Sky e NOW: tutto il catalogo Film da guardare a febbraio 2022

Se i film in arrivo su Disney+ a febbraio vi hanno soddisfatti, sappiate che sul fronte Sky non si sono certo rassegnati, e le proposte del prossimo mese sono tanto valide quanto variegate. Da titoli particolari e unici come Pig, al violento e adrenalinico Io Sono Nessuno, ci sarà spazio per storie emozionanti che non disdegnano sequenze d'azione esplosive e intrecci ben orchestrati. Tra gli altri arriveranno anche grandi successi commerciali come il nuovo Space Jam e La Notte Del Giudizio Per Sempre, a dimostrazione dei tanti generi che andranno a popolare le prime visioni di Sky e NOW, in un febbraio che si preannuncia infuocato.



Pig (Sky Cinema Uno, 1 febbraio 2022)

Rob (Nicolas Cage) vive in mezzo alla natura nelle foreste dell'Oregon, dove trova tartufi grazie al fiuto del maiale che ha allevato. Dopo il rapimento dell'animale, Rob cerca di ritrovarlo e vendicarlo, e si dirige a Portland, dove ad attenderlo ci sarà il suo passato e i conti che l'uomo ha lasciato in sospeso.

Il film diretto da Michael Sarnoski sin dall'uscita ha ottenuto numerosi consensi, e anche se le premesse sembrano quasi ridicole, quello che si nasconde sotto è una vera e propria perla, come vi raccontavamo nella nostra recensione di Pig.



Mondocane (Sky Cinema Due, 15 febbraio 2022)

Taranto è ormai diventata una landa desolata dominata da fame, povertà e bande criminali, e Le Formiche, gang criminale guidata dal carismatico Testacalda (Alessandro Borghi), sono il gruppo più temuto. Pietro e Christian, due giovani orfani di 13 anni, cercano di entrare nella banda, e questa decisione cambierà per sempre il loro rapporto.

Diretto da Alessandro Celli, Mondocane è un racconto fatto di disperazione e violenza, e vi porterà ad assaporare un mondo post apocalittico nel quale sopravvive solo il più forte.



Io Sono Nessuno (Sky Cinema Uno, 21 febbraio 2022)

Come illustrato nella nostra recensione di Io Sono Nessuno, il film ci aveva convinti per diversi motivi, tra i quali un'ottima regia contornata da scene d'azione convincenti. Il protagonista della storia è Hutch Mansell (Bob Odenkirk), e inizialmente lo vediamo incastrato in una routine monotona e spenta che fa della ripetitività la sua caratteristica fondamentale.

Una sera però, con l'incursione di alcuni ladri in casa, qualcosa scatta, e dopo che il braccialetto della figlioletta è stato rubato Hutch è deciso a mostrare il suo vero volto, facendoci scoprire un passato molto meno piatto e dai toni decisamente brutali.



La Notte Del Giudizio Per Sempre (Sky Cinema Uno, 25 febbraio 2022)

Juan (Tenoch Huerta) e Adela (Ana de la Reguera) sono appena scappati dal Messico illegalmente, ma una volta approdati negli States si troveranno in una situazione ancora peggiore. Infatti il sogno americano si trasforma presto in incubo, e lo sfogo che aveva caratterizzato i film precedenti non è più in grado di saziare la xenofobia e la rabbia del paese, che quindi piomba nel caos totale.

Alcuni gruppi organizzati decidono di portare avanti la distruzione tipica della giornata dello sfogo facendola diventare parte della quotidianità di ogni americano. I nostri protagonisti avranno quindi un'unica via di fuga: il ritorno in Messico, e l'esodo da uno stato ormai caduto nel caos.



Space Jam: New Legends (Sky Cinema Uno, 28 febbraio 2022)

Il sequel di Space Jam ha come protagonista un altro noto atleta dell'NBA, ovvero LeBron James, ma il risultato finale non è esattamente sugli stessi livelli del capostipite con Michael Jordan.

