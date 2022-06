Netflix: il ricchissimo catalogo Film in streaming a luglio 2022

La sezione cinema di Netflix, dopo alcuni alti e bassi, ci porta in un mese che sembra promettere bene, soprattutto grazie all'arrivo di due prodotti originali di spessore come Il Mostro Dei Mari e The Gray Man. A completare il quadro ci pensa il fantastico Cena Con Delitto - Knives Out, che se non lo avete già visto dovrete assolutamente recuperare. Oltre a questi tre titoli arriveranno come al solito produzioni originali mescolate a classici del passato, e vista la varietà dell'offerta siamo certi che troverete il modo di trovare ciò che fa per voi.



Cena Con Delitto - Knives Out (4 luglio 2022)

Nella recensione di Knives Out non avevamo dubbi: questa è una pellicola non solo riuscita dal punto di vista della regia e della scrittura, ma anche ben interpretata, in un quadro quasi perfetto che gli amanti del genere non possono perdersi. Rian Johnson, dopo il discusso passo fatto nel mondo di Star Wars, è riuscito a confezionare un film brillante e ben congeniato, attraverso un Poirot moderno e un'indagine sempre interessante.

Per chi non lo sapesse la vicenda parte dall'uccisione di Harlan Thrombey (Christopher Plummer), che fa partire una caccia all'assassino che si svolge interamente all'interno della villa di famiglia dove erano invitati i membri della stessa, in un whodunit ben confezionato e gestito. Infine, nel cast sono presenti, tra gli altri: Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, e Daniel Craig, in un film assolutamente consigliato.



Il Mostro Dei Mari (8 luglio 2022)

Dal regista di Oceania e Big Hero 6 Chris Williams, arriva su Netflix un nuovo film d'animazione, che promette di trasportarci in un mondo fantastico popolato da creature temibili e impressionanti.

Il Mostro Dei Mari vede infatti l'esploratore Jacob Holland intento a solcare i mari combattendo le terribili creature che lo popolano, e quando la giovane Maisie Brumble vede la sua nave, s'imbarca clandestinamente a bordo per seguire le orme del famoso capitano. I due stringeranno un'amicizia che crescerà col passare del tempo, mentre si preparano per vivere un'avventura indimenticabile fatta di spaventose creature marine e grandi tesori sepolti.



The Gray Man (22 luglio 2022)

Thriller d'azione diretto da Anthony e Joe Russo, basato sul romanzo del 2009 scritto da Mark Greaney. La trama è incentrata su Court Gentry (Ryan Gosling), che lavora per la CIA grazie alle sue incredibili abilità, e si troverà costretto a lasciare l'agenzia dopo aver scoperto alcuni segreti che dovevano rimanere tali. Court però non potrà lasciare il lavoro tanto facilmente, e verrà braccato da diversi agenti, pronti a tutto per metterlo a tacere per sempre.

Nel cast del film troviamo grandi nomi, tra i quali menzoniamo Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Regé-Jean Page, Wagner Moura, Julia Butters, Dhanush, Alfre Woodard, e Billy Bob Thornton. The Gray Man sembra avere tutte le potenzialità per spiccare tra le proposte del prossimo mese, e non vediamo l'ora di poter guardare questo nuovo adrenalinico thriller, che si porta dietro diverse aspettative.



Tutti gli altri film in arrivo su Netflix a luglio 2022

Il Culto Di Chucky (1 luglio 2022)

Scritto e diretto da Don Mancini, Il Culto Di Chucky è il settimo film della saga La Bambola Assassina, nel quale il sangue scorrerà nuovamente a fiumi. Oltre a Chucky, questa volta sono presenti anche altre bambole malvagie, e gli umani sono avvisati: non sono dei semplici giocattoli.



Il Vento Del Perdono (1 luglio 2022)

Tratto dal romanzo di Mark Spragg An Unfinished Life, e diretto da Lasse Hallström, Il vento del Perdono vanta un grande cast, nel quale sono presenti Robert Redford, Morgan Freeman e Jennifer Lopez. La storia della pellicola ruota attorno ad un ranch gestito da due vecchi amici, ma tutto cambia quando degli ospiti inattesi si presentano alla loro porta in cerca d'aiuto.



Konga (1 luglio 2022)

B-movie incentrato su un gorilla gigante intento a seminare il panico tra la gente, Konga non è certamente uno dei migliori esponenti del genere, per un film uscito nel '61 che non ha retto la prova del tempo.



