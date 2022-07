Netflix, tutti i film in streaming ad agosto 2022

Visto il clima estivo, un macabro rituale alla luce del sole sembra perfetto, soprattutto se possiamo limitarci a guardarlo su schermo. In questo senso, Midsommar di Ari Aster soddisfa appieno la descrizione precedente, facendovi addentrare in un racconto che col passare del tempo si fa sempre più disturbante, grazie ad una regia impeccabile ed un'atmosfera incredibile, che potrete assaporare a partire dal 1 agosto. Volgendo lo sguardo agli originali Netflix in arrivo, spicca Carter, film d'azione coreano che vuole stupire grazie ad un unico piano sequenza che racchiude tutta la narrazione, promettendo adrenalina e tanta azione. Per chiudere questa breve introduzione, citiamo infine Day Shift - A Caccia Di Vampiri, che il 12 Agosto proverà a dare un significato diverso alla caccia ai terribili signori della notte.



Midsommar - Il Villaggio Dei Dannati (1 agosto 2022)

Dopo Hereditary (avete letto la nostra recensione di Hereditary?), Ari Aster torna alla regia di un nuovo horror, e anche questa volta il risultato finale è di grande livello. Nella recensione di Midsommar lodammo la pellicola sia per la cura a livello visivo, che per l'atmosfera creata, in un incubo al sole di grande tensione e qualità. La trama del film ruota attorno a Dani (Florence Pugh), Christian (Jack Reynor) ed il loro gruppo di amici, decisi a prendersi una pausa partendo per un villaggio remoto della Svezia.

Qui sono in atto le celebrazioni della Midsommar, festa di mezza estate di grande importanza che, dopo un inizio dai tratti idilliaci, si trasformerà ben presto in un incubo, diventando col passare del tempo sempre più oscura e violenta. Quindi, come avrete capito, Ari Aster è riuscito nuovamente a confezionare un grande horror, che non possiamo che consigliarvi.



Carter (5 agosto 2022)

Action movie coreano diretto da Jung Byung-gil, che vanta tra gli interpreti principali Joo Won, in una storia che sarà raccontata attraverso un lungo piano sequenza che darà una spinta ulteriore alle scene d'azione della pellicola. La trama di Carter è incentrata sulla figura di un uomo (Carter, interpretato da Joo Won) ,che si risveglia dopo due mesi, ritrovandosi nel bel mezzo di una pandemia mondiale, senza ricordi del suo passato.

Quest'ultimo dovrà intraprendere una missione per salvare sé stesso, visto che si renderà presto conto di essere collegato ad una bomba che esploderà appena lui smetterà di seguire gli ordini che gli vengono impartiti, in un racconto che promette ritmi serrati e scene d'azione esplosive.



Day Shift - A Caccia Di Vampiri (12 agosto 2022)

Un padre cerca di non far mancare nulla alla figlia di 8 anni, ma mentre tutti credono che il suo lavoro sia pulire piscine, l'uomo ha in realtà un'occupazione ben più renumerativa e pericolosa: dà la caccia ai vampiri. L'antica vampira Audrey San Fernando metterà i bastoni tra le ruote al cacciatore, e spacciandosi per agente immobilare cercherà di prendersi la città un pezzo alla volta.

J.J. Perry dirige questa comedy action, mentre nel cast sono presenti: Dave Franco, Jamie Foxx, Natasha Liu Bordizzo, Steve Howey, Scott Adkins, Meagan Good, Karla Souza, Eric Lange, C.S. Lee, Snoop Dogg, Oliver Masucci, Tetiana Gaidar e Danielle Kennedy, per una pellicola firmata Netflix che sembra promettere scintille.



Tutti gli altri film in arrivo su Netflix ad agosto 2022

Ho Sognato L'amore (1 agosto 2022)

Natalie (Katharine McPhee) e Nick (Mike Vogel) vivono due vite segnate da insoddisfazioni e sogni mai raggiunti, ma il loro incontro cambierà per sempre il loro destino, per un futuro tutto da scrivere. Kenny Leon si è occupata della regia, in una storia ricca di emozioni e intrecci.



