Netflix, il catalogo Film in streaming a dicembre 2021

Se le serie in arrivo su Netflix a dicembre 2021 rappresentano un' offerta già molto corposa, anche per quanto riguarda i film il catalogo verrà arricchito da numerosi titoli, molti dei quali saranno produzioni originali Netflix. Tra le novità più interessanti segnaliamo È Stata la Mano di Dio, ultima opera del grande Paolo Sorrentino che arriverà sulla piattaforma tra qualche settimana, oltre a The Unforgivable con Sandra Bullock e al lungometraggio catastrofico Don't Look Up, che annovera nel cast Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep. Infine, una parentesi su Takeshi Kitano, che verrà raccontato nel lungometraggio previsto per il 9 dicembre.



Asakusa Kid (9 dicembre 2021)

Basato sull'omonimo libro biografico scritto da Takeshi Kitano, questo film ripercorre la vita e l'inizio della carriera del noto regista, che sarà interpretato da Yagira Yuya. Oizumi Yo sarà invece il suo mentore, ovvero il comico Senzaburo Fukami, fondamentale per il percorso di crescita di Kitano, che iniziò la sua carriera nei locali esibendosi in spettacoli di rakugo e manzai.

Gekidan Hitori ha curato la regia e la sceneggiatura dell'opera, che esplorerà in particolar modo il rapporto tra il noto regista e il suo mentore, cercando di omaggiare quello che ad oggi è uno dei più importanti registi orientali.



The Unforgivable (10 dicembre 2021)

Sandra Bullock interpreta Ruth Slater, finita in prigione per un crimine violento e ora intenzionata a farsi una nuova vita. I luoghi che conosceva e gli amici dei quali era circondata ormai l'hanno abbandonata, e non riuscendo più a integrarsi in una società che la respinge cerca di ricucire il rapporto con la sorella.

Alla regia troviamo Casey Tebo, mentre nel cast saranno presenti anche Vincent D'Onofrio, Viola Davis, Jon Bernthal, Richard Thomas, Linda Emond, Aisling Franciosi, Rob Morgan e W. Earl Brown.



È Stata la Mano di Dio (15 dicembre 2021)

Il nuovo film di Paolo Sorrentino, tra i vincitori di Venezia 2021, è un'opera molto personale che mette a nudo le passioni del regista, e non è un caso che questo sia stato girato a Napoli, la sua città, dove la storia affonda le radici portandoci negli anni '80. Qui seguiamo il diciassettenne Fabietto Schisa (Filippo Scotti), che fatica a trovare il suo posto nella società, e vede la sua vita cambiare dopo una serie di eventi importanti.

Tra questi anche l'arrivo di Maradona, che rappresenta un simbolo di riscatto per l'intera città toccando anche il cuore di Fabietto, in una storia emozionante che siamo certi lascerà il segno, dopo le lacrime di Paolo Sorrentino a Venezia . Nel cast sono presenti anche: Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo, Betti Pedrazzi, Biagio Manna, Ciro Capano, Enzo Decaro, Lino Musella, Sofya Gershevich. Vi ricordiamo, infine, che Sorrentino rappresenterà l'Italia agli Oscar 2022.



Don't Look Up (24 dicembre 2021)

Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e il professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) tentano di avvisare i mass media dell'arrivo di una cometa che impatterà sulla terra, ma la loro voce verrà soffocata rimanendo inascoltata.



I due, dopo aver discusso senza risultati anche con la presidentessa degli Stati Uniti (Meryl Streep) si imbarcano in un tour mediatico per catturare la giusta attenzione, mentre il tempo del nostro pianeta è agli sgoccioli. Alla regia troviamo Adam McKay, già autore de La Grande Scommessa e di Vice, che qui si cimenta in un genere di tutt'altro tipo dimostrando la sua poliedricità. Sarà un film catastrofico come tanti, oppure Don't Look Up risucirà a sorprenderci? Visti i nomi coinvolti la speranza è che la seconda opzione sia quella giusta.



