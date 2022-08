Netflix: tantissimi film in streaming a settembre 2022

Judas And The Black Messiah, Do Revenge, e Lou, saranno i principali titoli in arrivo su Netflix a settembre, per un mese ricco di tante novità, unite a pellicole del recente passato di grande spessore. Il prossimo mese, sia a livello quantitativo che qualitativo, il catalogo verrà ampliato in modo consistente, e siamo certi che troverete qualcosa che fa al caso vostro. Se avete visto le serie in arrivo su Netflix a settembre, avrete notato che anche sul versante dei prodotti seriali l'offerta è sicuramente degna di nota, e sembra quindi che Netflix sia pronta a continuare la sua sfida con le altre piattaforme streaming.



Judas And The Black Messiah (9 settembre 2022)

Scritto e diretto da Shaka King, e candidato a 6 Premi Oscar, questo titolo ripercorre la storia di Fred Hampton (Daniel Kaluuya) e William O'Neal (LaKeith Stanfield), per un lungometraggio che, come scrivevamo nella recensione di Judas And The Black Messiah, centra il suo obiettivo, pur non brillando.

La vicenda principale è ambientata nel 1968, quando gli afroamericani intensificarono le proteste per i diritti civili, e Hampton diventò capo delle Pantere Nere. L'importanza delle tematiche affrontate, e lo spessore dei protagonisti, rendono il racconto interessante e ricco di spunti, e a dispetto dei difetti, ci sentiamo di consigliarlo, soprattutto per chi volesse approfondire la storia di Fred e del suo gruppo.



Do Revenge (16 settembre 2022)

Dark comedy diretta da Jennifer Kaytin Robinson, che prende ispirazione da Delitto per delitto - L'altro uomo, di Alfred Hitchcock. Il cast vanta la presenza di Camila Mendes e Maya Hawke eni panni delle protagoniste Drea ed Eleanor, mentre saranno presenti anche Sophie Turner, Alisha Boe, Austin Abrahams, Jonathan Daviss, Talia Ryder, Ava Capri, Maia Reficco e Rish Shah.

La vicenda principale vedrà Drea ed Eleanor organizzare una vendetta ai danni di coloro che le hanno offese ed umiliate, per una pellicola che promette una storia avvincente rafforzata da un cast di gran livello.



Lou (23 settembre 2022)

Anna Foerster dirige un revenge movie che vede come interpreti principali Allison Janney (nei panni di Lou) e Jurnee Smollett (nel ruolo di Hannah), due vicine di casa che dopo il rapimento della figlia di quest'ultima, si mettono alla ricerca del criminale, pronte a tutto per riavere indietro la piccola.

La sceneggiatura è curata da Maggie Cohn e Jack Stanley, in un film adrenalinico nel quale non mancheranno anche scontri corpo a corpo ed inseguimenti.



Tutte le altre serie Netflix di settembre 2022

La Santa Piccola (1 settembre 2022)

Silvia Brunelli firma un lungometraggio incentrato su una famiglia napoletana particolare, dove i protagonisti sono la giovane Sophia Guastaferro nei panni di Annaluce, e Francesco Pellegrino nel ruolo di Lino. Quest'ultimo cerca di vivere al meglio la sua vita coltivando amicizie e relazioni, mentre Annaluce ammira il fratello maggiore al centro delle attenzioni della famiglia. Una processione lungo le strade della città, porta ad un apparente ed improvviso miracolo di Annaluce, e questo cambierà completamente la vita dei protagonisti, che avranno i riflettori puntati da parte della comunità, in una storia che cerca di coinvolgere e stupire.



Cattivo Sangue (1 settembre 2022)

Un sicario romano cambia vita aprendo un ristorante a Malta, ma l'apparente tranquillità della sua nuova routine non durerà a lungo. Infatti Francesco, vecchia conoscenza dell'uomo, è ora poliziotto, ed il loro incontro cambierà nuovamente le carte in tavola.



Love In The Villa - Innamorarsi A Verona (1 settembre 2022)

Julie sta per partire per l'Italia assieme al fidanzato, ma inaspettatamente l'uomo la lascia poco prima del viaggio. A questo punto, Julie decide di riscattarsi andando comunque in vacanza, e qui farà una nuova conoscenza che le farà presto dimenticare la recente delusione.



