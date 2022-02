Sky e NOW, tutti i film in arrivo a marzo 2022

Come al solito dopo avervi illustrato le serie TV Sky e NOW di marzo 2022, ora andiamo ad esaminare gli arrivi destinati alla sezione cinema, e qui sia a livello di qualità che di quantità è difficile pretendere di più. The Conjuring 3, Freaks Out, Una Donna Promettente e Old di Shyamalan sono solo alcuni dei titoli del mese prossimo, che oltre a delle prime visioni di tutto rispetto mostra i muscoli anche per quanto riguarda alcune saghe molto amate, come Karate Kid e Twilight. Infine da segnalare l'arrivo di una corposa raccolta di film di Sergio Leone, tra i quali sono presenti classici intramontabili che hanno segnato la storia del cinema.



The Conjuring - Per Ordine Del Diavolo (Sky Cinema Uno, 1 marzo 2022)

Diretto da Michael Chaves, il terzo capitolo della saga The Conjuring è orfano di James Wan, ma come scrivevamo nella recensione di The Conjuring - Per ordine del Diavolo il risultato finale è comunque all'altezza delle aspettative.

Mescolando soprannaturale e thriller investigativo, il racconto riesce a tenere alta la tensione, riproponendo gli stessi protagonisti dei capitoli precedenti, ovvero Ed e Lorraine Warren, ancora una volta interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga. Forse rispetto ai primi titoli questa volta la storia è leggermente più discontinua e meno appassionante, ma parliamo comunque di un'ottima pellicola sotto diversi punti di vista.



Freaks Out (Sky Cinema Uno, 14 marzo 2022)

Anarchico, fantasioso, barocco, visivamente accattivante e originale: nella nostra recensione di Freaks Out definivamo la pellicola di Gabriele Mainetti in questi termini, facendo capire in modo chiaro che il film italiano era riuscito a colpirci in modo assolutamente positivo.

Il dramma dell'occupazione tedesca e del genocidio degli ebrei fanno da sfondo ad un racconto ben scritto e dotato di un'estetica curata, che rappresenta un esperimento riuscito in toto. Per quanto riguarda il cast sono presenti: Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Franz Rogowski, Anna Tenta, Max Mazzotta, Sebastian Hülk, Eric Godon, Emilio De Marchi, Olivier Bony, Michelangelo Dalisi, Francesca Anna Bellucci e Astrid Meloni.



Una Donna Promettente (Sky Cinema Due, 26 marzo 2022)

Nella recensione di Una Donna Promettente vi avevamo detto di come questo lungometraggio ci avesse convinti su più fronti, e dal 26 marzo potrete gustarvi grazie a Sky questo incredibile revenge movie, atipico sotto diversi aspetti .

La pellicola di Emerald Fennell ha come protagonista Cassie Thomas (Carey Mulligan), ex studentessa di medicina che finito il turno di lavoro al bar si vendica degli uomini che provano ad adescarla, finché un incontro inaspettato non la porterà a riflettere sul percorso intrapreso. Il Premio Oscar 2021 per la Miglior Sceneggiatura Originale vinto da Una Donna Promettente certifica la bontà dell'opera, che a questo punto ci sentiamo di consigliarvi.



Old (Sky Cinema Uno, 31 marzo 2022)

M. Night Shyamalan, regista di Split e The Village, ci porta in un'isola tropicale dove 13 persone vivono quello che sembra a tutti gli effetti un sogno, ma l'aspetto paradisiaco del luogo nasconde la minaccia che incombe sulle loro teste. Infatti viene ritrovato il corpo di una donna morta, e quando i protagonisti si rendono conto che stanno invecchiando in modo veloce e irreversibile capiscono che la fuga è l'unica via di salvezza.

Nella nostra recensione di Old vi scrivevamo di come la pellicola ci avesse lasciato sensazioni contrastanti, da un lato mostrando la mano del regista, ma dall'altra prestando il fianco a diversi problemi. Proprio per questo l'ultima opera di Shyamalan potrebbe non piacere a tutti, anche se i fan del cineasta potrebbero apprezzarla.