Le novità in arrivo a dicembre su Netflix

Il Potere Del Cane (1 dicembre 2021)

Dal romanzo di Thomas Savage, Il Potere del Cane è un film western/drammatico nel quale la regista Jane Campion distrugge la frontiera americana. I protagonisti sono due fratelli in possesso di un ranch nel Montana, Phil (Benedict Cumberbatch) e George (Jesse Plemons). I due hanno un carattere molto diverso, e quando Phil costruisce una propria famiglia diventando genitore, George inizia a provocare il fratello, in un rapporto che col tempo diventerà sempre più insostenibile e conflittuale.



Il Serpente Verde (1 dicembre 2021)

Film d'animazione cinese che ha come protagonista la giovane Xiao Qing, intenta a liberare la sorella dalle grinfie di Fahai. Il suo viaggio la porterà in una città distopica dove incontrerà un misterioso personaggio che non ricorda il proprio passato, in un racconto ricco di avventura e azione che probabilmente affonderà le proprie radici anche nella tradizione cinese.



The Whole Truth (2 dicembre 2021)

Film horror thailandese nel quale due fratelli si insospettiscono per uno strano buco nella parete della casa dei nonni. Quello che scopriranno supererà ogni peggiore previsione e ben presto si accorgeranno che la loro famiglia nasconde un lato oscuro inimmaginabile che cambierà per sempre la loro vita.



Single per Sempre? (2 dicembre 2021)

Peter (Michael Urie) è stanco dei tipici commenti del giorno di Natale riguardo il suo essere single, per questo decide di presentarsi dai genitori fingendosi fidanzato con l'amico Nick (Philemon Chambers). La madre Carole è però pronta per fargli il suo regalo natalizio presentandolo ad un appuntamento al buio col suo istruttore di spinning. Le cose finiranno quindi per complicarsi, in un film natalizio che presenta un amore senza barriere ricco di risate e personaggi indimenticabili.



Cobalt Blue (3 dicembre 2021)

Fratello e sorella si innamorano dell'uomo al quale hanno affittato la casa, e la loro famiglia legata da sempre alle tradizioni andrà incontro ad una crisi inaspettata che metterà a dura prova legami che sembravano inossidabili.



Mixtape - Una Cassetta Per Te (3 dicembre 2021)

Siamo nel 1999 quando la dodicenne Beverly scopre una cassetta dei defunti genitori nella quale sono contenute alcune canzoni. Beverly decide quindi di scavare a fondo per scoprire qualche dettaglio in più, esplorando e riscoprendo le sue radici e imparando a conoscere meglio anche i genitori scomparsi.



David e gli Elfi (6 dicembre 2021)

Chi ha detto che un mondo magico e fatato dev'essere per forza migliore del nostro? Un elfo stanco del troppo lavoro decide di scappare nel mondo reale, e qui vivrà il Natale insieme al suo nuovo amico David e alla sua famiglia, lontano dallo stress del reame magico.



Back To The Outback - Ritorno alla Natura (10 dicembre 2021)

Degli animali in uno zoo tentano la fuga per tornare nel loro habitat, ma troveranno sul loro percorso molteplici ostacoli che renderanno il viaggio molto complicato. Back To The Outback ci insegna ad amare noi stessi e promette di divertire grandi e piccoli.



Dos (10 dicembre 2021)

Due sconosciuti si svegliano e scoprono una terribile e angosciante verità: i loro ventri sono stati cuciti insieme. Una situazione surreale di puro orrore, che purtroppo non è la peggiore delle rivelazioni, perché lo shock sarà ancora più grande quando scopriranno chi si nasconde dietro questo malsano gesto. Siete avvertiti.



Virtualmente Reale (10 dicembre 2021)

Un messaggio mandato per sbaglio diventa la scintilla per l'inizio di un rapporto a distanza tra Alex e Vale, i quali però prima di conoscersi di persona decidono di prendersi del tempo, lasciando andare avanti il loro rapporto esclusivamente via chat.



Natale In California - Luci Della Città (16 dicembre 2021)

Il sequel di Natale in California, commedia romantica targata Netflix, sta per tornare sui nostri schermi portandoci a seguire Joseph (Josh Swickard) e Callie (Lauren Swickard) un anno dopo l'inizio della loro relazione. L'abbandono del ranch in favore della vita cittadina a San Francisco è soltanto una delle novità, perché all'orizzonte sembra esserci un matrimonio che potrebbe stravolgere e consolidare le loro vite. Una relazione che nonostante alcuni intoppi sembra poter durare a lungo.



