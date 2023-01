Netflix: tantissimi film da guardare in streaming a febbraio 2023

Nei mesi precedenti Netflix aveva puntato molto sul proporre un ottimo mix fatto di originali e pellicole di spessore note al grande pubblico, ma sembra che questa tendenza sia vicina alla conclusione, poiché a febbraio 2023 il catalogo verrà arricchito soprattutto da titoli originali Netflix, mentre per quanto riguarda il resto saranno inseriti soltanto un numero ridotto di film del recente passato. Approfittando di San Valentino, la piattaforma proporrà diverse commedie romantiche e titoli a tema, anche se non mancheranno horror, thriller, e pellicole drammatiche. A questo punto, considerando che molti dei nuovi arrivi saranno giudicabili soltanto una volta usciti, non possiamo che proporvi la nostra consueta rubrica, nella quale cercheremo di orientarvi nella scelta del vostro prossimo film.



Lupo Vichingo (3 febbraio 2023)

Thriller - horror norvegese diretto da Stig Svendson, nel quale seguiamo un adolescente che, dopo aver assistito ad un brutale omicidio, inizia a provare strani sentimenti e desideri, mentre le indagini sull'assassinio rivelano dettagli oscurano difficilmente spiegabili.

L'ambientazione e l'atmosfera creati dalla vicenda principale sembrano essere il punto forte di Lupo Vichingo, e anche se non sono emersi molti dettagli sulla pellicola, possiamo aspettarci una storia ricca di tensione che cercherà di procurarvi più di qualche brivido lungo la schiena.



Luce (15 febbraio 2023)

Naomi Watts, Octavia Spencer, Kelvin Harrison Jr. e Tim Roth sono i protagonisti di questo adattamento dell'omonima pièce teatrale di J. C. Lee. La vicenda principale vede una coppia adottare un ragazzo eritreo fuggito dalla guerra, ma nonostante le buone intenzioni, i due si trovano costretti ad affrontare la realtà, dopo che per troppo tempo si sono limitati a proiettare una loro immagine ideale sul figlio.

Infatti, nonostante tutto sembri andare per il verso giusto, un essay scritto dal ragazzo in classe è il segno di un lato oscuro a lungo nascosto, legato al tremendo passato del giovane, in una pellicola di grande impatto emotivo che ha riscosso diversi consensi sia di pubblico che di critica.



Un Fantasma in Casa (24 febbraio 2023)

Prendendo ispirazione dal racconto scritto da Geoff Manaugh, Un Fantasma in Casa ci porta a seguire la particolare vicenda riguardante Frank e la sua famiglia, la quale deve risolvere il mistero che si cela dietro le apparizioni di un misterioso fantasma all'interno della loro abitazione.

Il figlio di Frank , Kevin, aiuterà il padre nel rendere la loro storia popolare anche sui social, ma dopo un improvviso evento, la CIA inizia ad indagare sull'accaduto, mentre Kevin cercherà in ogni modo di trovare una soluzione, per una pellicola che tenterà di unire il lato comico del film ad una vicenda in grado di intrattenere e coinvolgere.



Tutti gli altri film in arrivo su Netflix a febbraio 2023

Padrenostro (1 febbraio 2023)

Come scrivevamo nella recensione di Padrenostro, il coming-of-age di Claudio Noce non convince del tutto, poiché quello che dovrebbe essere il cuore dell'opera, ovvero il rapporto tra padre e figlio, si rivela in realtà un'occasione mancata, per una pellicola che anche dal punto di vista tecnico non riesce a brillare.



Figli (1 febbraio 2023)

Nicola (Valerio Mastandrea) e Sara (Paola Cortellesi) sono una coppia felice e invidiata da tutti. La loro vita sembra procedere alla perfezione, ma dopo la nascita del secondogenito, tutto cambia, e la loro quotidianità verrà lentamente fatta a pezzi dagli imprevisti che si susseguiranno uno dietro l'altro.



#Scrivimiancora (1 febbraio 2023)

Commedia sentimentale che ruota attorno al rapporto tra Rosie (Lily Collins) e Alex (Sam Claflin), amici da quando avevano 5 anni, che in seguito alle decisioni prese nel corso del tempo vedono le loro strade separarsi. Nonostante questo, i due continuano a mantenere una corrispondenza costante, e questo permetterà loro di riavvicinarsi e capire come cambiare il proprio futuro.



Tappo - Cucciolo In Un Mare Di Guai (1 febbraio 2023)

Film d'animazione canadese diretto da Kevin Johnson, nel quale il cagnolino protagonista si ritrova senza padrona dopo la morte di quest'ultima. Abituato ad una vita senza pensieri, l'animale dovrà ora imparare a sopravvivere per le strade della città, e nel farlo verrà aiutato dai preziosi compagni che incontrerà lungo il suo percorso.



Cosa fai a Capodanno? (1 febbraio 2023)

Nella recensione di Cosa fai a Capodanno? esprimevamo diverse perplessità sul risultato finale della pellicola, la quale, cercando di unire commedia, noir e teatro, finiva per non trovare la sua strada. Per quanto riguarda la trama, il film si svolge in uno chalet di montagna, dove un gruppo di conoscenti si ritrovare per passare l'ultima serata dell'anno. Tra imprevisti e malintesi, i personaggi daranno vita ad una serie di incidenti e disavventure, che saranno l'elemento alla base della narrazione.



