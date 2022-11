Sky e NOW, i film di dicembre 2022: da Ambulance ai Segreti di Silente

Sky e NOW hanno deciso di festeggiare le festività natalizie proponendo diversi film ad hoc, ma se non siete interessati al genere e vi sentite più vicini allo stato d'animo del Grinch, troverete comunque ciò che fa per voi, poiché arriveranno diversi titoli di spessore. Il coinvolgente Downtown Abbey 2, l'adrenalinico Ambulance di Michael Bay, e Animali Fantastici - I Segreti Di Silente, terzo capitolo dello spinoff di Harry Potter, sono alcuni tra i film in arrivo, e come al solito avrete a disposizione anche tante altre pellicole da scoprire e recuperare, come il commovente ed attuale Open Arms - La Legge Del Mare, o l'irriverente Il Ritratto Del Duca di Roger Michell.



E se per festeggiare il Natale avrete più tempo libero a disposizione, grazie a Sky saprete sicuramente come passare le vostre serate, poiché sarà disponibile ogni genere di pellicola, partendo dalle commedie, per arrivare ad opere drammatiche di grande spessore che non potete lasciarvi sfuggire.



Ambulance (19 dicembre 2022, Sky Cinema Uno)

Come scrivevamo nella recensione di Ambulance, questo è un titolo che si porta dietro in ogni sua sequenza lo stile di Michael Bay, il quale ancora una volta mostra la sua bravura nel girare scene d'azione adrenaliniche e frenetiche.

Come spesso accade per le pellicole del regista, sul piano della scrittura poteva essere fatto qualcosa in più, ma se avete apprezzato le precedenti opere di Bay, difficilmente rimarrete delusi, anche grazie ad un'ottima performance dell'attore Jake Gyllenhaal, che si dimostra perfettamente calato nella parte.



Downton Abbey II - Una Nuova Era (20 dicembre 2022, Sky Cinema Due)

Downtown Abbey è senza dubbio uno dei titoli più rilevanti degli ultimi anni, e dopo aver conquistato il piccolo schermo, è riuscito a proporre una grande storia anche nelle sale, come conferma questo secondo lungometraggio.

Nella recensione di Downton Abbey II lodavamo la capacita del film di Simon Curtis di usare i punti di forza della serie riproponendoli in modo convincente sul grande schermo, rendendo questo racconto imperdibile per ogni fan. Se avete voglia di tuffarvi nuovamente nelle trame legate alla famiglia Crawley, non potete far altro che recuperare questo film.



Animali Fantastici - I Segreti Di Silente (26 dicembre 2022, Sky Cinema Uno)

La saga di Animali Fantastici non si è purtroppo dimostrata all'altezza di Harry Potter, ma, come scrivevamo nella recensione di Animali Fantastici - I Segreti Di Silente, non mancano comunque alcuni guizzi creativi interessanti, per un terzo capitolo che sembra aver in parte corretto gli errori dei precedenti.

La magia portata in scena da David Yates segue la chiusura del cerchio dell'importante arco narrativo che vede Albus e Grindelwald protagonisti, ma lascia purtroppo in disparte Newt, meno centrale rispetto al passato. La vicenda principale de I Segreti di Silente farà sicuramente contenti i tanti fan di questo affascinante universo, ma difficilmente riuscirà a colpire come la saga originale, per un incantesimo riuscito a metà.



Tutti i film Sky e NOW di dicembre 2022

Jingle Bell Bride - Natale In Alaska (1 dicembre 2022, Sky Cinema Collection)

Allan Harmon dirige una commedia romantica natalizia, nella quale seguiamo la wedding planner Jessica Perez, intenta a cercare un particolare fiore per un cliente esigente in una cittadina dell'Alaska. Una volta arrivata sul posto, la donna resterà affascinata dall'incantevole luogo, dove incontra un uomo che potrebbe cambiarle la vita.



Father Stu (4 dicembre 2022, Sky Cinema Due)

Biopic diretto da Rosalind Ross, nel quale Mark Wahlberg interpreta Stuart Long, lottatore di boxe che a causa di un infortunio si trova costretto ad abbandonare la sua carriera. Stuart decide di ripartire da Los Angeles, e qui la sua vita prenderà una piega inaspettata, portandolo ad intraprendere una strada che fino a quel momento non aveva mai considerato.



Chi Ha Incastrato Babbo Natale? (5 dicembre 2022, Sky Cinema Uno)

Film natalizio di Alessandro Siani, che vede Christian De Sica nei panni di Babbo Natale. Quest'ultimo, nel periodo natalizio domina il settore delle vendite, e la Wonderfast, azienda specializzata nel commercio online, ha intenzione di rovesciare la situazione corrompendo uno degli Elfi di Babbo Natale, e la magia che da sempre ha contraddistinto questa festività sarà messa a dura prova.



