalogo che difficilmente vi lascerà delusi.



Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (Sky Cinema Collection, 1 gennaio 2022)

Quiz show suddiviso in quattro puntate condotto da Helen Mirren, nel quale i fan della saga dovranno contendersi la House Cup a suon di domande ed eliminazioni. Ovviamente ci saranno anche delle interviste ad alcuni dei protagonisti dei film atte a ripercorrere la genesi di questa fantastica saga, mentre tra i partecipanti non potevano mancare Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson.

Tra gli ospiti confermati anche grandi star di Hollywood, tra le quali: Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis ed Evanna Lynch. Infine una piccola nota relativa all'autrice J.K. Rowling, che in seguito alle polemiche che l'hanno colpita in passato non prenderà parte allo show. In ogni caso questo resta un appuntamento imperdibile per i fan che potranno tornare ad Hogwarts un'ultima volta. Leggete qui la nostra recensione di Harry Potter Return to Hogwarts.



Fast & Furious 9 - The Fast Saga (Sky Cinema Uno, 5 gennaio 2022)

Fast & Furious è ormai una saga che non ha bisogno di presentazioni, così come gli inseguimenti e le scene d'azione che hanno dominato i film negli anni. Come scrivevamo nella nostra recensione di Fast & Furious 9, purtroppo iniziano ad esserci degli scricchiolii nella famiglia di Dom (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez), e questo nono capitolo finisce per prendersi troppo sul serio puntando tutto sulla drammaticità degli eventi.

Una piega che inevitabilmente va ad inficiare sul titolo, e nonostante la direzione di Justin Lin, finisce un gradino sotto i precedenti. Fortunatamente non mancano comunque scene spettacolari e gare all'ultimo respiro, e anche per questo se siete fan della saga non potete perdervi questo nuovo capitolo.



Dune (Sky Cinema Uno, 8 gennaio 2022)

Quando sono iniziate a circolare le prime voci su Dune i dubbi erano tanti, soprattutto dopo la trasposizione di Lynch che non era riuscita a convincere i fan. Questa volta l'opera tratta dal romanzo omonimo scritto da Frank Herbert è stata affidata a Denis Villeneuve, e a posteriori è chiaro che è stata una scelta vincente. Come scritto anche nella nostra recensione di Dune, il viaggio messo in scena dal regista, pur non essendo esente da difetti, mostra dei pregi di grande rilievo, rafforzati da un cast di prim'ordine nel quale spiccano Timothée Chalamet a Rebecca Ferguson.

Un grande inizio quindi, che mette le basi per i prossimi capitoli lasciandoci dei personaggi solidi e una maestria visiva di primo livello. Se vi siete persi il nuovo Dune dall'8 gennaio lo potrete recuperare su Sky e NOW, in modo da prepararvi al meglio anche per il sequel che è stato da poco confermato. E a proposito di seguiti, se non l'avete fatto vi consigliamo di leggervi il nostro speciale su Dune Parte 2, per iniziare a farvi un'idea su quello che potrebbe aspettarci.



Le prime visioni Sky e NOW di gennaio

Harry Potter - la saga completa (Sky Cinema Collection, 1-16 gennaio 2022)

La serie di romanzi fantasy scritta da J. K. Rowling era riuscita a catturare l'attenzione di tutto il mondo, conquistandoci grazie ad un universo narrativo fantastico che rapiva portandoci in un altro mondo. L'uscita del primo film riuscì ad affermare la forza di quell'incantesimo, e la magia proseguì arrivando a coprire tutta la saga letteraria e frantumando un record dopo l'altro. Come spesso accade, i fan della versione cartacea non sempre sono stati entusiasti di alcune scelte fatte nelle trasposizioni, ma l'incredibile successo avuto anche in ambito cinematografico è innegabile, e alcune scene sono ormai scolpite nella memoria collettiva. Per celebrare il ventesimo anniversario di Harry Potter, Sky ci dà la possibilità di rivivere l'intera saga, e anche se quasi sicuramente l'avete già vista, difficilmente si può dire di no ad una nuova maratona verso Hogwarts.



Lasciarsi un Giorno a Roma (Sky Cinema Uno, 1 gennaio 2022)

Un amore che sembra eterno come la città che lo racchiude, ma che purtroppo non riesce a sostenere la prova del tempo arrivando alla conclusione. Il nuovo titolo Sky Original diretto da Edoardo Leo, che fa anche parte del cast, racconta la storia di due partner che cercano di lasciarsi in modo da non ferire eccessivamente l'altro, provando ad iniziare una nuova vita. Una storia sentimentale che vi farà emozionare, nella quale figurano nel cast, tra gli altri, Marta Nieto, Stefano Fresi e Claudia Gerini.



I Croods 2 - Una Nuova Era (Sky Cinema Uno, 2 gennaio 2022)

Titolo d'animazione del 2020 diretto da Joel Crawford che ripropone i protagonisti del primo capitolo, offrendoci degli eroi un po' sgangherati che però riescono a prevalere sugli ostacoli che trovano lungo il cammino. Tra una risata e l'altra i Croods hanno tutte le carte in regola per conquistare i più piccoli, mentre per gli altri alcune scelte potrebbero far storcere il naso. Una buona pellicola per passare una serata piacevole, anche se forse è bene non approcciarlo con aspettative troppo alte.



