Netflix: tutti i film da guardare ad agosto, c'è anche Ghostbusters Legacy

Le piattaforme streaming aumentano col passare del tempo, ma come dimostrano le serie in arrivo su Netflix ad agosto 2023, la piattaforma di Reed Hastings e Marc Randolph continua ad essere un punto di riferimento per il settore, proponendo di mese in mese novità di buon livello che si uniscono ad alcuni titoli del passato. Per quanto riguarda i titoli disponibili nel catalogo, anche il prossimo agosto ci saranno originali Netflix e pellicole di livello recenti, come ad esempio Zombie 100 - Cento cose da fare prima di non-morire, che sembra possedere un ottimo potenziale, Heart of Stone, originale che vanta la presenza di Gal Gadot, e Ghostbusters: Legacy, ultimo capitolo dello storico franchise degli acchiappafantasmi. Anche se la qualità dei film prodotti da Netflix è tutta da verificare, sembra che gli elementi di spicco non manchino affatto, e per questo non vediamo l'ora di arrivare ad agosto per darvi la nostra opinione su queste interessanti new entry.



Zombie 100 - Cento cose da fare prima di non-morire (3 agosto 2023)

Yusuke Ishida sarà al timone della commedia horror Zombie 100 - Cento cose da fare prima di non-morire, adattamento del manga di successo di Haro Aso. La sceneggiatura della pellicola è curata da Tatsuro Mishima, e per quanto riguarda la vicenda principale, seguiremo Akira Tendo (interpretato da Eiji Akaso), ed il suo entusiasmo quando scopre che finalmente è scoppiata un'apocalisse zombie.

Infatti, Akira era costretto a subire abusi di ogni tipo sul luogo di lavoro, e ora potrà finalmente dedicarsi a ciò che prima non aveva mai avuto il coraggio di fare. Shizuka (Mai Shiraishi) e Kencho (Shuntaro Yanagi) saranno tra i compagni di viaggio di Akira, per uno dei titoli più attesi del prossimo agosto.



Heart of Stone (11 agosto 2023)

Spy drama diretto da Tom Harper che vede Gal Gadot nei panni dell'agente speciale Rachel Stone, intenta a sventare un attacco hacker che potrebbe compromettere la sicurezza del mondo intero.

Rachel infatti lavora per un'agenzia che si occupa di mantenere la pace nel mondo, ed il rischio di una fuga di dati potrebbe mettere in grave pericolo l'intero pianeta. Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi e Paul Ready completano il cast, per un film che sicuramente cercherà di reggersi soprattutto sulle spalle della sua protagonista, regalandoci un racconto pirotecnico ed intrigante.



Ghostbusters: Legacy (17 agosto 2023)

Ghostbusters è il classico film che appena viene nominato proietta nell'ascoltatore immagini e personaggi legati soprattutto alle prime due pellicole, e raccogliere l'eredità di un passato tanto amato non è semplice. In tal senso, nella recensione di Ghostbusters Legacy sottolineavamo come l'opera di Jason Reitman cercasse di far ripartire il franchise partendo proprio dal passato, per un titolo che però a tratti si dimostra eccessivamente derivativo.

Nonostante questo, è da sottolineare la capacità della pellicola di convogliare i personaggi nuovi insieme ai protagonisti dei capitoli originali, portandoci a vivere un finale emozionante e di grande impatto, che riusciva ad incrociare i flussi nel modo giusto. Se avete amato i primi capitoli di Ghostbusters, vi consigliamo di dare una chance a Legacy, soprattutto se siete affezionati ai vecchi protagonisti.



Tutti gli altri film Netflix di agosto 2023

Hercules - La leggenda ha inizio (1 agosto 2023)

Nella nostra recensione di Hercules - La leggenda ha inizio sottolineavamo i tanti problemi che affliggono la pellicola di Renny Harlin, tra una sceneggiatura rivedibile, ed una regia anonima che non riesce a convincere, e anzi lascia molto a desiderare. Considerando quanto detto, vi consigliamo di guardare altrove nel caso cerchiate un titolo legate alle imprese del noto eroe.



Pelé (1 agosto 2023)

Come scrivevamo nella recensione di Pelé, purtroppo siamo davanti ad un film che non riesce a regalare le emozioni che vorrebbe, faticando nel rendere giustizia all'iconico calciatore. In particolare, alcune scelte messe in atto per raccontare i vari eventi non sembrano la soluzione ideale, per un biopic che non riesce a distinguersi.



Paprika - Sognando un sogno (1 agosto 2023)

Nella recensione di Paprika, mettevamo in evidenza la capacità del titolo di farci provare un'esperienza diversa, a tratti onirica, ricca di spunti e visivamente accattivante, anche se i meno attenti potrebbero non apprezzare una narrazione che a tratti si rivela eccessivamente caotica. Il film d'animazione di Satoshi Kon ha il grande merito di mantenere un suo stile originale dall'inizio alla fine, e se avete voglia di vivere una storia particolare caratterizzata da un'animazione di grande livello, allora non possiamo che consigliarvi Paprika.



Redemption Day (1 agosto 2023)

Brad Paxton, capitano nella marina americana, si trova costretto a partire per il Marocco, anche se questa volta la missione non riguarderà la sua nazione, ma la famiglia, visto che la moglie Kate è appena stata rapita. L'uomo farà di tutto per salvare Kate, in una pericolosa missione nella quale è pronto a rischiare qualsiasi cosa per raggiungere il suo obiettivo.