Il Danno (1 luglio 2022)

Diretto da Louis Malle, Il Danno ha come protagonista un rispettabile medico e politico inglese che, improvvisamente, viene travolto dalla passione per la fidanzata del figlio, in una situazione che precipiterà molto velocemente, travolgendo la vita di tutte le persone coinvolte.



La Città Verrà Distrutta All'alba (1 luglio 2022)

Nella recensione de La Città Verrà Distrutta all'alba del '73 vi descrivevamo uno esperimenti più riusciti di Romero, e in questo remake del 2010 diretto da Breck Eisner ritroviamo le stesse atmosfere ansiogene che hanno caratterizzato l'originale. Nonostante alcune lacune, il film è capace di tenere alta la tensione, appassionando e catturando lo spettatore dopo averlo portato in una cittadina che, nel giro di poco, non sarà più la stessa.



Dance Hall (1 luglio 2022)

Charles Crichton dirige un'opera nella quale le protagoniste, per sfuggire alla routine lavorativa, cercano sollievo nel ballo, che regala loro non solo spensieratezza, ma anche tante emozioni.



L'eterno Conflitto (1 luglio 2022)

Film drammatico del 1948 diretto da Georges Lampin, che ruota attorno alla figura di un insegnate che per uscire dalla sua quotidianità, cerca impiego in un circo. La scelta si porterà dietro degli strascichi pesanti, e l'uomo si ritroverà nel bel mezzo di un'altra situazione alquanto scomoda.



Il Fuoco Della Giustizia (1 luglio 2022)

Nella recensione di Forsaken, avevamo sottolineato come Jon Cassar non fosse riuscito a stupire, anche a dispetto di un cast assolutamente a fuoco. Il risultato è un western abbastanza coinvolgente che però, purtroppo, fatica nel trovare una propria strada, proponendo una storia troppo derivativa.



El Dios De Madera (2 luglio 2022)

Una storia sull'immigrazione incentrata sui sacrifici dei suoi protagonisti, che troppo spesso finisce per prendere spunto da altre opere dello stesso genere, e fatica a proporre qualcosa di nuovo pur lasciando riflettere su tematiche importanti.



18% Grey (3 luglio 2022)

Zack, fotografo da poco lasciato dalla moglie, cerca conforto in un viaggio da Londra a Berlino, e capirà che in fondo lui stesso non si conosce bene come crede.



La Galleria Dei Cuori Infranti (4 luglio 2022)

Natalie Krinsky dirige una pellicola che vede Lucy, protagonista della storia, pronta a ripartire dopo una relazione finita male. Per reagire al cuore infranto, Lucy apre una galleria d'arte incentrata proprio sul dolore provocato dall'amore, ma proprio questa esposizione le farà incontrare una persona speciale.



Fast & Feel Love (6 luglio 2022)

Dopo essersi lasciato, un uomo si trova costretto a fare i conti da solo, dopo anni passati a farsi aiutare per qualsiasi cosa. Ora è il momento di agire e reagire, ma non mancheranno dei momenti di panico e di divertimento.



Da Ciao ad Addio (6 luglio 2022)

Talia Ryder e Jordan Fisher interpretano due teenager, in una storia incentrata sia sulla loro relazione che sui problemi che l'adolescenza si porta dietro. Da Ciao ad Addio è una commedia romantica che promette di unire risate ed emozioni, e anche se le premesse non sembrano poi così originali, la pellicola cercherà comunque di dire la sua per ritagliarsi il suo spazio.



Incantation (8 luglio 2022)

Horror taiwanese girato in stile found footage, che promette di terrorizzare lo spettatore grazie ad un'atmosfera oscura e ricca di tensione. Kevin Ko si occuperà della regia, per una storia che sembra richiamare The Ring, visto che al centro della vicenda principale c'è un video maledetto. Riuscirà Incantation a proporre qualcosa di innovativo, o cadrà in cliché e scene già viste?



Le Relazioni Pericolose (8 luglio 2022)

Célène è una ragazza che rispetto ai suoi coetanei ama molto più la lettura che i social, ma una volta trasferitasi nella nuova scuola cade vittima di una scommessa crudele. Due dei nuovi compagni di Célène sono infatti molto popolari, e metteranno in piedi un gioco molto pericoloso.



