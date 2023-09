Netflix, un settembre tutt'altro che tranquillo! Tutti i film in uscita

Il settembre cinematografico di Netflix si apre nel migliore dei modi dando il benvenuto a Cry Macho di Clint Eastwood, film che nonostante i limiti è sicuramente di buon livello. A seguire, i riflettori saranno puntati su due pellicole originali dalle premesse interessanti. El Conde, ci mostrerà infatti un Pinochet diverso dal solito, assetato di sangue ma nel senso letterale del termine, giocando su una figura storica che qui sembra avere tutto il potenziale per divertire.



E passando ad un altro titolo molto atteso in casa Netflix, Spy Kids: Armageddon è sicuramente una delle uscite più importanti del prossimo mese, visto che tenterà di rivitalizzare la saga realizzata da Robert Rodriguez, col noto regista che torna dietro la macchina da presa anche per questo nuovo capitolo. Le novità sembrano quindi di ottimo livello, anche se soltanto una prova sul campo potrà darci un responso definitivo.



Cry Macho - Ritorno a Casa (1 settembre 2023)

Clint Eastwood ha segnato il mondo del cinema, e raramente, nonostante una filmografia incredibilmente corposa, ha sbagliato. Il tempo passa per tutti, ma Eastwood sembra essere uno dei pochi ad averlo fermato, continuando a rubare la scena nel cinema mondiale. Ritorno a Casa, ultima opera del grande cineasta, è un road movie atipico che, come scritto nella recensione di Cry Macho, convince ed emoziona, e questo non fa che confermare l'inesauribile talento di Eastwood.

A livello di sceneggiatura la pellicola, adattamento di un romanzo di N. Richard Nash, forse non brilla come altre del passato, ma il viaggio di Mike Milo (Clint Eastwood) difficilmente potrà lasciarvi indifferenti. Non siamo sicuramente davanti al miglior film del regista americano, ma Cry Macho è senza dubbio un racconto in grado di catturare e dire la sua, anche grazie ad una narrazione semplice ma estremamente efficace che coinvolge ed emoziona a più riprese.



El Conde (15 settembre 2023)

Il dittatore cileno Pinochet (Jaime Vadell) è protagonista di questa pellicola, la quale, in realtà, non è un biopic o un ritratto realistico del personaggio, ma una commedia dai tratti horror nella quale Pinochet si rivela essere un antico vampiro di ben 250 anni.

Dopo secoli trascorsi a bere sangue, Pinochet decide di smettere di nutrirsi di sangue rinunciando alla vita eterna, fino a quando un incontro lo porterà a cambiare facendogli assaporare la vita come mai prima. Pablo Larraín è il regista del film, per una produzione originale Netflix che vi farà sicuramente divertire.



Spy Kids: Armageddon (22 settembre 2023)

Tra le tante pellicole sopra le righe dirette da Robert Rodriguez, c'è una saga cinematografica sicuramente diversa dalle altre sia per i toni adottati che per il target di riferimento. Spy Kids, infatti, differisce dalle altre opere del regista, e dopo alcuni anni di pausa ecco un nuovo capitolo che cercherà di rilanciare la saga.

Da quanto trapelato sulla trama del film, seguiremo le imprese dei due giovani interpretati da Everly Carganilla e Connor Esterson, i quali, nonostante l'età, dovranno trasformarsi in spie per salvare i genitori (interpretati da Gina Rodriguez e Zachary Levi). D.J. Cotrona, Billy Magnussen, Joe Schilling e Solar Dena Bennett sono parte del cast, in un titolo che cercherà di divertire i più giovani provando ad intrattenere anche il resto della famiglia.



Tutti gli altri film Netflix di settembre 2023

Happy Ending - Il Segreto della Felicità (1 settembre 2023)

Rom-com scritta e diretta da Joosje Duk nella quale sono protagonisti Luna e Mink, legati da una solida relazione. I due festeggiano il loro primo anniversario, ma, a dispetto di un rapporto che sembra andare a gonfie vele, non tutto funziona a meraviglia, e per questo si fa strada una particolare soluzione che però potrebbe compromettere il loro rapporto cambiandolo per sempre, in una pellicola che cercherà di divertire e far riflettere.



Un giorno e mezzo (1 settembre 2023)

Fares Fares dirige un film drammatico che ha come protagonista Artan (Alexej Manvelov), pronto a tutto per rivedere la figlia. Nello specifico, dopo essersi separato dalla moglie Louise (Alma Pöysti), Artan ora è deciso a rivedere la figlia anche utilizzando la forza, e per questo prenderà in ostaggio proprio Louise per avere ciò che vuole.



Friday Night Plan (1 settembre 2023)

Dopo la partenza della madre per lavoro, due fratelli decidono di organizzare una festa indimenticabile, ma i guai sono dietro l'angolo, per una dramedy realizzata da Vatsal Neelakantan.



Letters To Juliet (1 settembre 2023)

Tratto dal romanzo Lettere a Giulietta di Lise e Ceil Friedman, e diretto da Gary Winick, Amanda Seyfried e Vanessa Redgrave, Letters To Juliet è una commedia romantica che mette in scena un amore apparentemente impossibile che sboccia nel corso della pellicola. Come scrivevasmo nella recensione di Letters To Juliet, purtroppo il risultato finale di questo film è ben sotto le aspettative, e a causa di una regia poco brillante ed interpretazioni poco ispirate difficilmente riuscirete ad appassionarvi a quanto raccontato.



