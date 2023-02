Da Shazam 2 a John Wick 4, i film in sala a marzo 2023

Un mese a dir poco scoppiettante quello che ci attende al cinema nelle prossime settimane, con una varietà di proposte davvero per tutti i gusti. In sala a marzo ci attendono infatti moltissimi film, siano questi operazioni commerciali dedicate al grande pubblico o produzioni autoriali per uno spettatore più raffinato, tanto che abbiamo deciso di dare risalto a un sacco di titoli per entrambe le categorie. Dal controverso Benedetta di Paul Verhoeven all'agonistico Creed III, dal nuovo capitolo della saga di Scream all'evento speciale di Akira, dal seguito di Shazam al quarto capitolo di John Wick fino a Dungeons & Dragons e ancora molto, molto altro, come potete vedere nella corposa lista a seguire.



Benedetta (2 marzo)

Alla fine del XV secolo, con la peste che devasta il paese, Benedetta Carlini (Virginie Efira) si unisce al convento di Pescia, in Toscana, come novizia. Capace fin dalla tenera età di compiere miracoli, l'impatto di Benedetta sulla vita della comunità è immediato ed epocale.

L'ultimo film scritto e diretto da Paul Verhoeven e presentato qualche mese fa all'edizione numero 74 del Festival di Cannes, è basato sul saggio di Judith C. Brown, Atti impuri - Vita di una monaca lesbica nell'Italia del Rinascimento, ispirandosi alla vita di Benedetta Carlini, una suora del XVII secolo che inizia una storia d'amore con un'altra donna dopo essere entrata in un convento. Potete vedere qui il trailer di Benedetta.



Creed III (2 marzo)

Creed III potrebbe essere la grande svolta per Michael B. Jordan che, oltre ad essere protagonista della pellicola, passa anche alla regia, trovandosi a "sfidare" il collega Jonathan Majors.

Il personaggio sarà costretto a scontrarsi con questa ingombrante figura del suo passato, amico d'infanzia con il quale ha condiviso tutto. Questo lo costringerà a fare i conti con le sue convinzioni e con le azioni compiute quando era giovane in compagnia di Damian, ex prodigio della boxe mai realmente sbocciato.



Empire of Light (2 marzo)

Il nuovo film scritto e diretto da Sam Mendes è ambientato nei primi anni Ottanta all'interno e nei dintorni di un vecchio cinema sbiadito in una cittadina costiera dell'Inghilterra. Empire of Light racconta la storia di Hilary (Olivia Colman), una donna che gestisce il cinema e deve fare i conti con la sua salute mentale, e di Stephen (Micheal Ward), un nuovo dipendente che sogna di fuggire da questa cittadina provinciale in cui deve affrontare avversità quotidiane.

Sia Hilary che Stephen trovano un senso di appartenenza attraverso la loro dolce e improbabile relazione e sperimentano il potere curativo della musica, del cinema e della comunità.



Women Talking - Il diritto di scegliere (8 marzo)

Candidato a due Premi Oscar - Miglior Film e Miglior Sceneggiatura non originale - Women Talking è basato sul romanzo best-seller di Miriam Toews e porta sul grande schermo la storia di un gruppo di donne di una colonia religiosa che discutono di un segreto scioccante che riguarda gli uomini della comunità che per anni le hanno drogate e poi violentate. Quando la verità viene a galla, le donne discutono della loro drammatica condizione e dovranno decidere se restare e combattere o andare via.

Un cast d'eccezione dà voce a queste donne raccontate da Sarah Polley: Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Sheila McCarthy, Michelle McLeod, Kate Hallett, Liv McNeil, August Winter, Frances McDormand ed al loro fianco anche Ben Whishaw.



Scream VI (9 marzo)

Mentre i sopravvissuti al recente attacco di Woodsboro si recano a New York City per il college, Tara, la nostra sopravvissuta, inizia a sperimentare crolli psicologici maniacali mentre vede i fantasmi degli assassini del passato. Nel frattempo, sua sorella Sam tenta di manipolarla fingendo di essere Ghostface. Ma quando il loro piano va male, tre nuovi assassini mascherati compaiono in scena, lasciando irrisolta la domanda su chi sopravviverà e chi sarà l'ultima vittima.