Jewel - Amore Senza Tempo (8 luglio 2022)

Una donna in visita al memoriale di un massacro stringe una relazione con una ragazza del posto, ma qualcosa va storto. L'unione delle due fa riaffiorare vecchi ricordi e violenze, e andare avanti non sarà affatto semplice.



La Scelta Impossibile (9 luglio 2022)

Ivan Coletta decide di aiutare la giustizia facendo smantellare l'organizzazione criminale nella quale si trovava, ma non tutto andrà per il verso giusto, e la sua scelta le potrebbe ritorcersi contro.



Isolerad (10 luglio 2022)

Un ragazzo cerca la tranquillità cambiando appartamento, ma le sue aspettative resteranno deluse, poiché i suoi vicini non sembrano avere buone intenzioni.



Unfriended: Dark Web (11 luglio 2022)

Nella recensione di Dark Web, definimmo questo thriller/ horror come computer screen film, poiché è quasi interamente relegato alla visuale che i computer danno dei protagonisti. Quest'ultimi si trovano intrappolati in un incubo legato al dark web, e ben presto inizieranno a ricevere minacce e ricatti, che metteranno a rischio le loro vite.



Malnazidos - Nella Valle Della Morte (11 luglio 2022)

Zombie movie diretto da Javier Ruiz Caldera e Alberto De Toro, nel quale partecipano gli attori Miki Esparbe, Aura Garrido, Luis Callejo, Alvaro Cervantes, Jesus Carroza, Dafnis Balduz, Sergio Torrico, Manuel Llunell, Mouad Gazhouan e Maria Botto. Al centro della trama di Malnazidos c'è un esperimento nazista finito male, e i protagonisti dovranno fare squadra per debellare la terribile minaccia.



Per Jojo (11 luglio 2022)

Jojo sta per sposarsi, ma l'amica e compagna di avventure Paula non accetta la situazione, e farà di tutto per sabotare il matrimonio. Riuscirà Jojo a celebrare le nozze? O l'amicizia di Paula e i ripensamenti prenderanno il sopravvento?



Sotto Il Sole Di Amalfi (13 luglio 2022)

Il sequel di Sotto il sole di Riccione è pronto a farci vivere un'altra estate all'insegna del divertimento, portandoci nella splendida costiera amalfitana, dove seguiremo le vacanze di Vincenzo, Camilla, Furio, Irene e Lucio. Per quanto riguarda il cast, troviamo: Lorenzo Zurzolo, Ludovica Martino, Davide Calgaro, Kyshan Wilson, Nicolas Maupas, Isabella Ferrari e Luca Ward, in un film diretto da Martina Pastori e scritto da Enrico Vanzina.



Persuasione (15 luglio 2022)

Ad otto anni di distanza dal loro primo incontro, Anne Elliot incontra nuovamente l'uomo del quale era innamorata, e dopo non averlo sposato in passato per le umili origini del ragazzo, ora è pronta a cambiare idea. Persuasione è un film che va ad adattare un racconto di Jane Austen, e cercherà di rendere giustizia all'opera originale dando il giusto spessore ai suoi personaggi.



Live Is Life (18 luglio 2022)

Il passaggio al mondo adulto si avvicina, e cinque amici cercano di godersi quella che potrebbe essere una delle ultime spensierate vacanze insieme. Nel frattempo, i primi pensieri riguardo al futuro iniziano a farsi strada, e i ragazzi si troveranno a prendere le prime difficili decisioni della loro vita.



La Mia Banda Suona Il Pop (20 luglio 2022)

Fausto Brizzi dirige una commedia che ci porta a seguire la reunion di un gruppo pop degli anni '80 ormai dimenticato, i Popcorn. Questo, formato da Tony (Christian De Sica), Jerry (Paolo Rossi), Lucky (Massimo Ghini) e Micky (Angela Finocchiaro), li vede riunirsi dopo essere stati ingaggiati da un magnate russo, ma dietro le quinte ci sono intenzioni secondarie ben più preoccupanti.



Un Passato Da Cancellare (27 luglio 2022)

Manuela Pipa Pelari non riesce più a sostenere il suo lavoro di investigatrice, compresi i tanti compromessi che nel tempo ha dovuto accettare per mantenere l'incarico. Per questo, si trasferisce lasciando il lavoro, ma il passato sembra perseguitarla, e anche nella nuova cittadina una scia di sangue la costringerà a rimettersi all'opera.