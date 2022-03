Netflix: tutti i film da guardare ad aprile 2022

Apollo 10 E Mezzo (il nuovo film di Richard Linklater), il coming of age Metal Lords ed il secondo capitolo di Venom sono solo alcune tra le tante pellicole in arrivo, per un aprile ricco sotto tanti punti di vista che non deluderà gli abbonati Netflix. Siamo pronti per farvi scoprire anche i film in arrivo e, tra alcuni classici intramontabili e new entry interessanti, l'offerta della nota piattaforma streaming si dimostra come al solito di grande livello.



Apollo 10 E Mezzo (1 aprile 2022)

Dopo Boyhood (avete letto la recensione di Boyhood?), Richard Linklater ci porta a scoprire la sua infanzia, attraverso un film d'animazione autobiografico ambientato nella Houston degli anni '60/ ‘70.

Qui vedremo la missione spaziale attraverso gli occhi del giovane regista, per un evento che scosse il mondo. Considerando il talento del noto cineasta, è inutile dire che questo è uno dei titoli più attesi del prossimo mese, sperando che l'hype venga ripagata dal risultato.



Metal Lords (8 aprile 2022)

Prodotto da Tom Morello dei Rage Against The Machine, e scritto da D.B. Weiss del Trono di Spade, Metal Lords è un coming of age che vi farà vivere un'adolescenza all'insegna del metal.

Hunter (Adrian Greensmith) e Kevin (Jaeden Martell) sono i due ragazzi protagonisti della pellicola, e li seguiremo mentre cercano di vincere la Battle of the Bands, che potrebbe finalmente toglierli dall'anonimato nel quale vivono, e riscattarli da una vita liceale meno entusiasmante del previsto. Peter Sollett sarà alla regia, e non possiamo che aspettarci un racconto di formazione dal ritmo indiavolato.



Venom - La Furia Di Carnage (16 aprile 2022)

Se la recensione di Venom - La Furia Di Carnage vi fa tornare alla mente ciò che dicevamo in merito al film, vi ricorderete che avevamo segnalato la presenza di qualche problema di troppo, limata in parte da una buona dose di intrattenimento.

La pellicola di Andy Serkis non convince del tutto, e i passi in avanti fatti rispetto al primo capitolo non sono sufficienti per raggiungere un buon risultato. Fortunatamente non siamo di fronte ad un vero e proprio tracollo, ma considerando il potenziale e la presenza di attori come Tom Hardy e Woody Harrelson, la speranza di tutti era di trovarsi davanti ad un prodotto di tutt'altro spessore. Siete quindi avvisati: il nuovo Venom può farvi divertire, ma non createvi aspettative troppo alte.



Tutti gli altri film in arrivo su Netflix ad aprile 2022

Nella Bolla (1 aprile 2022)

Comedy diretta da Judd Apatow, ambientata a New York durante la pandemia del Covid-19. Qui seguiremo un gruppo di attori costretti a condividere le loro vite a causa della quarantena, mentre cercheranno allo stesso tempo di portare a termine le riprese del progetto che avevano in cantiere. Del cast del film fanno parte grandi interpreti come Pedro Pascal, Karen Gillan, Maria Bakalova, David Duchovny, Keegan-Michael Key, Iris Apatow, Leslie Mann, Fred Armisen e Peter Serafinowicz.



Battle: Freestyle (1 aprile 2022)

Amalia e il suo gruppo di freestyler ottengono un invito per partecipare ad un importante evento a Parigi, ma dopo aver incontrato la madre a distanza di molto tempo, farà fatica a trovare la giusta concentrazione, rischiando di perdere un importante treno della propria vita.



Sempre Più Bello (1 aprile 2022)

Dopo un delicato intervento ai polmoni, Marta (Ludovica Francesconi), sembra essere fuori pericolo e decide di andare a vivere insieme a Gabriele (Giancarlo Commare). Purtroppo, a distanza di poco tempo Marta accusa nuovamente un malore e l'unica soluzione sembra sembra risiedere nella schiva nonna che non rivede da tempo.



La Famiglia Addams (1 aprile 2022)

Una delle famiglie più conosciute e strampalate in circolazione viene riproposta in un film d'animazione che cerca di far leva sui tratti caratteristici del franchise. Come scritto nella recensione de La Famiglia Addams non tutto purtroppo è andato nella giusta direzione, poiché il lato comico del titolo non funziona a dovere risultando spesso poco efficace. Siamo quindi davanti ad un'operazione riuscita a metà, che comuque potrebbe piacere ai più piccoli.



Lara Croft: Tomb Raider / Tomb Raider - La Culla Della Vita (1 aprile 2022)

Le pellicole ispirate a saghe cinematografiche raramente hanno portato grandi risultati, e il Tomb Raider che vede Angelina Jolie nei panni della nota esploratrice ne è un esempio lampante. Come scrivevamo nella recensione di Lara Croft Tomb Raider, i personaggi principali erano appena abbozzati e il risultato finale non è altro che una copia sbiadita di Indiana Jones. Stesso discorso anche per il seguito che, come scritto nella recensione di Tomb Raider - La Culla Della Vita, non riesce a superare il predecessore, mantenendo un basso livello che lascia abbastanza perplessi.



Il Sole A Mezzanotte (1 aprile 2022)

Bella Thorne e Patrick Schwarzenegger sono gli interpreti principali di quest'opera che ci porta a vivere una storia romantica dai toni adolescenziali, nella quale purtroppo non sempre la superficie viene scalfita a dovere. Nella recensione de Il Sole A Mezzanotte sottolineavamo la scarsa profondità dei dialoghi e una regia poco coraggiosa, per un titolo che poteva certamente fare di più. Il remake occidentale del giapponese Taiyou no uta punta soprattutto ad un pubblico giovane, e il risultato finale purtroppo lascia a desiderare, pur riuscendo comunque ad emozionare in diverse occasioni.