Riecco Ghostface nel nuovo capitolo della saga, il primo senza la storica protagonista interpretata da Neve Campbell. Le sorprese comunque non mancano nel cast, tra nuove entrate e graditi ritorni. Nell'attesa la nostra recensione di Scream 5 è a portata di clic.



Akira (14 marzo)

Il film è ambientato nel 2019, in un'epoca in cui le grandi metropoli sono state spazzate via dopo la Terza Guerra Mondiale. Tokyo è teatro di scontri tra bande di motociclisti, tra cui di distingue la gang dei giovani Kaneda e Tetsuo. La polizia segreta, intanto, cerca di mettere un freno alla minaccia per poter continuare lo sviluppo del segretissimo progetto Akira...

Unanimemente considerato un capolavoro e inserito da Empire Magazine tra i 100 migliori film in lingua straniera della storia del cinema, Akira è diretto da Katsuhiro Otomo, uno dei maestri indiscussi del cinema d'animazione e del fumetto giapponese.



Shazam! Furia degli dei (16 marzo)

Shazam! Furia degli Dei dà seguito alla storia di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare la parola magica "SHAZAM!" per trasformarsi nel Supereroe e suo alter ego adulto. In questa nuova avventura Billy e i suoi fratelli adottivi sono costretti a tornare in azione per combattere le Figlie di Atlante e impedire loro di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo.

Shazam! Furia degli dei vedrà il ritorno di Zachary Levi nel ruolo principale di Shazam/Billy Batson insieme alla maggior parte del cast dell'originale: Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Djimon Hounsou, Meagan Good, Grace Fulton, Ross Butler e D. J. Cotrona. I villain di questo sequel saranno interpretati da Helen Mirren e Lucy Liu nei panni rispettivamente di Hespera e Kalypso, note come Figlie di Atlante. Nel cast troveremo anche Rachel Zegler, stella del remake di West Side Story diretto da Spielberg.



John Wick 4 (23 marzo)

John Wick: Capitolo 4 riprenderà appena dopo gli eventi del Capitolo 3 - Parabellum, con Wick e The Bowery King (Laurence Fishburne) che si alleano per abbattere la leadership della High Table. Insieme a Reeves e Fishburne tornano anche Ian McShane e Lance Reddick, nei panni rispettivamente del proprietario del New York Continental Hotel Winston e del suo fedele portiere Charon. Tra le new entry Hiroyuki Sanada, Donnie Yen, Bill Skarsgaard, Shamier Anderson e Scott Adkins.

Il quarto episodio della saga action che ha dato nuova linfa al genere promette ancora più emozioni e azione, grazie anche alla presenza nel cast di due vere e proprie star del filone, rispettivamente orientale e occidentale, quali Donnie Yen e Scott Adkins ad accompagnare l'iconico protagonista di un Keanu Reeves incontenibile.



Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri (30 marzo)

In Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.

Diretto da Jonathan Goldstein & John Francis Daley, il cast comprende Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head e Hugh Grant. Un nuovo inizio sul grande schermo per il popolare franchise fantasy, questa volta in una veste più scanzonata e avventurosa, nella speranza di attirare sia i fan storici che nuovi appassionati.



Altre uscite in sala a marzo

Il patto del silenzio (2 marzo)

Nora, al suo primo anno di scuola, inizia a frequentare lo stesso istituto di suo fratello maggiore Abel. Quando assiste a un atto di bullismo nei confronti di Abel da parte di altri bambini, Nora, scioccata, cerca di proteggerlo avvertendo il padre e le insegnanti. Ma Abel la costringe a rimanere in silenzio. Intrappolata in un conflitto di lealtà, Nora dovrà cercare con difficoltà di trovare il suo posto nel nuovo ambiente, divisa tra il mondo dei bambini e quello degli adulti.



