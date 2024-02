Netflix, a febbraio 2024 arrivano film da non perdere

Le serie Netflix di febbraio 2024 sembrano offrire un altro mese di valore, e per capire se possiamo dire lo stesso sul comparto cinematografico, ora andremo ad analizzare i film in arrivo il prossimo febbraio sulla piattaforma. Tra le novità esclusive di Netflix spicca un nuovo film d'animazione molto interessante, intitolato Orion e il Buio, che partendo da una premessa abbastanza semplice potrebbe rivelarsi un'ottima sorpresa. Un altro atteso film in arrivo è il sequel di Code 8, che all'uscita aveva convinto, e ora dovrà confermare quando di buono avevamo visto nel capitolo precedente. Infine, passando invece a pellicole del recente passato di successo, verrà inserito nel catalogo La La Land, che pur non essendo una vera e propria novità resta un titolo di grande qualità, e se non l'avete ancora visto non potete far altro che recuperarlo.



Orion e il buio (2 febbraio 2024)

Film d'animazione in CGI diretto da Sean Charmatz, scritto da Charlie Kaufman e ispirato all'opera omonima di Emma Yarlett, nel quale seguiamo Orion, un giovane ragazzino che tra le tante paure teme soprattutto una cosa: il buio.

Una fobia che Orion sembra incapace di superare, e che invece lo porterà a vivere un'indimenticabile avventura, nella quale verrà guidato proprio da Buio, una creatura che gli dimostrerà che l'oscurità non è da temere, e anzi può rivelare delle incredibili sorprese, attraverso un viaggio emozionante che farà superare ad Orion le sue paure.



La La Land (6 febbraio 2024)

Il film di Damien Chazelle, del quale parlammo nella recensione di La La Land, è una pellicola nella quale la musica non è un contorno, ma l'anima del film, che s'intreccia ai suoi protagonisti interpretati da Emma Stone e Ryan Gosling.

Un'opera che senza dubbio riesce a catturare grazie ad una grande regia e alle emozioni che comunica, lasciando sognare e appassionando dall'inizio alla fine. Certo se non amate i musical forse non farà al caso vostro, ma tutti gli altri dovrebbero sicuramente provare a guardarlo.



Code 8 - Parte II (28 febbraio 2024)

Il film canadese di fantascienza del 2019 diretto da Jeff Chan prosegue grazie a questo sequel, riportandoci nell'affascinante mondo intravisto nel precedente capitolo.

Nello specifico, Code 8 dipinge un'umanità che vede alcune persone dotate di particolari poteri, e anche in questa seconda parte assisteremo a nuovi scontri e lotte che animeranno il racconto. Infatti, al centro della storia troveremo una ragazza adolescente che cerca giustizia dopo che suo fratello è stato ucciso da poliziotti corrotti, e per raggiungere il suo obiettivo si farà aiutare da Connor Reed (Robbie Amell) e il suo ex socio Garrett Kent (Stephen Amell), i quali sono pronti a tutto per dare una mano alla giovane.



Tutti gli altri film in arrivo su Netflix a febbraio 2024

Redlife (1 febbraio 2024)

Film di debutto di Ekalak Klunson, che firma una pellicola drammatica ambientata a Bangkok, dove sono protagonisti un gruppo di giovani che cercano di superare le difficoltà quotidiane per raggiungere i loro sogni. Nonostante gli ostacoli lungo il cammino, i nostri protagonisti cercano di perseguire i loro obiettivi, facendoci vivere una Bangkok difficile ma estremamente viva.



The One (1 febbraio 2024)

Jet Li è assoluto protagonista di The One, dove interpreta sia il protagonista (un poliziotto) che il villain, un agente del multiverso che si è potenziato uccidendo i suoi doppi, in un film che, come scrivevamo nella recensione di The One, delude soprattutto sotto il versante della scrittura, pur presentando ottime coreografie e combattimenti convincenti.