Le prime visioni Sky e NOW di marzo 2022

I Met A Girl (Sky Cinema Uno, 2 marzo 2022)

Film australiano di stampo romantico diretto da Luke Eve e scritto da Glen Dolman, nel quale un musicista parte per un viaggio alla ricerca della donna dei suoi sogni. I Met A Girl è un racconto che cerca di trasmettere emozioni e sentimenti, anche se purtroppo non riesce a proporre nulla di nuovo per il genere.



Un Anno Con Godot (Sky Cinema Due, 3 marzo 2022)

Un attore di teatro tiene un seminario in carcere sulla recitazione, e dopo essere stato colpito dalla capacità di alcuni dei detenuti decide di proseguire portandoli a prendere parte ad uno spettacolo vero e proprio fuori dalla struttura. Un Anno Con Godot è diretto da Emmanuel Courcol, e vede la partecipazione di Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho, Sofian Khammes, Pierre Lottin, Wabinlé Nabié, Aleksandr Medvedev, Saïd Benchnafa, Marina Hands, Laurent Stocker, Mathilde Courcol-Rozès, Catherine Lascault, Yvon Martin, Adama Bathily e Brigitte Froment.



Police (Sky Cinema Uno, 4 marzo 2022)

Il film di Anne Fontaine tratto da un romanzo di Hugo Boris è un poliziesco che va ad esplorare il lato umano dei protagonisti e dei personaggi coinvolti, offrendo un quadro diverso dal solito che riesce ad emozionare. Tra gli attori principali infine troviamo Omar Sy, Payman Maadi, Virginie Efira, Grégory Gadebois e Aurore Broutin.



Harvie E Il Museo Magico (Sky Cinema Family, 5 marzo 2022)

Harvie vuole completare a tutti i costi l'ultimo livello del suo videogioco, ma questo si rivelerà più complesso del previsto, visto che verrà trasportato nel profondo spazio dimenticato del vecchio museo dei burattini della città insieme al suo cane Jerry e Monica, in una pellicola d'animazione adatta soprattutto per i più piccoli.



Va Bene Così (Sky Cinema Due, 6 marzo 2022)

Diretto da Francesco Marioni, Va Bene Così indaga su un sentimento che attraversa le generazioni unendole portando nuova vita, ovvero l'amore. Storie che si intrecciano, sguardi che parlano e un concatenarsi di eventi casuali che portano a nuovi incontri sono la base di questa pellicola, incentrata su una delle emozioni più complesse dell'uomo.



Omicidio A Los Angeles (Sky Cinema Uno, 7 marzo 2022)

Action commedy targata Sky Original tratta dal romanzo poliziesco scritto da Howard Michael Gould, che vanta la presenza nel cast di Charlie Hunnam e Mel Gibson. Il poliziotto Charlie Waldo è il protagonista della storia principale, e dopo un periodo di pausa tra i boschi, ora torna in servizio per indagare su un particolare caso riguardante la star televisiva Alistair Pinch, primo indiziato per la morte della moglie. Il film diretto da Tim Kirkby sembra voler puntare su una storia divertente che possa anche appassionare grazie all'indagine principale, e ormai manca poco per scoprire se il risultato finale è all'altezza delle aspettative.



Suspense: The Murder Of Nicole Brown Simpson (Sky Cinema Suspense, 8 marzo 2022)

Daniel Farrands dirige un thriller che rivisita la morte di Nicole Brown Simpson, inserendo nella narrazione il serial killer Glen Edward Rogers al posto di O. J. Simpson. I giudizi generali legati al film non sono dei migliori, e crediamo che all'interno del palinsesto troverete esponenti del genere di ben altra caratura.



