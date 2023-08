Da Gran Turismo a The Creator, un settembre al cinema ricco di uscite

La stagione autunnale sul grande schermo riparte alla grande, anche sulla scia del Festival del cinema di Venezia, con molti titoli che dopo essere stati presentati sul Lido sbarcheranno poi nelle sale. A settembre nei cinema arriva di tutto e di più, come potete vedere dalla selezione e dalla consueta panoramica a seguire che vi proponiamo in questo articolo.



I fan dell'horror potranno spaventarsi nuovamente con la suora demoniaca di The Nun 2, mentre gli amanti del giallo ritroveranno Poirot / Kenneth Branagh alle prese con una nuova indagine in Assassinio a Venezia. E poi ancora attesi film d'autore come Asteroid City di Wes Anderson, Dogman di Luc Besson, The Palace di Roman Polanski e il cortometraggio di Pedro Almodovar Strange Way of Life. Il grande pubblico amante di titoli roboanti e adrenalinici potrà invece rivolgere la sua attenzione all'automobilistico Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile e al sequel action corale I Mercen4ri, dove Sly & Co. tornano per una nuova avventura. Ma come leggerete, c'è ancora molto e molto altro che ci attende nelle prossime settimane...



The Nun 2 (6 settembre)

1956 - Francia. Un prete viene assassinato. Un male si sta diffondendo. Il sequel del film campione d'incassi segue le vicende di Suor Irene, quando viene a trovarsi nuovamente faccia a faccia con Valak, la suora demoniaca. Taissa Farmiga (The Nun, The Gilded Age) torna nel ruolo di Suor Irene, affiancata da Jonas Bloquet, Storm Reid, Anna Popplewell, Bonnie Aarons e da un cast di star internazionali.

New Line Cinema presenta il thriller horror The Nun II, il secondo capitolo della saga di The Nun, l'opera di maggior successo dell'universo The Conjuring, che ha incassato più di 2 miliardi di dollari. Michael Chaves dirige da una sceneggiatura di Ian Goldberg e Richard Naing e Akela Cooper, da una storia basata sui personaggi creati da James Wan e Gary Dauberman.



Assassinio a Venezia (14 settembre)

Ambientato nell'inquietante Venezia del secondo dopoguerra, alla vigilia di Ognissanti, Assassinio a Venezia è un terrificante mistero che vede il ritorno del celebre investigatore Hercule Poirot. Ormai in pensione e in esilio volontario nella città più affascinante del mondo, Poirot partecipa con riluttanza a una seduta spiritica in un palazzo decadente e spettrale. Quando uno degli ospiti viene assassinato, il detective si ritrova in un mondo sinistro di ombre e segreti.

Assassinio a Venezia è diretto da Kenneth Branagh su una sceneggiatura del candidato all'Oscar Michael Green (Logan - The Wolverine), basata ovviamente sul romanzo di Agatha Christie Poirot e la strage degli innocenti. Il cast, oltre allo stesso Branagh nelle vesti del protagonista, include Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio e la recente vincitrice del premio Oscar Michelle Yeoh. Qui la nostra recensione di Assassinio sul Nilo (2022), film precedente della saga.



Asteroid City (14 settembre)

Asteroid City si svolge in un'immaginaria città americana nel deserto nel 1955. L'itinerario di una convention di giovani astronomi e cadetti spaziali (organizzata per riunire studenti e genitori di tutto il Paese per una competizione accademica e di affiatamento) viene spettacolarmente sconvolto da eventi che cambiano il mondo.

La nuova follia di Wes Anderson, amata da alcuni e odiata da altri, è l'ennesima consacrazione di quel suo stile ormai sempre più caratteristico che - per l'appunto - sia ama o si detesta. Un film in ogni modo particolare e che già solo per il sontuoso cast potrebbe attirare un pubblico eterogeneo. Tra i tanti troviamo infatti sia fedelissimi del regista che non: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Maya Hawke, Steve Carell, Margot Robbie, Jeff Goldblum, Sophia Lillis, Willem Dafoe, Matt Dillon e molti altri ancora.



Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile (20 settembre)

Ispirato da una storia vera, il film racconta il coronamento del sogno di Jann Mardenborough, un giocatore adolescente di Gran Turismo, che grazie alle sua abilità di gioco vince una serie di competizioni della Nissan per diventare un pilota professionista.

Non soltanto tratto dal famoso videogioco automobilistico per Sony Playstation, ma anche da un fatto reale, in una sorta di contaminazione tra i due mondi: molta attesa e non soltanto dai player ma anche dal pubblico cinefilo in quanto dietro la macchina da presa troviamo quel Neil Blomkamp che dopo il folgorante esordio di District 9 (2009) ha vissuto una carriera tra alti e bassi. Nel cast uno dei suoi fedelissimi come Sharlto Copley, il David Harbour di Stranger Things e il giovane Archie Madekwe nelle vesti del protagonista.



I Mercen4ri (21 settembre)

Il veterano mercenario Barney Ross e la sua squadra stellare, composta dagli uomini più tosti affrontano una nuova sfida, in una trama fitta di azione. Per superarla ed avere successo, devono ricorrere al loro ingegno, all'esperienza e alla forza bruta che li caratterizza.

La saga action che racchiude alcuni dei più famosi attori del filone giunge al traguardo del quarto capitolo, per riproporre agli amanti del genere una nuova avventura senza compromessi e ad alto tasso di testosterone. Dirige Scott Waugh e il cast vede il ritorno di vecchie conoscenze e new-entry, tra i tanti: Jason Statham, Sylvester Stallone, Megan Fox, Dolph Lundgren, 50 Cent, Tony Jaa, Randy Couture, Iko Uwais e Andy Garcia.

Intanto potere leggere qui la nostra recensione de I Mercenari 3.



Strange Way of Life (21 settembre)

Dopo 25 anni, Silva attraversa il deserto per fare visita alla sua vecchia fiamma, lo sceriffo Jake. Dopo una serata di intimità, ricordi e riconciliazione, si scopre che entrambi sono collegati a un omicidio, sottintendendo che il loro incontro non è solamente un tuffo nel passato.

Cortometraggio - mezzora circa - diretto dal maestro spagnolo Pedro Almodovar, un western del tutto particolare e atipico nel pieno stile del regista, ricco di quelle tematiche e atmosfere che lo hanno consacrato ad autore di culto amato da milioni di cinefili in ogni angolo nel mondo. Nel ruolo dei due protagonisti una coppia esplosiva formata da Ethan Hawke e Pedro Pascal.



The Creator (28 settembre)

In un futuro dove è combattuta una guerra tra la razza umana e le forze comandate dalle intelligenze artificiali, l'ex soldato delle forze speciali Joshua cerca di superare la scomparsa della moglie quando viene reclutato per eliminare il Creatore, un architetto AI che ha sviluppato un'arma misteriosa che ha il potere di concludere il conflitto, a favore delle macchine, una volta per tutte, nonché di eliminare completamente l'umanità. Joshua il suo team di operativi devono imbarcarsi in un pericoloso viaggio dietro le linee nemiche, nel territorio occupato dalle AI, solo per scoprire come l'arma definitiva abbia le sembianze di un ragazzino.

Il film, co-scritto dal regista Gareth Edwards insieme a Chris Weitz da una storia originale di Edwards, è il primo film originale del regista dai tempi del suo esordio Monsters del 2010, cui seguirono Godzilla nel 2014 e Rogue One: A Star Wars Story nel 2016. Nel cast di The Creator John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles e Allison Janney.