A Naija Christmas (16 dicembre 2021)

Il sogno di Natale di una madre e il premio che questa mette in palio mettono in competizione i figli Ugo, Chike e Obi. La donna chiede ai tre di presentarle le loro compagne prima che lei muoia. Vedremo quindi i fratelli pronti a tutto per conquistare una ragazza, in un film natalizio particolare che vi farà riflettere e divertire.



Nemici a Natale (21 dicembre 2021)

Un'innocua gita in famiglia al mare si trasforma nella terza guerra mondiale quando entra in discussione il controllo sul programma di Natale, in un'accesa discussione tra Servando e Alicia che renderà scoppiettante quella che doveva essere una pacifica vacanza.



Il Fulmine Murali (24 dicembre 2021)

Cos'hanno in comune un sarto e un fulmine? Apparentemente niente, ma in questa caso l'accoppiata diventa vincente. Il protagonista di questo film indiano è infatti un sarto che una volta colpito da un fulmine acquisisce degli incredibili poteri, e ora deve imparare a controllarli. Ispirandosi ai celebri eroi dei fumetti il nostro supereroe in erba tenterà di diventare un punto di riferimento, mentre sullo sfondo un insolito villain inizia a prendere forma minacciando i suoi concittadini.



A 1000 Km dal Natale (24 dicembre 2021)

Un revisore contabile si trasferisce in una cittadina dove incontra una donna che vuole convincerlo a vivere le feste natalizie. L'uomo odia il Natale e la sua atmosfera, e la sua conversione non sarà una passeggiata. Riuscirà ad apprezzare le feste o finirà per fare compagnia al Grinch?



Lulli (26 dicembre 2021)

Una studentessa di medicina tanto brillante quanto egocentrica sembra incapace di ascoltare le opinioni altrui, e per questo non sempre le sue capacità vengo apprezzate fino in fondo. Dopo un incidente la situazione però cambia drasticamente, e la giovane diventa capace di sentire i pensieri altrui. Un potere così strabiliante può sembrare una risorsa dalle potenzialità infinite, ma la nostra dottoressa sarà portata a riflettere sul suo atteggiamento, rivendendo il suo modo di pensare e giudicare gli altri.



Tutti gli altri film che approderanno su Netflix a dicembre

Tra gli innumerevoli titoli del mese segnaliamo anche l'arrivo l'1 dicembre di alcuni classici del cinema italiano come Il Ciclone di Pieraccioni, l'esilarante Tre Uomini e una Gamba con Aldo Giovanni e Giacomo e l'intramontabile Bianco, Rosso E Verdone con Carlo Verdone. Se invece siete fan di Massimo Troisi, allora potrete riscoprire Il Postino, toccante film diretto da Michael Radford. Dando uno sguardo ai film internazionali in arrivo lo stesso giorno, impossibile non citare C'era Una Volta In Messico, terzo capitolo della Trilogia del Mariachi e pronto ad infiammare le vostre serate con la regia del carismatico Robert Rodriguez, regista di uno dei 10 migliori live action su anime e manga.



Se invece cercate un racconto emozionante, riflessivo e incentrato su un personaggio di spessore, il Joker di Joaquin Phoenix fa al caso vostro (6 dicembre), e come scrivevamo nella nostra recensione di Joker questa è un'opera che lascia il segno in chi la guarda. Gli amanti dell'horror e in particolare gli appassionati di Stephen King potranno invece rifarsi grazie a It: Capitolo Due (19 dicembre) (e magari rileggere la nostra recensione di It Capitolo Due), mentre a chiudere col botto questo dicembre ci pensa First Man - Il Primo Uomo (20 dicembre) diretto da Damien Chazelle e con protagonista Ryan Gosling, che vi porterà a scoprire e conoscere l'equipaggio dell'Apollo 11. Se siete a digiuno dell'opera del regista di La La Land, vi consigliamo di indossare la tuta spaziale e di lanciarvi verso la nostra recensione de Il Primo Uomo.