Da Guardiani della Galassia 3 a La sirenetta: i film in sala a maggio 2023

Spettacolo per tutti i gusti in arrivo nel mese di maggio nei cinema italiani, con l'uscita di titoli molto attesi pronti a infiammare anche i botteghini nostrani oltre a quelli globali. Si parte subito forte con Guardiani della Galassia vol.3, conclusione della saga ad opera di James Gunn, che vedrà per un'ultima volta i nostri (super)eroi alle prese con una nuova missione. Ma nelle prossime settimane è anche il turno de La sirenetta, live-action dell'amato cartone Disney che ha fatto discutere la rete per questioni extrafilmiche e ora atteso al varco dal grande pubblico.



Altri franchise pronti a richiamare i loro fan con nuovi capitoli come Fast X, maestri del cinema italiani quale Pupi Avati con La quattordicesima domenica del tempo ordinario e iconici vampiri che tornano in nuove versioni, ovvero Nicolas Cage a vestire i panni di Dracula nella horror comedy Renfield. Molta carne al fuoco per un mese ricco di proposte.

Se vi siete persi qualche titolo ancora in sala, recuperate intanto il nostro speciale sulle uscite al cinema di aprile.



Guardiani della Galassia Vol. 3 (3 maggio)

In Guardiani della Galassia: Volume 3 dei Marvel Studios, i nostri amati eroi sembrano un po' diversi. Dopo aver acquisito Ovunque dal Collezionista, troviamo i Guardiani intenti a riparare gli enormi danni provocati da Thanos, determinati a fare di Ovunque un rifugio sicuro, non solo per sé, ma per tutti i profughi sfollati dal severo universo. Ma poco dopo, le loro vite sono sconvolte dagli echi del passato turbolento di Rocket. Peter Quill, che si sta ancora riprendendo dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket.

Una missione che, se non compiuta con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani come li conosciamo. L'ultimo capitolo della trilogia firmata da James Gunn ci permetterà di salutare gli amati personaggi spaziali del MCU, in un film che abbiamo già avuto modo di elogiare nella nostra recensione di Guardiani della Galassia 3.



La quattordicesima domenica del tempo ordinario (4 maggio)

Bologna, anni 70. Marzio, Samuele e Sandra sono giovanissimi e ognuno ha un suo sogno da realizzare. La musica, la moda, o forse la carriera. I due ragazzi, amici per la pelle, fondano il gruppo musicale I Leggenda e sognano il successo. Sandra è un fiore di bellezza e aspira a diventare indossatrice. Qualche anno dopo, nella quattordicesima domenica del tempo ordinario, Marzio sposa Sandra mentre Samuele suona l'organo.

Quella 'quattordicesima domenica' diventa il titolo di una loro canzone, la sola da loro incisa, la sola ad essere diffusa da qualche radio locale.Poi un giorno di quei meravigliosi anni novanta in cui tutto sembra loro possibile, si palesa all'improvviso la burrasca, un vento contrario e ostile che tutto spazza via. Li ritroviamo 35 anni dopo. Cosa è stato delle loro vite, dei loro rapporti? Ma soprattutto cosa ne è stato dei loro sogni?



The First Slam Dunk (10 maggio)

Da sempre, Ryota Miyagi e il basket sono una cosa sola. A trasmettergli l'amore per questo sport è stato il fratello maggiore Sota, morto in un incidente in mare quando Ryota era ancora piccolo. Ryota è il playmaker dello Shohoku, squadra che si è guadagnata un posto al torneo nazionale come rappresentante della Prefettura di Kanagawa nonostante sia un liceo sconosciuto. Ryota è pronto, assieme ai suoi compagni di sempre, ad affrontare "l'imbattibile" Sannoh, il team campione del torneo nazionale.

Una proposta imperdibile per i fan del cinema d'animazione giapponese, disponibile dal 10 maggio in versione originale sottotitolata in italiano e dall'11 al 17 in versione doppiata. Scritto e diretto da Takehiko Inoue, autore del manga originale.



Fast X (18 maggio)

Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all'avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti i suoi cari.

In Fast Five del 2011, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto. Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all'Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l'obiettivo finale della vendetta di Dante.



La sirenetta (24 maggio)

La Sirenetta racconta l'amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell'affascinante principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona di suo padre.

