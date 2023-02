Sky e NOW, da Elvis a Bones and All: ecco i film di marzo 2023

Elvis di Baz Luhrmann, il riuscitissimo biopic su Elvis Presley, è uno dei tanti titoli in arrivo il prossimo marzo, quando approderanno anche l'inquietante Black Phone con Ethan Hawke ed il toccante Bones and All di Guadagnino. Come è possibile notare anche solo da questi tre titoli, emerge chiaramente un'offerta varia che spazia tra molti generi diversi e, come capirete nel corso di questo articolo, parliamo di un aspetto che sembra contraddistinguere tutti i nuovi arrivi del prossimo mese, tra i quali segnaliamo la presenza di alcune storiche saghe come Ghostbusters e Karate Kid, le quali includeranno anche i loro ultimi capitoli. Se quanto anticipato non vi ha incuriositi, vi invitiamo a continuare a leggere, perché difficilmente faticherete a trovare ciò che fa per voi.



Elvis (Sky Cinema Uno, 13 marzo 2023)

Baz Luhrmann dirige un emozionante biopic incentrato sul grande Elvis Presley, interpretato da uno strepitoso Austin Butler. Come scrivevamo nella recensione di Elvis, la pellicola riesce non solo a dipingere un quadro vivace e coinvolgente del noto artista, ma cattura anche le atmosfere del tempo, regalandoci uno sguardo sull'industria musicale del periodo.

Il risultato finale è dunque più che soddisfacente, e grazie anche ad una regia azzeccata ed una scrittura convincente, Elvis difficilmente vi deluderà, soprattutto se volete approfondire la figura di questo straordinario artista che ha segnatro il mondo della musica.



Black Phone (Sky Cinema Uno, 16 marzo 2023)

Nella nostra recensione di Black Phone sottolineavamo come, nonostante i difetti, il film fosse capace di raggiungere il suo obiettivo, regalando diversi brividi ed un'atmosfera assolutamente convincente. Il tutto impreziosito dall'ottima interpretazione di Ethan Hawke, e dalla convincente regia di Scott Derrickson.

Per quanto riguarda la trama, questa ruota attorno al rapimento del giovane Finney Shaw (Mason Thames), rinchiuso in un seminterrato da un temibile criminale, per una storia ansiogena che riesce a coinvolgere tenendo lo spettore col fiato sospeso fino alla fine.



Bones and All (Sky Cinema Uno, 27 marzo 2023)

Nella recensione di Bones and All, avevamo evidenziato la grande capacità di Luca Guadagnino di catturare sensazioni ed emozioni dell'universo giovanile, attraverso due grandi protagonisti che, anche grazie ai loro interpreti, risultavano credibili e affascinanti.

Il rapporto tra Maren (Taylor Russell) e Lee (Timothée Chalamet), tratto dall'omonimo romanzo di Camille DeAngelis, si è dimostrato un viaggio denso di emozioni, nel quale impariamo a conoscere i due protagonisti, per un racconto impreziosito dall'ennesima ottima prova di Guadagnino alla regia. Se amate il genere, o semplicemente volete godervi una pellicola ben fatta ricca di emozioni, Bones and All fa sicuramente al caso vostro.



Tutte le prime visioni in arrivo su Sky e NOW a marzo 2023

Un'ombra sulla Verità (Sky Cinema Due, 1 marzo 2023)

Simon (Jeremie Renier) ed Hélène Sandberg (Berenice Bejo) mettono in vendita la cantina della loro abitazione, e quando questa viene acquistata da Fonzic (François Cluzet) tutto sembra andare per il verso giusto. Purtroppo, però, la coppia ha sottovalutato le intenzioni dell'uomo, il quale non solo decide di abitare nella cantina, ma tenta di rompere l'equilibrio familiare che gli ex proprietari hanno faticosamente costruito, in un thriller diretto da Philippe Le Guay.



