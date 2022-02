Netfix: tutti i film in arrivo a marzo 2022

Dopo avervi parlato delle serie Netflix in arrivo a marzo 2022, ora andiamo ad analizzare i film in uscita, che tra originali e titoli più o meno recenti formano un'offerta di ottimo livello. Tra le novità più interessanti a nostro parere The Adam Project e Granchio Nero potrebbero rivelarsi interessanti, mentre tra i titoli degli ultimi anni sarà possibile recuperare Un Piccolo Favore, che nonostante i difetti è passato fin troppo sottotraccia. Infine per chi volesse passare qualche serata in compagnia di Bud Spencer e Terence Hill sappiate che saranno messi a disposizione diversi titoli dell'incredibile duo, che potrete recuperare a partire dal 10 marzo.



The Adam Project (11 marzo 2022)

Diretto da Shawn Levy, The Adam Project ha come protagonista il tredicenne Adam Reed (Walker Scobell) e il se stesso del futuro interpretato da Ryan Reynolds. Quest'ultimo ha deciso di tornare indietro nel tempo rischiando tutto per salvare il pianeta da una minaccia in arrivo, e per farlo i due dovranno tornare nel passato per rintracciare il loro padre defunto che potrebbe essere l'ultima ancora di salvezza per il futuro, in un racconto che tra viaggi nel tempo e tensione promette scintille.

Per quanto riguarda il cast, saranno presenti: Jennifer Garner, Zoe Saldana, Catherine Keener, Lucie Guest, Alex Mallari Jr., Walker Scobelle, Mellanie Hubert, Ellie Harvie, Ben Wilkinson, Braxton Bjerken, Walker Scobell, Milo Shandel, Esther Ming Li, Jessica Bodenarek e Kasra Wong. Infine, da sottolineare il travagliato percorso della pellicola, che era in cantiere già nel 2012 sotto il nome di My Name Is Adam, prima dell'acquisizione da parte di Netflix nel 2020.



Un Piccolo Favore (12 marzo 2022)

Adattamento cinematografico del romanzo del 2017 A Simple Favor di Darcey Bell, il film del 2018 diretto da Paul Feig all'uscita si rivelò una piacevole sorpresa, come vi raccontavamo nella recensione di Un Piccolo Favore.

Mescolando caratteristiche da commedia ad un'atmosfera da mystery thriller, questo film riesce a intrattenere e coinvolgere, rafforzato anche da un'ottima interpretazione da parte di Anna Kendrick nel ruolo di Stephanie Smothers, e di Blake Lively come Emily Nelson.



Granchio Nero (18 marzo 2022)

Una guerra in corso e un figlio da salvare spingono una soldatessa ad affrontare una missione difficile e rischiosa, nel corso della quale dovrà attraversare un lago ghiacciato difendendo un carico prezioso top secret. Granchio Nero ci porta direttamente in un mondo dilaniato dagli scontri armati, dove la sopravvivenza non è scontata per nessuno, promettendo una storia ricca di tensione e azione.

Alla regia di quest'opera dalle tinte post apocalittiche troviamo Adam Berg, mentre il cast vanterà la presenza di: Noomi Rapace, Aliette Opheim, Jakob Oftebro, Dar Salim, Ardalan Esmaili, Erik Enge, Cecilia Säverman, Martin Hendrikse e Ilir Latifi.



Tutti gli altri film in arrivo su Netflix a marzo 2022

Il Cosmo sul Comò (1 marzo 2022)

Aldo, Giovanni e Giacomo sono stati protagonisti di numerosi titoli e spettacoli di grande successo, e anche in questo caso il trio sfoggia la solita tagliente ironia, anche se non tutto va secondo i piani, come scrivevamo anche nella recensione de Il Cosmo sul Comò. Il risultato finale è un film che diverte ma non riesce ad andare oltre, e per questo lo consigliamo soprattutto ai fan dei tre comici.



La Doppia Ora (1 marzo 2022)

Lungometraggio del 2009 diretto da Giuseppe Capotondi incentrato su Sonia (Ksenia Rappoport) e sull'intrigo che andrà a coinvolgerla. Quest'ultima infatti sarà chiamata a dipanare i dubbi relativi ad un'indagine che si fa sempre più complicata, in un film che lascia lo spettatore avvolto in una nebbia di incertezze che si risolvono soltanto in prossimità del finale. Come scritto nella recensione de La Doppia Ora, la pellicola soffre di alcuni difetti e purtroppo non sempre raggiunge i risultati sperati.



