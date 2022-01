Netflix: tutti i film nel catalogo Cinema di febbraio 2022

Una delle novità più importanti del prossimo mese tratterà gli orrori del periodo nazista, che tornano a galla nel film Anne Frank, La Mia Migliore Amica, pronto a darci un punto di vista diverso su una vicenda conosciuta da tutti. Cambiando totalmente genere, AI Love You sembra avere degli spunti interessanti legati allo sviluppo tecnologico del prossimo futuro, che potrebbe portare intelligenze artificiali utili ma anche pericolose; infine c'è molta curiosità attorno a Non Aprite Quella Porta, pronto a terrorizzare nuovamente gli spettatori riportando in scena il terribile Leatherface. Così, dopo avervi descritto le serie in uscita su Netflix a febbraio 2022, ora eccovi un riepilogo riguardante il cinema, che offrirà come al solito una grande varietà di titoli.



Anne Frank, La Mia Migliore Amica (1 febbraio 2022)

Basata sull'omonimo libro di Hannah Goslar (amica d'infanzia di Anna Frank), questa pellicola tratta la storia di Anne mostrandoci un punto di vista diverso, che ci riporterà in uno dei periodi più bui dell'umanità. Hannah Goslar oltre ad aver conosciuto Anne, la ritrovò nel campo di concentramento di Bergen-Belsen prima della morte.

Potremo quindi assistere ad un'ulteriore testimonianza di ciò che avvenne in quel periodo. Aiko Beemsterboer e Josephine Arendsen interpreteranno Anne e Hannah, in una storia che riaprirà delle ferite che neanche il tempo ha saputo rimarginare.



AI Love You (15 febbraio 2022)

AI Love You ci porta nel futuro, quando le intelligenze artificiali sono una realtà e parte della vita quotidiana. Protagonista della vicenda è Lana (Baifern Pimchanok), la quale incontra Bobby (Mario Maurer) per un appuntamento, ma non tutto andrà nel migliore dei modi.

Lana infatti parlerà in toni polemici di Bobby alla sua AI, che per un difetto di sistema dichiarerà il proprio amore per Lana e sarà decisa a fare di tutto per sbarazzarsi dell'uomo, in un racconto nel quale la tensione crescerà minuto dopo minuto.



Non Aprite Quella Porta (18 febbraio 2022)

Sequel del film horror del 1974, Non Aprite Quella Porta torna a spaventarci, e questa volta i poveri malcapitati saranno dei giovani influencer che hanno intenzione di aprire un'attività ad Harlow, in Texas. I ragazzi purtroppo non sanno che il posto è stato teatro di un massacro, e si troveranno a fronteggiare una minaccia che non avrebbero mai immaginato di dover affrontare.

Il film è diretto da David Blue Garcia e scritto da Fede Álvarez e Rodo Sayagues, mentre per quanto riguarda il cast sono presenti: Sarah Yalkin, Elsie Fisher, Mark Burnham, Moe Dunford, Neil Hudson, Jessica Allain, Olwen Fouéré, Jacob Latimore e Alice Krige. Leatherface sta per tornare, e il sangue scorrerà nuovamente a fiumi terrorizzando le sue nuove prede.



Gli altri film in arrivo su Netflix a febbraio

Il Mistero Della Casa Del Tempo (1 febbraio 2022)

Il young fantasy di Eli Roth approda su Netflix, portando in scena i carismatici Jack Black e Cate Blanchett nei panni di Jonathan e Florence. Le atmosfere magiche di questo adattamento sono certamente una delle attrattive di questo film, anche se non tutto è andato per il verso giusto. Infatti come scrivevamo nella recensione de Il Mistero Della Casa Del Tempo, questa è una pellicola che vive di luci e ombre, e pur mostrando degli spunti interessanti la narrazione non sempre convince.



Dalla Mia Finestra (4 febbraio 2022)

A febbraio non poteva mancare un film a tema San Valentino, e Dalla Mia Finestra cerca di inserirsi in questo filone proponendo una storia d'amore particolare che coinvolge due giovani ragazzi. Nello specifico, Raquel (Clara Galle) prova da tempo dei sentimenti per il vicino di casa Ares (Julio Peña), e la scintilla partirà nientedimeno che dalla password del WiFi, che li porta a parlarsi per la prima volta. Infine da sottolineare che il titolo è tratto dal romanzo della scrittrice venezuelana Ariana Godoy e sarà diretto da Marçal Forés.