Infinite Storm (Sky Cinema Uno, 3 marzo 2023)

Naomi Watts interpreta la scalatrice Pam Bales, la quale, dopo un'improvvisa bufera di neve, tenta di resistere e sopravvivere alle condizioni climatiche estreme alle quali sarà sottoposta, cercando di aiutare anche un altro escursionista bloccato nella bufera. Infinite Storm trae ispirazione da una storia vera, e se amate i survival drama potrebbe fare al caso vostro.



Living (Sky Cinema Due, 4 marzo 2023)

Siamo nella Londra degli anni '50, dove Williams (Bill Nighy), in seguito ad una diagnosi preoccupante, decide di abbandonare la monotonia del suo lavoro da impiegato per sperimentare nuove esperienze. Ispirato al film di Akira Kurosawa, Living propone una rivisitazione della pellicola originale, portandoci a seguire una storia coinvolgente incentrata soprattutto sulle emozioni del suo protagonista.



Kimi - Qualcuno in Ascolto (Sky Cinema Uno, 6 marzo 2023)

Steven Soderbergh dirige un film drammatico ambientato a Seattle durante la pandemia di Covid-19, dove seguiamo Angela Childs (Zoë Kravitz), informatica che soffre di agorafobia. Quest'ultima scopre un file vocale riguardante un assassinio, e sarà dunque costretta ad affrontare le sue paure per portare alla luce la verità, in un percorso colmo di insidie ed ostacoli.



American Night (Sky Cinema Uno, 7 marzo 2023)

Michael Rubino (Emile Hirsch) è a capo della mafia newyorkese da poco, e nonostante l'incarico, vuole a tutti costi continuare ad alimentare il suo amore per l'arte. Nel perseguire la sua passione, Michael incontrerà il mercante John Kaplan (Jonathan Rhys Meyers), ed i due, nonostante l'appartenenza a due mondi completamente diversi, intraprenderanno un cammino che li porterà ad aiutarsi per raggiungere i loro scopi.



Close (Sky Cinema Due, 9 marzo 2023)

I tredicenni Léo e Rémi sono amici inseparabili da tempo, ma l'affetto che spesso dimostrano tra di loro insospettisce i coetanei. Dopo alcune provocazioni e battute, uno dei due decide di evitare l'altro per interrompere i pettegolezzi, e la loro amicizia rischierà dunque di precipitare davanti ad un bivio legato ad una società superficiale che dà fin troppo peso alle apparenze.



The Last Son (Sky Cinema Uno, 12 marzo 2023)

Film diretto da Tim Sutton che ci porta nel XIX secolo in Andalusia, dove seguiamo il fuorilegge Isaac LeMay (Sam Worthington). L'uomo vuole fare di tutto per spezzare la maledizione che sembra perseguitarlo, ma nel suo viaggio dovrà fare i conti con lo sceriffo Solomon (Thomas Jane), in una fuga che sembra lasciare poche alternative.



Dakota (Sky Cinema Family, 14 marzo 2023)

Il sergente CJ Malcom (Tim Rozon) decide di prendersi cura di Dakota, il cane da combattimento di un suo compagno rimasto ucciso in guerra. Inizialmente l'obiettivo di CJ è di riportare l'animale alla famiglia dell'amico, ma tra i due nascerà un rapporto di fiducia ed amicizia che cambierà loro la vita.



Notte Fantasma (Sky Cinema Due, 18 marzo 2023)

Tarek è pronto a passare un sabato sera tra fumo e videogiochi, ma vedrà le sue prospettive capovolgersi dopo aver incontrato un poliziotto della zona. L'uomo infatti costringerà il giovane a salire in auto, e nel corso della notte il ragazzo vedrà il vero volto oscuro della città, in un viaggio che, come scrivevamo nella recensione di Notte Fantasma, trae forza dall'ottima interpretazione dei due protagonisti.



Quasi Orfano (Sky Cinema Uno, 20 marzo 2023)

Valentino e Costanza dirigono un'attività di successo nel campo del design, ma se il loro talento è fuori discussione, per quanto riguarda la vita privata dell'uomo i segreti non mancano, e col tempo la verità verrà inesorabilmente a galla, mettendo a rischio la reputazione dell'imprenditore.



