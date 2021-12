Netflix, tutti i film da guardare in streaming a gennaio 2022

I successi di dicembre hanno segnato la fine di un anno proficuo per Netflix, lo dimostrano la nostra recensione di È stata la mano di Dio e la recensione di The Unforgivable. Le new entry per il 2022 non mancheranno, accompagnate come nei mesi precedenti da grandi film del passato. Tra i nuovi arrivi, l'inquietante El Paramo, l'esilarante L'Origine du Monde e il thriller politico Monaco: Sull'orlo Della Guerra sembrano sulla carta i più interessanti, ma vi consigliamo di dare uno sguardo anche agli altri, perché tra i tanti titoli potrebbero esserci delle importanti perle nascoste che aspettano solo di essere scoperte.



El Paramo - Terrore Invisibile (6 gennaio 2022)

La leggenda narra di una creatura in grado di nutrirsi del terrore delle sue vittime, dotata di uno sguardo in grado di folgorarti e condannarti per l'eternità. È proprio questo orrore vivente la minaccia più grande per una famiglia isolata che vive in campagna, e il piccolo Diego dovrà lottare per se stesso e per la madre.

Il film è diretto da David Casademunt e ci porta a seguire la tranquilla famiglia che improvvisamente vede la propria vita stravolta, perché qualcosa li sta braccando, e non ha buone intenzioni. Dalle premesse El Paramo sembra avere le carte in regola per spaventare e farvi passare una serata di puro terrore, che potremo vivere dal 6 gennaio.



L'Origine Du Monde (11 gennaio 2022)

Commedia diretta da Laurent Lafitte nella quale seguiamo Jean-Louis (interpretato dal regista stesso) costretto ad affrontare un problema di una certa urgenza: il suo cuore si è fermato.

Tornato a casa, la moglie Valérie (Karin Viard) che non può che constatare che effettivamente non c'è battito, ed è a questo punto che Jean si rivolge ad un'amica di Valérie, la guru Margaux (Nicole Garcia). Il nostro protagonista cercherà le radici del problema, mentre il tempo a disposizione potrebbe finire da un momento all'altro.



Monaco: Sull'Orlo della Guerra (21 gennaio 2022)

Adattamento cinematografico del romanzo di Robert Harris intitolato Monaco, Sull'Orlo della Guerra è scritto da Ben Power e diretto da Christian Schwochow, e può vantare nel cast Jeremy Irons, George MacKay, Jannis Niewöhner, Sandra Hüller, Liv Lisa Fries ed August Diehl.

La vicenda principale è ambientata a Monaco nel 1983 e vede protagonisti un funzionario britannico e un diplomatico tedesco in trattativa per scongiurare una guerra in Europa, in un thriller politico nel quale la suspense non mancherà.



Le novità in arrivo a gennaio su Netflix

4 Metà (5 gennaio 2022)

La ricerca dell'anima gemella sembra una sfida senza tempo; Luca e Sara sono decisi a mettere alla prova questa teoria invitando quattro amici a cena: Chiara (Ilenia Pastorelli), Matteo (Matteo Martari), Giulia (Matilde Gioli) e Dario (Giuseppe Maggio). I quattro hanno caratteri diversi e all'apparenza incompatibili, ma come spesso si dice gli opposti si attraggono, e dopo aver rotto il ghiaccio l'atmosfera si fa sempre più bollente.



Mother/Android (7 gennaio 2022)

Scritto e diretto da Mattson Tomlin, Mother/Android ci porta in un mondo distopico nel quale gli androidi si sono ribellati, e una giovane incinta insieme al compagno cerca riparo dai violenti scontri che imperversano per le strade. L'umanità sembra vicina al collasso, e un bambino in grembo potrebbe rappresentare l'ultima speranza di salvezza, in un racconto ricco di tensione e colpi di scena.



How I Fell In Love With A Gangster (12 gennaio 2022)

Ispirato ad una storia vera, How I Fell In Love With A Gangster racconta la storia di Nikodem dal punto di vista di una donna che l'ha conosciuto, portandoci a seguire la sua carriera malavitosa che lo ha fatto passare da una posizione subalterna a quella di capo di un'organizzazione criminale. Un'ascesa repentina che ha lasciato sul suo percorso numerose vittime, e che una volta raggiunto l'apice si avvia verso un inesorabile crollo.



Brazen (13 gennaio 2022)

Grace (Alyssa Milano) è una criminologa scrittrice di gialli, e quando la sorella la chiama dicendole che è in pericolo lei non ci pensa due volte e va a Washington, dove purtroppo la trova senza vita. In seguito, emergeranno dettagli sulla doppia vita della sorella e Grace, nonostante gli avvertimenti del detective che si occupa del caso, deciderà di andare fino in fondo per scoprire la verità.