Una Bionda In Carriera (1 marzo 2022)

Elle Woods (Reese Witherspoon) decide di partire alla volta di Washington per entrare nello staff della candidata al congresso Victoria Rudd. Qui Elle cercherà di portare avanti una battaglia che reputa centrale, e dopo le iniziali difficoltà riuscirà a far sentire la sua voce.



Tutta La Vita Davanti (1 marzo 2022)

Film di Paolo Virzì liberamente ispirato al libro Il mondo deve sapere di Michela Murgia, Tutta La Vita Davanti cerca di dare una chiave di lettura importante sul mondo del precariato in Italia e sceglie di farlo grazie ad una commedia che lascia il segno e dà molti spunti di riflessione. Seguiremo quindi Marta (Isabella Ragonese) farsi strada tra i vari call center, in un inferno che resta purtroppo profondamente radicato nella realtà.



Alive - Sopravvissuti (1 marzo 2022)

Remake del film I sopravvissuti delle Ande del 1976 che va ad approfondire il disastro aereo del 1972. Questa pellicola diretta da Frank Marshall riapre una ferita che per chi ha vissuto quell'esperienza non si è mai rimarginata, ed è da sottolineare che lo stesso regista ha collaborato con Fernando Parrado, uno dei superstiti dell'incidente.



Hunter Killer (1 marzo 2022)

Gerard Butler, Gary Oldman, Common e Linda Cardellini sono i protagonisti di questo thriller ricco di azione e adrenalina, nel quale seguiamo un colpo di stato fatto in Russia, che senza l'intervento del sottomarino USS Arkansas e del team di Navy SEAL rischia di scatenare una guerra mondiale. Come sottolineavamo nella recensione di Hunter Killer, questo è un action-war movie in versione blockbuster che pur intrattenendo non sorprende, e per questo ci sentiamo di consigliarlo soltanto ai fan del genere .



Against the Ice (2 marzo 2022)

Diretto da Peter Flinth e basato sulla storia vera narrata in Two Against the Ice di Ejnar Mikkelsen, Against the Ice ha come protagonisti il capitano Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau); Iver Iversen (Joe Cole); Neergaard (Charles Dance) e Naja (Heida Reed). La vicenda principale ci porta tra i ghiacciai della Groenlandia nel 1909, quando il capitano Mikkelsen fu a capo di una spedizione danese per contrastare la volontà degli USA su alcune zone del territorio. La pellicola è quindi incentrata sulla lotta per la sopravvivenza del gruppo, in una terra inospitale dove la natura decide il destino di chi vi approda.



The Weekend Away (3 marzo 2022)

Basato sul romanzo bestseller omonimo di Sarah Alderson, The Weekend Away ci porta a seguire Beth e Kate, amiche di lunga data che decidono di partire per un weekend in Croazia. Dopo una serata fatta di eccessi, una delle due resta coinvolta in un grave incidente, questo scatenerà una serie di indagini e ricerche che sveleranno un'oscura verità. Il film è diretto da Kim Farrant, mentre nel cast sono presenti Leighton Meester, Christina Wolfe, Ziad Bakri e Luke Norris.



Il filo invisibile (4 marzo 2022)

Leone è il figlio di Simone e Paolo, ma dopo la sua nascita negli USA ora crescerà in Italia, dove seguirà la lotta per i diritti dei genitori iniziando a capire di più anche di se stesso, in un percorso di crescita emozionante e ricco di tematiche rilevanti. Il filo Invisibile è diretto da Marco Simon Puccioni, e fanno parte del cast Francesco Gheghi, Francesco Scianna e Filippo Timi.



La Rivincita di Leyla (4 marzo 2022)

Una relazione andata in frantumi e la perdita del posto di lavoro fanno cadere in una spirale oscura Leyla, ma la donna non si dà per vinta, e ce la metterà tutta per risollevarsi cercando uno spiraglio di felicità. Nel frattempo anche la famiglia cerca di aiutarla nella ricerca di un nuovo compagno, anche se i risultati non sembrano promettere nulla di buono.



Maria Regina Di Scozia (8 marzo 2022)

Le incredibili vicende di Maria Stuarda sono al centro di Maria Regina Di Scozia, adattamento cinematografico della biografia My Heart Is My Own: The Life of Mary Queen of Scots scritta da John Guy. Tra le principali interpreti troviamo Saoirse Ronan e Margot Robbie, in un film storico biografico che va ad esplorare una figura femminile di grande forza e importanza. Purtroppo all'uscita il film non ci convinse appieno, e come potete leggere nella recensione di Maria Regina di Scozia, c'erano diverse problematiche da risolvere.