Il live-action che tanto ha fatto discutere negli ultimi mesi è finalmente pronto a sbarcare nelle sale, con Halle Bailey a guidare un cast delle grandi occasioni sotto la direzione di Rob Marshall, per un film che farà ancora parlare molto di sé nelle settimane a venire.



Renfield (25 maggio)

In questa mostruosa avventura moderna del fedele servitore di Dracula, Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, la saga di X-Men) interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c'è una vita al di fuori dell'ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.

Renfield è diretto da Chris McKay (La guerra di domani, LEGO Batman - Il film) da una sceneggiatura di Ryan Ridley (la serie di Ghosted, la serie di Rick & Morty), basata su un'idea originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead e di Invincible.



Altre uscite al cinema di maggio 2023

Alice, darling (4 maggio)

Pur apparendo una ragazza come tutte le altre, Alice conserva dei segreti che non ha rivelato a nessuno in merito al suo strano fidanzato.. Un viaggio fatto con le amiche e poi anche la scoperta di un omicidio, faranno risalire una serie di verità a galla. Con protagonista Anna Kendrick.



Creature di Dio (4 maggio)

In Irlanda, in uno sperduto villaggio di pescatori, una madre (Emily Watson) è combattuta tra l'istinto di proteggere il figlio (Paul Mescal) e il proprio senso d'integrità. Una bugia raccontata per coprire il figlio da un'accusa infamante rischierà di mandare in frantumi la famiglia e il futuro della piccola comunità di cui fa parte. Prodotto da A24, con protagonisti Emily Watson e Paul Mescal.



Do ut des (4 maggio)

Leonardo, un uomo di successo, conosce Francesca, una studentessa universitaria e modella part-time che non riesce a fidarsi degli uomini a causa di esperienze passate ma ciò nonostante si sente attratta da lui. Il loro rapporto diventa sempre più ossessivo, fino a quando Emanuelle, una scrittrice alle prese con un esperimento sulla sessualità, fa la sua entrata in scena cambiando tutto.



Il grande male (4 maggio)

Dopo un incubo notturno, Giulio non è più in grado di uscire dal cortile di casa, provando una sorta di insano terrore. Da quel momento manca soltanto una settimana alla fine del mondo. La verità si cela in un mistero che risiede nel sottosuolo del suo palazzo.



Le petit piaf (4 maggio)

In un villaggio sull'isola della Réunion, Nelson, 10 anni, sogna di diventare un cantante famoso e si è iscritto al programma televisivo Star Kids. La sua amica Mia cerca di trovargli un mentore che lo aiuti a prepararsi per la competizione. La scelta ricade su Pierre Leroy, cantante in tournée sull'isola, che alloggia nell'albergo dove lavora la madre di Nelson. Però l'alchimia non è immediata tra Pierre, solitario e disincantato, e Nelson, orgoglioso e ostinato. Il loro unico punto in comune, l'amore per il canto, sarà abbastanza forte da avvicinarli ?



Maurice - Un topolino al museo (4 maggio)

All'interno dello storico museo dell'Ermitage vive il topolino Maurice, che passa il suo tempo rosicchiando opere d'arte a più non posso, cercando di sfuggire alle grinfie della squadra di gatti d'élite che da anni sorveglia i capolavori del museo da roditori come lui. In una notte di tempesta Maurice salva la vita a Vincent, un gattino in cerca di una nuova famiglia. L'amicizia tra i due verrà messa a dura prova quando nel museo arriva uno dei capolavori più celebri della storia dell'Arte: La Gioconda.



Un altro domani (10 maggio)

Un'indagine nel profondo delle relazioni intime per comprendere dove e perché la violenza si insinua, spesso difficile da decifrare ma già minacciosa, dando origine a una spirale del male che compromette l'esistenza. Ma soprattutto: qual è il primo seme della violenza? Come si può riconoscere? Come si può prevenire, come si può immaginare un altro domani?



Book club - Il capitolo successivo (11 maggio)

L'attesissimo sequel segue le nostre quattro migliori amiche preferite nel viaggio tra ragazze che non hanno mai compiuto, con l'intento di portare il loro club del libro in Italia. Quando le cose vanno fuori controllo e alcuni segreti vengono rivelati, la vacanza rilassante si trasforma in un'avventura attraverso il paese che capita una volta nella vita.



