Il ricco dicembre cinematografico di Netflix: Zack Snyder ma non solo

Il dicembre di Netflix non sarà caratterizzato soltanto dai film natalizi tipici di questo periodo, e infatti ci sarà spazio anche per alcune novità di grande spessore che potranno accendere le vostre festività. Il mondo dietro di te, ad esempio, sembra abbracciare il genere thriller/apocalittico, e a risaltare, per il momento, è soprattutto il cast, formato da nomi del calibro di Julia Roberts ed Ethan Hawke, per una new entry che andrà tenuta d'occhio.



A partire dall'11 dicembre toccherà invece a una pellicola recente che ha riscosso un grande successo, ovvero The Batman di Matt Reeves, capace di conquistare il pubblico anche grazie a un'ottima interpretazione di Robert Pattinson. Passando al 15 dicembre, sarà invece il turno di un ritorno molto atteso, ovvero Galline In Fuga - L'alba dei Nugget, sequel dell'acclamato film d'animazione del 2000. Infine, tra i film più chiacchierati non possiamo non citare la nuova epica opera di Zack Snyder, intitolata Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, per quella che sarà una delle pellicole più importanti del prossimo mese.



Il mondo dietro di te (8 dicembre 2023)

Adattamento cinematografico del romanzo Leave the World Behind di Rumaan Alam, Il mondo dietro di te è un thriller diretto da Sam Esmail che ci porta a seguire una società che rischia il collasso, e due famiglie in cerca di un rifugio. Nello specifico, tutto ha inizio quando Amanda (Julia Roberts) e suo marito Clay (Ethan Hawke) affittano una casa insieme ai figli Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie), e in piena notte vengono svegliati da George (Mahershala Ali) e la figlia Ruth (Myha'la Herrold), i quali si presentano come proprietari della casa.

I due informano la famiglia di un cyber attacco imminente, e dopo una serie di inquietanti eventi decidono di partire tutti insieme in cerca di un luogo sicuro, mentre il mondo intorno sembra crollare velocemente. Considerando il valore del cast, questo nuovo film sembra avere le carte in regola per emergere come una delle novità più importanti del prossimo mese, e per questo vi consigliamo di tenere d'occhio il suo arrivo.



The Batman (11 dicembre 2023)

Nella recensione di The Batman vi spiegavamo perché l'ultima pellicola dedicata al Cavaliere Oscuro è un capitolo imperdibile per gli appassionati, grazie soprattutto a una regia di grande livello e interpreti calati alla perfezione nei loro personaggi, in particolare per quanto riguarda Robert Pattinson nei panni dell'uomo pipistrello, che qui si muove in una Gotham curata e oscura.

Matt Reeves riesce dunque a offrire una nuova prospettiva su uno dei personaggi DC più amati di sempre, dimostrando come, a dispetto dei tanti film di Batman usciti negli anni, sia ancora possibile creare un'opera di carattere capace di incarnare la visione del suo regista.



Galline In Fuga - L'alba dei Nugget (15 dicembre 2023)

L'iconico Galline in Fuga sta per tornare a distanza di ben 23 anni dal capitolo originale, e lo farà riportando in scena i protagonisti del primo film, ovvero Rocky (Zachary Levi), Gaia (Thandiwe Newton), e tutte le altre galline fuggite dalle grinfie della fattoria dei Tweedy.

Dopo aver trovato una sorta di paradiso naturale lontano dagli umani, le galline, dopo la nascita di Molly (Bella Ramsey), torneranno sulla terraferma, ma qui ad attenderli ci saranno nuovi pericoli che metteranno a rischio le loro vite. La regia sarà affidata aSam Fell, e considerando il peso del titolo la speranza è che questo sequel si possa dimostrare all'altezza delle aspettative, riuscendo a tenere testa all'incredibile risultato raggiunto dall'originale.



Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco (22 dicembre 2023)

Ci sono film e registi che a ogni loro opera dividono il pubblico, e Zack Snyder rientra senza dubbio in questa categoria. Tra chi detesta il suo stile, e chi invece è pronto ad abbracciare ogni sua pellicola, una cosa è certa: Snyder prosegue dritto sulla sua linea, e anzi vuole cercare di stupire in una nuova epopea spaziale che sembra pescare a piene mani da Star Wars e altre saghe di grande successo.

