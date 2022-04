Netflix Italia, tutti i film in streaming a maggio 2022

Il prossimo maggio, tra i film in arrivo su Netflix, quelli che catturano maggiormente l'attenzione sono alcuni successi recenti e del passato, che come al solito saranno al fianco di nuovi titoli originali. Questo mese Netflix ha puntato meno sul cinema e più sui prodotti seriali, ma in ogni caso anche qui siamo certi che ci sarà qualche opera in grado di dire la sua, anche se ad un primo sguardo le proposte sembrano meno incisiva del solito. Ci sono comunque degli ottimi prodotti da recuperare nel caso ve li siate persi nel corso di questi anni.



Mia e Il Leone Bianco (1 maggio 2022)

Il regista Gilles de Maistre realizza una pellicola in grado di emozionare e appassionare e, come vi dicevamo nella recensione di Mia e Il Leone Bianco il legame che è al centro della storia è sicuramente di grande impatto.

A rendere ancora più convincente il tutto il rapporto instaurato nella realtà tra Daniah De Villiers, interprete della protagonista, e il cucciolo di leone, per una storia che pur non essendo molto originale ha dei punti di forza evidenti.



The Eye (1 maggio 2022)

L'horror del 2002 dei fratelli Pang sin dall'uscita riuscì a convincere grazie ad un'estetica ricercata e diverse idee interessanti, che come scrivevamo nella recensione di The Eye portano il titolo su ottimi livelli.

Ad impreziosire il tutto ci pensa una grande interpretazione della protagonista Angelica Lee, in un film che dette anche il via a diversi sequel, che purtroppo non riuscirono a replicare le ottime qualità di questo primo capitolo. Se amate il genere vi consigliamo di recuperare The Eye, che a dispetto del tempo passato continua a mantenere intatto il suo fascino.



Ancora Auguri Per La Tua Morte (16 maggio 2022)

Dopo un primo capitolo di grande successo, Christopher Landon ci riporta a seguire Tree (Jessica Rothe), la quale si trova nuovamente incastrata in un pericoloso loop temporale, mentre un serial killer tenterà di fare a fette i protagonisti della storia.

Se avete letto la recensione di Ancora Auguri Per La Tua Morte, saprete che questo sequel non ci ha fatto impazzire poiché, pur risultando scorrevole e divertente, la freschezza del primo capitolo non è rintracciabile e ci aspettavamo sicuramente qualcosa in più.



Tutti gli altri film in arrivo su Netflix a maggio 2022

Un Principe Tutto Mio (1 maggio 2022)

Comedy sentimentale incentrata sull'incontro fortuito tra il principe di Danimarca Edvard e la giovane Paige, per una storia che pur nascendo dal caso prende piede, ponendo le basi per una relazione importante e duratura.



Quando Arrivano I 40... (4 maggio 2022)

Dopo una notizia sconfortante, uno chef e il suo migliore amico e socio vanno a Cancún, dove partecipano ad un concorso gastronomico che potrebbe cambiare le loro vite. Il concorso sarà però soltanto l'inizio, perché lì i due riscopriranno anche il piacere di vivere la propria vita assaporandone ogni attimo.



Due Agenti Molto Speciali 2 (6 maggio 2022)

Diretto da Louis Leterrier e sequel del film del 2012 Due agenti molto speciali, questo secondo capitolo avrà nuovamente come protagonisti Ousmane Diakité (Omar Sy) e François Monge (Laurent Lafitte), i quali, dopo essersi separati, ora dovranno tornare a collaborare. Questa volta i due agenti avranno a che fare con una banda di narcotrafficanti, e dovranno andare fin sulle Alpi per risolvere il caso.



Sansone (6 maggio 2022)

Film d'animazione diretto da Mark A.Z. Dippé, Matt Philip Whelan, nel quale seguiremo il cane Sansone tra guai e concorsi, per un animale dall'animo gentile che purtroppo non riesce a non mettere in subbuglio la vita dei suoi padroni.



Ti Giro Intorno (6 maggio 2022)

Sofia Alvarez porterà su Netflix l'adattamento del romanzo Ti giro intorno di Sarah Dessen, facendoci scoprire le vicende riguardanti la giovane Auden. Quest'ultima è sempre stata una studentessa modello, e dopo il divorzio dei genitori trova nei libri il suo unico rifugio, evitando di socializzare e lasciandosi sfuggire la sua adolescenza. Il ritorno dal padre porterà però dei cambiamenti nella sua vita e, tra un'amicizia e l'altra, la sua quotidianità da solitaria verrà riempita da nuove conoscenze.



Thar (6 maggio 2022)

Film indiano nel quale un poliziotto decide di aprire un'indagine dopo una serie di crimini particolarmente violenti. Nello specifico, una tranquilla cittadina viene improvvisamente sconvolta da torture e omicidi, e il nostro protagonista dovrà darsi da fare per risolvere la situazione.