La caccia (11 maggio)

Quattro fratelli - Luca, Silvia, Mattia e Giorgio - si ritrovano in seguito alla morte del padre nella grande villa dove hanno trascorso la loro infanzia e vengono a sapere come la dimora sia la sola eredità lasciata loro dal genitore. Decidono insieme di vendere la casa, nonostante tra quelle mura si celi una terribile verità. Il ricavato dalla vendita, però, non basta a risolvere i problemi economici di ognuno di loro, così Luca pensa a una proposta particolare...



La divina cometa (11 maggio)

Un treno porta a destinazione un attore e una famiglia di senzatetto. Il loro viaggio non è solo la ricerca di una casa ma una messa in scena: l'attore prende le vesti di un Dante che nessuno accompagnerà nella sua discesa all'inferno, la famigliola vaga alla ricerca della casa promessagli. Di volta in volta, un numerologo prova a trovare un senso a tutta questa commedia...



L'amore secondo Dalva (11 maggio)

Dalva ha dodici anni e si sente una donna, non una bambina: è quanto ripete agli assistenti sociali dopo l'arresto del padre, di cui si dichiara innamorata malgrado l'uomo abbia a lungo abusato di lei. Sarà grazie a una casa famiglia e all'amicizia di una coetanea che Dalva lentamente imparerà a guardare il mondo da una prospettiva diversa e a riappropriarsi della propria infanzia.



Love again (11 maggio)

Dopo aver perso il fidanzato, Mira Ray continua a inviare romantici messaggi al suo vecchio numero di cellulare senza rendersi conto che è stato riassegnato al telefono aziendale del giornalista Rob Burns. Rob rimane colpito dalle parole di Mira e, quando gli viene affidato il compito di scrivere un articolo sulla superstar Celine Dion (che interpreta se stessa nel suo primo ruolo cinematografico), chiede il suo aiuto per capire come incontrare Mira di persona e conquistare il suo cuore.



Pacifiction (11 maggio)

Sull'isola di Tahiti, nella Polinesia francese, l'Alto Commissario della Repubblica De Roller è un uomo calcolatore, ma dai modi impeccabili. E misura il polso di una popolazione locale la cui collera può manifestarsi in qualsiasi momento. Soprattutto da quando circola una voce insistente: l'avvistamento di un sottomarino che annuncerebbe una ripresa dei test nucleari francesi.



Plan 75 (11 maggio)

Un programma governativo, il Piano 75, mira ad arginare quella che ormai è diventata un'emergenza nazionale: l'invecchiamento della popolazione. Da un lato, i costi pubblici del welfare. Dall'altro, appunto, la possibilità per gli anziani di ricorrere all'eutanasia di Stato in cambio di supporto logistico e finanziario. Vivere o morire non è un dilemma etico: è una questione di burocrazia. Basta aver compiuto 75 anni.



Ritorno a Seoul (11 maggio)

Freddie, 25 anni, impulsiva e testarda, torna in Corea del Sud per la prima volta da quando, appena nata, è stata adottata da una coppia francese. Qui, inizia a cercare i genitori che l'hanno abbandonata. Tra incontri, nuove amicizie e l'ombra di una madre biologica che non vuole farsi rintracciare, la ragazza si trova immersa in una cultura molto diversa dalla sua e intraprende un viaggio nel viaggio che la porterà in direzioni del tutto inaspettate.



Signs of love (11 maggio)

Un giovane che lotta per una buona vita incontra una ragazza sorda appartenente a una famiglia benestante e vede improvvisamente la speranza di avere una vita migliore grazie all'amore, ma soltanto se riuscirà a sfuggire alla difficile situazione della strada e all'influenza della sorella maggiore.



Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione (15 maggio)

Il racconto della rivoluzione architettonica di un genio solitario che cambia per sempre l'aspetto di Roma attraverso una sfida personale alle convenzioni e ai pregiudizi, con l'umiltà di apprendere dal passato per inventare il futuro, con il coraggio di portare avanti un'idea pagandone il prezzo fino in fondo.



Lynch/Oz (15 maggio)

Documentario molto atteso dal pubblico cinefilo, che riflette sul legame tra Il Mago di Oz di Victor Fleming e l'universo cinematografico surrealista del cinema di David Lynch.



