Sky e NOW, il catalogo Film completo di giugno 2022

Il soffocante Man In The Dark ed il sanguinolento Halloween Kills danno il via ad un mese all'insegna della tensione, mentre per gli amanti de I Soprano sarà reso disponibile I Molti Santi Del New Jersey, prequel della serie originale. Come al solito l'offerta di Sky e NOW vede nel cinema uno dei suoi punti forti, e anche questa volta arriveranno molti titoli interessanti che potrebbero vivacizzare le vostre serate, passando da commedie tutte italiane a film d'animazione recenti di ottimo livello.



L'uomo Nel Buio - Man In The Dark (Sky Cinema Uno, 9 giugno 2022)

Come scrivevamo nella recensione di Man In The Dark, il thriller/horror di Fede Alvarez riesca sorprendere grazie ad una regia ben studiata e un alone di tensione che rende il racconto ancora più ansiogeno e affascinante.

Al centro della storia troviamo un gruppo di rapinatori decisi a derubare un non vedente che vive da solo, ma il gruppo scoprirà presto che questo potrebbe essere l'ultimo grave errore della loro vita. Se siete appassionati del genere vi consigliamo quindi di gustarvi questa interessante pellicola, e magari di guardarla a luci spente per rendere l'atmosfera ancora più soffocante.



I Molti Santi Del New Jersey (Sky Cinema Due, 15 giugno 2022)

I Soprano è stata senza dubbio tra le serie TV più importanti degli ultimi anni, e per questo prequel di David Chase le aspettative erano sicuramente alte. Purtroppo, come segnalato nella recensione de I Molti Santi Del New Jersey, il risultato finale non è stato dei migliori, anche se ci sono diversi aspetti positivi, soprattutto per gli appassionati del titolo originale.

Ottima anche la performance di Michael Gandolfini nei panni di Tony, che si dimostra all'altezza del padre, malgrado una sceneggiatura non sempre in grado di valorizzare il personaggio. I Molti Santi Del New Jersey è quindi una pellicola che ci sentiamo di consigliare soprattutto ai fan, mentre gli altri prima farebbero bene a buttare un occhio sulla serie.



Halloween Kills (Sky Cinema Suspense, 24 giugno 2022)

Halloween è senza dubbio uno degli slasher movie più apprezzati di sempre, e nonostante gli scivoloni compiuti da alcuni capitoli della celebre saga, il primo titolo diretto da Carpenter è diventato un cult e un pilastro del genere, segnando la strada ai tanti film che lo hanno preso come riferimento. Negli ultimi anni, dopo alcuni tentativi non propriamente riusciti, Halloween è tornato alla ribalta, e questo capitolo conferma la bontà del nuovo percorso.

Come scritto nella recensione di Halloween Kills, la pellicola di David Gordon Green è stata capace di migliorare quanto fatto dal già ottimo predecessore, riuscendo anche a preparare il terreno per quello che probabilmente sarà l'ultimo lungometraggio di questa nuova trilogia. Il confronto finale tra Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) e Michael Myers si avvicina, e questo secondo capitolo diventa quindi indispensabile per gli amanti del franchise.



Tutte le altre prime visioni Sky e NOW di giugno 2022

Il Colore Della Libertà (Sky Cinema Due, 2 giugno 2022)

Bob Zellner (Lucas Till) vive in Alabama insieme alla famiglia, e dopo le manifestazioni ispirate da Martin Luther King Jr. e Rosa Park decide di aderire al Movimento per i diritti civili, anche se non sarà semplice. Bob è infatti nipote di J.O. Zellner (Brian Dennehy), membro del Ku Klux Klan, e la situazione familiare si farà presto incandescente. Il colore della Libertà è basato sull'autobiografia di Bob Zellner, The Wrong Side of Murder Creek, ed è diretto da Barry Alexander Brown.



Ti Ripresento I Tuoi (Sky Cinema Uno, 3 giugno 2022)

Valentin D. e Constance Brandt sono due architetti decisi a portare avanti il loro progetto, e presto apriranno una mostra di grande rilievo che potrebbe cambiare il loro futuro. Valentin ha però mentito a chi lo ha accompagnato lungo il percorso, inventando le sue origini e descrivendo una famiglia che in realtà è totalmente diversa. E sarà proprio una visita a sorpresa della suddetta famiglia a creare scompiglio nell'ascesa di Valentin, in questa comedy francese diretta da Dany Boon.



Paw Patrol - Il Film (Sky Cinema Family, 5 giugno 2022)

Il film di Paw Patrol, basato sulla serie omonima creata da Keith Chapman, approda su Sky per la felicità dei più piccoli, portando alla luce una nuova avventura che farà contenti i fan del cartone animato.



