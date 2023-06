Da Mission: Impossible a Barbie, i film in sala a luglio 2023

Divertenti film d'animazione, conturbanti thriller tra sogni e realtà, live-action di icone archetipiche e sequel di amatissime saghe d'azione, nonché il ritorno di alcuni dei più grandi capolavori dello Studio Ghibli. Sono soltanto alcune delle proposte che ci attendono nei cinema italiani nelle torride giornate estive di luglio, dove l'aria condizionata delle sale può offrire refrigerio a molti.



Da Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli ovvero l'ultimo lavoro della Dreamworks all'Hypnotic di Robert Rodriguez, dal folle Barbie firmato Greta Gerwig con Margot Robbie a Mission: Impossibile - Dead Reckoning Parte Uno, prima parte dell'esplosivo dittico sequel dedicato alle avventure di Ethan Hunt / Tom Cruise, il grande pubblico non può certo lamentarsi. E con un occhio di riguardo alla riproposizione di classici senza tempo del calibro di Ponyo sulla scogliera, Kiki - Consegne a domicilio e Il castello nel cielo.



Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli (5 luglio)

La dolce e imbranata sedicenne Ruby Gillman (Lana Condor) cerca disperatamente di integrarsi alla Oceanside High, ma si sente invisibile. Fa da tutor di matematica al ragazzo che le piace (Jaboukie Young-White), che sembra apprezzarla solo per i frattali, Ruby non può frequentare i ragazzi più fighi della spiaggia perché la sua supermamma iperprotettiva (Toni Collette) le ha proibito a di avvicinarsi all'acqua. Ma quando Ruby infrange la regola n. 1 di sua madre, scoprirà di essere una discendente diretta delle regine guerriere Kraken e di essere destinata a ereditare il trono della nonna (Jane Fonda), la Regina Guerriera dei Sette Mari.

I Kraken hanno giurato di proteggere gli oceani dalle vanitose e ambiziose sirene che combattono contro i Kraken da eoni. C'è però un grosso e inatteso, problema: la bella e popolare nuova ragazza della scuola, Chelsea (Annie Murphy) è proprio una sirena. Ruby dovrà alla fine accettare chi è e affrontare grandi imprese per proteggere chi ama di più.



Hypnotic (6 luglio)

Il detective Danny Rourke, pronto a tutto pur di rintracciare la figlia scomparsa, finisce per ritrovarsi in un vortice di situazioni al limite del reale dopo che comincia a indagare su una serie di rapine in banca. Con la fondamentale collaborazione della sensitiva Diana Cruz, si troverà a dare la caccia a un individuo estremamente pericoloso, che lui ritiene essere la chiave per arrivare a sua figlia. Una ricerca che condurrà i due ad attraversare una serie di eventi dove anche le ipotesi più scontate verranno messe in discussione, giacché niente è quello che sembra.

Definito da alcuni critici d'Oltreoceano come la versione "di genere" di Inception (2010) - la nostra recensione di Inception è a portata di clic - Hypnotic vede Robert Rodriguez alle prese con un mystery ricco di sorprese, pur accolto in patria in maniera divisiva. Nel ruolo di protagonista Ben Affleck, affiancato dall'affascinante Alice Braga.



Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno (12 luglio)

In Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra dell'IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l'intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l'arma cada nelle mani sbagliate.

Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.



Barbie (20 luglio)

Costretta ad abbandonare Barbieland e quel mondo così perfetto e immacolato, Barbie si avventura per il mondo reale ed è protagonista di una serie di disavventure, aiutando le persone che incontra sul suo cammino, fino a quando si ritrova di nuovo sulla strada di casa. Insieme a lei l'inseparabile Ken e altre tanti varianti dei personaggi, in uno dei film che si inserisce già tra i più deliranti dell'anno.

Diretto da Greta Gerwig, che ne ha firmato la sceneggiatura insieme al compagno e collega Noah Baumbach, il live action dedicato alla bambola più famosa del mondo vede nelle vesti della biondissima icona Margot Robbie, affiancata per l'occasione da un Ken d'eccezione come Ryan Gosling. Un'operazione che già dai vari trailer usciti promette risate e situazioni surreali a più non posso. Ecco qui il nuovo trailer di Barbie che ci svela la trama.



Altre uscite al cinema di luglio 2023

Insidious: La porta rossa (5 luglio)

In Insidious: La Porta Rossa, il cast originario del franchise horror si riunisce nell'ultimo capitolo della terrificante saga della famiglia Lambert. Per mettere a tacere i loro demoni una volta per tutte, Josh (Patrick Wilson) e Dalton (Ty Simpkins), ormai in età da college, devono spingersi nell'Altrove più a fondo di quanto non abbiano mai fatto, affrontando l'oscuro passato della loro famiglia e una serie di nuovi e più spaventosi terrori che si nascondono dietro la porta rossa.