Benvenuti A Marwen (8 marzo 2022)

I lavori dell'artista e fotografo Mark Hogancamp raccontati nel documentario Marwencol sono qui riadattati per il cinema, in un titolo che sa emozionare e coinvolgere. Per chi non lo sapesse, Mark fu vittima di un pestaggio che lo ridusse in coma, in seguito al quale perse la capacità di camminare, parlare e ricordare. Per combattere il trauma e riprendere in mano la sua vita l'artista ricostruisce un villaggio per bambole in stile seconda guerra mondiale chiamato "Marwen", dove cercherà di riaccendere la propria esistenza. Come scrivevamo nella recensione di Benvenuti a Marwen, la pellicola ci aveva convinti, anche se rimanevano dei dubbi su alcuni passaggi.



Autumn Girl (8 marzo 2022)

Un'attrice di successo ed il suo spettacolo stanno conquistando il pubblico della Polonia degli anni '60, ma dopo aver respinto il nuovo direttore le cose precipitano, e quest'ultimo non ha intenzione di far proseguire la splendida carriera dell'artista.



Un'ombra Negli Occhi (9 marzo 2022)

Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, Un'ombra Negli Occhi ci porta a Copenaghen, dove una scuola viene erroneamente bombardata. I cittadini vedono improvvisamente le loro vite stravolte, in una vicenda che prende ispirazione da una storia vera.



Lo chiamavano Trinità / Altrimenti Ci Arrabbiamo!/ Pari E Dispari/ Chi Trova Un Amico, Trova Un Tesoro/ I 2 Superpiedi Quasi Piatti/ Non C'e' Due Senza Quattro / Nati Con La Camicia (10 marzo 2022)

Il 10 marzo i fan del due formato da Bud Spencer e Terence Hill possono esultare, perché avranno la possibilità di recuperare un buon numero di titoli con i due iconici personaggi come protagonisti, in classici che vi faranno divertire e sorridere. Tra scazzottate, battute e personaggi in grado di catturare, queste pellicole sono molto amate dal pubblico, e se non avete mai dato un'occhio a questi classici ora non avete più scuse, soprattutto se cercate qualcosa che vi possa intrattenere a dovere.



La Casa Di Famiglia (16 marzo 2022)

Commedia del 2017 diretta da Augusto Fornar, nella quale tre figli ereditano la casa del padre deceduto e, non sapendo cosa farne, decidono di metterla in vendita. Inaspettatamente però l'uomo si riprende dalla morte apparente, e i figli dovranno spiegargli che la sua dimora non c'è più.



Agente speciale Ruby (17 marzo 2022)

Il sogno di entrare nell'unità cinofila di un poliziotto lo porta a collaborare con un partner abbastanza particolare, ovvero un cane intelligente ma anche molto indisciplinato di nome Ruby. Come spesso accade, la relazione tra i due inizialmente incontrerà qualche difficoltà, ma col tempo il loro legame diverrà sempre più forte e li porterà a superare anche gli ostacoli più grandi. Riuscirà il film Netflix a stupire o sarà una semplice copia carbone di altri titoli simili?



Windfall (18 marzo 2022)

La casa vacanze di un magnate della tecnologia diventa l'obiettivo designato di un uomo che ha intenzione di introdursi nell'abitazione. Quando la coppia in possesso della dimora parte improvvisamente per le vacanze, la situazione degenera velocemente. La capacità di reagire dei proprietari sarà decisiva, ma il dramma sembra essere dietro l'angolo, mentre la tensione si farà presto insostenibile.



La Parola Addio Non Esiste (18 marzo 2022)

Un'artista e un architetto dedito completamente al lavoro si incontrano in Perù finendo per innamorarsi l'uno per l'altra. Il loro modo di vedere il mondo improvvisamente cambia insieme alla loro relazione, portandoli a vivere come mai avevano fatto in precedenza.



Il mio amore è un fiore di ciliegio (24 marzo 2022)

Un giovane fotografo si innamora di un'hairstylist, e un evento improvviso cambierà e intreccierà le loro vite. Il mio amore è un fiore di ciliegio è un'opera giapponese che promette di puntare molto sulle emozioni e sul coinvolgimento della storia principale, cercando di creare personaggi in grado di colpire a livello emotivo.