L'uomo che disegnò Dio (2 marzo)

L'ascesa e la caduta di un artista cieco che ha il dono straordinario di fare ritratti veritieri solo ascoltando le voci umane, e diventa una star della TV spazzatura. Una favola sulla necessità di riscoprire il miracoloso potere della dignità in un mondo dove il rumore dei media ha risolto il problema dell'imperfezione dell'uomo semplicemente eliminando il problema stesso.



Mixed by Erry (2 marzo)

Una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un'incredibile avventura internazionale. Nel magico capoluogo campano degli anni '80, dove Maradona è una divinità, Enrico "Erry" Frattasio trasforma i mixtape che fa per i suoi amici in un impero, grazie all'aiuto dei suoi fratelli Peppe e Angelo. Una clamorosa impresa che cambierà le loro esistenze, reinventerà il concetto di pirateria in Italia e porterà la musica nelle vite di tutti.



Preparativi per stare insieme per un periodo indefinito di tempo (2 marzo)

Marta, neurochirurga di 40 anni, si innamora perdutamente. Decide di lasciare una promettente carriera da chirurga negli Stati Uniti e di trasferirsi a Budapest per iniziare una nuova vita con l'uomo che ama. Ma all'appuntamento che hanno preso, lui non si presenta. Marta inizia disperatamente a cercarlo e quando finalmente lo trova, l'uomo le dice che non si sono mai visti prima...



Tutto in un giorno (2 marzo)

Un conto alla rovescia intreccia le vicende di persone impegnate a non mollare mentre attraversano le 24 ore che potrebbero cambiare irrimediabilmente le loro vite. On the fringe intreccia famiglia, amore, amicizia e l'impatto delle ristrettezze economiche sulle relazioni personali rivelando che è il valore della solidarietà la chiave per affrontare i momenti più difficili della vita. Una storia di coraggio e perseveranza, combattuta ai margini di una grande città, vera e mai patetica.



Umberto Eco - La biblioteca del mondo (2 marzo)

La biblioteca privata di Umberto Eco era un mondo a sé: più di 30.000 volumi di titoli contemporanei e 1.500 libri rari e antichi. Davide Ferrario, che con Umberto Eco aveva collaborato per una video installazione alla Biennale Arte di Venezia un anno prima della morte dello scrittore, ha avuto accesso alla biblioteca grazie alla fattiva collaborazione della famiglia. Ne è nato un documentario che non solo descrive un luogo straordinario, ma cerca di afferrare il senso dell'idea di biblioteca in quanto "memoria del mondo", come la definiva lo stesso Eco.



L'ombra di Goya (6 marzo)

Il docufilm sull'artista che, come pochi altri, ha saputo raccontare gli incubi, le ossessioni e i fantasmi degli esseri umani, ma anche le straordinarie creature fantastiche che nascono dalle loro menti dissacranti.



Primadonna (8 marzo)

Sicilia, anni Sessanta. Lia ha 21 anni, va a lavorare la terra con il padre, anche se lei è "femmina" e dovrebbe stare a casa a prendersi cura delle faccende domestiche con la madre. Lia è bella, caparbia e riservata, ma sa il fatto suo. Il suo sguardo fiero e sfuggente attira le attenzioni del giovane Lorenzo Musicò, figlio del boss del paese. Quando lo rifiuta, l'ira di Lorenzo non tarda a scatenarsi e il ragazzo si prende con la forza quello che reputa di sua proprietà. Ma Lia fa ciò che nessuno si aspetterebbe mai: rifiuta il matrimonio riparatore e trascina Lorenzo, e i suoi complici, in tribunale.



Disco Boy (9 marzo)

Aleksei, bielorusso in fuga dal suo passato, raggiunge Parigi e si arruola nella Legione Straniera per ottenere il passaporto francese. Nel delta del Niger, Jomo, giovane rivoluzionario, si batte contro le compagnie petrolifere che hanno devastato il suo villaggio. La sorella Udoka sogna di fuggire, consapevole che ormai tutto è perduto. I loro destini si intrecceranno, al di là dei confini, della vita e della morte.



