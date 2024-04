L'offerta film Sky e NOW di aprile in una sola parola: Barbienheimer!

Saremo ripetitivi, ma anche il prossimo mese difficilmente potremo criticare il comparto Sky e NOW dedicato al cinema, soprattutto grazie a due titoli che faranno la felicità degli abbonati. Infatti, dopo l'incredibile successo raggiunto all'uscita nelle sale cinematografiche, Barbie e Oppenheimer arrivano su Sky, per due film che per quanto possano essere diversi tra loro, hanno segnato indelebilmente l'ultimo anno. E se per quanto riguarda Barbie siamo davanti ad un ottimo titolo che ha però diviso, passando ad Oppenheimer è difficile trovare anche solo l'ombra di criticità significative, per una pellicola che non solo ha conquistato il pubblico e gli esperti, ma anche anche dominato gli Oscar. Aprile sarà dunque un mese imperdibile, soprattutto se non avete ancora visto le due opere firmate da Greta Gerwig e Cristopher Nolan.



Barbie (Sky Cinema Uno, 22 aprile 2024)

Margot Robbie e Ryan Gosling, nei panni rispettivamente di Barbie e Ken, sono i protagonisti di Barbie, pellicola che nonostante qualche limite sa divertire ed intrattenere in grande stile, portandoci a scoprire il particolare mondo dei due, e cercando allo stesso tempo di veicolare un importante messaggio che va a percorrere tutto il film.

Come dicevamo nella recensione di Barbie, forse per certi versi questo è un film che poteva fare qualcosa in più, scavando maggiormente a fondo nella tematica che muove tutta la storia, ma, nonostante questo, il risultato finale è comunque più che apprezzabile, tra ottime interpretazioni e alcuni spunti di qualità che dimostrano ancora una volta il grande talento della regista Greta Gerwig.



Oppenheimer (Sky Cinema Uno, 29 aprile 2024)

Trionfatore assoluto agli Oscar 2024 grazie alla vittoria di ben 7 statuette, Oppenheimer di Cristopher Nolan è uno di quei film che difficilmente si dimenticano, per una storia che per quanto possa essere già conosciuta qui viene presentata in modo quasi perfetto, mettendoci davanti ad una vicenda che ha segnato l'umanità.

Il progetto Manhattan, ed in particolare la figura di Oppenheimer (interpretato da un grande Cillian Murphy), qui vengono approfonditi e portati in scena da un cast di primo livello, capace di farci rivivere quei giorni, e allo stesso tempo facendo riflettere anche guardando al nostro futuro. Se avete letto la nostra recensione di Oppenheimer sapete cosa pensiamo della pellicola, per un autentico capolavoro che sbarcherà su Sky il prossimo mese, divenendo un'uscita imperdibile per tutti gli abbonati.



Tutte le altre prime visioni Sky e NOW di aprile 2024

Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie! 3 (Sky Cinema Uno, 1 aprile 2024)

Commedia francese diretta da Philippe de Chauveron che ci porta a conoscere Claude (Christian Clavier) e Marie (Chantal Lauby), i quali stanno per raggiungere i 40 anni di matrimonio. Per festeggiare, le quattro figlie dei due decidono di organizzare una festa invitando anche le famiglie dei rispettivi mariti, ma la coppia non approva del tutto i matrimoni misti nei quali le figlie sono coinvolte, e quando la loro casa sarà invasa dai parenti acquisiti, la situazione si farà esplosiva.



Delta (Sky Cinema Uno, 6 aprile 2024)

Siamo sul Delta del Po, dove Osso (Luigi Lo Cascio) vuole proteggere il fiume dalla pesca indiscriminata condotta dalla famiglia Florian. Elia (Alessandro Borghi), vicino ai Florian, ha tutte le intenzioni di proteggerli, e lo scontro sarà dunque inevitabile, in un ciclo di odio e vendetta che andrà a coinvolgere i due protagonisti di questa pellicola di Michele Vannucci.



The Palace (Sky Cinema Due, 7 aprile 2024)

Hansueli (Oliver Masucci) è il dirigente del The Palace, lussuoso hotel svizzero nel quale diverse persone benestanti hanno intenzione di trascorrere la notte di capodanno del '99. Tutto viene preparato nei minimi dettagli dallo staff dell'albergo, ma nessuno può immaginare ciò che accadrà il giorno dei festeggiamenti, quando gli eccessi porteranno a gravi conseguenze. The Palace vede alla regia il grande Roman Polanski, che qui, purtroppo, non raggiunge sicuramente i livelli soliti a cui le sue pellicole ci hanno abituati, per una storia che non sempre riesce a convincere.