Io e Angela (Sky Cinema Uno, 4 gennaio 2022)

L'angelo della morte Angela (Ilenia Pastorelli) fa visita ad Arturo (Pietro Sermonti), un quarantenne che conduce una vita che all'apparenza è perfetta ma in realtà nasconde una fitta rete di bugie. Arturo accetterà il suo destino soltanto se l'angelo lo farà vendicare di quelli che si sono presi gioco di lui, in una sfida ostica che metterà a rischio anche l'immortalità dell'angelo stesso. Herbert Simone Paragnani è alla regia della pellicola, e preparatevi per un titolo che mescola elementi delle commedie e dei drama.



La Principessa Incantata (Sky Cinema Family, 6 gennaio 2022)

Film d'animazione diretto da Oleh Malamuzh, Nadezhda Dorofeeva e Aleksey Zavgorodniy che segue Ruslan, Mila e i loro sogni, in un viaggio all'insegna del coraggio e della forza di volontà. Un inaspettato nemico si metterà sulla loro strada, ma è proprio nei momenti di maggiore difficoltà che si riconoscono i veri eroi della storia.



Ariaferma (Sky Cinema Due, 7 gennaio 2022)

Il carcere sta per essere chiuso mentre il numero di agenti viene ridotto in vista del trasferimento. I pochi detenuti rimasti si adattano alla situazione, ma quando il cambio di prigione tarda ad arrivare iniziano a formare una solida comunità che viola una dopo l'altra le regole, iniziando a dettare legge e cambiando in modo radicale la situazione. Nel cast troviamo Silvio Orlando e Toni Servillo, mentre alla regia Leonardo di Costanzo, in un racconto nel quale la tensione aumenta un passo dopo l'altro.



Supernova (Sky Cinema Due, 9 gennaio 2022)

Harry Macqueen disegna un road movie struggente ed emozionante, nel quale seguiamo Sam (Colin Firth) e Tusker (Stanley Tucci) mentre ripercorrono alcuni luoghi del passato che hanno avuto un significato importante per le loro vite. I due stanno insieme da più di 20 anni, ma la demenza senile che ha colpito Tusker metterà a dura prova il loro rapporto, in una storia avvincente e incredibilmente profonda. Il futuro non sembra limpido come prima, ma l'amore tra i due non è un legame qualsiasi, e non vi lascerà di certo indifferenti.



Castle Falls (Sky Cinema Action, 10 gennaio 2022)

Dolph Lundgren è alla regia di questo esplosivo film d'azione nel quale il tempo è tutto e un prezioso tesoro rischia di diventare polvere. Infatti il Castle Heights Hospital sta per essere demolito a colpi di dinamite, ma in pochi sanno che dentro le mura un boss ha nascosto un bottino di milioni di dollari. L'ex combattente della squadra demolitrice interpretato da Scott Adkins scopre il segreto, ma si uniranno alla caccia anche una guardia carceraria (Dolph Lundgren) e una spietata banda di criminali, mentre mancano soltanto 90 minuti alla demolizione dell'edificio.



Gli altri film in arrivo su Sky e NOW

Dal 1 gennaio due capolavori intramontabili del cinema saranno messi a disposizione degli abbonati, ovvero La Finestra Sul Cortile, imperdibile film del 1954 diretto da Alfred Hitchcock, e Le Ali Della Libertà di Frank Darabont, inserito da Empire nella lista dei cinquecento migliori film della storia. Lo stesso giorno avrete anche la possibilità di passare una serata all'insegna della tensione riguardandovi Lo Squalo di Steven Spielberg, che ancora oggi è in grado di terrorizzare come agli esordi.



Dal 2 gennaio toccherà invece ad un'altra grande pellicola abbastanza recente, visto che arriverà Bastardi senza Gloria, film ambientato nella Seconda Guerra Mondiale che ripropone lo stile unico e inimitabile di Tarantino. E se pensate che lo spazio per le grandi pellicole sia finito, dovrete ricredervi, perché il 3 gennaio sarà aggiunto al catalogo Il Discorso Del Re, commovente film del 2010 diretto da Tom Hooper; mentre il giorno successivo toccherà al cult fantascientifico Blade Runner che consacrò il talento di Ridley Scott.



Se invece siete amanti del grande Stanley Kubrick, dal 7 gennaio sarà disponibile Arancia Meccanica, altra pietra miliare del cinema che potrete riguardarvi grazie a Sky. Infine, se cercate un'opera ambientata nella Seconda Guerra Mondiale capace di coinvolgere ed emozionare, Flags of Our Fathers di Clint Eastwood fa al caso vostro, grazie all'incredibile messa in scena della tremenda battaglia di Iwo Jima. Insomma, anche a gennaio i titoli da vedere e rivedere non mancheranno, soprattutto grazie alla presenza di alcuni capolavori ormai entrati di diritto nella storia del medium.