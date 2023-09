Da Killers of the Flower Moon a L'esorcista, un ottobre stratosferico

L'orrore torna in sala e sono proprio due horror a segnare il mese cinematografico di ottobre, con l'arrivo di due titoli che faranno la gioia di tutti gli appassionati. La nuova incarnazione de L'esorcista - Il credente è il sesto film della saga ed un sequel diretto dell'originale firmato ormai cinquant'anni fa dal recentemente compianto William Friedkin: una rilettura operata da David Gordon Green, che già aveva messo le mani con successo sul franchise di Halloween - la nostra recensione di Halloween Ends è a portata di clic.



Ecco poi il ritorno di Jigsaw nel decimo tassello di Saw - un film che anche in questo caso viaggia nel passato e si colloca tra il primo e il secondo episodio: Saw X promette ai fan tutta la dose di violenza che sin dal capostipite ne caratterizza le atmosfere: se volete saperne di più, leggete il nostro speciale Saw, l'evoluzione della saga dell'Enigmista da James Wan a oggi. Ma è tempo anche per l'ultimo, attesissimo e annunciato capolavoro, di Martin Scorsese, ovvero quel Killers of the Flower Moon che mette insieme Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, per la gioia di tutto il (grande) pubblico cinefilo.



L'esorcista - Il credente (5 ottobre)

Esattamente 50 anni fa, in autunno, veniva proiettato sugli schermi il film horror più terrificante della storia, sconvolgendo gli spettatori di tutto il mondo. Ora, giovedì 5 ottobre, si apre un nuovo capitolo. Da Blumhouse e diretto da David Gordon Green, il regista che ha rivoluzionato la saga di Halloween, ecco L'Esorcista - Il Credente. Dopo la tragica scomparsa di sua moglie incinta in un terremoto ad Haiti, avvenuta 12 anni fa, Victor Fielding ha cresciuto da solo la loro figlia Angela.

Ma quando Angela e la sua amica Katherine spariscono nel bosco, per poi tornare tre giorni dopo senza ricordare cosa sia successo, si scatena una serie di eventi che costringeranno Victor a confrontarsi con il male nella sua forma più oscura e, nel terrore e nella disperazione, a cercare l'unica persona in vita che abbia mai assistito a qualcosa di simile: Chris MacNeil. Per la prima volta dai tempi del film del 1973, la vincitrice di un premio Oscar Ellen Burstyn riprende il suo iconico ruolo di Chris MacNeil, un'attrice che è stata per sempre segnata da ciò che è accaduto a sua figlia Regan cinque decenni prima.



Killers of the flower moon (19 ottobre)

All'inizio del XX secolo, la scoperta del petrolio trasformò l'esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all'altro immensamente ricchi. L'improvviso benessere di questi nativi americani attirò l'interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l'inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all'omicidio. Una storia d'amore e tradimenti, delitti e misteri in un intrigo avvincente per la scoperta della verità.

Killers Of The Flower Moon è il nuovo attesissimo film del premio Oscar Martin Scorsese, tratto dall'omonimo best seller di David Grann: un'epopea lunga oltre tre ore, per la precisione 207 minuti. Un capolavoro già osannato dalla critica, interpretato da un cast stellare con i premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio e con Lily Gladstone, Jesse Plemons e Brendan Fraser.



Saw X (26 ottobre)

John Kramer (Tobin Bell) è tornato. Il più macabro e disturbante capitolo della saga di SAW si addentra nel gioco più intimo e personale di Jigsaw. Nel film, ambientato nell'arco temporale che unisce SAW I e SAW II, John, malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro. Il suo sogno svanisce quando scopre che l'intera operazione non è altro che una truffa per frodare i più vulnerabili.

Con un nuovo scopo, vendicarsi dei suoi truffatori, il famigerato serial killer torna al suo lavoro con il suo subdolo e inconfondibile stile. Un prequel che ci permette di osservare il ritorno dello storico villain nella saga di cui è stato assoluto protagonista, pronto a tormentare ancora una volta i malcapitati - e con essi il pubblico - che si troveranno sul suo cammino.



Altre uscite al cinema di ottobre 2023

Arkie e la magia delle luci (5 ottobre)

Arkie, un'impavida ragazzina piena di energie, si imbarca in un viaggio epico alla ricerca del padre tenuto prigioniero da un malvagio professore nella Città delle Luci. Affronterà le sue paure e dimostrerà che la vera magia vive dentro di lei.