Agent Game (Sky Cinema Uno, 22 marzo 2023)

Harris (Dermot Mulroney) è un agente della CIA che viene accusato di aver ucciso un presunto colpevole nel corso di un interrogatorio, ma la vicenda, col passare delle ore, si farà sempre più difficile da interpretare, mentre l'ufficiale Olsen (Mel Gibson) proverà a scoprire la verità.



Non Mollare Mai (Sky Cinema Uno, 25 marzo 2023)

L'incredibile storia dell'atleta Kurt Warner, passato dal lavoro in un supermercato al ruolo di protagonista del football americano, rivive in questa pellicola diretta da Andrew Erwin e Jon Erwin, per una storia emozionante che dimostra quanto la caparbietà possa cambiare la vita di una persona.



Ai Confini del Mondo - La Vera Storia di James Brooke (Sky Cinema Due, 26 marzo 2023)

L'esploratore James Brooke (Jonathan Rhys Meyers) parte alla volta del Borneo per esplorare e studiare la zona, ma una volta sul posto, prenderà una decisione che cambierà per sempre la sua vita, in una pellicola diretta da Michael Haussman.



Call Jane (Sky Cinema Due, 28 marzo 2023)

Joy (Elizabeth Banks) è una donna che dopo essere rimasta incinta per la seconda volta potrebbe rischiare la vita nel dar luce al neonato. La storia, essendo ambientata negli anni '60 mette in luce le difficoltà che una donna doveva affrontare per poter abortire, in un racconto che affronta una tematica tanto delicata quanto importante.



War - La Guerra Desiderata (Sky Cinema Uno, 29 marzo 2023)

Tom (Edoardo Leo) e Lea (Miriam Leone) sono due persone caratterialmente molto diverse, ed il loro primo incontro li porta subito a scontrarsi. Nonostante questo, i loro destini potrebbero incrociarsi nuovamente, e questa volta in ballo non ci sarà saranno soltanto le loro vite.



Taddeo l'esploratore e la tavola di smeraldo (Sky Cinema Family, 30 marzo 2023)

Dopo essersi imbattuto in un antico sarcofago, l'esploratore Taddeo scatena per sbaglio un'antica maledizione che minaccia tutti coloro che gli sono cari. Per questo, il nostro protagonista dovrà cercare di porre rimedio all'incidente, in un film d'animazione adatto a tutta la famiglia.



Tutti gli altri film in arrivo su Sky e NOW a marzo 2023

Se avete letto la nostra recensione de Il Cacciatore di Michael Cimino, e avete voglia di recuperare questo grande classico del cinema, sappiate che a partire dal 5 marzo potrete farlo grazie a Sky, per una pellicola che aprirà il prossimo mese nel migliore dei modi. Per chi invece vuole gustarsi un ottimo thriller capace di tenere incollati allo schermo, vi consigliamo di leggere la recensione di Zodiac di David Fincher, che verrà trasmesso a partire dal 13 marzo.

Passando al cinema italiano, se la recensione di Smetto quando Voglio: Ad Honorem vi ha incuriositi, e volete recuperarvi l'intera trilogia, sappiate che la potrete guardare su Sky a partire dal 10 marzo. E restando sempre in tema di saghe, dal 25 marzo saranno resi disponibili tutti i film di Ghostbusters, compreso l'ultimo capitolo (avete letto la nostra recensione di Ghostbusters Legacy?), mentre a partire dal 29 marzo potrete riguardarvi l'intera saga di Karate Kid, incluso il reboot del 2010, del quale parlammo nella recensione di The Karate Kid. Considerando i principali arrivi appena descritti, marzo conferma l'ottima offerta in ambito cinematografico di Sky e NOW, grazie anche alla presenza di alcune indimenticabili saghe che hanno segnato il mondo del cinema.