Vicini Per Forza (1 settembre 2022)

Walter decide di abbandonare la caotica città nella quale ha sempre vissuto, per trasferirsi in campagna alla ricerca di tranquillità, ma qualcosa andrà storto. Infatti, una volta sul posto, Walter si troverà ad avere dei vicini alquanto chiassosi, e il suo sogno si trasformerà velocemente in un incubo.



Non Ci Resta Che Piangere (1 settembre 2022)

Massimo Troisi e Roberto Benigni interpretano Mario e Saverio, due amici che a causa di un guasto alla macchina si trovano costretti a soggiornare in una locanda in mezzo alla campagna Toscana. Al loro risveglio, i due si trovano improvvisamente nella Toscana del XV secolo, dove conosceranno di eprsona alcuni celebri personaggi del tempo, in una commedia che è un classico del cinema italiano.



Paura E Delirio A Las Vegas (1 settembre 2022)

Film cult diretto da Terry Gilliam con Johnny Depp e Benicio Del Toro, promosso a pieni voti nella nostra recensione di Paura E Delirio A Las Vegas. Un film che quindi riesce a trasporre con successo il romanzo autobiografico di Hunter S. Thompson dal quale prende ispirazione, portandoci a vivere un viaggio allucinogeno, in un percorso portato magnificamente su schermo.



La Vita è Bella (1 settembre 2022)

Film cult diretto da Roberto benigni, nel quale viene affrontata una delle tragedie più gravi della storia recente, riportate qui attraverso un punto di vista sì diverso, ma non per questo meno drammatico. Al fianco di Roberto Benigni nei panni di Guido Orefice, troviamo Dora (interpretata da Nicoletta Braschi), e Giosuè (Giorgio Cantarini), in un titolo che emoziona e coinvolge, portandoci a vivere uno dei capitoli più tristi della storia dell'umanità.



La Rivincita Delle Bionde (1 settembre 2022)

Robert Luketic dirige una commedia incentrata su Elle Woods (Reese Witherspoon), ragazza che vive una vita spensierata senza grandi pretese. Quest'ultima, dopo essere stata lasciata dal ragazzo perché ritenuta superficiale, è decisa a dimostrare a se stessa e all'ex quanto vale, e per questo si reca nella stessa università dell'uomo, dove cercherà il riscatto personale.



Papillon (1 settembre 2022)

La storia di Henri "Papillon" Charrière (Charlie Hunnam), scassinatore accusato di omicidio, è alla base della vicenda principale, e ci porta a seguire l'uomo e all'interno di un carcere di massima sicurezza, dal quale tenterà di fuggire.



L'eroe (1 settembre 2022)

Giorgio (Salvatore Esposito) è un giornalista che ormai non riesce più a trovare i giusti stimoli per I suoi pezzi, e dopo essere stato mandato in provincia crede di aver trovato la sua dimensione. Le cose però precipiteranno in fretta, e dopo l'improvviso licenziamento, l'uomo è disperato. Il rapimento del nipote di un importante imprenditore locale gli dà però l'occasione di riscattarsi, e Giorgio si impegnerà al massimo per salvare non solo al sua carriera, ma anche la povera vittima.



The House Across The Lake (1 settembre 2022)

Film del '54 nel quale un uomo s'innamora di una donna sposata, e la proposta di quest'ultima lo metterà davanti ad un bivio, visto che gli chiederà di aiutarla nell'uccidere il marito. Alla regia troviamo Ken Hughes, mentre nel cast sono presenti Alex Nicol, Hillary Brooke, Sid James e Susan Stephen.



A Casa Con I Miei (1 settembre 2022)

RJ Stevens (Martin Lawrence) ha una brillante carriera come conduttore televisivo, e la futura sposa Bianca Kittles (Joy Bryant) è a sua volta una star. Nonostante il successo, RJ col tempo si è allontanato dalla famiglia, e per rimediare decide di tornare nella casa di campagna dove è cresciuto. Qui, faremo la conoscenza dei suoi familiari, i quali si rivelano essere più stravaganti del previsto, in una commedia leggera e divertente.