A Christmas Story Christmas (6 dicembre 2022, Sky Cinema Collection)

Sequel della pellicola del 1983 A Christmas Story, questo nuovo lungometraggio è diretto da Clay Kaytis, e vede Peter Billingsley nuovamente nei panni di Ralph "Ralphie" Parker. La vicenda principale, ruoterà attorno alla volontà di Ralph di far vivere ai figli un Natale indimenticabile come quello vissuto da lui stesso da piccolo, e anche se come genitore ora tutto è diverso, la magia del periodo natalizio cercherà di far breccia nei cuori dei personaggi e degli spettatori.



Fatima (7 dicembre 2022, Sky Cinema Due)

Lúcia dos Santos, ed i suoi cugini, Francisco e Jacinta Marto, dicono di aver assistito all'apparizione della vergine Maria a Fátima. La loro incredibile storia, diventa subito fonte di grande ispirazione per molti credenti, ma la chiesa dubita della loro versione mettendo in discussione quanto accaduto, per quello che è stato ribattezzato come Il Miracolo del Sole, che rivive in questa pellicola di Marco Pontecorvo.



Sognando Marte (9 dicembre 2022, Sky Cinema Due)

Commedia romantica fantascientifica, che ha come protagonisti due studenti del college decisi nel raggiungere i loro cari su Marte. Per raggiungere il loro obiettivo, i giovani salgono di nascosto in una navicella, imparando a conoscersi, e cercando di non farsi scoprire.



Rumba Therapy (10 dicembre 2022, Sky Cinema Due)

Tony (Franck Dubosc) vive isolato in campagna da quando la moglie l'ha lasciato portando via la figlia, ma dopo un malore improvviso, l'uomo capisce che deve provare in ogni modo a ricostruire i rapporti persi. Nonostante le buone intenzioni il percorso non sarà semplice, e Tony proverà in ogni modo a cambiare la situazione, cercando anche di iscriversi al corso di rumba tenuto dalla figlia.



7 Donne E Un Mistero (11 dicembre 2022, Sky Cinema Uno)

Un importante imprenditore viene trovato ucciso, e tra gli imputati sono presenti le donne che hanno fatto parte della sua vita. Quest'ultime, sono pronte a darsi guerra e difendere i propri interessi fino in fondo, per un film diretto da Alessandro Genovesi.



The Hanging Sun - Sole Di Mezzanotte (12 dicembre 2022, Sky Cinema Uno)

John (Alessandro Borghi) è in fuga da quando ha tradito suo padre, e quest'ultimo, essendo un boss criminale di rilievo, non potrà mai perdonarlo per quanto fatto. Per questo, John decide di scappare nell'estremo Nord, dove intraprende un viaggio pericoloso che lo porterà a riflettere sul suo futuro e su stesso.



Hope (14 dicembre 2022, Sky Cinema Due)

La coppia formata da Anja (Andrea Bræin Hovig) e Tomas (Stellan SkarsgArd) sembra condurre una vita simile a quella di tante altre famiglie, ma quando la donna scopre di avere un tumore al cervello, tutto sembra fermarsi, e ogni certezza crolla. I due, nonostante la situazione, cercheranno di vivere ogni attimo, e riscopriranno un amore che col tempo si era affievolito.



Open Arms - La Legge Del Mare (18 dicembre 2022, Sky Cinema Due)

Marcel Barrena ripercorre la nascita dell'ONG Open Arms, in un film toccante che, come scrivevamo nella nostra recensione di Open Arms - La Legge Del Mare, porta a riflettere su un tema di grande attualità che vede coinvolta la vita di migliaia di persone.



Midnight In The Switchgrass - Caccia Al Serial Killer (20 dicembre 2022, Sky Cinema Uno)

Bruce Willis e Megan Fox sono protagonisti di un thriller poliziesco che, come scritto nella nostra recensione di Midnight In The Switchgrass, si rivela essere abbastanza deludente. La vicenda principale, incentrata sulle indagini condotte dalla polizia nei confronti di un serial killer, oltre ad imitare altri titoli del genere risulta poco brillante e mal gestita, e per questo se cercate un film in grado di tenervi incollati allo schermo, questa pellicola difficilmente potrà soddisfarvi.



Il Ritratto Del Duca (23 dicembre 2022, Sky Cinema Due)

Roger Michell firma un heist movie dai forti tratti british, che propone una storia accattivante e divertente, retta da un ritmo che non si concede pausa. Nella nostra recensione de Il Ritratto del Duca, sottolineavamo la capacità della pellicola di intrattenere, anche se forse chi non apprezza l'umorismo britannico difficilmente resterà soddisfatto da questo titolo. La vicenda principale è incentrata su Kempton Bunton (Jim Broadbent), un uomo deciso a rubare un importante dipinto per ricattare il governo e ottenere una maggiore attenzione sui diritti degli anziani, ma il singolare metodo scelto dal protagonista si porterà dietro diversi problemi.