Le Comiche 2 (1 agosto 2023)

Il film di Neri Parenti che vide tra i protagonisti Paolo Villaggio e Renato Pozzetto non è forse tra le pellicole più brillanti del periodo, ma tra gag e situazioni surreali non manca qualche scena in grado di divertire, anche grazie al carisma dei due.



Operazione Soulcatcher (2 agosto 2023)

Daniel Markowicz dirige un titolo d'azione nel quale un mercenario è deciso a vendicare la morte del fratello, dopo che quest'ultimo era stato coinvolto in una pericolosa missione per distruggere un pericoloso macchinario. Nello specifico, il marchingegno sembra in grado di trasformare le persone in macchine mortali, e la vendetta del nostro protagonista andrà quindi ad intrecciarsi ad una situazione di tensione pronta ad esplodere. Infine, per quanto riguarda il cast, troviamo Piotr Witkowski, Jacek Koman, Mariusz Bonaszewski, Jacek Poniedzia?ek, Aleksandra Adamska, Sebastian Stankiewicz e Michalina Olszanska.



Testa a Testa (3 agosto 2023)

Un autista ed uno sbadato meccanico incontrano un signore del crimine, e le loro vite verranno stravolte una volta compresa l'importanza dell'uomo che si trovano a fianco, in una commedia araba diretta da Malik Nejer.



Rogue (4 agosto 2023)

Pete McKell va in Australia per realizzare un reportage, ma qui, insieme ad un gruppo di turisti, dovrà affrontare un pericoloso imprevisto che lo metterà di fronte ad un temibile coccodrillo affamato.



L'assistente della Star (9 agosto 2023)

Maggie lavora come assistente per una star della musica, ma in realtà il suo sogno è di diventare produttrice musicale. Dopo aver incontrato David, giovane cantante che si esibisce per strada, Maggie capisce che è arrivato il momento per compiere il passo decisivo, anche se sarà sempre più difficile seguire entrambi i lavori, e prima o poi dovrà prendere una decisione definitiva.



Home For Rent (10 agosto 2023)

Ispirato ad eventi realmente accaduti, Home For Rent porta sui nostri schermi gli orrori compiuti da una setta, facendoci vivere l'oscurità che colpì la zona frequentata dai pericolosi adepti.



Marry My Dead Body (10 agosto 2023)

Commedia Taiwanese fermata da Cheng Wei-hao nella quale un investigatore della polizia, dopo aver trovato una misteriosa lettera, si trova coinvolto in un matrimonio assieme ad un fantasma. Il defunto marito, nonostante un inizio poco esaltante, col tempo aiuterà l'uomo nel risolvere i vari casi, mentre i due impareranno a conoscersi meglio scoprendo cosa si cela dietro un evento che ha cambiato la loro vita.



Cut Throat City (12 agosto 2023)

Dopo la devastazione causata dall'uragano Katrina, quattro amici accettano di prendere parte ad una pericolosa rapina, anche se nel caso in cui le cose dovessero andare male potrebbero finire nell'occhio del ciclone.



L'uomo Nel Buio - Man In The Dark (14 agosto 2023)

Fede Alvarez dirige un thriller horror che, come scrivevamo nella recensione di Man In The Dark, colpisce in pieno il bersaglio, regalando attimi di puro terrore e tensione, e lasciando col fiato sospeso fino alla fine. Al centro della vicenda principale, troviamo un gruppo di ragazzi che tentano di rapinare un anziano cieco, ma ben presto il loro tentativo si trasformerà in un vero incubo, visto che l'uomo non è affatto indifeso come potrebbe sembrare, per una pellicola che consigliamo a tutti gli amanti del genere.



Raw - Una Cruda Verità (16 agosto 2023)

Scritto e diretto da Julia Ducournau, Raw è un horror che vede come protagonista la giovane Justine. Quest'ultima è vegetariana, ma dopo aver iniziato l'università, per fare nuove amicizie decide di assaggiare della carne cruda per la prima volta nella sua vita, scoprendo la sua vera e sorprendente natura.



The Monkey King (18 agosto 2023)

Film d'animazione di Anthony Stacchi ispirato ad una fiaba cinese che ci porta a seguire una potente scimmia guerriera e la sua arma magica in un'avventura al fianco di una giovane ragazza, attraverso un cammino ricco di magia che li porterà ad affrontare le forze del male.



Altri dieci giorni tra il bene e il male (18 agosto 2023)

Sadik è un ex avvocato che ora lavora come investigatore privato, ma il nuovo caso che si troverà tra le mani potrebbe rivelarsi più complicato del previsto, cambiando le sue prospettive sul futuro.



You are so not invited to my bat mitzvah (25 agosto 2023)

Stacey Friedman si sta preparando per il suo Bat Mitzvah, cercando di pianificare l'evento. Tra attese e speranze, non tutto però andrà secondo i piani, e Stacey si troverà costretta a vivere più di qualche disavventura imprevista.



Choose Love (31 agosto 2023)

Rom-com firmata da Stuart McDonald che vede protagonista Cami, la quale apparentemente sembra condurre una vita perfetta. Un ottimo lavoro, ed il compagno dei suoi sogni sembrano parte di una quotidianità senza problemi di alcun tipo, ma in realtà Cami sa che in fondo sente che le manca qualcosa, per un sentimento che esploderà dopo aver incotrato il suo ex.