Infatti, come scritto nella recensione di Space Jam New Legends, questo seguito non riesce a ricreare le stesse atmosfera e la stessa magia e viene salvato soltanto da un ritmo piacevole e dall'ironia dei Looney Tunes. Purtroppo la banalità della vicenda raccontata e i problemi di scrittura che ammorbano il titolo, portano il film su livelli abbastanza mediocri, lontano dai fasti del primo capitolo.



Tutte le altre prime visioni di febbraio targate Sky

The Humbling - Ultimo Atto (Sky Cinema Due, 2 febbraio 2022)

Basato sul romanzo scritto da Philip Roth, The Humbling è incentrato su Simon Axler, attore teatrale eccezionale che sembra aver perso il suo talento, e che ora rischia di scomparire dalla mente delle persone. Le sue esibizioni sono solo un lontano ricordo, e Axler entrerà in una crisi apparentemente senza uscita. Per quanto riguarda il cast, da segnalare la presenza di grandi star come Al Pacino, Greta Gerwig e Dianne Wiest, mentre alla regia troviamo Barry Levinson.



Kill Me Three Times (Sky Cinema Uno, 4 febbraio 2022)

Black comedy dalle atmosfere tipiche dei thriller che vede protagonisti Jack Taylor (Callan Mulvey), convinto che la moglie Alice (Alice Braga) lo stia tradendo, e Charlie Wolfe (Simon Pegg), investigatore privato e sicario che Jack ingaggia per indagare sulla donna. Apparentemente l'indagine è semplice, ma il tutto si complicherà e ognuno dovrà scegliere da che parte stare in modo definitivo.



Bernie Il Delfino 2 (Sky Cinema Family, 5 febbraio 2022)

Bernie è da poco ritornato nella baia vicino St. Augustine, in Florida, mentre Kevin continua a pubblicare foto e notizie del delfino, in una situazione apparentemente tranquilla. L'arrivo di un piccolo esemplare della stessa specie porta entusiasmo ma anche qualche incertezza sul suo comportamento, mentre la pace è a rischio, perché il loro vecchio nemico Winston Mills è ormai a piede libero e minaccia nuovamente Bernie e i suoi amici.



Tre Piani (Sky Cinema Due, 6 febbraio 2022)

Riccardo Scamarcio, Alba, Rohrwacher, Denise Tantucci, Margherita Buy ed Elena Lietti interpretano i personaggi principali di Tre Piani, ultima fatica di Nanni Moretti. La vicenda principale prende in esame diversi nuclei familiari residenti nello stesso condominio, e ne approfondisce le relazioni e i pensieri, dando ampio spazio alle emozioni degli stessi. Come scrivevamo nella recensione di Tre Piani, questo è un film che purtroppo cade sotto i colpi di qualche ingenuità di troppo, anche se è innegabile la cura dal punto di vista della regia e delle emozioni messe in campo.



Monster Hunter (Sky Cinema Uno, 7 febbraio 2022)

Quando si parla di adattamenti cinematografici di videogiochi famosi i fan temono sempre che dietro l'angiolo si nasconda l'ennesimo scempio, e purtroppo, come scrivevamo nella recensione di Monster Hunter, anche quest'ultimo non brilla affatto, anzi, finisce per essere un esempio negativo per il genere. Monster Hunter The Movie purtroppo non riesce a ricreare le atmosfere del videogioco e, nonostante il coinvolgimento di Paul W.S. Anderson e Milla Jovovich, il risultato finale è stato più che deludente.



Il Mondo che Verrà (Sky Cinema Due, 8 febbraio 2022)

Tratto dal racconto Il mondo che verrà (2017) di Jim Shepard, il film diretto da Mona Fastvold ci porta indietro al 1856, nella contea di Schoharie. Qui vediamo Abigail (Katherine Waterston) vivere nella fattoria insieme al marito Dyer (Casey Affleck), ma le cose non sono così tranquille come sembrano. Tallie (Vanessa Kirby), trasferitasi lì da poco accompagnata dal marito Finney (Christopher Abbott) stringerà un rapporto di amicizia con Abigail, ma la continua frequentazione delle due infastidisce i rispettivi uomini, e la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro.



