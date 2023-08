Da Oppenheimer a Blue Beetle, sarà un agosto di fuoco in sala!

Un agosto letteralmente esplosivo quello che aspetta il pubblico cinefilo e potete tranquillamente intuire il perché. Il mese più caldo dell'anno infatti vede l'uscita nelle sale italiane dell'attesissimo Oppenheimer di Christopher Nolan, affiancato per l'occasione dalla ri-distribuzione di Following, il primo lavoro del regista inglese.



Per chi volesse trovare rifugio dalla calura ecco poi l'avventura acquatica di Shark 2 - L'abisso, con Jason Statham che torna ad affrontare lo squalo gigante, mentre i fan dei supereroi potranno rimanere incuriositi da un oggetto anomalo - e tutto da identificare - quale il live-action di Blue Beetle, misconosciuto personaggio DC. Risate per tutta la famiglia invece ne La casa dei fantasmi, mentre i tanti fan del "redento" Johnny Depp potranno ammirarlo nelle regali vesti di Luigi XV di Francia in Jeanne du Barry - La Favorita del Re. E poi ancora la riedizione di alcuni classici Ghibli, il nuovo film animato delle Tartarughe Ninja e molto, molto altro...



Shark 2 - L'abisso (3 agosto)

Questa estate preparatevi per una potente scarica di adrenalina con Shark 2 - L'Abisso, un'avventura da brividi che fa seguito a quella del blockbuster del 2018, portando l'azione ad un livello ancora più alto, e a maggiori profondità, tra branchi di inarrestabili Megalodonti e molto altro ancora! Per saperne di più la nostra recensione di Shark - Il primo squalo è a portata di clic.

Tuffatevi in acque sconosciute con Jason Statham e con l'icona globale dell'action Wu Jing che guideranno una squadra di coraggiosi esploratori nelle profondità più recondite dell'oceano. Il loro viaggio si trasformerà in una spirale di caos quando una diabolica operazione mineraria minaccerà la loro missione e li costringerà ad una rischiosa lotta per la sopravvivenza. Messi alle strette da colossali Megalodonti e da implacabili saccheggiatori dell'ambiente, i nostri eroi dovranno superare i loro spietati predatori in una corsa contro il tempo al cardiopalma. Immergetevi nell'esperienza cinematografica più elettrizzante dell'anno con Shark 2 - L'abisso, dove le profondità dell'oceano saranno pari solo alle vette dell'emozione pura e inarrestabile!



Blue Beetle (17 agosto)

Dalla Warner Bros. Pictures arriva Blue Beetle, il film che segna il debutto sul grande schermo del supereroe della DC. Diretto da Angel Manuel Soto, il protagonista è Xolo Maridueña nel ruolo che dà il titolo al film, Blue Beetle, e in quello del suo alter ego, Jaime Reyes.

Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l'ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un'antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un'incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle.



La casa dei fantasmi (23 agosto)

Diretto da Justin Simien, il film vanta un cast di star tra cui LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon e Dan Levy, oltre a Jamie Lee Curtis e Jared Leto nel ruolo di The Hatbox Ghost.

Ispirato alla classica attrazione del parco a tema, La Casa dei Fantasmi racconta la storia di una donna e di suo figlio che arruolano un eterogeneo gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa dagli abusivi inquilini soprannaturali. I produttori del film sono Dan Lin e Jonathan Eirich, mentre i produttori esecutivi sono Nick Reynolds e Tom Peitzman.

Parte della critica americana ha già elogiato il film, elogiando una storia capace di affrontare tematiche sensibili quali il superamento del lutto e del dolore in maniera palpabile, sfruttando un gustoso mix tra umorismo e horror.



Oppenheimer (23 agosto)

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell'avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer, la "persona più importante mai vissuta", come ha spiegato lo stesso Nolan. Emily Blunt interpreta la moglie di Oppenheimer, la biologa e botanica Katherine. Il resto del cast vanta, in altri ruoli principali e secondari, nomi del calibro di Florence Pugh, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Kenneth Branagh, Matthew Modine.

Il film, tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin, ha già conquistato la critica di mezzo mondo e anche le nostre firme, come potete leggere nella recensione di Oppenheimer.



Jeanne du Barry - La Favorita del Re (24 agosto)

Jeanne Vaubernier, una giovane donna della classe operaia affamata di cultura e piacere, usa la sua intelligenza e il suo fascino per salire uno dopo l'altro i gradini della scala sociale. Diventa la favorita del re Luigi XV che, ignaro del suo status di cortigiana, riacquista attraverso di lei il suo appetito per la vita. I due si innamorano perdutamente e contro ogni decoro ed etichetta, Jeanne si trasferisce a Versailles, dove il suo arrivo scandalizza la corte.

Film d'apertura della 76ª edizione del Festival di Cannes, Jeanne du Barry - La Favorita del Re è diretto e interpretato dall'attrice/regista francese Maïwenn e ha fatto molto discutere per la presenza di Johnny Depp nelle vesti del sovrano Luigi XV di Francia, il primo titolo uscito dopo la vittoria nel processo contro Amber Heard.