Temptation: Confessions Of A Marriage Counselor (1 aprile 2022)

Scritto e diretto da Tyler Perry, e adattato dallo spettacolo teatrale The Marriage Counselor, Temptation è un film drammatico che ci porta a seguire le vicende di Judith (Jurnee Smollett-Bell), vogliosa di cambiare la monotona routine che ormai contraddistingue la sua vita ed il suo lavoro. Tra problemi personali e difficoltà nel trovare le giuste motivazioni, la nostra protagonista dovrà fare delle scelte coraggiose, ma non è detto che queste bastino a dare una svolta alla sua vita.



Furioza (6 aprile 2022)

Una poliziotta costringe il suo ex a fare una scelta: o indaga su un gruppo di hooligans, oppure andrà in carcere. Un ricatto che avrà delle conseguenze importanti per i protagonisti, in un crescendo di tensione che porterà ad un finale esplosivo.



Il Premio (6 aprile 2022)

Giovanni Passamonte (Gigi Proietti) è un famoso scrittore che ha intenzione di viaggiare fino in Svezia in auto per evitare di prendere l'aereo. Poco dopo il suo arrivo l'assistente Rinaldo (Rocco Papaleo) lo raggiungerà, ma lungo l'autostrada i due condivideranno il posto con i figli dello scrittore, Oreste (Alessandro Gassmann) e Lucrezia (Anna Foglietta), e il viaggio si trasformerà in un viale dei ricordi che farà ripartire un rapporto che sembrava sepolto.



The In Between - Non Ti Perderò (8 aprile 2022)

Dopo un grave incidente una giovane adolescente crede che il fidanzato stia cercando di rimettersi in contatto dall'aldilà, in una pellicola romantica che mostra la forza dei sentimenti. Alla regia troviamo Arie Posin, mentre il cast è composto tra gli altri da: Celeste O'Connor, Joey King, Kim Dickens, Kyle Allen, John Ortiz, Anna Stadler, Diany Rodriguez, Jeffrey Vincent Parise, Jadon Cal, April Parker-Jones.



Yaksha (8 aprile 2022)

Film d'azione sudcoreano diretto da Na Hyeon nel quale un procuratore intento ad indagare su un team segreto si ritrova tra due fuochi, in una guerra tra spie che metterà a repentaglio la sua stessa vita. Vista la natura di Yaksha possiamo aspettarci azione e suspense, e chissà se il cinema sudcoreano sarà capace di sorprenderci ancora una volta.



Danzando Sul Cristallo (8 aprile 2022)

Il ruolo da protagonista di una ballerina sembra sfumare, e la donna decide di rifugiarsi in un'amicizia che si fa sempre più preziosa. Il loro rapporto le porta però ad isolarsi dal resto del mondo, facendole vivere in una bolla che rischia di portare gravi conseguenze.



Ovosodo (14 aprile 2022)

Commedia di Paolo Virzì del 1997 che segue le vicende di Piero Mansani (Edoardo Gabbriellini), ragazzo che vive a Livorno, dove si trova costretto a crescere tra mille difficoltà insieme al fratello Ivano (Alessio Fantozzi). La vita sembra riservare a Piero soltanto delusioni, ma un episodio importante darà al ragazzo la possibilità di svoltare.



Puerto Escondido (14 aprile 2022)

Mario Tozzi è vicedirettore di una banca di Milano, ma un episodio al quale assisterà casualmente lo metterà su tutta un'altra strada e la sua quotidianità cambierà drasticamente. Al timone del titolo troviamo Gabriele Salvatores, mentre il cast è formato da: Diego Abatantuono, Valeria Golino, Claudio Bisio, Renato Carpentieri, Antonio Catania, Corinna Agustoni, Fabrizio Bentivoglio, Elena Callegari, Leonardo Gajo, Niki Mondelini, Yolanda Orisaga e Yolo Lucio.



Choose Or Die (15 aprile 2022)

Due ragazzi ritrovano un misterioso videogioco degli anni '80, ma una volta avviato accade l'impensabile, e vengono risucchiati in un mondo terrificante nel quale le loro stesse vite saranno in gioco. Toby Meakins dirige il lungometraggio, mentre tra gli interpreti abbiamo Asa Butterfield, Iola Evans, Eddie Marsan e Robert Englund. Gli ingredienti per una buona storia horror ci sono tutti, ma saranno stati sfruttai a dovere?



Man Of God (16 aprile 2022)

Samuel è stato cresciuto in un ambiente religioso che ha cercato di trasmettergli la stessa fede, ma ora che è adulto ha cambiato decisamente vita e non si sente più coinvolto come un tempo dalla religione, anche se alcune situazioni lo porteranno a riflettere a fondo sulla questione.



Ti giro intorno (22 aprile 2022)

Sofia Alvarez adatta per il cinema il romanzo Ti giro intorno di Sarah Dessen, portandoci a scoprire le vicende riguardanti la giovane Auden. Quest'ultima è sempre stata una studentessa modello, ma dopo il divorzio dei genitori trova nei libri il suo unico rifugio, mentre l'adolescenza sembra scivolargli via senza essere vissuta. Una volta dal padre, conoscerà però altre persone, stringendo amicizie che cambieranno la sua vita cancellando la solitudine che ormai l'accompagnava quotidianamente.



L'assedio Di Silverton (27 aprile 2022)

Thriller incentrato sul movimento Free Mandela, questo film sudafricano ci mostra la lotta di alcuni giovani per la loro libertà, contro un mondo ostile che tramite l'apartheid sfruttava le persone togliendo loro la speranza.