Troppo Cattivi (24 dicembre 2022, Sky Cinema Uno)

Nella recensione di Troppo Cattivi ci dicevamo parzialmente soddisfatti dall'ultima fatica targata Dreamworks, nella quale a dispetto di un'ottima animazione e alcune trovate interessanti, erano presenti anche diverse ingenuità narrative. Infatti, il film d'animazione di Pierre Perifel sceneggiato da Ethan Cohen, pur proponendo un action dai toni quasi tarantiniani, scade in qualche scivolone di troppo, e non riesce a raggiungere i risultati sperati. In ogni caso, parliamo di un titolo che sa intrattenere, e se non avete grandi pretese allora Troppo Cattivi potrebbe essere l'ideale per una serata leggera in compagnia dei suoi scalmanati protagonisti.



The Outfit (29 dicembre 2022, Sky Cinema Due)

Film drammatico diretto da Graham Moore, che ci porta nella Chicago del 1956, dove Leonard, un sarto proprietario di un negozio in un quartiere irlandese, si trova coinvolto in una vicenda riguardante il boss della zona. Col passare del tempo la situazione si fa sempre più incandescente, e l'uomo dovrà provare con ogni mezzo a sopravvivere ad una notte folle che lo segnerà per sempre.



L'arma Dell'inganno - Operazione Mincemeat (30 dicembre 2022, Sky Cinema Uno)

John Madden porta in scena un racconto legato all'intelligence britannica, in una storia di spie fatta di intrecci appassionanti, e complicate operazioni speciali. Come vi dicevamo nella recensione de L'arma Dell'inganno - Operazione Mincemeat, la pellicola, pur non innovando, riesce a rendersi interessante e coinvolgente, e anche se sono presenti alcuni difetti evidenti, un ottimo cast ed una regia curata rendono il film assolutamente gradevole.



Tutti gli altri film in arrivo su Sky e NOW

L'avvicinarsi del Natale, porterà all'approdo di alcuni titoli a tema anche sul catalogo Sky e NOW, il quale, oltre ad accogliere i film già citati in precedenza, vedrà l'arrivo di diverse pellicole degli anni passati. Ovviamente l'offerta sarà molto varia, e l'arrivo l'8 dicembre di Cetto C'e', Senzadubbiamente ne è un chiaro esempio (ricordate la nostra recensione di Cetto C'è Senzadubbiamente?). Un'altra commedia italiana di grande successo, ovvero Tolo Tolo di Checco Zalone, verrà mandata in onda a partire dal 23 dicembre, e se avete letto la recensione di Tolo Tolo, sapete già che la comicità dell'artista italiano qui viene riproposta in tutta la sua vivacità.

Cambiando genere, il 1 dicembre sarà reso disponibile Dallas Buyers Club, imperdibile film con un Matthew McConaughey di grande spessore. Quest'ultimo, sarà senza dubbio in grado di emozionarvi, e difatti lo premiammo anche nella recensione di Dallas Buyers Club. Il 17 dicembre toccherà ad un'altra pellicola tanto drammatica quanto coinvolgente, visto che sarà messo a disposizione degli abbonati Million Dollar Baby, mentre il 27 dicembre arriverà lo scoppiettante Django Unchained di Tarantino (e non dimentichiamo la nostra recensione di Django Unchained).



Infine, per quanto riguarda il Natale, arriveranno molti film a tema dei quali potete rileggere i nostri articoli: ad esempio nella recensione di Un Natale al Sud in arrivo l'1 dicembre, vi parlavamo di un cinepanettone non molto riuscito, mentre nella recensione de La Festa Prima Delle Feste, in onda dal 3 dicembre, vi raccontavamo una pellicola limitata da diversi difetti, che però riusciva a non farsi affossare dai tanti problemi; il 7 dicembre, arriverà un altro cinepanettone italiano, del quale vi parlammo nella recensione di Vacanze ai Caraibi; il 12 dicembre è previsto l'inserimento nel catalogo di un lungometraggio del 1946, del quale parlammo nella recensione de la Vita è meravigliosa.

Per concludere questa carrellata di film natalizi, il 16 dicembre sarà il turno del classico Il Bianco Natale, mentre è prevista per il 20 dicembre la messa in onda di Indovina Chi Viene A Natale? (del quale potete recuperare la nostra recensione di Indovina Chi Viene A Natale?). In conclusione, se avete voglia di assaporare l'atmosfera delle festività in arrivo, Sky offrirà diversi cinepanettoni accompagnati da alcuni grandi classici, senza tralasciare tutte le altre pellicole delle quali abbiamo parlato nel corso di questo articolo.