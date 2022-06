Da Morbius a Licorice Pizza: i migliori Blu-ray e DVD di giugno 2022

Arti marziali, nostalgia canaglia, controversi cinecomic e roboanti action-movie. Il mercato home video di giugno propone l'uscita, in DVD e Blu-Ray, di proposte per ogni palato. In rilievo segnaliamo alcune di quelle potenzialmente più interessanti per il grande pubblico, pur a dispetto in certi casi di un riscontro non proprio ottimale alla loro uscita in sala. Parliamo in particolar modo di Morbius, adattamento del fumetto Marvel che vede il vampiresco personaggio interpretato da Jared Leto: un flop che comunque non può mancare ai completisti del genere. Di tutt'altra qualità Shadow, ritorno al wu-xia del maestro cinese Zhang Yimou, e Licorice Pizza, l'ultima grande opera di Paul Thomas Anderson che ci trasporta negli anni Settanta. Infine ecco Ambulance, il nuovo lavoro di Michael Bay che ancora una volta non tradisce il suo adrenalinico stile. Per il resto delle uscite, consultate la consueta panoramica in fondo.



Shadow (8 giugno)

Reinterpretazione del Romanzo dei Tre regni, un classico epico della letteratura cinese. Shadow racconta la storia di un grande re deciso a riconquistare la terra che gli è stata tolta, un sovrano violento ed ambizioso dai metodi misteriosi. Quando un giorno le forze gli vengono a mancare, decide di scegliere un sosia che combatta al suo posto e trascorra la vita con la sua consorte senza però condividerne il talamo.

Dopo aver firmato il controverso kolossal tra occidente e oriente di The Great Wall (vi rimandiamo alla nostra recensione di The Great Wall), Zhang Yimou è tornato al wu-xia con un film che riporta ai toni e alle atmosfere della sua precedente trilogia cult - formata da Hero, La foresta dei pugnali volanti e La città proibita. Una storia epica e una messa in scena suggestiva per un altro grande spettacolo a tema, imperdibile per gli appassionati del genere.



Licorice Pizza (8 giugno)

Ambientato nel 1973, la pellicola narra del cammino infido del primo amore tra Alana e Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley. In questo racconto per immagini accompagnato dai brani mai dimenticati di David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone e The Doors, il pluripremiato regista Paul Thomas Anderson ha voluto al suo fianco un cast stellare.

Fanno compagnia ai giovanissimi e carismatici esordienti Alana Haim (chitarrista della band Haim) e Cooper Hoffman (figlio di Philip Seymour Hoffman), in ruoli cameo memorabili, il due volte Premio Oscar Sean Penn, il regista e attore Bradley Cooper, Tom Waits e Benny Safdie. Candidato a tre premi Oscar, per miglior film, regia e sceneggiatura originale, senza purtroppo vincerne manco uno.



Morbius (15 giugno)

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l'antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall'attore Premio Oscar Jared Leto. Affetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Daniel Espinosa ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless, basata sul personaggio della Marvel Comics creato da Roy Thomas e Gil Kane e comparso per la prima volta nel 1971. Nel cast di Morbius anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson. Avi Arad, Matt Tolmach e Lucas Foster sono i produttori. Per capire se fa per voi leggete la nostra recensione di Morbius.



Ambulance (16 giugno)

Il decorato veterano Will Sharp, alla disperata ricerca del denaro necessario per le cure mediche di sua moglie, chiede aiuto alla persona meno indicata - suo fratello adottivo Danny. Danny, criminale di lunga data e dal carattere carismatico, gli propone invece un colpo da 32 milioni di dollari: la più grande rapina in banca mai effettuata a Los Angeles. Con sua moglie in condizioni di salute critiche, Will non potrà che accettare l'offerta. Quando, però, la loro fuga spettacolare va per il verso sbagliato, i due fratelli, in preda alla disperazione, sequestrano un'ambulanza con a bordo un poliziotto ferito che lotta tra la vita e la morte e l'esperto paramedico Cam Thompson.

In un infinito inseguimento ad alta velocità, Will e Danny dovranno evitare tutte le forze dell'ordine messe in campo dalla città, mantenere in vita i loro ostaggi e cercare di non ammazzarsi a vicenda, il tutto mentre si danno alla fuga più folle a cui la città di Los Angeles abbia mai assistito. Come recensione di Ambulance, il nuovo film di Michael Bay offre azione e spettacolo a palate per tutti gli amanti del genere, di cui il cineasta rappresenta ormai un'icona. Nel cast troviamo nel ruolo dei protagonisti Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II ed Eiza González.



Le altre uscite home video di giugno 2022

Per tutti gli amanti del cinema coreano segnaliamo il 7 l'uscita dell'edizione Blu-ray (il film è già disponibile in DVD) di The Gangster, the cop, the devil, giorno in cui escono anche la divertente commedia spionistica con Jean Dujardin Agente Speciale 117 Al servizio della Repubblica - Allerta rossa in Africa nera e l'intenso dramma After Love. Il giorno dopo arrivano il film d'animazione per i più piccoli Turuleca - La gallina canterina e l'action con Maggie Q The Protégé, nonché il dramma d'autore Leonora Addio di Paolo Taviani.

Il 9 è il turno dell'apprezzato Il buco di Michelangelo Frammartino e del sempre più scatenato Jackass Forever, il 15 quello del thriller Omicidio a Los Angeles e del nuovo film di Jacques Audiard Parigi, 13Arr.. Il 16 divertimento garantito con l'animato Troppo Cattivi - The Bad Guys, il 21 paura in arrivo con Seance - Piccoli omicidi tra amiche e risate con la commedia tricolore I cassamortari. Il 23 escono i drammatici La promessa - Il prezzo del potere e L'ombra del giorno, il delizioso Il ritratto del duca e il bio-pic calcistico Zlatan.