Roba da Ricchi (1 febbraio 2023)

Sergio Corbucci dirige una commedia che segue 3 diverse storie ambientate a Montecarlo, incentrate sulle relazioni e sulla vita di coppia. Tra battute e qualche scivolone, Roba da Ricchi cerca di divertire ed intrattenere, in una pellicola adatta a chi cerca una commedia italiana senza troppe pretese.



True Spirit (3 febbraio 2023)

Nel 2009 la sedicenne Jessica Watson decise di compiere un'impresa da record, ovvero essere la più giovane a fare il giro del mondo. L'incredibile storia della ragazza, che all'epoca fece grande scalpore, rivive in questo film di Sarah Spillane, nel quale la protagonista sarà intepretata da Teagan Croft.



Infiesto (3 febbraio 2023)

Nel corso della pandemia di Coronavirus, due detective indagano su un particolare rapimento, e ciò che emergerà nel corso delle investigazioni porterà alla luce un piano ancora più oscuro e pericoloso, che nasconde una fitta trama criminale.



Dalla paura all'amore (3 febbraio 2023)

Tra accuse reciproche e discussioni accese, una donna vede il suo matrimonio vicino al fallimento, e per questo tenta di trovare una via di fuga da una situazione sempre più disperata. Una vacanza andata a rotoli, si rivela come la possibile ancora di salvezza per la donna, la quale tenterà di ritrovare l'equilibrio che ormai da tempo è scomparso dalla sua vita.



Il Ladro di Giorni (6 febbraio 2023)

Salvo (Augusto Zazzaro) vive in Trentino con gli zii dal giorno in cui il padre Vincenzo (Riccardo Scamarcio) fu portato via dai carabinieri. Quando quest'ultimo esce di prigione, i due si rincontreranno, e Vincenzo cercherà in ogni modo di ricucire il rapporto e recuperare il tempo perduto.



Dear David (9 febbraio 2023)

Una studentessa modello che da sempre ottiene risultati scolastici impeccabili, vede il suo blog segreto diventare di dominio pubblico, trasformandosi in un bersaglio dei suoi compagni di classe. Anche le amiche che credeva vicine si rivelano velocemente come avvoltoi pronti ad attaccare la ragazza, la quale potrà finalmente capire chi è veramente degno della sua fiducia.



Da Me o da Te (10 febbraio 2023)

Debbie (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher) sono amici da più di vent'anni, e per cercare di dare una scossa alle loro vite decidono di scambiarsi la casa per una settimana. Così facendo, i due entreranno in contatto con realtà diverse, conoscendo persone nuove che regaleranno loro un punto di vista diverso sul futuro.



Dieci Giorni tra il Bene e Il Male (10 febbraio 2023)

Un avvocato sceglie di diventare investigatore privato, e dopo un episodio di rapimento decide di indagare sul caso, mentre la sua vita potrebbe cambiare per sempre.



Amore Al Quadrato: Ricominciamo (13 febbraio 2023)

Una relazione apparentemente solida tra una giornalista ed un insegnante entra in crisi a causa del loro lavoro, e i due si troveranno quindi davanti ad un bivio che li costringerà a fare una scelta precisa.



Benvenuti In Casa Esposito (13 febbraio 2023)

Tonino Esposito (Giovanni Esposito) è il figlio di un potente boss della malavita, ma dopo la morte del padre non riesce ad essere all'altezza del nome che porta, rivelandosi come un camorrista alquanto mediocre. Nonostante questo, l'uomo tenterà di farsi rispettare, in una commedia diretta da Gianluca Ansanelli.



Re/Member (14 febbraio 2023)

Uno studente delle scuole superiori resta intrappolato in un loop temporale da un fantasma, e l'unico modo che ha per salvarsi è trovare il corpo della precedente vittima, in un'horror diretto da Eiichirô Hasumi che promette una vicenda ricca di tensione e misteri.



A Sunday Affair (14 febbraio 2023)

Uche e Toyin sono amiche da tempo, ma finiscono per innamorarsi inconsapevolmente dello stesso ragazzo, in un triangolo amoroso che potrebbe rovinare irrimediabilmente la loro amicizia.



Le Nostre Strade (14 febbraio 2023)

Dopo la morte del padre, un ragazzo e sua sorella decidono di realizzare il sogno che coltivavano da piccoli, ovvero attraversare il Messico in moto, in un racconto emozionante di grande impatto.



Black Christmas (15 febbraio 2023)

Sophia Takal dirige il remake dell'omonimo film horror del 1974, portandoci a seguire un gruppo di studenti perseguitati da uno sconosciuto durante le vacanze natalizie.



The Mask 2 (15 febbraio 2023)

Nella recensione di The Mask 2 vi descrivevamo i tanti difetti di una pellicola che purtroppo aveva fallito completamente il suo obiettivo. Una pessima storia, unita ad una comicità scadente erano infatti soltanto alcuni dei problemi del film, il quale poggiava quasi interamente su di una vicenda quantomeno discutibile.



Unlocked (17 febbraio 2023)

Dopo aver perso il proprio cellulare, Nami (Chun Woo-hee) subisce alcune pesanti minacce che compromettono la sua quotidianità, per un thriller sudcoreano diretto da Kim Tae-joon basato sul romanzo omonimo di Akira Teshigawara.



Chihiro (23 febbraio 2023)

Rikiya Imaizumi dirige Chihiro, drama incentrato su di una donna che gestisce un negozio sulla costa, e diviene col tempo una figura conosciuta da tutta la comunità del posto, riuscendo ad ascoltare coloro che passano nel suo locale.