Breach - Incubo Nello Spazio (Sky Cinema Uno, 9 febbraio 2022)

Un'arca interstellare diretta verso la Nuova Terra rappresenta per tanti una speranza, ma i passeggeri non sanno che a bordo c'è un terrorista che intende trasformarla in un'arma. Nel cast troviamo Bruce Willis come protagonista, oltre a Thomas Jane, Johnny Messner, Rachel Nichols, Corey Large, Alexander Kane, Cody Kearsley e Kassandra Clementi, in un film fantascientifico ad alta tensione.



Sweet Virginia (Sky Cinema Uno, 10 febbraio 2022)

Thriller noir diretto da Jamie M. Dagg ambientato in una cittadina dell'Alaska, dove l'uccisione di 3 persone all'interno di un bar ha scosso l'intera comunità. Nonostante le ricerche il colpevole sembra introvabile, ma presto emergeranno dei dettagli che risulteranno decisivi.



Spirit - Il Ribelle (Sky Cinema Family, 11 febbraio 2022)

Sequel del film del 2002 Spirit - Cavallo selvaggio, questo nuovo capitolo è ambientato nel selvaggio West, dove seguiremo la giovane Fortuna "Lucky" Prescott, che vivrà un'avventura emozionante adatta soprattutto per i più piccoli. Rispetto al primo capitolo qui ci troviamo davanti ad un titolo di tutt'altro tenore, indirizzato soprattutto alle famiglie e senza grandi pretese dal punto di vista stilistico.



Benvenuti In Casa Esposito (Sky Cinema Uno, 13 febbraio 2022)

Commedia diretta da Gianluca Ansanelli che guarda alla criminalità organizzata in chiave ironica, facendone una caricatura che riesce a strappare qualche sorriso. Benvenuti In Casa Esposito purtroppo cade anche in qualche ingenuità e banalità di troppo, ma riesce lo stesso a regalare qualche ora di piacevole intrattenimento.



Eiffel (Sky Cinema Uno, 14 febbraio 2022)

Romain Duris nei panni di Gustave Eiffel ci porta a rivivere il genio di colui che progettò la famosa torre, rivelando una storia romantica fatta di passione che trasformò il progetto di una semplice metropolitana in un simbolo di Parigi, in un film denso di emozioni e grandi storie.



A Vigilante (Sky Cinema Uno, 15 febbraio 2022)

Scritto e diretto da Sarah Daggar-Nickson, A Vigilante è un titolo drammatico che ha come protagonista Sadie (Olivia Wilde), che dopo una vita difficile segnata dagli abusi subiti si impegna ad aiutare altre donne nella stessa situazione.



Codice: Karim (Sky Cinema Uno, 16 febbraio 2022)

Mohamed Zouaoui interpreta Karim, uomo sopravvissuto a delle esperienze terribili che ora cerca di lasciarsi il passato alle spalle trasferendosi dalla Siria in Italia. La sua libertà però ha un costo, e nel corso di questa spy story ricca di tensione lo seguiremo mentre cerca di divincolarsi dal male che sembra perseguitarlo.



Voyagers (Sky Cinema Uno, 18 febbraio 2022)

La terra ha i giorni contati a causa del surriscaldamento globale, ma da lontano arriva una speranza, poiché è stato scoperto un pianeta abitabile dal quale ripartire. Un gruppo di bambini viene mandato lì per colonizzarlo, guidati da un adulto che li aiuterà a crescere in vista del futuro. Inizialmente tutto sembra andare per il verso giusto, ma più il tempo passa, più i ragazzi crescono diventando sempre più curiosi e preda dei loro sentimenti.



Bigfoot Family (Sky Cinema Family, 19 febbraio 2022)

Film d'animazione franco-belga diretto da Ben Stassen e Jeremy Degruson, nel quale un giovane Bigfoot soffre la popolarità del padre, e cerca di trovare un modo per farsi notare, mettendo a disposizione le sue capacità per migliorare la comunità nella quale vive.