Il Giro Del Mondo In 80 Giorni (Sky Cinema Collection, 11 giugno 2022)

Film d'animazione diretto da Samuel Tourneux nel quale la scimmietta Passepartout, sognatrice e decisa a vivere un'avventura, viene convinta dalla rana Phileas Frogn a partire per un lungo viaggio. Phileas però non è proprio il più indicato dei compagni, e Passepartout dovrà cercare di adattarsi per ritrovare la propria strada.



Il Capo Perfetto (Sky Cinema Due, 12 giugno 2022)

Blanco (Javier Bardem) dirige un'azienda di successo, e quando arriva la notizia di un'ispezione per poter ricevere un ambito premio del settore l'imprenditore controlla che tutto sia al suo posto. Ogni cosa sembra andare per il verso giusto, ma un ex dipendente licenziato in passato è deciso a rovinare la reputazione dell'azienda, e Blanco dovrà trovare un modo per fermarlo.



Sing 2 - Sempre Più Forte (Sky Cinema Uno, 13 giugno 2022)

Garth Jennings firma un sequel capace, sotto alcuni aspetti, di superare l'originale, proponendoci dei protagonisti divertenti e , soprattutto, una colonna sonora di grande livello. Tra grandi classici degli U2 e trovate visive interessanti, Sing 2 è un film adatto a tutta la famiglia, e se cercate una storia che possa farvi passare una piacevole serata questo potrebbe essere la scelta giusta.



Barb e Star Vanno A Vista Del Mar (Sky Cinema Uno, 14 giugno 2022)

Commedia diretta da Josh Greenbaum, nella quale seguiamo Barb (Annie Mumolo) e Star (Kristen Wiig), due donne di mezza età che per la prima volta nella loro vita lasceranno il MidWest per andare in Florida, e più precisamente a Vista Del Mar. La loro vacanza si trasformerà però in una vera e propria indagine, e le due vivranno un'avventura senza precedenti.



Tueurs - Al Di Sopra Della Legge (Sky Cinema Uno, 17 giugno 2022)

Frank Valken porta vanti una rapina quando un team di assassini fa fuori tutti i testimoni, e anni dopo, il caso verrà portato alla luce innescando un polverone. Frank dovrà quindi cercare di sfuggire al carcere per provare la sua innocenza, in una caccia all'uomo che lo metterà a dura prova.



L'arminuta (Sky Cinema Due, 19 giugno 2022)

Tratto dal romanzo bestseller di Donatella Di Pietrantonio, L'arminuta ci porta nell' Estate 1975, quando una ragazzina viene restituita ad una famiglia alla quale non sapeva di appartenere. La giovane vedrà quindi la sua vita stravolta, mentre soltanto il tempo potrà rivelarle la verità.



Una Famiglia Mostruosa (Sky Cinema Uno, 20 giugno 2022)

Luna (Emanuela Rei) e Adalberto (Cristiano Caccamo) aspettano un figlio, ma la scoperta della gravidanza non sarà che l'inizio di una serie di rivelazioni alquanto inaspettati. Infatti la famiglia di Adalberto non è come le altre, e tra vampiri, mostri e zombi cercherà di accogliere Luna, in situazioni fuori dal comune che vi strapperanno diverse risate. Riuscirà l'umana a farsi apprezzare dai particolari familiari di Adalberto?



Tra Due Mondi (Sky Cinema Due, 21 giugno 2022)

Film drammatico diretto da Emmanuel Carrère, nel quale seguiamo la storia di Marianne Winckler (Juliette Binoche), scrittrice intenta a realizzare un'opera incentrata sul lavoro precario. La reporter cercherà di entrare nel settore per capire sulla propria pelle cosa si prova, e ben presto capirà quali sono i problemi che attanagliano un mondo del lavoro sempre più disastrato.



Chi è Senza Peccato - The Dry (Sky Cinema Uno, 22 giugno 2022)

Aaron Falk (Eric Bana) toerna dopo molti anni nel suo paese natale per partecipare al funerale dell'amico Luke. L'uomo è considerato colpevole dell'assassinio dei familiari prima del suo stesso suicidio, ma le indagini di Falk (che è un detective), porteranno a galla una realtà molto più complessa, e il nostro protagonista cercherà di riscattare la memoria dell'amico ad ogni costo. Alla regia troviamo Robert Connolly, mentre tra gli fanno parte del cast Eric Bana e Martin Dingle Wall.



La Cena Perfetta (Sky Cinema Uno, 23 giugno 2022)

Commedia diretta da Davide Minnella che ha come protagonista Carmine (Salvatore Esposito), deciso a cambiare vita dopo un passato nella mafia. L'apertura di un ristorante e l'assunzione di Consuelo (Greta Scarano) sembrano essere il punto di partenza perfetto per una rinascita, ma i trascorsi nella malavita di Carmine continueranno a perseguitarlo rendendo la sua decisione ancora più complicata.