Chief of Station (Sky Cinema Uno, 8 aprile 2024)

Dopo aver scoperto che la moglie non è morta in seguito ad un incidente ma a causa di un assassinio, un ex agente della CIA decide di rimettersi in gioco per scoprire la verità, tornando all'interno di un mondo che credeva di aver abbandonato per sempre. Diretto da Jesse V. Johnson e scritto da George Mahaffey, Chief of Station è un thriller d'azione in uscita il prossimo aprile che promette una storia ricca di tensione e adrenalina.



Lubo (Sky Cinema Due, 10 aprile 2024)

Film di Giorgio Dritti incentrato su Lubo Moser (Franz Rogowski), nomade che a causa dei venti di guerra che stanno colpendo l'Europa negli anni ‘30 decide di accettare l'incarico affidatogli dal governo svizzero di controllare i confini, lasciando la libertà che da sempre accompagna lui e la sua famiglia. La situazione sembra precipitare col passare del tempo, e Lubo si ritroverà coinvolto in una serie di eventi tragici che lo segneranno per sempre.



Maggie Moore(S) - Un omicidio di troppo (Sky Cinema Uno, 14 aprile 2024)

Commedia diretta da John Slattery e scritta da Paul Bernbaum, nella quale seguiamo Jay Moore (Micah Stock), coinvolto in un losco giro d'affari, e pronto a fare una mossa alquanto rischiosa che potrebbe cambiare il suo futuro, per una serie di eventi che renderanno la sua vita completamente fuori controllo.



Cento Domeniche (Sky Cinema Uno, 15 aprile 2024)

Antonio Riva vuole provare a finanziare il matrimonio della figlia Emilia, ma la sua buona volontà lo porterà ad essere ingannato, per una pellicola diretta da Antonio Albanese che esplora una vicenda che si avvicina molto ad un episodio che ha rovinato la vita di molti italiani.



Mercy (Sky Cinema Uno, 17 aprile 2024)

Tony Dean Smith dirige una pellicola ad alta tensione nella quale una dottoressa si ritrova ricattata dalla mafia irlandese, la quale ha preso il controllo dell'ospedale nel quale la donna lavora, in una situazione dalla quale non sarà semplice uscire.



November - I cinque giorni dopo il Bataclan (Sky Cinema Due, 20 aprile 2024)

Nella recensione di November - I cinque giorni dopo il Bataclan, sottolineavamo la capacità della pellicola di portare in scena le indagini che seguirono gli attentati del 13 novembre 2015, evitando di spettacolarizzare la nota tragedia, e anzi riuscendo ad offrire uno sguardo interessante sui giorni successivi al tragico evento. Ovviamente nessuno dimentica i fatti di quei giorni, e se volete approfondire quanto successo vi consigliamo di dare una chance a questo film diretto da Cédric Jimenez.



I Limoni D'inverno (Sky Cinema Uno, 25 aprile 2024)

Pietro (Christian De Sica) è un intellettuale impegnato nella scrittura del suo ultimo libro, ma la solitudine sembra affacciarsi sempre più spesso nella sua vita, fino a quando un incontro imprevisto lo porterà a condividere la sua quotidianità insieme ad un'altra persona, per una pellicola diretta da Caterina Carone.



The Old Oak (Sky Cinema Due, 27 aprile 2024)

Diretto da Ken Loach e sceneggiato da Paul Laverty, The Old Oak non è solo il titolo del film, ma anche il nome dell'ultimo pub rimasto in una cittadina inglese. L'arrivo di alcuni rifugiati siriani fa salire la tensione sul posto, ma quando TJ (Dave Turner), proprietario del locale, farà la conoscenza di Yara (Ebla Mari), i due mondi s'incontreranno, in una lotta contro i pregiudizi che troppo spesso inquinano il nostro mondo.



Tutti gli altri film disponibili ad aprile

L'1 aprile verrà messo in onda Bastardi senza Gloria, film ambientato nella Seconda Guerra Mondiale caratterizzato dallo stile unico e inimitabile di Tarantino, del quale parlammo anche nella recensione di Bastardi senza Gloria. Il 4 aprile toccherà ad un'altra pellicola molto tarantiniana, ovvero Dal Tramonto All'alba di Rodriguez (avete letto la recensione di Dal Tramonto All'alba?), che vide difatti la partecipazione dello stesso Tarantino come sceneggiatore e attore.

Infine, il 5 aprile segnaliamo l'arrivo di First Man - Il Primo Uomo di Damien Chazelle (La La Land), che vede Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong in una pellicola di qualità che analizzammo anche nella recensione di First Man. Ovviamente quelle appena citate sono pellicole che probabilmente molti di voi avranno visto, ma se unite al resto dell'offerta siamo davanti anche questa volta ad un catalogo di grande spessore che, per quanto riguarda il cinema, mette la piattaforma di Murdoch davanti all'agguerrita concorrenza.