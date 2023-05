Da Indiana Jones a The Flash: i film in sala a giugno 2023

Supereroi, leggendari avventurieri, babau spaventosi, giganteschi robottoni, indomiti paladini della giustizia e cartoon per tutta la famiglia. Il grande pubblico non avrà di che lamentarsi nelle prossime settimane, con il mese di giugno che vede l'uscita in sala di blockbuster più o meno di peso, rivolti ad un ampio pubblico.



Dal sequel d'animazione Spider-Man: Across the spider-verse al rivale, questa volta in carne e ossa, di casa DC Comics ovvero The Flash, da Transformers: Il risveglio all'orrore made in Stephen King di The Boogeyman, dal già spernacchiato live-action de I cavalieri dello zodiaco al nuovo lavoro Disney/Pixar Elemental, fino al titolo forse maggiormente atteso al varco, ovvero Indiana Jones e il quadrante del destino, ultima avventura dell'iconico personaggio interpretato da Harrison Ford.



Spider-Man: Across the spider-verse (1 giugno)

Miles Morales torna nel nuovo capitolo della saga Spider-Verse, vincitrice di un premio Oscar, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di "Spider-Eroi" incaricata di proteggerne l'esistenza.

Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri "Ragni" e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più. Se non conoscete l'originale, recuperate la nostra recensione di Spider-Man Un Nuovo Universo (2018), in attesa di gustarvi questo sequel che promette di innovare nuovamente il genere dell'animazione contemporanea.



The Boogeyman (1 giugno)

La studentessa delle superiori Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer stanno vacillando per la recente morte della madre e non ricevono molto sostegno dal padre, Will, un terapista che sta affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità sovrannaturale che depreda le famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

Il film 20th Century Studios è un horror-thriller, adattamento della storia che nasce sulle pagine del racconto di Stephen King: un nuovo babau pronto a spaventare anche il pubblico cinematografico.



Transformers: Il risveglio (7 giugno)

I Transformers tornano all'azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers - Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo. Nell'eterna battaglia sulla terra tra gli Autobot e i Decepticon farà il suo ingresso una terza generazione di Transformers i Maximal.

La pellicola sarà ambientata nel passato, e, in particolare, nel 1994: due archeologi di Brooklyn si ritrova in un conflitto che lega tre fazioni di Transformers - i Maximal, i Predacon e i Terrorcon, - con tutti i grandi, sensazionali scontri che ne derivano. Michael Bay è rimasto nelle vesti di produttore e ha lasciato il posto in cabina di regia al collega Steven Caple Jr., già regista di Creed II (salite sul ring con la nostra recensione di Creed II).



Denti da squalo (8 giugno)

Questa è la storia di Walter e della più incredibile estate della sua vita. La scuola è finita e Walter, 13 anni, ha appena perso suo padre. Nel suo vagare apparentemente senza meta per il litorale romano, è un luogo affascinante e misterioso a catturare la sua attenzione: una villa abbandonata con una gigantesca, torbida, piscina. Ma la villa non è incustodita e inizierà per lui un viaggio indimenticabile.

Arriva nelle sale a giugno, distribuito da Lucky Red, Denti Da Squalo, opera prima di Davide Gentile, con Virginia Raffaele, Claudio Santamaria, Edoardo Pesce e, per la prima volta sul grande schermo, il giovane protagonista Tiziano Menichelli. Da un'idea di Valerio Cilio e Gianluca Leoncini che firmano soggetto e sceneggiatura vincitori del Premio Solinas, un racconto di formazione poetico e avventuroso.



The Flash (15 giugno)

Warner Bros. Pictures presenta "The Flash", diretto da Andy Muschietti (i film di IT, La Madre) e interpretato da Ezra Miller, che torna nei panni di Barry Allen nel primo stand alone cinematografico del Supereroe DC. In "The Flash" i mondi si scontrano quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato.

Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi. L'unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato.... malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza per Barry è ‘correre per la sua vita'. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l'universo?