Looop Lapeta (4 febbraio 2022)

Film in lingua hindi diretto da Aakash Bhatia, nel quale la giovane Savi cercherà di salvare il compagno da una situazione disastrosa. Quest'ultimo infatti perderà i soldi di un mafioso e i due dovranno affrontare una lunga serie di ostacoli per riuscire finalmente a tornare liberi, anche se la criminalità organizzata non sembra essere della stessa idea.



The Privilege (9 febbraio 2022)

Una prestigiosa scuola diventa il luogo nel quale avvengono alcuni strani eventi che sembrano legati al soprannaturale e alcuni studenti decidono di indagare sui fatti, portando a galla una realtà scioccante e inaspettata. Il complotto che verrà fuori dalle ricerche dei ragazzi avrà gravi conseguenze, portando a diversi colpi di scena, in una pellicola che sarà ricca di tensione.



Le Onde Dell'amore (10 febbraio 2022)

Un giovane ragazzo proveniente da una famiglia benestante trova la vera felicità in un'estate al mare, e tutto questo grazie all'amore, l'amicizia e un particolare istruttore di kitesurf. Una pellicola che forse non parte da premesse molto originali, ma come spesso accade ciò che conta è come queste verranno sfruttate e messe in scena.



Upgrade (10 febbraio 2022)

Thriller fantascientifico che ha come protagonista Grey Trace (Logan Marshall-Green), meccanico che detesta la tecnologia moderna. Un odio che trova terreno fertile anche a causa di un incidente che coinvolge la sua auto a guida autonoma, per un evento che condiziona in modo decisivo la vita di Grey portandolo a cercare di cambiare lo stato delle cose, alla ricerca della verità dietro quanto gli è successo.



Big Bug (11 febbraio 2022)

Realizzato da Jean-Pierre Jeunet, Big Bug è una commedia fantascientifica francese ambientata nel 2045, e ci farà vivere una rivolta dei robot che verrà vista in chiave ironica. I protagonisti infatti rimarranno intrappolati in casa dopo che i robot domestici hanno deciso di proteggerli non facendoli uscire, e nonostante la criticità della situazione ci sarà spazio per diversi siparietti irriverenti che faranno leva sulla situazione.



Amore E Guinzagli (11 febbraio 2022)

Le fantasie sessuali di Ji-hoo sono alquanto particolari, mentre il partner Ji-woo è da sempre abbastanza freddo e restio a certe perversioni, ma un importante segreto che lo riguarda lo porterà a stringere un accordo con la compagna, in una pellicola coreana che cerca di proporre una commedia romantica diversa dal solito.



Tall Girl 2 (11 febbraio 2022)

Dopo il discorso tenuto al ballo scolastico la popolarità di Jodi (Ava Michelle) è schizzata alle stelle, e il suo mondo sembra cambiare portandola anche a legarsi ad un ragazzo. Nonostante questo le insicurezze di Jodi continuano ad accumularsi sotto la superficie, e la nostra protagonista dovrà decidere cosa fare, preservando anche la cerchia di amicizia di una volta senza abbandonare il suo nuovo volto vincente.



Anne+ - Il Film (11 febbraio 2022)

Una ventenne queer di Amsterdam decide di trasferirsi a Montreal per dare una svolta alla sua vita e realizzare il sogno di scrivere un romanzo, ma la giovane si troverà anche ad affrontare qualche difficoltà. Anne+ promette di essere una pellicola emozionante e di grande impatto, e la ricerca di sé che la protagonista porta avanti sarà centrale all'interno della narrazione, regalando diversi spunti di riflessione



Love Tactics (11 febbraio 2022)

Commedia romantica incentrata sul rapporto tra Asli (Demet Özdemir), stilista e blogger, e Kerem (Sükrü Özyildiz), pubblicitario insoddisfatto della sua vita. I due non credono più nell'amore come facevano un tempo, e si metteranno in gioco per cercare di stupire l'altro riaccendendo la fiamma della passione.



Nove Lune E Mezza (12 febbraio 2022)

Diretto da Michela Andreozzi, Nove Lune E Mezza segue Livia (Claudia Gerini), Tina (Michela Andreozzi), Fabio (Giorgio Pasotti), e Gianni (Lillo) in un intreccio tra coppie che porterà caos e scompiglio. Infatti Livia decide di fare da madre surrogata per Tina, ma non tutto andrà come pianificato, e le coppie si troveranno in una situazione più ingarbugliata del previsto.



The Lovers! (12 febbraio 2022)

Film del 2017 scritto e diretto da Azazel Jacobs nel quale la coppia formata da Mary (Debra Winger) e Michael (Tracy Letts) è al centro della storia. I due stanno insieme da tanto, ma ormai il disinteresse regna sovrano, e gli amanti chiedono a gran voce una separazione per andare avanti. La coppia promette di fare il grande passo, ma improvvisamente la scintilla tra i due si riaccende, e le cose prenderanno una piega inaspettata.