Fermati, O Mamma Spara (1 settembre 2022)

Roger Spottiswoode dirige un poliziesco che vede tra gli interpreti Sylvester Stallone ed Estelle Getty, in un film che cerca di intrattenere anche grazie ad uno spiccato lato comico. Il risultato della pellicola non è dei migliori, ed è dato sottolineare il giudizio dello stesso Stallone, che lo ritiene come "il film peggiore che lui abbia mai fatto". Siete quindi avvisati.



Cielo D'ottobre (1 settembre 2022)

Tratto dal libro Rocket Boys, e diretto da Joe Johnston, Cielo D'ottobre ci porta a seguire la storia di Homer (Jake Gyllenhaal), figlio di un minatore che dopo il lancio dello Sputnik trovò l'ispirazione necessaria per provare a prendere parte ad un progetto simile, e insieme a Miss Riley (Laura Dern) e alcuni suoi amici, provò a costruire un razzo per lo spazio. La vicenda principale riguarda la storia vera di i Homer H. Hickam jr., ed è sicuramente fonte d'ispirazione, dimostrando l'importanza del porsi obiettivi per raggiungere i propri sogni.



Death Race: Inferno (1 settembre 2022)

Roel Reiné dirige il terzo capitolo della saga Death Race, riproponendo corse esplosive nel corso delle quali i piloti rischiano la morte. Se cercate una storia ben scritta difficilmente troverete in Death Race la risposta, ma per chi vuole semplicemente passare qualche ora di spensieratezza allora forse potrebbe soddisfarvi, anche se i difetti del film non sono certamente pochi.



Due Nel Mirino (1 settembre 2022)

Rick Jarmin ha collaborato con la giustizia testimoniando in modo decisivo contro alcuni trafficanti, ma ora che la sua vita è in pericolo è costretto sa spostarsi di continuo. Dopo aver incontrato la sua ex, quest'ultima è decisa a tentare nuovamente una relazione, ma vista la situazione di Rick, i due non si troveranno davanti ad una situazione facile da gestire.



Il Festival Dei Cantastorie (2 settembre 2022)

Un musicista itinerante e suo figlio si incontrano per la prima volta, dopo 25 anni nel corso dei quali i due non si sono mai visti. Non sarà facile costruire un rapporto praticamente inesistente, ma le loro esperienze finalmente si intrecceranno, lasciando spazio ad una storia commovente ricca di emozioni.



Ely + Bea (2 settembre 2022)

Elissa Down dirige una commedia per tutta la famiglia nella quale seguiamo la nascita di un ‘amicizia tra due piccole ragazzine apparentemente molto diverse tra loro. Inizialmente le due faticheranno a trovare un punto d'incontro, ma col passare del tempo si creerà un legame sempre più forte.



Ely + Bea: Ballerine A Tutti I Costi (2 settembre 2022)

Le due piccole amiche protagoniste della pellicola, si troveranno ad affrontare un'inaspettata prova, visto che dopo essersi iscritte ad un balletto, scopriranno che in realtà si troveranno davanti ad un folto pubblico. Riusciranno a stupire i presenti?



Ely + Bea: Il Fantasma Della Scuola (2 settembre 2022)

Ely scopre che il bagno della scuola è infestato, e assieme alla sua amica Bea proverà a liberarlo per salvare i compagni, in una commedia adatta soprattutto ai più piccoli.



L'arte Della Difesa Personale (4 settembre 2022)

Nella nostra recensione de L'arte Della Difesa Personale, aveva sottolineato l'ottimo risultato raggiunto dall'atipico film di Riley Stearns, anche grazie ad una grande interpretazione di Jesse Eisenberg. La vicenda principale ci porta a seguire il percorso di maturazione di un ragazzo che, dopo essersi imbattuto in una palestra di Karate, decide di iscriversi imparando a difendersi, e guadagnando fiducia in se stesso, per una pellicola ben girata e scritta che convince sotto molti aspetti.



Diorama (6 settembre 2022)

L'amore tra Frida e Björn, tra fraintendimenti e mancanza di comunicazione, sembra destinato a fallire, in un film nel quale seguiamo il lento declino dei due protagonisti.



End Of The Road (9 settembre 2022)

Brenda e la sua famiglia diventano attraversano il deserto del New Mexico per una vacanza, ma improvvisamente un killer li prende di mira, e per sopravvivere Brenda dovrà impiegare ogni tipo di stratagemma, poiché l'unica opzione alternativa è la morte.