Photocopier (13 gennaio 2022)

Crime drama indonesiano diretto da Wregas Bhanuteja incentrato sulla drammatica situazione di Sur (Shenina Syawalita Cinnamon), che dopo aver visto circolare in rete una sua foto da ubriaca perde la possibilità di frequentare l'università. Visto il vuoto di memoria riguardante la serata, Amin (Chicco Kurniawan), amico di Sur che lavora come fotocopista nella facoltà, cerca di aiutarla, ma il mistero si farà ancora più complicato svelando una realtà ben più oscura.



Riverdance - L'avventura Animata (14 gennaio 2022)

Keegan e Moya sono i protagonisti di questo lungometraggio d'animazione, e ci insegneranno a superare i pericoli e gli ostacoli in un modo molto particolare. I due, infatti, cercano di affrontare la vita e la disperazione danzando. Un gruppo di cervi magici li aiuterà a superare la difficile situazione nella quale si trovano.



El Comediante (14 gennaio 2022)

Un comico al verde riceve una particolare richiesta dall'amica, ma le cose si fanno ancora più strane dopo aver iniziato a frequentare una ragazza, perché quest'ultima dice di essere in contatto con gli alieni. La vita del nostro protagonista sembra assomigliare sempre di più ad una commedia, ma in realtà una svolta di grande importanza potrebbe essere dietro l'angolo.



Il Trattamento Reale (20 gennaio 2022)

La parrucchiera Izzy viene assunta da un principe per il suo matrimonio, ma tra i due il rapporto lavorativo rischia di andare oltre, e Izzy dovrà decidere se andare avanti o prendere le distanze da una situazione che si fa sempre più incandescente.



Home Team (28 gennaio 2022)

Comedy sportiva che vede al timone The Kinnane Brothers e alla sceneggiatura Chris Titone e Keith Blum. La storia prende vita dopo la vittoria al Super Bowl dei New Orleans Saints e segue la vicenda del coach Sean Payton dopo la sospensione di un anno a causa dello scandalo Bountygate. Sean decide quindi di tornare nella sua città natale riallacciando i rapporti col figlio di 12 anni e prendendo in gestione la squadra nella quale milita, i Pop Warner. Una storia che sa divertire e coinvolgere, in un racconto che indaga sulla forza del legame tra padre e figlio.



Tutti gli altri film in arrivo su Netflix a gennaio 2022

Come accaduto nei mesi precedenti, all'inizio del nuovo anno arriveranno anche diversi titoli già usciti negli anni passati uniti ad altri più recenti. Dal 1 gennaio sarà disponibile The Cruel Sea, un lungometraggio del 1953 ambientato nella Seconda Guerra Mondiale diretto da Charles Frend, allievo di Hitchcok. Lo stesso giorno ci sarà anche spazio per Se son rose, film italiano del 2018 scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, che sarà in grado di regalarvi qualche ora di piacevole intrattenimento.

A partire dal 3 gennaio potrete invece riguardarvi Bad Boys For Life, terzo capitolo della serie con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence nel ruolo di Mike Lowrey e Marcus Burnett, due detective abbastanza atipici che vi accompagneranno tra indagini e scene tutte da gustare che, come scrivevamo nella nostra recensione di Bad Boys For Life, riescono a restituire le stesse sensazioni dei capitoli precedenti. Spostandoci su un altro genere, il 5 gennaio sarà il turno di Motherless Brooklyn - I Segreti Di Una Città, affascinante noir di Edward Norton che si è occupato della pellicola a tutto tondo, partendo dalla regia per arrivare alla scrittura, e interpretando il protagonista della vicenda.



Il medesimo giorno sarà il turno dell'horror/fantasy Doctor Sleep, sequel del fantastico Shining. Anche se i livelli del capolavoro di Stanley Kubrick non sono stati raggiunti, come sottolineavamo nella recensione di Doctor Sleep l'opera di Mike Flanagan è comunque un'operazione riuscita ricca di spunti interessanti, che rende giustizia al romanzo di Stephen King. Il 10 gennaio sarà invece il turno de I Magnifici Sette, remake dell'omonimo film western del 1960. La pellicola è del 2016, ed è stata diretta da Antoine Fuqua che si è avvalso di un cast assolutamente stellare, nel quale sono presenti tra gli altri Ethan Hawke, Chris Pratt e Denzel Washington. Insomma, trale uscite di gennaio 2022 troverete sicuramente il film che fa per voi.