Ghiaccio (Sky Cinema Due, 26 giugno 2022)

Se avete letto la nostra recensione di Ghiaccio, probabilmente già sapete cosa pensiamo dell'esordio alla regia di Fabrizio Moro, che qui ci porta a vivere una storia che purtroppo fatica a trovare una propria identità. Infatti la vicenda principale tratta l'ascesa e la voglia di non arrendersi di un pugile italiano, ma nel farlo cade in scene già viste riciclando classici del passato, faticando quindi a trovare la propria strada. Ovviamente non manca qualche guizzo creativo interessante, ma questo non basta a portare la pellicola su grandi livelli.



Zlatan (Sky Cinema Uno, 27 giugno 2022)

Zlatan Ibrahimovic, oltre ad essere un grande campione, negli anni è riuscito a crearsi un vero e proprio personaggio, e il film di Jens Sjögren cerca proprio di sfruttare la caratura del celebre giocatore per portarci a ripercorrere la sua vita e la sua carriera. Come sottolineato nella recensione di I Am Zlatan, il risultato finale non è proprio dei migliori, anche se non mancano dei passaggi interessanti che faranno felici i fan dell'atleta.



All My Life (Sky Cinema Uno, 28 giugno 2022)

Pellicola diretta da Marc Meyers incentrata sulla vera storia di Solomon Chau e Jennifer Carter. Nello specifico, i due si sposarono dopo il cancro diagnosticato a Solomon, e qui vengono ripercorse le tappe che portarono alla creazione di un legame tanto solido quanto intramontabile.



2 Fantasmi Di Troppo (Sky Cinema Uno, 29 giugno 2022)

Nunzio Fabrizio Rotondo e Paolo Vita dirigono una commedia nella quale loro stessi interpretano gli amici protagonisti, ovvero Nunzio e Paolo. Dopo una serie di fallimenti e lavori mai portati a termine, i due cercano ora di uscire dal debito che hanno contratto con uno strozzino, e per farlo si improvviseranno medium, anche se il fallimento sembra essere nuovamente all'orizzonte.



Le Parole Che Voglio Dirti (Sky Cinema Due, 30 giugno 2022)

Il sergente Charles Monroe King, schierato in Iraq, cerca di tenere un diario per il figlio, e la moglie Dana Canedy ripercorre in questa pellicola l'amore che l'uomo ha riposto nella propria famiglia.



Tutti gli altri film in arrivo su Sky e NOW a giugno

Dal 1 al 10 giugno la saga completa di Jurassic Park sarà parte del palinsesto Sky, che come ogni mese abbraccerà nuove e vecchie produzioni. Tra le pellicole del passato da segnalare per il 2 giugno l'arrivo dell'action fantascientifico Demolition Man con Sylvester Stallone, accompagnato sempre lo stesso giorno da Game Night - Indovina chi muore stasera? (del quale potete leggere la nostra recensione di Game Night). Dall'8 giugno sarà reso disponibile Moonrise Kingdom - Una fuga d'amore di Wes Anderson (avete letto la nostra recensione di Moonrise Kingdom?); mentre il 12 giugno verrà messo in onda Dante's Peak - La Furia Della Montagna, film catastrofico con protagonista Pierce Brosnan.

Il giorno successivo, ovvero il 13, sarà il turno di The Imitation Game, biopic dedicato ad Alan Turing che come scrivevamo nella recensione di The Imitation Game ci regala un'ottima interpretazione di Benedict Cumberbatch. Se avete letto la recensione di Terminator Genisys e siete interessati, dal 16 giugno potrete guardare questo controverso capitolo diretto da Alan Taylor, mentre il 18 toccherà a La Truffa Dei Logan, che come scrivevamo nella recensione di Logan Lucky ci convinse in pieno e vi offrirà una serata adrenalinica e divertente. Il 15, 22 e 29 giugno arriveranno invece i tre capitoli dell'esilarante Beverly Hills Cop - Un Piedipiatti A Beverly Hills, mentre il 21 arriverà il crudo e violento John Rambo (del quale parlammo nella recensione di John Rambo).



Per concludere questa panoramica sulle uscite mensili, da segnalare infine l'arrivo de Il Ponte Delle Spie di Steven Spielberg il 25 (del quale potete leggere la nostra recensione de Il Ponte delle Spie); e l'approdo su Sky di Joker il 29 (siete d'accordo con la nostra recensione di Joker?). Si prospetta quindi un mese incredibile per quanto riguarda il cinema, grazie all'arrivo di titoli di grande spessore che non potete perdervi.