Animali selvatici (6 luglio)

Qualche giorno prima di Natale, dopo aver lasciato il suo lavoro in Germania, Matthias fa ritorno al suo tranquillo villaggio in Transilvania. Spera di dedicarsi maggiormente all'educazione di suo figlio Rudi, rimasto troppo a lungo sotto le cure della madre Ana. Ha anche voglia di rivedere la sua ex, Csilla, ed è preoccupato per il suo vecchio padre Otto. Quando dei nuovi operai cingalesi vengono assunti nella piccola fabbrica gestita da Csilla, la pace della comunità viene turbata.



Ponyo sulla scogliera (6 luglio)

Sosuke vive in cima a una scogliera. Una mattina, giocando sulla spiaggia sotto casa, trova Ponyo, una pesciolina rossa con la testa incastrata in un barattolo di marmellata. Sosuke la mette in salvo e tra i due nasce subito un legame forte. Sosuke promette a Ponyo che si occuperà di lei, ma il padre di Ponyo, una volta umano e ora stregone che abita i fondali marini, la obbliga a tornare con lui nelle profondità dell'oceano. Ponyo però è determinata a diventare umana e decide di fuggire, ma nel farlo versa nell'oceano l'Acqua della vita, generando un maremoto.



Raffa (6 luglio)

A 80 anni dalla nascita di una delle icone più amate della televisione italiana, il cinema celebra Raffaella Carrà e la sua fenomenale carriera con RAFFA, il film diretto da Daniele Luchetti scritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino, Salvo Guercio.



Rido perché ti amo (6 luglio)

In una piccola piazza di una città italiana, due bambini, Amanda e Leopoldo, si giurano amore eterno davanti a una torta a forma di cuore. Dopo 25 anni, qualcosa traballa e tutto sembra andare perso. Leopoldo, non è, infatti, il classico principe azzurro, e invece di conquistare la principessa, la fa scappare, e cercherà poi per tutto il tempo di migliorare quelli che sono i suoi limiti, con la speranza che così facendo lei possa tornare...



Rodeo (6 luglio)

Julia non riesce a immaginare la sua vita senza una moto. Fiera e indipendente, frequenta il giro dei "rodei" urbani, corse clandestine di motociclisti. Ma quando un incontro casuale la porta a unirsi a una banda di centauri, la posta in gioco si alza: in una successione di furti e colpi sempre più pericolosi, per riuscire a dimostrare il suo valore la ragazza dovrà essere disposta a rischiare tutto.



Coma (10 luglio)

Una teenager con un super potere speciale riesce a trascinarci all'interno dei suoi sogni, e anche dei suoi incubi. Chiusa nella sua stanza, gli unici contatti che ha con il mondo esterno sono virtuali. Inizia il suo viaggio avanti e indietro tra i sogni e la realtà, sotto la guida di una misteriosa e ambigua youtuber, Patricia Coma.



Double Soul (13 luglio)

Due gemelle, identiche nell'aspetto ma diverse nell'anima, vivono vite opposte: una nello spietato mondo dell'alta finanza, l'altra nell'universo onirico dell'arte. Un doppio punto di vista femminile, narrato tra l'Italia e il Medio Oriente, tra l'affermazione dell'identità e i rischi che le persone sono disposte a correre per ottenere ciò che vogliono.



Kiki - Consegne a domicilio (13 luglio)

Compiuti 13 anni Kiki, una streghetta simpatica e maldestra, parte alla ricerca di una città bagnata dal mare in cui svolgere il suo anno di apprendistato. In compagnia dell'inseparabile gatto nero parlante Jiji, Kiki arriva nella città di Koriko dove inizia a guadagnarsi da vivere facendo consegne a domicilio a cavallo della sua scopa di saggina. Superate le difficoltà iniziali, la giovane strega, grazie ai suoi poteri magici e alla conoscenza di persone che la fanno sentire a casa, riesce a rendersi indipendente. Ma nella vita, si sa, non tutto fila sempre liscio e le sorprese sono dietro l'angolo...