I Morti Non Muoiono (2 agosto 2022)

Commedia horror diretta da Jim Jarmusch, che ci porta a Centerville, in Ohio, dove dopo una serie di strani eventi i morti riprendono vita, mettendo in pericolo la città. Cliff (Bill Murray), Ronnie (Adam Driver), Mindy (Chloë Sevigny), e Zelda (Tilda Swinton), faranno di tutto per difendersi, mentre la situazione si farà sempre più disperata. Come scrivevamo nella recensione de I Morti Non Muoiono, le risate non mancheranno, e se siete appassionati del genere potreste apprezzare questa pellicola.



Buba (3 agosto 2022)

Dramedy diretta da Arne Feldhusen, nella quale un truffatore, a dispetto del suo particolare carattere, si unisce alla mafia del posto, portando non poche grane al gruppo. Tra scene esilaranti e un protagonista alquanto singolare, Buba saprà sicuramente intrattenere, nella speranza che queste premesse vengano sfruttate nel migliore dei modi.



Non è Il Karma! (3 agosto 2022)

Quando la sorella si fidanza con il suo ex, Sara si chiede da cosa derivi la sfortuna che sembra perseguitarla, ma ben presto capirà che per cambiare le cose deve essere lei a mettersi in gioco per prima, in una commedia romantica firmata Netflix.



La Stagione Dei Matrimoni (4 agosto 2022)

La pressione dei genitori per vederli sposati spinge Ravi ed Asha a fingere una relazione, ma la loro recita col tempo diventa sempre meno una messa in scena, e sempre di più un legame vero e sincero. Finiranno per accontentare le proprie famiglie?



Fast & Feel Love (4 agosto 2022)

Un noto sportivo da sempre aiutato nella vita di tutti i giorni dalla compagna, si ritrova single dopo molti anni, e la rottura del rapporto non è che l'inizio dei problemi. Infatti, non solo la compagna l'ha lasciato, ma la sua disorganizzazione gli porterà diversi problemi legati alla sua caotica quotidianità.



Fino All'ultimo Indizio (5 agosto 2022)

Joe Deacon (Denzel Washington) è un vicesceriffo inviato a Los Angeles per raccogliere delle prove, ma il compito apparentemente semplice si fa molto più complicato quando Jim Baxter (Rami Malek) chiede il suo aiuto per dare la caccia ad un pericoloso serial killer. La scia di sangue seguita dai due li porterà sempre più vicini alla verità, in una vera e propria spirale di terrore.



Darlings (5 agosto 2022)

Nonostante stiano vivendo una situazione difficile, due ragazze cercano di trovare il coraggio per cambiare la loro vita, e un incontro particolare le porterà a riassaporare la felicità, in un film diretto da Jasmeet K Reen.



Trial By Fire (7 agosto 2022)

Trial By Fire ci porta a seguire la storia di Cameron Todd Willingham, giustiziato in Texas per l'uccisione dei figli, a dispetto delle prove portate dalla difesa. Le indagini sul luogo del delitto fecero emergere indizi riguardo l'innocenza dell'uomo, ma le cose non andarono per il verso giusto.



Pets 2 - Vita Da Animali (8 agosto 2022)

La famiglia si sta allargando, ed il cagnolino Max sente sempre di più il bisogno di proteggere i suoi padroni, mentre il peso della responsabilità lo porta ad essere quasi paranoico. Un viaggio in campagna lo metterà ulteriormente a dura prova, ma sia lui che gli altri simpatici protagonisti di Pets sono pronti per dimostrare quanto il legame tra persone ed animali può essere forte, in un film d'animazione diretto da Chris Renaud.



Ma (8 agosto 2022)

Tate Taylor dirige un horror che ruota attorno a Sue Ann (Octavia Spencer), una donna che ospita un gruppo di adolescenti nel seminterrato di casa. L'apparente cordialità di Sue si trasforma ben presto in altro, e i ragazzi si troveranno a vivere un vero incubo ad occhi aperti, mentre le loro stesse vite sono a rischio. Nella recensione di Ma vi parlavamo di un film non molto riuscito, afflitto da diversi problemi e poco capace di sorprendere. Ovviamente se siete amanti del genere potete dargli una chance, tenendo però a mente le tante lacune che attanagliano la pellicola.