Elemental (21 giugno)

Elemental è il nuovo lungometraggio targato Disney-Pixar e ambientato a Element City, popolata da cittadini appartenenti ai 4 elementi essenziali, ovvero fuoco, acqua, terra e aria. Ember è una giovane donna tenace, brillante e impetuosa la cui improvvisa amicizia con Wade, un ragazzo spiritoso, accomodante e ipersensibile, finisce per scardinare le certezze e i punti di riferimento del mondo in cui vivono.

Diretto da Peter Sohn ("Il viaggio di Arlo"e il corto "Parzialmente Nuvoloso"), il film è prodotto da Denise Ream ("Il viaggio di Arlo", "Cars 2"). Elemental è ambientato in una metropoli immaginaria in cui gli abitanti sono costituiti dai quattro elementi e narra la storia della focosa Ember e dell'acquatico Wade, i quali provano a stare insieme nonostante le difficoltà insite nella loro natura.



I cavalieri dello zodiaco (26 giugno)

Tratto dalla celebre serie animata, I Cavalieri dello Zodiaco porta per la prima volta sul grande schermo la saga di Saint Seiya in live-action.Seiya, interpretato da Mackenyu, è un testardo adolescente di strada che trascorre il suo tempo alla ricerca della sorella rapita e a combattere per ottenere denaro.

Quando uno dei suoi combattimenti sprigiona involontariamente poteri mistici che non sapeva di avere, Seiya si ritrova coinvolto in un mondo di santi in guerra, antichi addestramenti magici e una dea reincarnata che ha bisogno della sua protezione. Per sopravvivere, dovrà abbracciare il suo destino e sacrificare tutto per conquistare il posto che gli spetta tra i Cavalieri dello Zodiaco.



Indiana Jones e il quadrante del destino (28 giugno)

Il film si svolge nel 1969 durante l'apice della corsa allo spazio tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Dato che molti degli scienziati a lavoro dietro i rispettivi programmi spaziali hanno un passato nazista, il professor Jones è determinato a scovare eventuali attività oscure nascoste dietro la loro facciata progressista. E dovrà tornare ancora una volta a indossare frusta e cappello...

Presentato negli scorsi giorni al Festival di Cannes e accolto divisivamente dalla critica, il nuovo e ultimo capitolo che vedrà Harrison Ford nei panni del leggendario personaggio sbarca finalmente nei cinema italiani, in un'operazione nostalgia diretta da James Mangold.



Altre uscite al cinema di giugno

Billy (1 giugno)

Billy è un racconto surreale fatto di sentimenti reali. È un coming of age al contrario. È un road movie senza il viaggio. Billy è una storia di contrasti. Di padri senza figli e di figli senza padri. Di mamme bambine e di bambini adulti. Di sentirsi sradicati, di volersene andare via e non riuscirci, di voler restare e non riuscirci.



La versione di Anita (1 giugno)

Una donna unica, coraggiosa, imprevedibile. Anita Garibaldi ha vissuto una vita avventurosa, ha combattuto battaglie cruciali per la libertà dei popoli in due continenti.



Spoiler: Alert (1 giugno)

Michael (Jim Parsons) e Kit (Ben Aldridge) vivono un'intensa storia d'amore da 14 anni. Grazie a Kit, Michael scopre la famiglia che non ha avuto da bambino, dai suoi genitori (Sally Field e Bill Irwin) alla straordinaria cerchia di amici di Manhattan. E mentre Michael immagina che la sua vita si svolga come la trama di una delle sue commedie romantiche preferite, non può prevedere i cambiamenti che trasformeranno e rafforzeranno il loro rapporto.



Blueback (1 giugno)

Durante un'immersione nell'oceano, la giovane Abby fa amicizia con un magnifico pesce azzurro selvatico a cui dà il nome di Blueback. Quando la tranquilla barriera corallina della sua città costiera inizia ad attrarre operatori di pesca commerciale, Abby capisce che Blueback e tutta la fauna marina sono in pericolo. Insieme alla mamma attivista fa di tutto per proteggere la sua baia e il suo amato amico, vivendo una grande avventura.