Haunting At The Rectory (7 maggio 2022)

Horror del 2015 diretto da Andrew Jones che vanta la presenza di Suzie Frances Garton e Lee Bane e ha come protagonisti Lionel Foyster e sua moglie Marianne. I due si trasferiscono a Borley, ma purtroppo qualcosa di oscuro si annida nella struttura dove vivonoe le loro vite verranno risucchiate in uan spirale oscura e minacciosa.



Bunker: Project 12 (7 maggio 2022)

Un complicato esperimento russo si rivela più pericoloso del previsto e la ricerca viene abbandonata in un bunker segreto. Uno scienziato, aiutato da alcuni mercenari, è deciso a riprendere in mano il progetto, ma le conseguenze saranno catastrofiche.



Conjuring The Dead (7 maggio 2022)

In un villaggio alcuni spiriti dormienti vengono risvegliati, e il destino degli abitanti si troverà ad essere più in bilico che mai, mentre un demone oscuro cerca di prendere il controllo del posto.



The Amityville Theater (7 maggio 2022)

Fawn Harriman eredita una proprietà ad Amityville, New York, ma qui le cose non andranno come previsto e la tenuta si rivelerà una trappola oscura e mortale.



The Last House On Cemetery Lane (7 maggio 2022)

Horror diretto da Andrew Jones , nel quale uno scrittore scopre che la sua casa è infestata. Purtroppo gli spiriti che la popolano non sembrano benigni e questo sarà solo l'inizio del suo incubo.



Fuga In Tacchi A Spillo (8 maggio 2022)

Rose Cooper (Reese Witherspoon) è una poliziotta molto attenta alle regole, che segue le orme del padre, ma a causa di uno sfortunato incidente si troverà a prendere parte ad un'avventura on the road insieme a Danielle (Sofía Vergara). Se volete sapere cosa pensiamo del film, potete rileggervi la nostra recensione di Fuga In Tacchi A Spillo, nella quale al netto dei difetti avevamo premiato la capacità di intrattenere della pellicola.



Boy Erased - Vite Cancellate (10 maggio 2022)

Joel Edgerton ci porta in un viaggio drammatico nel quale viene affrontata la tematica dell'omosessualità e come questa sia vista in molte zone degli States. Nella recensione di Boy Erased scrivevamo di come il titolo soffrisse di qualche sbavatura di troppo, ma se siete interessati alla storia raccontata potete comunque dargli una possibilità.



Najmro: Il Re Dei Ladri (11 maggio 2022)

Dawid Ogrodnik interpreta il criminale polacco Zdzislaw Najmrodzki, che dopo una vita fatta di fughe dalla prigione decide di cambiare registro. Infatti una persona speciale entrerà a far parte della sua vita, e il noto criminale capirà che è arrivato il momento di rompere col suo turbolento passato.



Cheerleader Per Sempre (13 maggio 2022)

Dopo ben 20 anni di coma una 37enne si risveglia trovando la sua vita stravolta, ma il suo sogno non è cambiato, ed è decisa a riprendere da dove aveva lasciato. Da ragazza la donna era una cheerleader di talento, ma dopo un'acrobazia andata male la sua vita fu messa in pericolo e ora, dopo tutto quello che ha passato, è decisa a riprendersi gli anni persi.



Curse Of The Witching Tree (14 maggio 2022)

Una donna accusata dalla Chiesa di essere una Strega riversa la sua frustrazione su un albero imponente; la sua ombra influenzerà la vita di tutti quelli che vi si avvicineranno, in un film horror diretto da James Crow.



Bellezonismo (14 maggio 2022)

Commedia spagnola che vede due piloti di rally incappare casualmente in un centro di bellezza, dove non mancheranno situazioni imbarazzanti ed esilaranti.



Jarhead 3 - Sotto Assedio (16 maggio 2022)

Il primo Jarhead di Sam Mendes mise in mostra le qualità del regista stupendo i più, ma purtroppo i sequel non sono stati in grado di replicare la stessa formula e i fasti degli esordi sono ormai sbiaditi di fronte ai nuovi capitoli. Nonostante questo, nella recensione di Jarhead 3 vi raccontavamo anche di come la pellicola riuscisse a mostrare i muscoli in alcune sequenze action ben sviluppate, a dispetto però di una trama abbastanza mediocre.



La Famiglia Ideale (18 maggio 2022)

La fidanzata del figlio di Lucia ha una famiglia alle spalle molto particolare, ma nessuno s'immagina cosa avrà in serbo il futuro per loro. Lucia ben presto si accorgerà che la perfetta e tranquilla quotidianità alla quale è abituata sta per essere stravolta, e sarà chiamata ad adattarsi a questa inedita routine.



Toscana (18 maggio 2022)

Uno chef danese va nella tenuta del padre in Toscana per metterla in vendita ma, una volta arrivato, un incontro inaspettato cambierà le carte in tavola e lo chef inizierà a mutare il proprio punto di vista sulla sua vita.



L'abbinamento Perfetto (19 maggio 2022)

Un'importatrice di vini si trova costretta a lavorare in una fattoria australiana per conquistare la fiducia di un importante cliente, ma sarà proprio lì che la protagonista cambierà il proprio futuro, incontrando una persona particolare ma anche affascinante.