L'ultima notte di amore (9 marzo)

Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di se stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all'indomani della sua ultima di notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto lui avrebbe mai potuto immaginare.



Missing (9 marzo)

Durante una vacanza in Colombia una donna scompare insieme al suo nuovo fidanzato. Sua figlia, June, inizia a cercarla ma viene ostacolata dalla burocrazia internazionale. Bloccata a migliaia di chilometri di distanza a Los Angeles, June utilizza in modo creativo tutte le ultime tecnologie a sua disposizione per cercare di ritrovarla prima che sia troppo tardi. Quando June scaverà a fondo con la sua investigazione digitale solleverà più domande che risposte e segreti su sua madre che le faranno scoprire di non averla mai conosciuta veramente.



Un uomo felice (9 marzo)

Jean è il sindaco conservatore di una cittadina francese e proprio all'inizio della nuova campagna elettorale sua moglie Edith, dopo quarant'anni di matrimonio e tre figli, gli annuncia di essere un uomo: di esserlo sempre stato nel profondo del suo essere e di voler finalmente iniziare un percorso di transizione. La notizia sconvolge la vita di Jean e scatena una travolgente serie di equivoci, ma sarà infine Jean, e non Edith, a dover rimettere in discussione le proprie convinzioni.



La mamain et la putain (13 marzo)

Alexandre è un giovane e pigro disoccupato francese che trascorre le sue giornate sorseggiando caffè a Saint-Germain-des-Prés. Alexandre non ha problemi a farsi mantenere dalla più matura Marie, che ha una piccola boutique, con cui intrattiene una relazione di tipo aperto. Un giorno il giovane incontra un'infermiera, Véronika, giovane e squattrinata come lui. E, nonostante la ragazza sia inizialmente po' interdetta dal comportamento per nulla passionale di Alexandre, i due finiscono per innamorarsi e fare l'amore durante un'assenza di Marie. Fra i tre presto si innesca un pericoloso e complesso rapporto, che oscilla tra la tenerezza, la gelosia e la disperazione.



Educazione fisica (16 marzo)

I genitori di tre alunni vengono convocati dalla preside di una scuola media di provincia: è successo un fattaccio, di cui i loro figli sono i responsabili. Ma è difficile da credere e da accettare. La palestra si trasforma in un'aula di tribunale improvvisata, dove ha inizio un processo feroce nel tentativo ostinato di smentire e nascondere la verità.



Gli occhi del diavolo (16 marzo)

In risposta all'aumento globale delle possessioni demoniache, la Chiesa cattolica riapre le scuole di esorcismo per formare i sacerdoti al Rito dell'Esorcismo. Su questo campo di battaglia spirituale sorge un'improbabile guerriera: una giovane suora, Suor Ann.Sebbene alle suore sia vietato eseguire esorcismi, un professore riconosce i doni di suor Ann e accetta di addestrarla. Spinta in prima linea spirituale con il compagno di studi Padre Dante, Suor Ann si ritrova in una battaglia per l'anima di una giovane ragazza.



Il capofamiglia (16 marzo)

Durante una festa di compleanno in casa, un incantesimo va storto e il padre di una modesta famiglia egiziana, un uomo autoritario e brutale, viene trasformato in un pollo. Una valanga di assurde conseguenze si abbatte su tutta la famiglia: la madre, la cui vita era interamente dedicata a marito e figli, deve prendere in mano la situazione e provvedere alla famiglia. Mentre muove mari e monti per riportare il marito indietro e tenerlo al sicuro, la donna attraversa una trasformazione totale.



Piano Piano (16 marzo)

Anna è quasi adolescente nel 1987. La finestra della sua stanza affaccia sul cortile di un palazzo-castello in mezzo a un bellissimo nulla che sta per trasformarsi in una nuova epoca. L'incontro con Peppino, un ragazzo della sua età, e con quel Mariuolo che ha destabilizzato il quartiere, la porterà ai confini di quel piccolo mondo. L'infanzia che deve per forza finire e l'adolescenza che cerca il proprio spazio e l'attesa del suo riscatto. Lo stesso che farà tremare un'intera città.