Quello Che Non So Di Te (Sky Cinema Uno, 9 marzo 2022)

Commedia romantica scritta e diretta da Brian Baugh tratta dal libro del 2011, There You'll Find Me di Jenny B. Jones. Protagonisti della vicenda principale sono Finley Sinclair (Rose Reid) e Beckett Rush (Jedidiah Goodacre), due ragazzi che si avvicinano dopo un incontro casuale e si rendono protagonisti di una storia che cresce col passare del tempo. Finley, studioso di musica è però distante dal mondo di Beckett, star televisiva in ascesa, e il loro rapporto sarà tanto complicato quanto coinvolgente.



Promises (Sky Cinema Due, 11 marzo 2022)

Titolo di genere drammatico del 2021 diretto da Amanda Sthers, con Pierfrancesco Favino e Kelly Reilly nei panni di Alexander e Laura. I due dopo un incontro quasi casuale si trovano schiacciati dai doveri verso le loro famiglie e i loro partner, in una scintilla che scatta ma fatica a trovare spazio per continuare a bruciare. Come scrivevamo nella nostra recensione di Promises il film non riesce a centrare in pieno l'obiettivo, nonostante riesca a mostrare degli indubbi punti di forza.



Savva (Sky Cinema Family, 12 marzo 2022)

Maksim Fadeev firma un film d'animazione adatto soprattutto ai più piccoli, nella quale seguiamo un giovane ragazzo che parte per un'avventura dopo che il villaggio è stato attaccato dalle iene. L'eroe in erba dovrà affrontare molti ostacoli, ma questo viaggio lo formerà facendolo crescere e maturare, e lasciando un messaggio di fondo incoraggiante.



La Casa In Fondo Al Lago (Sky Cinema Suspense, 16 marzo 2022)

Tina (Camille Rowe) e Ben (James Jagger) sono una coppia di youtuber che esplora i fondali marini della Francia, e dopo l'invito di Pierre per visitare un'abitazione in fondo ad un lago i due non si tirano indietro. Purtroppo il luogo designato si rivela essere una destinazione più pericolosa del previsto, e quella che sembrava una semplice immersione si trasforma in un racconto di puro terrore.



An American Pickle (Sky Cinema Uno, 17 marzo 2022)

Adattamento cinematografico del racconto breve del 2013 Sell Out scritto da Simon Rich, An American Pickle vede alla regia Brandon Trost, in una commedia che parte da una premessa alquanto singolare. Herschel Greenbaum (Seth Rogen) infatti cade in una cisterna di salamoia, e resta intrappolato lì per circa 100 anni conservandosi alla perfezione. Una volta risvegliato, l'uomo diventa un caso mediatico, e il suo bisnipote dovrà aiutarlo per fargli raggiungere il suo scopo.



Quattro Buone Giornate (Sky Cinema Due, 19 marzo 2022)

Diretto da Rodrigo Garcia, Quattro Buone Giornate ci porta a seguire Deb (Glenn Close), intenta ad aiutare la figlia Molly (Mila Kunis) a disintossicarsi. L'operazione purtroppo si rivelerà complicata e difficoltosa, ma il rapporto tra le due è solido, e nei momenti di maggiore difficoltà legami come questo non fanno che rafforzarsi.



Superintelligence (Sky Cinema Uno, 20 marzo 2022)

Carol Peters (McCarthy) conduce una vita monotona e poco attiva, fino a quando improvvisamente alcuni elettrodomestici iniziano a parlarle in tono quasi offensivo. Carol scoprirà di essere stata scelta dalla prima IA indipendente per un esperimento, ma la realtà si rivelerà ancora più complessa, mentre la donna sarà l'ultima speranza per il pianeta, in un action/comedy che sa intrattenere.



3/19 (Sky Cinema Due, 22 marzo 2022)

Un'affermata avvocatessa (Kasia Smutniak) si rende protagonista di un incidente, e la sua carriera di successo rischia di fermarsi a tempo indefinito. Grazie all'aiuto di Bruno (Francesco Colella) la donna avrà finalmente la possibilità di riscoprire sé stessa, e quello che sembrava un tunnel senza fine lascia finalmente il posto ad una speranza.