Good Vibes (5 ottobre)

Cinque storie legate da un misterioso smartphone che permette a chi lo utilizza di avere la copia del telefono di chiunque. Basta inserire il numero si ha accesso a dati privati e foto compromettenti del proprietario. Ma gestirne il potere non sarà semplice per nessuno...



Kafka a Teheran (5 ottobre)

Apprezzato dalla critica all'ultimo festival di Cannes, Kafka a Teheran, il film di Ali Asgari e Alireza Khatami racconta, con sguardo ironico e sovversivo, le contraddizioni dell'Iran contemporaneo.



La fortuna è in un altro biscotto (5 ottobre)

Leo, un giovane orfano, prova a mantenere in vita l'attività` ereditata dal padre, malgrado la persecuzione di uno strozzino: Tonino Paffone, proprietario di un mediocre ristorante asiatico e aspirante intermediario nell'import-export per conto della malavita cinese.



La moglie di Tchaikovsky (5 ottobre)

Russia, seconda metà dell'Ottocento. In un'epoca in cui le donne non sono altro che un nome scritto sul passaporto dei mariti, Antonina Ivanovna, aspirante musicista, si innamora perdutamente del compositore Pyotr Ilyich Tchaikovsky e lo convince a sposarla. Ma questo nuovo legame rischia di distruggere entrambi: Tchaikovsky, infatti, non ha mai amato una donna, e non inizierà certo con lei.



L'imprevedibile viaggio di Harold Fry (5 ottobre)

Harold è un uomo qualunque che ha sempre vissuto senza prendere iniziative e restando in disparte. Un giorno scopre che una vecchia amica è molto malata e decide di andarla a trovare attraversando a piedi l'Inghilterra. Certo che il suo eroico gesto la terrà in vita, Harold Fry intraprende un incredibile viaggio che farà scalpore conquistando tutta la nazione...



Nata per te (5 ottobre)

Il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia per Alba, che ha la sindrome di down e, appena nata, è stata abbandonata in ospedale. Luca, single, omosessuale, cattolico, da sempre mosso da un forte desiderio di paternità, lotta per ottenere l'affidamento di Alba. Quante famiglie "tradizionali" devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione?



Sick of myself (5 ottobre)

Conoscerai la vita di una donna, la cui malattia diventa una spirale di disagio sempre più profondo, capace di ritrarre tutte le storture della società contemporanea.



Volevo un figlio maschio (5 ottobre)

Alberto sogna da sempre di avere un figlio maschio con cui condividere le sue passioni: il cibo, il calcio, le auto sportive... Ma il destino gli ha dato ben tre figlie femmine che gli impongono tutt'altra vita: sana, colta e al femminile. Quando la moglie Emma è in attesa del quarto figlio, Alberto chiede alle stelle di avere almeno un maschio. Il suo desiderio viene esaudito. Pure troppo! Per incanto le sue tre figlie femmine diventano tre maschi.



Gorgona (6 ottobre)

La vita dentro un carcere unico al mondo, sull'isola di Gorgona in mezzo al mare, dove gli uomini attraverso il lavoro cercano il proprio riscatto.



Dogman (12 ottobre)

L'incredibile storia di un bambino, ferito dalla vita, che troverà la salvezza grazie all'amore dei suoi cani. L'ultimo film di Luc Besson, presentato in concorso a Venezia e accolto da ottime critiche.



Doppio passo (12 ottobre)

Claudio è lo storico capitano della Carrarese Calcio, un trascinatore, sia nella vita calcistica che in quella familiare. Tutto sembra andare per il meglio: la squadra raggiunge la promozione in serie B e, insieme alla moglie, apre finalmente il ristorante che ha sempre desiderato per stabilizzare il futuro economico della famiglia. La tanto agognata serie B però si rivela una condanna: a Claudio non viene rinnovato il contratto per la sua età...



Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 (12 ottobre)

Dalla scrittrice e regista Nia Vardalos, il fenomeno mondiale Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco torna al cinema con una nuova avventura. Unisciti ai Portokalos in una riunione di famiglia in Grecia per un viaggio commovente ed esilarante, ricco di amore e di colpi di scena. Opa!



In the land of saints and sinners (12 ottobre)

Liam Neeson veste i panni di un ex sicario che finisce invischiato in un intrigo di terroristi in cerca di vendetta e dovrà fare i conti con il proprio passato, cercando al contempo l'occasione di redimersi. Un serrato action-thriller ambientato in Irlanda.