Woman In A Dressing Gown (12 febbraio 2022)

Drama del '57 diretto da J. Lee Thompson che vanta nel cast la presenza di Yvonne Mitchell, Anthony Quayle, Sylvia Syms, e Carole Lesley. La vicenda principale riguarda il tradimento del marito nei confronti della moglie, e la reazione di quest'ultima nei confronti del compagno. Lo stile del film si adatta in base alla situazione che viene trattata, rendendo questo storia affascinante non solo dal punto di vista narrativo ma anche estetico.



La Dea Fortuna (16 febbraio 2022)

Vincitrice di due David di Donatello per la migliore attrice protagonista e per la miglior canzone originale, La Dea Fortuna di Ferzan Özpetek arriva su Netflix, portando in scena il rapporto tra Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo). La coppia convive da quasi 15 anni, ma la passione che li caratterizzava in passato è scemata col tempo, e il momento di crisi sembra non avere fine. Tra colpi di scena e intrighi, se cercate un film in grado di emozionare La Dea Fortuna potrebbe fare al caso vostro.



Una Famiglia Perfetta (17 febbraio 2022)

Un uomo di mezza età vive la propria ricchezza in solitudine, e decide di costruirsi una finta famiglia assumendo degli attori per il periodo natalizio. Col passare del tempo i rapporti tra i vari personaggi iniziano a mutare andando fuori dal copione, in un continuo scambio di ruoli che porterà una conclusione imprevista. Tra gli interpreti principali troviamo Sergio Castellitto, Claudia Gerini, Carolina Crescentini, Marco Giallini, Eugenia Costantini, Eugenio Franceschini, Ilaria Occhini e Francesca Neri, mentre la regia è affidata a Paolo Genovese.



Fistful Of Vengeance (17 febbraio 2022)

Diretto da Roel Reiné e scritto da Cameron Litvack, Jessica Chou e Yalun Tu, Fistful Of Vengeance è un film legato alla serie Wu Assassins, e sarà caratterizzato da scontri brutali e nuove alleanze. Il gruppo di assassini si riunirà a Bangkok, dove inizierà una vendetta sanguinolenta e senza pietà messa in atto per riscattare la morte di uno dei suoi membri. I Wu Assassins troveranno però sulla loro strada un antico e potente nemico, e lo scontro si farà più feroce che mai. Infine nel cast saranno presenti Iko Uwais, Lewis Tan, Lawrence Kao, JuJu Chan, Pearl Thusi, Francesca Torney, Jason Tobin, Rhatha Phongam e Simon Kuke.



Erax (17 febbraio 2022)

Zia Opal e la nipote Nina iniziano a leggere un libro popolato da figure mistiche mostruose, e improvvisamente gli stessi mostri entrano nel nostro mondo braccando le due, scatenando un clima di puro terrore. Preparatevi quindi per un corto da brividi, che vedrà alla regia Hebru Brantley.



Heart Shot - Dritto Al Cuore (17 febbraio 2022)

Cortometraggio che esplora la nascita di una relazione tra le due adolescenti Nikki e Sam, che iniziano a pianificare il loro futuro insieme. Nonostante i progetti che stanno mettendo in piedi, il passato di Nikki minaccerà la loro storia, e soltanto fidandosi l'una dell'altra potranno superare questo momento difficile.



Perdonaci I Nostri Peccati (17 febbraio 2022)

Corto nel quale un ragazzino affetto da una menomazione è preso di mira dai nazisti che vogliono uccidere ogni persona disabile, ma nonostante la terribile situazione il giovane troverà la forza di compiere una scelta coraggiosa, cercando di fuggire dalla morte che lo circonda.



Testimone Misterioso (25 febbraio 2022)

La corruzione dilaga, e un poliziotto che non si fa problemi ad insabbiare crimini decide di nascondere l'ennesimo incidente. Questa volta però la situazione potrebbe sfuggirgli di mano, e l'arrivo di alcune minacce di morte inizieranno a farlo riflettere sulle scelte fatte.



Madea: Il Ritorno (25 febbraio 2022)

Tyler Perry, regista, scrittore e produttore del titolo, si prepara a far tornare Madea, dopo il film del 2019 A Madea Family Funeral. Cora (Tamela Mann), Mr. Brown (David Mann) e zia Bam (Cassi Davis Patton) affiancheranno il protagonista, che questa volta sarà chiamato a scoprire drammi e segreti familiari inaspettati.