Peter von Kant (18 maggio)

Peter von Kant, celebre regista di successo, vive con il suo assistente Karl, che adora maltrattare e umiliare. Grazie alla grande attrice Sidonie, Peter conosce e si innamora di Amir, un giovane uomo bello ma con poche risorse. Lo ospita nel suo appartamento e lo aiuta a debuttare nel mondo del cinema. Pochi mesi dopo, Amir diventa una star. Ma non appena diventa celebre, Amir si allontana, lasciando Peter solo ad affrontare se stesso.



Il giardino delle parole (21 maggio)

Takao, un giovane studente che sogna di diventare un disegnatore di scarpe. Un giorno Takao decide di saltare scuola per andare a disegnare in un delizioso e appartato giardino pubblico. Non immagina che questa decisione cambierà del tutto la sua vita grazie all'incontro con la misteriosa Yukino. Più grande di lui ma non certo più saggia, Yukino sembra alla deriva in un mondo in cui non si riconosce più. Nonostante la differenza d'età, il rapporto tra i due si sviluppa pian piano grazie ai continui incontri in quello stesso giardino ad ogni giornata di pioggia. Potete leggere qui la nostra recensione di Il giardino delle parole.



Dark red forest (22 maggio)

20.000 monache buddiste vivono in un monastero su un altopiano innevato in Tibet. Circondate da una natura aspra e isolate dal mondo esterno, queste donne ci offrono un assaggio della loro ricerca, attraverso la religione, sui grandi quesiti dell'esistenza. Lontane dalle loro famiglie, le monache danno tutte sé stesse per raggiungere uno stato divino, affidandosi al guru e le une alle altre.



Toto le héros (22 maggio)

In età ormai avanzata, ospite di una casa di riposo, Thomas detto Toto è ancora convinto che la sua vita non sia veramente la sua. Alla sua nascita sarebbe stato scambiato col vicino di casa, l'odioso e ricchissimo Alfred Kant. Toto ritiene l'usurpatore responsabile di tutte le sue disgrazie, soprattutto della morte tragica di sua sorella, e progetta dal fondo del suo letto e dei suoi incubi di vendicarsi di chi gli ha rubato la vita, la felicità, la ricchezza, l'amore della sua famiglia e della sua ragazza.



Daliland (25 maggio)

New York 1974, James lavora presso la galleria d'arte che ospiterà la prossima esibizione del genio Salvador Dalí. Quando l'artista in persona gli propone di diventare suo assistente, il ragazzo pensa di coronare il sogno della sua vita, ma presto scopre che non è tutto oro quel che luccica. Dietro allo stile di vita sgargiante, al glamour e ai party sontuosi, un grande vuoto consuma l'ormai anziano pittore, divorato dalla paura di invecchiare e dal dolore per il rapporto logoro con la dispotica moglie Gala, un tempo sua musa e ora circondata da giovani amanti e ossessionata dal denaro.



Rapito (25 maggio)

Il nuovo film di Marco Bellocchio è incentrato su una storia vera, quella di un bambino ebreo, Edgardo Mortara, che nel 1858, quando aveva solo sette anni, è stato prelevato dallo Stato Pontificio e tolto alla sua famiglia per poi venire cresciuto come cattolico, allevato secondo i fondamenti cristiani sotto la custodia di Papa Pio IX. Ma la sua famiglia è intenzionata a riportarla a casa a ogni costo, scontrandosi contro lo stato pontificio.



Sanctuary (25 maggio)

Rebecca è una dominatrice, una professionista del sesso e Hal è il suo cliente, un ottimo cliente. Fa infatti parte di una ricca famiglia di cui sta per ereditare le fortune e non può più permettersi di avere una pericolosa relazione con una donna che conosce i suoi segreti e le sue perversioni. Così decide di vederla per un'ultima volta e dirle che tra loro è tutto finito, ma il suo tentativo di tagliare i legami gli si potrebbe ritorcere contro. Rebecca è tutt'altro che d'accordo e farà tutto il possibile per far cambiare idea all'uomo.



Campioni (31 maggio)

Woody Harrelson è il protagonista dell'esilarante e commovente storia di un ex allenatore di basket di serie B che, dopo una serie di passi falsi, viene incaricato dal tribunale di gestire una squadra di giocatori con disabilità intellettive. Ben presto si rende conto che, nonostante i suoi dubbi, questa squadra può andare più lontano di quanto abbia mai immaginato.