Brividi d'autore (7 giugno)

Protagonista assoluta Maria Grazia Cucinotta nell'insolito ruolo di una strana regista horror che vuol realizzare a tutti i costi la sua opera, ricevendo implacabili rifiuti. Atmosfere inquietanti e situazioni pericolose, in bilico tra realtà e psicodramma. Fino all'impensabile finale, tra colpi di scena, sangue, perversioni, omicidi. Ma non tutto è come sembra...



Blu e Flippy - Amici per le pinne (8 giugno)

Quando un aereo precipita in mare, i delfini salvano un bambino e lo crescono come una famiglia. Il ragazzo, Blu, vive una vita spensierata sotto le onde assieme all'inseparabile delfino Flippy, fino a quando un mostro malvagio prende il potere sul mondo sottomarino. Il ragazzo viene esiliato sulla terraferma, dove un capitano dal cuore gentile lo accoglie. Con l'aiuto del capitano, il ragazzo intraprende un viaggio per risolvere il mistero della sua vera identità.



Mindcage - Mente criminale (8 giugno)

Un famigerato serial killer rinchiuso da anni in galera è ora in odore di sedia elettrica, finché un nuovo assassino comincia a mietere vittime ispirandosi ai suoi crimini. Per impedirgli di proseguire la mattanza, una giovane detective dovrà parlare con il famigerato killer per scoprire l'identità del suo emulatore.



Olga (8 giugno)

La storia vera del film inizia nel 2013, quando l'Ucraina è già scossa da profondi conflitti sociali. Una ginnasta di quindici anni - figlia di una mamma ucraina e di un papà svizzero - ha la possibilità di lasciare il paese materno per allenarsi con la squadra elvetica e disputare i campionati Europei in vista delle successive Olimpiadi.



Essere e avere (12 giugno)

Francia, Auvergne, dipartimento di Puy Le Dome. La zona è talmente isolata che sopravvive l'istituzione della "classe unica", dove si ritrovano bambini la cui età copre l'intero ciclo scolastico delle elementari. Il maestro del documentario Nicolas Philibert ritrae un insegnante prossimo alla pensione che segue tutti i suoi alunni cercando di trasmettere, oltre a un po' di sapere generale, anche qualche insegnamento etico e civico.



After work (15 giugno)

L'approccio di questo documentario è esistenziale, curioso e cinematografico. Attraverso le esperienze dirette dei suoi protagonisti in quattro nazioni emblematiche - Kuwait, Corea del Sud, Usa e Italia - "After Work" esplora cos'è oggi l'etica del lavoro e come potrebbe essere un'esistenza libera dal lavoro.



Emily (15 giugno)

Profondamente influenzata dalla morte della madre, dai confini imposti dal padre e dalla vita familiare, dal rapporto con le sorelle Charlotte e Anne e dall'amato fratello Branwell, Emily è incessantemente alla ricerca della libertà artistica e personale. Una ricerca irrefrenabile, fervida e impetuosa che esplode nella creazione di uno dei più grandi romanzi di tutti i tempi: a meno di trent'anni scrive Cime tempestose.



Polite society - Operazione matrimonio (15 giugno)

Una divertente miscela di amore tra sorelle, delusione dei genitori e grande azione, Polite Society - Operazione Matrimonio è la storia di Ria Khan, aspirante artista marziale, che crede di dover salvare la sorella maggiore Lena dal suo imminente matrimonio. Potendo avvalersi dell'aiuto dei suoi amici, Ria tenta di mettere a segno il più ambizioso dei colpi nuziali in nome dell'indipendenza e della complicità tra sorelle.



Prigione 77 (15 giugno)

Manuel è un giovane contabile condannato a un'esagerata pena di 20 anni di reclusione per essersi intascato l'equivalente di 1200 euro. Con l'aiuto del suo compagno di cella Pino, Manuel diventerà il leader di un movimento che unirà tutte le prigioni nella lotta per la libertà, e che cambierà per sempre il diritto penitenziario e la società.