Senza Limiti (9 settembre 2022)

Roxana Aubrey lascia Parigi e gli studi per un'avventura nel Sud della Francia, dove un nuovo incontro la porterà a provare sentimenti che mai aveva sperimentato prima.



Il Nome Del Figlio (10 settembre 2022)

Due coniugi decidono di chiamare il figlio Benito, ma la famiglia disapprova la scelta, e nel corso di una cena gli animi si scaldano in fretta, in una commedia che tenta di affrontare tematiche importanti, tra risate e riflessioni su valori ed ideologie.



Tonno Spiaggiato (10 settembre 2022)

Frank Matano nei panni di Francesco, è un comico che tenta in ogni modo di far ridere il suo pubblico, supportato dalla fidanzata. Una sera, una battuta finisce per umiliare la ragazza, e Francesco proverà in tutti i modi a riconquistarla, anche ricorrendo a stratagemmi alquanto rischiosi.



Gli Sdraiati (10 settembre 2022)

Giorgio (Claudio Bisio) e Tito (Gaddo Bacchini) faticano a trovare un punto d'incontro, in un rapporto padre e figlio complicato che li porta spesso a discutere. L'arrivo di una ragazza scombinerà i piani di Tito, ma l'intreccio andrà a toccare anche il padre, e i due dovranno quindi provare a mettere da parte l'astio che a lungo li ha portati a scontrarsi.



Ero Una Popstar (16 settembre 2022)

Una popstar dimenticata cerca di ritrovare il successo, e nel farlo stringerà un'amicizia col giovane Stevie, batterista talentuoso che lo aiuterà nell'impresa. Eddie Sternberg dirige il film, per un racconto che mostrando il percorso dei protagonisti cercherà di emozionare ed intrattenere.



Specchio, Specchio (16 settembre 2022)

La storia di 4 membri di un'azienda di cosmetici, tra problemi personali e qualche disavventura di troppo, in una commedia spagnola diretta da Marc Crehuet.



Jogi (16 settembre 2022)

Nell'India degli anni '80, la tensione è in costante aumento, al pari dei rischi per la popolazione. Tre amici decidono di darsi da fare per aiutare gli altri, ma, col passare del tempo, la situazione si fa sempre più intricata.



Se Mi Vuoi Bene (18 settembre 2022)

Diego (Claudio Bisio) non riesce a trovare un equilibrio nella sua vita, e per superare un periodo difficile sceglie di aiutare la sua famiglia nel risolvere qualsiasi problema. Nonostante le buone intenzioni, il piano non va nel migliore dei modi, e grazie ad un amico, Diego riuscirà finalmente a capire cosa manca nella sua vita.



Athena (23 settembre 2022)

Tre fratelli perdono il più piccolo tra loro in circostanze misteriose, e da quel momento le loro vite non saranno più le stesse, in un thriller drammatico diretto da Romain Gavras.



Fullmetal Alchemist: Alchimia Finale (23 settembre 2022)

Il capitolo finale del live action dedicato all'epico Fullmetal Alchemist, giunge alla conclusione, portandoci a seguire la battaglia finale dei fratelli Erlic. Il destino dell'umanità dipende dall'esito dello scontro, per un titolo che si preannuncia esplosivo e ricco di scontri.



Blonde (28 settembre 2022)

La vita di Marilyn Monroe viene qui ripercorsa, in una pellicola che romanzandone gli eventi, tenta di portare in scena un punto di vista diverso sulla compianta star, traendo ispirazione dall'omonimo romanzo del 1999 di Joyce Carol Oates. Il cast sarà vanterà la presenza, tra gli altri, di Ana de Armas e Adrien Brody, per una pellicola che vede al timone del progetto Andrew Dominik.



Rainbow (30 settembre 2022)

Racconto coming-of-age liberamente ispirato al Mago di Oz, che porta la nota storia nei giorni nostri, seguendo il percorso di crescita di una giovane adolescente. Fanno parte del cast Dora Postigo, Áyax Pedrosa, Wekaforé Jibril, Carmen Maura, Carmen Machi e Luis Bermejo, mentre la regia è affidata a Paco León.