The Peacemaker (1 febbraio 2024)

Film del 1997 diretto da Mimi Leder, nel quale vediamo la scienziata Julia Kelly (Nicole Kidman) ed il colonnello Thomas Devoe (George Clooney) intenti ad indagare su un incidente ferroviario avvenuto in terra russa, nel quale sono coinvolte delle testate nucleari. I due si rendono velocemente conto che qualcosa non va, e dovranno dunque affrontare una missione ben più complicata del previsto.



Cenere (9 febbraio 2024)

Gökçe vive una relazione fatta di alti e bassi insieme al marito Kenan, ma quando legge un libro inviato alla casa editrice di quest'ultimo, la sua idea di famiglia cambia completamente, mentre Gökçe sentirà crescere dentro di sé un sentimento che da tanto era ormai sopito, in un film sentimentale turco che vede la partecipazione, tra gli altri, di Funda Eryiit, Alperen Durmaz e Mehmet Günsür.



Bhakshak (9 febbraio 2024)

Crime thriller indiano diretto da Pulkit, che vede tra i principali attori Bhumi Pednekar, Sanjay Mishra, Sai Tamhankar e Aditya Srivastava. Per quanto riguarda la trama, questa sarà focalizzata sulla ricerca della verità di una donna, la quale ha intenzione di far luce su un crimine per il quale vuole ottenere giustizia, in un'impresa che però sarà tutt'altro che semplice.



Dante (11 febbraio 2024)

Pupi Avati porta in scena un pilastro della letteratura italiana tramite il personaggio di Giovanni Boccaccio, anche se, come scrivemmo nella nostra recensione di Dante, il film non riesce a rendere del tutto giustizia alla figura del grande poeta, risultando troppo superficiale e poco ispirato.



Uccidimi, Tesoro! (13 febbraio 2024)

Commedia che ruota attorno ad una vincita alla lotteria che, invece di risolvere problemi, crea delle crepe che col tempo si fanno sempre più pericolose. Infatti, marito e moglie dopo il fortunato evento discutono in modo sempre più acceso, fino a quando entrambi iniziano ad escogitare un piano per uccidere il partner ed accaparrarsi il bottino.



Players (14 febbraio 2024)

Mack (Gina Rodriguez) è una giornalista sportiva che insieme ai colleghi si diverte nell'elaborare strategie per flirtare e conquistare gli uomini, ma dopo aver incontrato Nick (Tom Ellis) tutto cambia, e quello che era poco più di un gioco si trasforma in vero amore.



L'aggiusta-cuori (14 febbraio 2024)

Un giornalista partecipa ad un programma per cuori infranti, ma nonostante lo scetticismo iniziale, il suo punto di vista cambierà in fretta, mentre la sua anima gemella potrebbe essere più vicina del previsto.



Abisso (16 febbraio 2024)

Frigga (Tuva Novotny) è security manager della miniera di Kiirunavaara, e nonostante i rischi del suo incarico prova a tenersi in equilibrio tra il suo lavoro e la vita privata. Improvvisamente, una minaccia inizia a farsi strada, e Frigga si troverà a dover affrontare un incubo che metterà in pericolo non solo la sua vita, ma anche la cittadina in cui vive, in un film ricco di tensione che vede la regia affidata a Richard Holm.



Dalla mia finestra: guardando te (23 febbraio 2024)

Terzo capitolo di questa saga romantica spagnola che prosegue le vicende di Dalla mia finestra: Al di là del mare. Questa volta, Raquel e Ares decidono di rompere la relazione che li unisce, ma quando hanno finalmente la possibilità di ritrovarsi iniziano a chiedersi se valga la pena rimettersi insieme, e se il loro legame è pronto per superare errori e discussioni del passato.



Mea Culpa (23 febbraio 2024)

Kelly Rowland e Trevante Rhodes interpretano rispettivamente un'avvocata di difesa ed il suo cliente, un artista accusato di aver ucciso la fidanzata. Tra i due, scatta improvvisamente una scintilla che li avvicina , in un thriller erotico firmato da Tyler Perry.