What's love? (16 marzo)

Due amici d'infanzia alla soglia dei trent'anni devono fare i conti con le tradizioni culturali delle loro famiglie, anche e soprattutto in tema di amore. Zoe è alle prese con le richieste dell'eccentrica madre Cath e con gli appuntamenti online, mentre Kazim è spinto dai genitori verso un matrimonio combinato. Zoe filma lo speranzoso viaggio di Kazim da Londra a Lahore per sposare una sconosciuta e inizia a chiedersi se potrebbe avere qualcosa da imparare da un approccio così diverso alla ricerca dell'amore.



Headshot (20 marzo)

Un misterioso gruppo organizza Headshot, la riproduzione di un death-match ispirato a un videogioco ma con persone in carne ed ossa. Otto gamers, con una armatura personalizzata e un fucile ad aria compressa, partecipano alla sfida, muniti di body-cam per trasmettere lo spettacolo in diretta sulla piattaforma ZZIP. Quella che sembra essere, però, una competizione di furbizia e azione, diventa una lotta per la sopravvivenza soprattutto quando i giocatori scoprono che tra di loro c'è un feroce assassino.



Ligabue - 30 anni in un giorno (20 marzo)

Il racconto di una vera e propria festa a Campovolo, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia, che celebra i 30 anni di carriera del Liga. I momenti di live, la sua preparazione, i retroscena di quella incredibile giornata si alternano alle parole di Ligabue che ripercorre la sua vita professionale, dagli esordi fino ad oggi, e dei tanti amici che lo hanno accompagnato in questo percorso.



Armageddon time (23 marzo)

Dal riconosciuto autore James Gray, Armageddon Time è una storia di crescita profondamente personale che affronta le vicende di una famiglia disperatamente impegnata nella ricerca di un'affermazione che ha coinvolto un'intera generazione, il Sogno Americano. Con Anthony Hopkins e Anne Hathaway.



Il Piccolo Nicolas - Cosa stiamo aspettando per essere felici? (23 marzo)

Nicolas è un bambino vispo ma di buon cuore. Il suo sguardo creativo e imprevedibile trasforma in avventura ogni piccolo momento di quotidianità: i siparietti in famiglia, i giochi, la scuola, le gite al mare. E apre un universo di possibilità dove, a volte, un personaggio dei fumetti può arrivare persino a parlare coi suoi creatori.



Il viaggio leggendario (23 marzo)

Mentre sono chiusi in casa in preda alla noia in un giorno di pioggia, i DinsiemE ricevono un misterioso pacco contenente un videogioco: "Il viaggio leggendario", da cui verranno risucchiati in un'altra dimensione, quella di Leggendaria. Separati dopo uno scontro con il malvagio dottor Timoti, i due impareranno a non agire secondo le comuni leggi della fisica, ma ad applicare la logica dei livelli dei videogame.



Il ritorno di Casanova (30 marzo)

Leo Bernardi è un affermato e acclamato regista alla fine della sua carriera, che non ha alcuna intenzione di accettare il suo lento declino. Per la sua ultima opera, Leo ha scelto di raccontare il Casanova di Arthur Schnitzler, un personaggio incredibilmente simile a lui, più di quanto lui stesso possa immaginare. Il nuovo film di Gabriele Salvatores con protagonisti Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio.



Mon Crime - La colpevole sono io (30 marzo)

Nella Parigi degli anni Trenta, Madeleine, un'attrice giovane e bella ma priva di denaro e senza talento, viene accusata dell'omicidio di un famoso produttore. Con l'aiuto dell'amica Pauline, giovane avvocata disoccupata, viene assolta per legittima difesa. Per Madeleine comincia così una vita di fama e successo, finché la verità non viene a galla.



Terra e polvere (30 marzo)

Il matrimonio combinato di Ma e Guiying, un uomo e una donna che vivono vite difficilissime, sembra portare inevitabilmente alla somma di due solitudini. Di due povertà (sociali, emotive, affettive). Ma da questo incontro, tenero e pudico, prenderà forma giorno dopo giorno un legame solido e prezioso...