Per quanto riguarda la trama, seguiremo Kora, interpretata da Sofia Boutella, pronta a radunare un esercito per combattere il tiranno Balisarius. Tra frammenti legati al passato della misteriosa protagonista e scontri che si preannunciano spettacolari, Rebel Moon sembra avere le carte in regola per essere il film più ambizioso di Snyder, desideroso di trasportarci nella sua personale epica. Infine, da sottolineare che Rebel Moon sarà una trilogia, e dunque non resta che incrociare le dita per questo primo capitolo.



Tutti gli altri film in arrivo su Netflix a dicembre 2023

Wifelike (1 dicembre 2023)

Dopo aver perso la moglie, William viene affiancato da Meredith, robot umanoide guidato dall'intelligenza artificiale progettato per comportarsi come la defunta moglie. Purtroppo, l'uomo si accorge presto che c'è qualcosa che non va, e scoprirà il complotto di un'organizzazione che ha intenzione di sabotare i robot mettendo a rischio migliaia di persone.



Disquiet (1 dicembre 2023)

Dopo un terribile incidente d'auto, Sam si risveglia in ospedale, ma questo sarà soltanto l'inizio del suo incubo, visto che alcune forze oscure sembrano braccarlo, cercando di trascinarlo nell'ombra per sempre.



Dangerous Game: The Legacy Murders (1 dicembre 2023)

Una famiglia decide di ritrovarsi dopo tanto tempo, ed il luogo scelto sembra perfetto: una villa lontana dalla città circondata da foreste e scenari mozzafiato. Purtroppo, però, i protagonisti potranno apprezzare il posto per poco tempo, visto che verranno rinchiusi all'interno della villa, e costretti a partecipare ad un gioco di sopravvivenza dal quale soltanto uno di loro potrà uscire vincitore.



Margaux (1 dicembre 2023)

Margaux è un avanzato sistema basato sull'intelligenza artificiale che gestisce alcune case di lusso, ma quando un gruppo di amici del college organizzano una festa, accade l'imprevedibile. Il gruppo si ritrova infatti prigioniero dell'abitazione che hanno appena affittato, e saranno costretti a sottostare alle oscure pretese dell'IA.



La Figlia Oscura (1 dicembre 2023)

Maggie Gyllenhaal firma questo adattamento dell'omonimo romanzo di Elena Ferrante che vede protagonista Leda (Olivia Colman), madre che dopo aver divorziato, e aver visto i figli partire per il Canada decide di trascorrere del tempo in una località marittima. Qui, la donna vede una madre e sua figlia, e osservando il rapporto tra le due riflette sulla sua stessa vita, e le scelte che nel tempo l'hanno portata dov'è ora, in un viaggio tra passato e presente che, come scrivevamo nella recensione de La Figlia Oscura, convince.



American Assassin (1 dicembre 2023)

Mitch Rapp, dopo essere stato reclutato dalla CIA in seguito ad alcune vicissitudini che lo avevano coinvolto, si specializza sotto la guida del veterano Stan Hurley, prima di intraprendere una pericolosa missione che potrebbe prevenire lo scoppio di un nuovo conflitto mondiale, per un action thriller diretto da Michael Cuesta del quale parlammo anche nella recensione di American Assassin.



Chronicle (1 dicembre 2023)

Andrew, Matt e Steve sono dei normali liceali, ma dopo la scoperta di un particolare artefatto i tre perdono i sensi, e si risvegliano dotati di particolari poteri telecinetici. Col tempo i ragazzi impareranno a controllare i loro poteri, ma non sarà semplici usarli nel modo migliore, mentre il lato oscuro di alcuni di loro inizierà a venire fuori. Girato in found footage e diretto da Josh Trank, questa è una pellicola che come scrivevamo nella recensione di Chronicle riesce a stupire, anche a dispetto di un budget ridotto che non impedisce al titolo di centrare l'obiettivo.



Parenti Serpenti (1 dicembre 2023)

Pellicola natalizia di Mario Monicelli che esplora le contraddizioni della famiglia italiana, la quale, in questo caso, è rappresentata da una tipica cena di Natale che si trasforma in un incubo quando i genitori comunicano ai figli che si trasferiranno da uno di loro, andando a scombinare i piani di quest'ultimi, e i delicati equilibri che tenevano unita la famiglia.