Nome In Codice: Imperatore (8 agosto 2022)

Un agente viene incaricato di tenere sotto osservazione un politico, ma quest'ultimo conduce una vita quasi esemplare, e l'incarico si farà sempre meno semplice, mentre lo stesso agente inizierà a chiedersi se è la cosa giusta da fare.



13: Il Musical (12 agosto 2022)

Il musical di successo 13 arriva sui nostri schermi, portandoci a seguire Evan Goldman (Eli Golden), 12enne che dopo il suo trasferimento da New York all'Indiana vuole farsi nuove amicizie trasformando il bar mitzvah in una vera e propria festa. Riuscirà nel suo intento?



The Amazing Spider-Man (16 agosto 2022)

Lo Spider-Man interpretato da Garfield, pur non raggiungendo a livello qualitativo i capitoli diretti da Raimi, al suo debutto ci convinse per diversi motivi, che potrete rileggere anche nella nostra recensione di The Amazing Spider-Man. Forse col passare del tempo il suddetto film è stato ridimensionato, ma parliamo comunque di una pellicola che sa intrattenere, impreziosita da un Peter Parker convincente.



Linee Parallele (17 agosto 2022)

La star della serie Riverdale, Lili Reinhart, qui interpreta una ragazza che vive una doppia vita. Nello specifico, la protagonista condurrà da una parte un cammino fatto di successi e sogni, mentre dall'altra affronterà una sfida che la metterà a dura prova, in uno specchio che ci mostra due volti di una stessa persona, che in entrambi i casi lotta per capire chi è realmente, in un film Netflix diretto da Wanuri Kahiu.



Royalteen (17 agosto 2022)

Il passato sembra perseguitare una giovane ragazza, ma una volta trasferitasi, un incontro le cambierà la vita, dandole l'opportunità di riscattarsi e plasmare il suo futuro.



Altri 365 Giorni (19 agosto 2022)

Nella recensione di 365 giorni Adesso avevamo espresso forti dubbi sulla qualità dell'opera, ma il successo ottenuto dalla pellicola ha portato ad un nuovo capitolo, che arriverà il prossimo mese. Assisteremo ad un film finalmente in grado di dire la sua, oppure questa sarà soltanto l'ennesima ricerca dello scandalo ad ogni costo?



Fullmetal Alchemist: La Vendetta Di Scar (20 agosto 2022)

Il sequel del live action di Full Metal Alchemist cercherà di portare in scena tutto il carisma della serie originale, anche se in patria il titolo non ha raggiunto il successo sperato. Da quel che sappiamo la storia racconterà dello scontro tra Edward Elric e Alphonse contro Scar, tra scene adrenaliniche e spettacolari.



Me Time - Un Weekend Tutto Per Me (26 agosto 2022)

Sonny (Kevin Hart) è un padre di famiglia che dopo una vita divisa tra lavoro e casa, ha finalmente un weekend libero, ed è deciso a sfruttarlo al massimo. Per fare questo decide di ricontattare il suo migliore amico (Mark Wahlberg), e seguiremo i due mentre cercheranno di divertirsi in giorni di follia e divertimento oltre ogni limite.



Un Marito Fedele (26 agosto 2022)

Una moglie inizia ad insospettirsi per l'atteggiamento del compagno, e quando scopre ciò che nasconde, la donna farà di tutto per ottenere ciò che vuole, mentre anche l'uomo metterà i suoi obiettivi al primo posto.



Seoul Vibe - L'ultimo Inseguimento (26 agosto 2022)

Moon Hyun-sung dirige un action coreano prodotto da Netflix, nel quale vedremo all'opera la Sangedong Supreme team, gang intenta a svelare la corruzione che attanaglia il territorio mentre sono in corso i giochi olimpici di Seoul (nel 1988). Yoo Ah-in, Go Kyung-pyo, Lee Kyu-hyung, Park Ju-hyun, Ong Seong-wu, Kim Sung-kyun, Jung Woong-in e Moon So-ri fanno parte del cast, per un titolo che promette spettacolo ed adrenalina.