Joika - A un passo dal sogno (12 ottobre)

Joika è l'appassionante storia vera di Joy Womack l'unica Americana riuscita ad entrare nell'elitario e competitivo mondo del Balletto del Bolshoi in Russi. Dopo essere stata ammessa nell'Accademia di Balletto del Bolshoi, la quindicenne Joy Womack, una promettente e talentuosa ballerina si trasferisce dal Texas a Mosca con l'ambizioso obiettivo diventare la prima ballerina della prestigiosa Compagnia del Bolshoi.



Inu-oh (12 ottobre)

Giappone medievale. Inu-oh è un artista noh nato con singolari deformazioni. Tomona è un monaco cieco suonatore di biwa. I due si incontrano nella capitale e iniziano a esibirsi insieme. Con i loro spettacoli che infrangono le regole delle arti tradizionali, diventano le pop star di una nuova era e in breve tempo le folle impazziscono per loro.



L'ultima volta che siamo stati bambini (12 ottobre)

Roma, estate 1943. Quattro bambini giocano alla guerra mentre attorno esplodono le bombe della guerra vera. Italo è il ricco figlio del Federale, Cosimo ha il papà al confino e una fame atavica, Vanda è orfana e credente, Riccardo viene da un'agiata famiglia ebrea. Sono diversi ma non lo sanno e tra loro nasce la più grande amicizia del mondo, impermeabile alle divisioni della Storia che insanguina l'Europa.



Normale (12 ottobre)

Il film racconta di Lucie, una quindicenne rimasta sola con il padre in seguito alla scomparsa della madre. William, il genitore, soffre di sclerosi multipla e si comporta come un adolescente, e proprio per questo Lucie si addossa diverse responsabilità per diventare adulta prima del tempo e mandare avanti la famiglia.



Phobia (12 ottobre)

Una cena di famiglia, un segreto oscuro, un passato che la rincorre. Per Chiara è arrivato il momento di affrontare tutto ciò da cui scappava. In un gioco che confonde ciò che è reale da ciò che non lo è, chi sta nascondendo una terribile verità?



Revoir Paris (12 ottobre)

Il film racconta la storia di una scrittrice e giornalista americana, Kate Anderson, che si ritrova nel bel mezzo di un attacco terroristico al club Crazy Horse mentre sta scrivendo un pezzo su una compagnia di ballo.



A passo d'uomo (19 ottobre)

La storia di Pierre, un noto scrittore appassionato di viaggi avventurosi ma dalla vita dissoluta e dipendente dall'alcol. Una sera in cui beve più del solito e il suo livello di ubriachezza è decisamente alto, perde l'equilibrio e precipita. La caduta gli sarà fatale perché finirà in coma. Quando si risveglia nel suo letto di ospedale, promette a se stesso che appena riuscirà a reggersi in piedi partirà per il viaggio della sua vita.



Foto di famiglia (19 ottobre)

Il film racconta l'incredibile storia vera di Masashi Asada, che grazie al potere della fotografia, ha riportato il sorriso sui volti di molte persone in seguito al devastante tsunami che ha colpito il Giappone, provocando migliaia di vittime e un trauma ancora ben vivo nella popolazione.



Me contro te Il film - Vacanze in Transilvania (19 ottobre)

Sofì e Luì insieme ai nostri amici Tara, Chicco e Ajar dopo la giungla devono andare in Transilvania nel castello del Conte Dracula per rubare il Diamante e fermare il piano malefico di Perfidia e Viperiana! Con loro ci saranno anche Pongo, il Signor S e tanti nuovi amici!



Mi fanno male i capelli (20 ottobre)

Monica sta perdendo la memoria e la sua vita si strappa. È la sindrome di Korsakoff, dice il medico. È irreversibile. Poi, l'inaspettato: la donna trova il modo di ridare senso alle cose prendendo in prestito i ricordi di un'altra Monica, che ha sempre ammirato: Monica Vitti. Si veste come lei, la imita, rivive le scene dei suoi film, si identifica nei suoi personaggi fino a confondere il cinema con la realtà. Suo marito Edoardo, che la ama profondamente, lascia che questo gioco diventi la loro nuova vita.



C'è ancora domani (23 ottobre)

Delia (Paola Cortellesi) è la moglie di Ivano, la madre di tre figli. Moglie, madre. Questi sono i ruoli che la definiscono e questo le basta. Siamo nella seconda metà degli anni 40 e questa famiglia qualunque vive in una Roma divisa tra la spinta positiva della liberazione e le miserie della guerra da poco alle spalle. L'arrivo di una lettera misteriosa però, accende in Delia il coraggio per rovesciare i piani prestabiliti e immaginare un futuro migliore, non solo per lei.