The Great War (Sky Cinema Uno, 23 marzo 2022)

La grande Guerra sembra giunta al termine, ma un plotone scomparso spinge un gruppo di soldati a lanciarsi in una missione di recupero, anche se le insidie sono dietro l'angolo, e il nemico non sembra intenzionato a mollare.



The Rising Hawk - L'ascesa Del Falco (Sky Cinema Uno, 25 marzo 2022)

Ispirato al libro Zakhar Berkut di Ivan Franko, The Rising Hawk è diretto da John Wynn, e ci porta nel tredicesimo secolo, quando un pacifico villaggio viene improvvisamente attaccato costringendo un giovane combattente ad intraprendere un viaggio rischioso ma necessario. Una pellicola ricca di azione e avventura, che alla fine del prossimo mese potrete recuperare.



Songbird (Sky Cinema Uno, 27 marzo 2022)

Siamo nel 2022, e il COVID 23 ha appena messo in ginocchio il pianeta mentre vengono istituite Q-Zones dalle quali non è possibile fuggire. Nico (KJ Apa) è immune al virus, ma l'infezione della compagna Sara (Sofia Carson) lo spingerà ad inoltrarsi tra le strade di Los Angeles, dove la legge è ormai un lontano ricordo. Al timone del film troviamo Adam Mason, mentre la sceneggiatura è curata da Adam Mason e Simon Boyes, in una distopia ancorata al presente.



Per Tutta La Vita (Sky Cinema Uno, 28 marzo 2022)

Quattro coppie di sposi scoprono che il prete che ha celebrato le loro funzioni non era autorizzato a farlo, e dovranno risposarsi per confermare il matrimonio. Il tempo però ha inevitabilmente logorato alcune relazioni e non tutti sono pronti per confermare la scelta, anzi hanno finalmente l'opportunità di sciogliere il legame ormai lacerato dal tempo. Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro e Fabio Volo fanno parte del cast, mentre dietro la macchina da presa abbiamo Paolo Costella.



Madres Paralelas (Sky Cinema Due, 30 marzo 2022)

Nella recensione di Madres Paralelas, ultima fatica di Pedro Almodòvar, ci dichiaravamo parzialmente soddisfatti del risultato, anche se c'erano dei difetti sui quali è difficile sorvolare. La trama ha come protagoniste Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit), due donne single che partoriscono lo stesso giorno e nonostante le differenze si sentono sempre più legate, in un rapporto d'amicizia che si sviluppa ed evolve col proseguire della vicenda.



Tutti gli altri film in arrivo su Sky e NOW a marzo 2022

Il mese di marzo inizierà all'insegna della vita dei giovani americani degli anni '70 grazie ad American Graffiti, film del 1973 diretto da George Lucas. Il giorno seguente, ovvero il 2 marzo, toccherà invece a Dogman di Matteo Garrone, storia cupa ed emozionante della quale abbiamo parlato nella nostra recensione di Dogman. Il 4 marzo sarà il turno di The Post, incredibile racconto diretto da Steven Spielberg con protagonisti Meryl Streep e Tom Hanks, nel quale viene approfondita una storia realmente accaduta legata alla pubblicazione dei Pentagon Papers, della quale abbiamo parlato anche nella recensione di The Post.

Dal 5 all'11 marzo avrete la possibilità di recuperare dei classici imperdibili di Sergio Leone, passando dalla trilogia del dollaro allo splendido e indimenticabile C'era Una Volta In America. Se invece avete voglia di titoli d'intrattenimento legati alle arti marziali, il 12 e il 13 marzo potrete guardarvi tutti i capitoli di Karate Kid, che ha appassionato intere generazioni (scoprite la curiosa storia di Karate Kid). Infine dal 14 al 18 marzo arriverà un'altra saga di successo, ovvero Twilight, che approderà al completo su Sky. Il prossimo mese ci sarà spazio per saghe di successo e film recenti di rilievo, per un marzo di grande impatto che accontenterà tutti gli abbonati.