La stanza delle meraviglie (13 luglio)

Thelma è sconvolta quando suo figlio dodicenne Louis viene investito da un tir e entra in coma. Trova poi la lista dei desideri che il bambino aveva scritto sul suo diario e scopre così il suo lato avventuroso e creativo. Nella speranza di aiutare il figlio a uscire dal coma, Thelma decide di esaudire tutti i suoi desideri. Dal Giappone al Portogallo, Thelma intraprende un percorso che le dà nuovi motivi per cui vivere e per ricongiungersi a suo figlio.



Le mie ragazze di carta (13 luglio)

Siamo alla fine degli anni 70, nel trevigiano, in un periodo in cui la rapida espansione delle città investe anche la famiglia Bottacin, composta da Primo, Anna e Tiberio. Per loro, e in particolare per il giovane Tiberio, il cambiamento dalla vita contadina a un contesto urbano sarà piuttosto tumultuoso. Il racconto di un periodo storico di grandi trasformazioni sociali ed economiche, in cui anche le sale cinematografiche, luoghi tipici di fruizione comunitaria, dovettero ripiegare verso una programmazione a luci rosse per evitare il fallimento.



Cattiva coscienza (19 luglio)

Le coscienze sono scoraggiate, demotivate, inascoltate. Tutte, tranne una. Otto è la migliore coscienza d'Italia perché Filippo, il suo ‘protetto', lo segue ciecamente, garantendogli punteggi clamorosi. Almeno finché, alla vigilia del suo matrimonio, Filippo si scopre represso, e decide di disobbedire alla sua coscienza, perché si è innamorato di un'altra, una ragazza di nome Valentina, che gli ha fatto perdere la testa. Otto non ha altra scelta che scendere sulla Terra per farlo tornare in sé...



Doggy Style (20 luglio)

Un comune modo di dire sostiene come il cane sia il migliore amico dell'uomo, ma se l'uomo in questione fosse una persona orribile? Questo è quello che scopre Reggie, un Bordier Terrier che viene abbandonato dal suo spregevole padrone e dopo aver scoperto la verità decide di vendicarsi, con l'aiuto di nuovi amici a quattro zampe.



Piggy (20 luglio)

L'adolescente Sara è schernita e bullizzata costantemente dai suoi coetanei. Incompresa anche dalla sua stessa famiglia, la ragazza vive un'esistenza isolata. Ma quando, dopo l'ennesimo abuso da parte di alcune compagne, avrà l'inaspettata occasione di vendicarsi delle sue aguzzine, scoprirà quanto può essere semplice passare da vittima a carnefice.



Il castello nel cielo (27 luglio)

Sheeta è tenuta prigioniera dal cinico colonnello Muska a bordo di un'aeronave. Durante il volo, in una notte rischiarata dalla luna, l'aeronave viene attaccata da una banda di pirati guidata dall'intrepida Ma Dola, che vuole impossessarsi del ciondolo che la ragazzina porta al collo. Questo ha un valore inestimabile: permette di vincere la forza di gravità e localizzare la leggendaria isola fluttuante di Laputa, dove - si racconta - sono custoditi immensi tesori. Sheeta riesce però a fuggire, finendo tra le braccia di un giovane minatore che, da quel momento, decide di proteggerla unendosi a lei nella ricerca dell'isola e dei suoi misteri.



Noi anni luce (27 luglio)

Elsa, 17 anni, non ha ancora davvero iniziato a vivere la sua adolescenza quando scopre che tutto potrebbe essere già finito: ha la leucemia e le serve subito un trapianto di midollo. L'unico possibile donatore? Qualcuno di cui non conosce neppure il nome e tantomeno sa dove si trovi: suo padre. Ad accompagnarla nel viaggio alla ricerca dell'uomo c'è Edo, un coetaneo conosciuto in ospedale, estroverso e irriverente. Non sembra esserci nulla che accomuni Elsa ed Edo tranne il fatto di avere la stessa malattia, dalla quale lui però è ormai quasi guarito. O almeno questo è ciò che le ha detto.



Rheingold (27 luglio)

Dall'inferno di una prigione irachena, alla criminalità organizzata, fino alle vette della musica mondiale, la sensazionale storia vera del rapper curdo Xatar, un'opera travolgente che mescola film biografico, romanzo di formazione e heist comedy, tra 'Romanzo Criminale' e il miglior Guy Ritchie.



The Dark Nightmare (27 luglio)

Per Mona e Robby tutto scorre nel migliore dei modi, hanno un ottimo lavoro e da poco comprato una grande casa tutta per loro. Robby è così preso dal nuovo lavoro che non si accorge che il rumore e le urla che si sentono dai vicini sono solo un segnale di qualcosa di più spaventoso: "la giumenta", un demone che tormenterà Mona.