Delicieux - L'amore è Servito (Sky Cinema Due, 20 febbraio 2022)

Felix Hausser (Bernhard Schir) è uno chef televisivo che gode di grande fama, ma la sua presunzione non tarda a fargli pagare un conto piuttosto salato. Infatti dopo aver provocato un incidente coinvolgendo Frieda (Muriel Baumeister), madre single proprietaria di una fattoria, questa decide di avviare un'azione legale e Felix si troverà ad essere costretto a fare i conti con se stesso.



Falling - Storia Di Un Padre (Sky Cinema Due, 23 febbraio 2022)

Scritto e diretto da Viggo Mortensen, Falling è una storia che affronta tematiche attuali attraverso una vicenda appassionante che parte da Willis (Lance Henriksen), uomo testardo che non può più vivere da solo e si trasferisce dal figlio John (Viggo Mortensen). I due non sono in buoni rapporti e Willis, oltre a non voler cambiare il proprio stile di vita, non ha neanche accettato l'omosessualità del figlio, che vive insieme al compagno e ad una figlia. I rapporti all'interno della famiglia sembrano sgretolarsi in modo definitivo, ma in alcuni casi l'umanità riesce a prevalere. Vi consigliamo anche di recuperare la nostra recensione di Falling.



L'afide e La Formica (Sky Cinema Due, 26 febbraio 2022)

Fatima (Cristina Parku) vive in Calabria, ma la fede dei genitori che le impogono il velo la portano a sentirsi quasi sempre esclusa. L'occasione per riscattarsi arriva dalla possibilità di iscriversi ad una maratona, e quest'esperienza la farà finalmente correre verso la libertà che per tanto tempo le è sfuggita.



The Shift (Sky Cinema Uno, 27 febbraio 2022)

Alessandro Tonda dirige un titolo di grande impatto ricco di adrenalina, per una produzione italo-belga che è riuscita a portare sullo schermo una storia avvincente e tesa. La vicenda principale vede una scuola a Bruxelles che diventa il teatro di una tragedia. Infatti due studenti arabi fanno un attentato, ma l'ambulanza che arriva sul posto cade a sua volta vittima di un altro terrorista e l'incubo sembra non avere fine.



Tutti gli altri film in arrivo su Sky e NOW

Dopo avervi parlato delle prime visioni, ora passiamo agli altri titoli che faranno parte del palinsesto, e tra questi il mese parte in grande spolvero presentando l'adrenalinico Tango & Cash (1989) di Andrej Koncalovskij, classico che vede protagonisti i due poliziotti Ray Tango e Gabe Cash interpretati da Sylvester Stallone e Kurt Russell. A pochi giorni di distanza sarà il turno di Spartacus, grande film di Kubrick del 1960 in arrivo il 5 febbraio, che porta in scena una spettacolare storia di riscatto; mentre il 12 sarà reso disponibile il discusso 50 Sfumature di Grigio, che ha diviso il pubblico spaccandolo in due, tra chi l'ha apprezzato e chi lo ha detestato.

Il 20 febbraio è invece in programma un altro grande titolo recente, ovvero Sicario di Denis Villeneuve, capace di coinvolgere e gelare il sangue grazie ad un finale di grande rilievo. Se invece siete patiti della serie The Purge, il primo capitolo della saga andrà in onda il 24 su Sky Cinema Suspense, regalando ai fan l'opportunità di riguardarlo in vista del nuovo adrenalinico capitolo. Infine il giorno 26 toccherà a La Battaglia Di Hacksaw Ridge di Mel Gibson, che riesce a colpire grazie ad una regia spettacolare e brutale, accompagnata da una storia avvincente ed emozionante. Anche questa volta il parco titoli offerto da Sky sarà di grande spessore, e avrete la possibilità di recuperare sia classici del passato che pellicole recenti di qualità, grazie ad un catalogo sempre più ricco.