Fidanzata in affitto (21 giugno)

Sul punto di perdere la casa della sua infanzia, Maddie (Jennifer Lawrence) scopre un intrigante annuncio di lavoro: ricchi proprietari di elicotteri cercano qualcuno con cui far "frequentare" il loro introverso figlio di diciannove anni, Percy, prima che parta per il college. Con sua grande sorpresa, Maddie scoprirà presto che con l'impacciato Percy non sarà un'impresa facile.



Houria - La voce della libertà (21 giugno)

Algeri. Houria, giovane e talentuosa ballerina, subisce una violenta aggressione che le strappa, insieme al sogno di una carriera nella danza, la voce. Solo grazie al supporto di un gruppo di donne che hanno vissuto esperienze simili alla sua, potrà imparare a rimettersi in piedi e troverà, proprio nella danza, un nuovo modo di esprimersi, un silenzioso grido di libertà capace di sollevarsi con forza fino al cielo. E colpire direttamente al cuore.



Un matrimonio mostruoso (21 giugno)

É passato a miglior vita Nando, capofamiglia del clan Cornicioni. Sembra che, per una tragica fatalità, sia finito in una doccia di cemento a presa rapida. Il triste evento ha riunito la famiglia umana di Luna, figlia di Nando, e quella mostruosa del marito Adalberto. I parenti, affranti, ignorano che Nando non è nell'aldilà ma in un lontano paradiso fiscale. L'unica a sapere è sua moglie Stella, abbandonata senza un soldo e alla ricerca di un modo per saldare i debiti del "defunto" marito.



The Piper (21 giugno)

A una giovane compositrice viene data l'occasione della vita quando le viene assegnato il compito di finire il concerto del suo defunto mentore. Ma presto scoprirà che suonare quella musica può avere conseguenze mortali, e che le origini inquietanti della melodia possono risvegliare le forze del male.



Silent Land (27 giugno)

Una coppia polacca, apparentemente perfetta, affitta una casa per le vacanze su un'isola italiana assolata. La realtà non è all'altezza delle loro aspettative quando scoprono che la piscina della casa è rotta. Ignorando il fatto che l'isola soffre di carenza d'acqua, chiedono che qualcuno la ripari. La presenza costante di un estraneo invade l'idea di sicurezza della coppia e avvia una catena di eventi, che li fa agire in modo istintivo e irrazionale, dirigendosi verso il luogo più buio della loro relazione.



A thousand and ones (28 giugno)

Inez (Teyana Taylor), una donna determinata e impetuosa, rapisce il figlio Terry, di sei anni, dal sistema di affidamento nazionale. Aggrappandosi uno all'altro, madre e figlio cercano di ritrovare il senso di casa, di identità e di stabilità in una New York in rapido cambiamento.



Lo sposo indeciso (28 giugno)

Il professor Gianni Buridano è un filosofo di fama internazionale, Samantha la bellissima ragazza delle pulizie che lavora all'università dove Gianni insegna. Nonostante le enormi differenze sociali e culturale Gianni e Samantha hanno deciso di sposarsi, inconsapevoli che sul loro amore incombe una terribile maledizione pronta a scatenarsi proprio il giorno delle nozze.



Monte Verità (28 giugno)

Hanna Leitner è una giovane moglie e madre di due figlie che soffre l'oppressione della vita matrimoniale e della società borghese nella quale si sente relegata. Decide di lasciare Vienna e la sua famiglia per raggiungere la comunità che ad Ascona, in Svizzera, si riunisce sul monte Monescia ribattezzato Monte Verità. In questo luogo di libertà, abitato da artisti e gente di ogni provenienza, alla ricerca di una libera espressione delle proprie inclinazioni, Hanna, affetta da asma, prova a riprendere a respirare, fisicamente ed emotivamente.