Il fidanzato di mia sorella (1 settembre 2023)

Richard Haig (Pierce Brosnan) è un professore universitario dall'animo donnaiolo che proprio come il padre cerca di destreggiasrsi tra le lezioni e le uscite serali. Una vita che sembra avere una strada ben delineata, che inevitabilmente porterà l'uomo ad incorrere in un incidente lungo il percorso. Kate (Jessica Alba), una sua studentessa, gli rivela infatti di essere rimasta incinta, e l'uomo dovrà iniziare a pianificare un futuro che non aveva minimamente previsto. Nella recensione de Il fidanzato di mia sorella esprimevamo diverse perplessità su questa pellicola, a causa di una storia incapace di coinvolgere che si limita ad imitare le tante commedie estive dello stesso tipo, e per questo se cercate un titolo di qualità vi consigliamo di guardare altrove.



Il Re di Staten Island (2 settembre 2023)

Scott (Pete Davidson), dopo aver perso il padre a 7 anni a causa dell'attentato dell'11 settembre, ora fatica nel crearsi un futuro, e pensa solo a divertirsi e svagarsi insieme agli amici. Quando però la madre inizia a frequentare un altro uomo, in Scott scatta qualcosa, e inizia a capire di doversi costruire una sua vita, per un film diretto da Judd Apatow ricco di spunti interessanti.



What If (7 settembre 2023)

La luna di miele può essere un'esperienza indimenticabile per qualsiasi coppia, ma quando due musicisti restano bloccati su un'isola a causa di una tempesta, ecco che la loro relazione dovrà affrontare una prima crisi. Infatti, i due riveleranno aspetti della loro vita che avevano tenuto nascosti, ed il matrimonio potrebbe già essere agli sgoccioli.



Giovani e felici (9 settembre 2023)

Un adolescente che vive in periferia si lascia trascinare dall'amico in una vita avversa all'impegno e allo studio, ma presto le conseguenze della loro quotidianità inizieranno a bussare alla loro porta facendoli riflettere sul futuro che (non) stanno costruendo.



The Silencing - Senza Voce (9 settembre 2023)

Robin Pront dirige un thriller poliziesco nel quale uno sceriffo chiede aiuto ad un cacciatore per ritrovare la figlia scomparsa, in un'impresa che, considerando i 2 anni passati dal fatto, è quasi impossibile da portare a termine.



The Tax Collector - Sangue Chiama Sangue (9 settembre 2023)

David e Creeper si occupano di riscuotere i soldi dalle persone in debito col loro boss, ma quando un antico rivale torna a Los Angeles, ecco che la vita dei due cambierà improvvisamente mettendoli in grave pericolo, in una pellicola scritta e diretta da David Ayer.



Seberg - Nel Mirino (12 settembre 2023)

Kristen Stewart interpreta Jean Seberg, attrice che venne perseguitata dall'FBI per i suoi legami con il leader delle Pantere Nere Hakim Jamal. Jack Solomon (Jack O'Connell) venne incaricato di portare avanti il caso, in un biopic che come scrivevamo nella recensione di Seberg pur non brillando si dimostra molto attuale vantando anche una grande intepretazione di Kristen Stewart.



Ehrengard: L'arte della Seduzione (14 settembre 2023)

Un uomo che si professa esperto in amore decide di insegnare ad un giovane principe l'arte della seduzione, ma il valore dei presunti insegnamenti è quantomeno dubbio, ed il ragazzo in poco tempo rischierà di creare uno scandalo che potrebbe macchiare il suo nome per sempre.



Once Upon a Crime (14 settembre 2023)

Cenerentola e Cappuccetto Rosso sono conosciuti da tutti, ma in questa pellicola di Yûichi Fukuda riscoprirete i due personaggi sotto una nuova veste, visto che un misterioso caso coinvolge il ballo al quale prende parte Cenerentola, e solo Cappuccetto Rosso può risolvere il mistero che si cela dietro quanto accaduto.



La probabilità statistica dell'amore a prima vista (15 settembre 2023)

Hadley e Oliver si incontrano per caso in un volo che parte da New York verso Londra, e anche se le probabilità che si possano ritrovare sono minime, la loro è una scintilla difficile da spegnere, e potrebbero presto incrociarsi tra le strade di Londra, per un film ricco di emozioni diretto da Vanessa Caswill.



Jackass Forever (16 settembre 2023)

Nella nostra recensione di Jackass Forever lodavamo la folle vena creativa e distruttiva che anima la pellicola, e siete fan delle loro imprese, non potete perdervi l'occasione di recuperare un nuovo capitolo dall'animo 100% Jackass. Invenzioni strampalate, scorpioni, peni giganti, api, e follie di ogni tipo ci mostrano lo spirito di un gruppo di amici che si diverte e diverte, uniti dalla voglia di stupire sia chi non li ha mai seguiti che i fan di vecchia data.



Vita nella Banlieue 2 (27 settembre 2023)

La vita di Demba (Kery James), Soulaymaan (Jammeh Diangana) e Noumouké (Bakary Diombera) torna su Netflix per mostrarci il loro percorso tra le strade della periferia francese, e dopo gli eventi del primo capitolo nuovi scontri e litigi metteranno in crisi il rapporto tra i tre fratelli. Riusciranno a trovare una via di fuga dall'ondata di violenza che sta per abbattersi su di loro? O i tre protagonisti finiranno per cadere vittima del contesto che li circonda?



Nowhere (29 settembre 2023)

Mia aspetta un bambino, e decide di fuggire dalla violenza che attanaglia il suo paese. L'impresa purtroppo è tutt'altro che semplice, e la donna deciderà di nascondersi in una nave mercantile per raggiungere un nuovo stato dal quale ripartire. Una volta a bordo tutto sembra andare come previsto, ma una tempesta improvvisa la costringerà ad un parto d'emergenza, in un percorso per la libertà colmo di insidie e pericoli.