Appuntamento con L'@More (1 dicembre 2023)

Megan decide di accettare l'invito di Alec per passare una serata insieme dopo averlo conosciuto tramite un sito di appuntamenti online, ma una forte nevicata li costringerà a stare insieme ben oltre la notte che avevano previsto, e i due si troveranno quindi a conversare, scoprendo che quella che era solo l'avventura di una sera può trasformarsi in un legame molto più importante.



Il Natale più dolce di sempre (1 dicembre 2023)

Un' azienda di dolciumi a conduzione familiare accoglie l'ex della figlia dei proprietari, e quest'ultima si troverà a dover fronteggiare nuovamente una passione che credeva di aver sepolto.



I Peggiori Giorni (4 dicembre 2023)

Commedia diretta da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo che ci porta a scoprire quattro diverse storie ambientate ad Halloween, Natale, durante il primo maggio, ed infine a ferragosto. Quattro festività che vedranno i protagonisti intrappolati in cene familiari, concerti caotici, e disavventure di ogni tipo.



Nine Days (6 dicembre 2023)

Will (Winston Duke) abita in un luogo remoto nel quale trascorre le sue giornate intervistando anime umane, seguendo nel frattempo anche le vite terrene di altre persone. Al suo fianco Kyo (Benedict Wong), un'anima decretata non idonea per sparire, lo aiuta nella sua quotidianità, fino a quando un incontro improvviso cambierà il futuro e la vita di Will, per un dramma fantasy diretto da Edson Oda.



Come sempre a Natale (6 dicembre 2023)

Thea sta per trascorrere un tipico Natale norvegese insieme alla sua famiglia, e il suo compagno indiano Jashan sarà al suo fianco. L'uomo dovrà però trovarsi ad affrontare i pregiudizi della famiglia di Thea, in un incontro che inizialmente non sarà dei più semplici.



The Archies (7 dicembre 2023)

Adattamento ispirato ai fumetti Archie Comics, The Archies è un musical diretto da Zoya Akhtar che ci farà vivere l'India degli anni '60, tra balli, concerti, ed esperienze indimenticabili. Per quanto riguarda il cast, saranno presenti Agastya Nanda nei panni di Archie Andrews, Suhana Khan (Veronica Lodge), Khushi Kapoor (Betty Cooper), Mihir Ahuja (Jughead Jones), Vedang Raina (Reggie Mantle), Yuvraj Menda (Dilton Doiley), Aditi Saigal (Ethel Muggs), Koel Purie (Hermione Lodge) ed infine Tara Sharma (Mary Andrews).



Intreccio di destini (8 dicembre 2023)

Chris, appena immatricolato all'università, s'imbatte per caso in Sam, all'ultimo anno. Tra i due nasce da subito un'intesa profonda che li porta a progettare il loro futuro, ma non sanno che le loro vite troveranno sulla loro strada un'altra coppia formata da Jorge e Leslie, e nonostante la differenza d'età i quattro si troveranno uniti per uno scopo comune.



Settembre (10 dicembre 2023)

Giulia Steigerwalt dirige un film drammatico che racconta tre diverse storie legate a tre persone differenti, tutte unite da un unico desiderio: cambiare la propria vita. Nonostante le difficoltà, i protagonisti cercheranno di cambiare il loro futuro, così da lasciar spazio a sogni da tempo sopiti.



Familia (15 dicembre 2023)

Una famiglia si riunisce per parlare dell'uliveto che li lega da generazioni alla loro terra, e nel farlo cercheranno di ricucire i rapporti imparando ad apprezzare ciò che conta davvero.



Maestro (20 dicembre 2023)

Bradley Cooper sarà regista, sceneggiatore (insieme a Josh Singer) e attore protagonista di Maestro, pellicola che cercherà di ripercorrere la vita del direttore d'orchesta Leonard Bernstein. Il film tratterà gli eventi più significativi del leggendario artista, lasciando anche spazio alla sfera privata dell'uomo, e in particolare al suo matrimonio con l'attrice Felicia Montealegre.



Grazie. E Scusa. (26 dicembre 2023)

Arrivata alla fine della gravidanza, Sara riceve una chiamata inaspettata che cambierà tutti i piani che aveva in mente, e il suo futuro non sarà più certo come credeva.