Altre uscite al cinema di agosto 2023

Black Bits (3 agosto)

Raggirare e derubare la Black Bits, società attiva nel dark web, sembrava un'impresa impossibile che Dora e Beth hanno però portato a termine. Adesso sono in possesso di due neurochip di ultima generazione dall'inestimabile valore e si nascondono in una futuristica ‘Safe House' lontana dal resto del mondo. Tuttavia, la meritata tranquillità viene stravolta da strani eventi e da una presenza umana inaspettata...



Fratello e sorella (3 agosto)

Un fratello e una sorella prossimi alla cinquantina: sono Alice, un'attrice e Louis, un professore e poeta. I due non hanno più rapporti da oltre vent'anni, ma la scomparsa dei genitori li obbligherà a ritrovarsi.



Il giuramento di Pamfir (10 agosto)

Pamfir, fa ritorno dalla sua famiglia dopo un lungo periodo di assenza e spera di poter essere un buon padre per il figlio. Per una serie di circostanze l'uomo però finirà per fare altre scelte sbagliate, finendo per rimanere coinvolto nel contrabbando. Pamfir farà di tutto per il bene della sua famiglia, ma sta giocando a una partita molto rischiosa...



Il mio vicino Totoro (10 agosto)

Le sorelline Satsuki e Mei si trasferiscono insieme al padre in una nuova casa in campagna. Per le due bambine inizia un viaggio alla scoperta di un nuovo mondo, abitato da creature fantastiche: dai nerini del buio, spiritelli della fuliggine, a buffi esseri di pelo di varie dimensioni, tra cui Totoro, lo spirito buono della foresta! Insieme a lui, Satsuki e la piccola Mei vivranno una magica e straordinaria avventura all'insegna dell'amicizia!



I peggiori giorni (14 agosto)

Quanto è bello stare in famiglia a Natale. O no? E il Primo Maggio è davvero la festa di tutti i lavoratori? Ferragosto in spensieratezza tra una grigliata e un tuffo in piscina? Ad Halloween ci si traveste per fare dolcetto o scherzetto agli sconosciuti? Il seguito de I migliori giorni, la cui recensione è a portata di clic.



Passages (17 agosto)

Dopo aver completato il suo ultimo progetto, il regista Tomas inizia in maniera impulsiva un'intensa relazione con una giovane insegnante, Agathe. Per Tomas, la novità di stare con una donna è un'esperienza eccitante che desidera approfondire, nonostante il suo matrimonio con Martin. Quando anche Martin inizierà ad avere una relazione extraconiugale, il lunatico Tomas torna a rivolgere le sue attenzioni verso il marito.



Following (23 agosto)

Bill è un aspirante scrittore, senza idee e dal futuro incerto, la cui principale occupazione è seguire gli sconosciuti per strada, scegliendoli a caso, per trovare ispirazione per le sue storie. Quando Cobb, un uomo che sta seguendo, lo coglie in flagrante, Bill viene trascinato nella sua turbolenta vita. Cobb è un ladro, si infila nelle case altrui per derubarli. Per Bill inizia un viaggio molto pericoloso. Torna in sala il primo film di Cristopher Nolan.



Last Film Show (23 agosto)

Figlio di un venditore di tè in una piccola stazione ferroviaria dell'India rurale e di una giovane mamma affettuosa che sa cucinare divinamente, il piccolo Samay entra per la prima volta in un cinema e ne resta profondamente affascinato: nella magia delle immagini nella sala buia, il bambino intuisce che tutto ciò che accade sul grande schermo parte dalla ‘luce'. L'incantesimo del cinema lo prende a tal punto che corrompe il proiezionista del cinema, il quale gli propone uno scambio: Samay potrà vedere i film gratis nella sua cabina di proiezionista in cambio della buonissima cucina della mamma.



Io sono tuo padre (24 agosto)

1917, Prima Guerra Mondiale. Il senegalese Bakary Diallo si arruola nell'esercito francese per raggiungere Thierno, il figlio diciassettenne reclutato contro la sua volontà. Inviati al fronte, padre e figlio dovranno affrontare insieme la guerra. Animato dall'ardore del suo capitano che vuole condurlo nel cuore della battaglia, Thierno dovrà emanciparsi e diventare un uomo. Ma Bakary farà di tutto per evitare che suo figlio combatta e per riportarlo a casa sano e salvo...



La bella estate (24 agosto)

Torino, 1938. Ginia ha sedici anni: il futuro sembra offrirle infinite possibilità ma sul presente, non solo il suo, incombono le ombre della Seconda guerra mondiale. Ginia, come tutti, vuole innamorarsi, e trova il suo uomo in un giovane pittore. A condurla alla scoperta degli ambienti artistici della Torino bohémien è Amelia, una ragazza sensuale e provocante poco più grande di lei, ma diversa da tutte le persone che abbia conosciuto in vita sua, e pronta a scuotere le sue certezze.



La lunga corsa (24 agosto)

Il carcere, per Giacinto, è tutto tranne un buco nero: figlio di due detenuti, lui dentro un carcere non solo ci è nato, ma ci è pure cresciuto. Libero di volare via, decisamente impreparato a farlo. Infanzia, adolescenza, candeline dei 18 anni: quella è "casa", nonostante le sbarre, e Jack, il capo dei secondini, è un burbero e premuroso "papà"...



Rossosperanza (24 agosto)

Sul finire degli anni Ottanta, in una lussuosa villa diventata un istituto di riabilitazione per giovani con difficoltà, la sedicenne Zena stringe amicizia con altri ragazzi suoi coetanei, Alfonso, Vittoriano e Marzia. Questi provengono da famiglie benestanti, ma soprattutto ognuno di loro si porta dietro un'inquietante verità: hanno tutti compiuto qualcosa ritenuto orribile.



Si alza il vento (24 agosto)

Jiro sogna di volare e progettare aeroplani ispirandosi al famoso ingegnere aeronautico italiano Gianni Caproni. Miope fin dalla giovane età e pertanto impossibilitato a diventare pilota, nel 1927 entra a lavorare in una delle principali società giapponesi di ingegneria aeronautica. Il suo talento è presto riconosciuto e cresce fino a farlo diventare uno dei progettatori aeronautici più affermati al mondo...



Wolkfin (24 agosto)

L'elegante e affascinante fantasy/horror del regista lussemburghese Jacques. La storia intrigante ed emozionante di una madre e di un figlio uniti dall'amore ma divisi dal proprio destino.



Tartarughe Ninja: Caos Mutante (30 agosto)

Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, le Tartartughe Ninja - Leonardo, Michelangelo, Raffaello e Donatello - emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l'aiuto della loro nuova amica April O'Neil, i quattro useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.



The Equalizer 3 - Senza tregua (30 agosto)

Da quando ha abbandonato la sua vita di assassino governativo, Robert McCall ha lottato per rimediare alle orribili azioni compiute in passato e trova una strana consolazione nel perseguire la giustizia in favore degli oppressi. Sentendosi inaspettatamente a casa nel Sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale. Quando gli eventi precipitano, McCall sa cosa dovrà fare: difendere i suoi amici e sfidare la mafia.



The Store (30 agosto)

Combinando riprese in live action e animazione, The store, con tocco umoristico e visionario, affronta le difficoltà quotidiane dei lavoratori europei del settore terziario, in particolare delle donne, con uno sguardo anche alla tematica ambientale.



Una commedia pericolosa (30 agosto)

Maurilio sogna da sempre di diventare un agente segreto, ma lavora come responsabile della sicurezza di un centro commerciale. Nell'appartamento di fronte al suo si trasferisce una donna molto attraente: è Rita, una hostess di linea, e una sera Maurilio assiste ad una furiosa litigata tra lei e uno sconosciuto: un omicidio! Ma quando Maurilio arriva nell'appartamento di Rita in compagnia della polizia il cadavere non si trova. Per giunta, sulla porta appare Rita che li guarda allibita. Maurilio sembra l'unico a credere a ciò che ha visto e inizia un'indagine privata e rocambolesca...



Bugiardo seriale (30 agosto)

Jerome vende yacht a Nizza. Ma non solo, è infatti anche un campione del mondo di karate, un intimo amico di Miss Universo e addirittura un astronauta. Jerome, in verità, è soltanto un incredibile bugiardo che mente su ogni cosa, al punto che ormai nessuno gli crede più. Un giorno, però, Jerome si sveglia e scopre come tutte le fandonie che ha raccontato si siano trasformate in realtà, con tutte le catastrofiche conseguenze del caso.



Il sapore della felicità (31 agosto)

Dopo aver sfiorato la morte, lo chef migliore di Francia si lancia alla ricerca del sapore massimo che ha confuso la sua vita dal momento in cui fu battuto, da giovane, da una scodella di noodles di un cuoco giapponese. Ambientato tra Francia e Giappone, Il sapore della felicità è una gustosa avventura culinaria!



Manodopera (31 agosto)

Piemonte, inizi del ‘900. La speranza di una vita migliore spinge Luigi Ughetto e sua moglie Cesira a varcare le Alpi e a trasferirsi con tutta la famiglia in Francia. Il regista Alain Ughetto ripercorre la sua storia familiare in un dialogo immaginario con la nonna. L'animazione in stop-motion ripercorre la vita sofferta e romanzesca degli emigrati italiani mettendo in scena un racconto fresco e poetico.



Ritratto di famiglia (31 agosto)

Moussa e Ryad sono fratelli. Il primo ha un carattere altruista, sempre pronto a dare una mano, mentre il secondo - conduttore televisivo - è ritenuto un egoista. Moussa prende comunque le sue difese in molte occasioni. Un giorno Moussa è vittima di una botta alla testa in seguito alla quale comincia a dire tutto quello che gli passa per la mente, con conseguenze imprevedibili...