The Palace (28 settembre)

C'è un sontuoso castello progettato all'inizio del 1900 da un architetto mistico, un castello che si trova nelle montagne della Svizzera, nel bel mezzo di una valle innevata. È il Palace Hotel, edificio dall'atmosfera gotica e fiabesca dove ogni anno, a Capodanno, ospiti ricchi, viziati e viziosi convergono da tutto il mondo. È il 31 dicembre 1999. È l'alba del nuovo millennio e Hansueli, devoto manager cinquantenne dell'albergo, ispeziona quasi militarmente lo staff prima dell'arrivo degli ospiti per la sera di Capodanno 2000 ribadendo che non sarà la fine del mondo. Una schiera di camerieri, facchini, cuochi e receptionist si prepara ad accogliere le assurde esigenze degli ospiti più stravaganti del globo. Le storie dei singoli personaggi danno vita ad una commedia assurda, nera, provocatoria.

Il nuovo film di Roman Polanski, attesissimo dal pubblico cinefilo, può contare su un cast internazionale composto tra gli altri da Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Luca Barbareschi, Fortunato Cerlino e Mickey Rourke, nonché sulle musiche del grande compositore Alexandre Desplat.



Altre uscite di settembre 2023

Il più bel secolo della mia vita (6 settembre)

Un'assurda legge ancora in vigore in Italia impedisce a Giovanni, figlio non riconosciuto alla nascita, di sapere l'identità dei suoi genitori biologici prima del compimento del suo centesimo anno di età. Per riuscire ad attirare l'opinione pubblica, la sua unica speranza è ottenere la complicità di Gustavo, unico centenario non riconosciuto alla nascita in vita. Il solo che avrebbe il diritto di avvalersi di questa normativa ma che sembra non aver alcun interesse a farlo.



Io capitano (6 settembre)

Il nuovo, atteso, film di Matteo Garrone racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.



Una sterminata domenica (7 settembre)

Brenda è incinta. Alex ha appena compiuto 19 anni e sta per diventare padre. Kevin riempie la città con il suo nome. Ognuno tenta di lasciare il proprio segno nel mondo. Sempre connessi tra loro, ronzano tra la campagna del litorale e la città eterna, tentando di resistere a proprio modo all'inesorabile avanzare del tempo e del caldo.



Uomini da marciapiede (7 settembre)

Siamo in giugno e i tifosi più appassionati si preparano ai trenta giorni di partite degli Europei di calcio 2021, un manipolo di squattrinati per sbarcare il lunario si mette a fare il mestiere più antico del mondo per mogli e fidanzate annoiate alla ricerca di qualche avventura facile. Ma un piano che sembra facile si trasforma ben presto in una vicenda paradossale e piena di imprevisti divertenti, infatti i nostri "uomini da marciapiede" avranno alle calcagna la polizia e la mala di tutta la città.



Il castello invisibile (11 settembre)

Emarginata dai compagni, l'adolescente Kokoro non si reca più a scuola, passando le giornate sola in casa. La sua vita cambia quando, attraversando lo specchio della propria camera, la giovane si ritrova in un magico castello in compagnia di sei suoi coetanei. Il gruppo è stato riunito da una misteriosa ragazzina il cui volto è celato da una maschera di lupo, che ha in serbo per loro un gioco: nel castello è nascosta una chiave e chiunque la troverà potrà esaudire il suo più grande desiderio.



Tiziano Terzani: Il viaggio della vita (11 settembre)

L'inconfondibile voce di Tiziano Terzani ci accompagna a ripercorrere le fasi più importanti della sua vita, intrecciando la sfera personale agli avvenimenti storici di cui è stato fondamentale e acuto testimone.



Doggy Style (14 settembre)

Un comune modo di dire sostiene come il cane sia il migliore amico dell'uomo, ma se l'uomo in questione fosse una persona orribile? Questo è quello che scopre Reggie, un Bordier Terrier che viene abbandonato dal suo spregevole padrone e dopo aver scoperto la verità decide di vendicarsi, con l'aiuto di nuovi amici a quattro zampe.



Il faraone, il selvaggio e la principessa (14 settembre)

Il nuovo, atteso, film d'animazione del regista francese Michel Ocelot, che ha firmato veri e propri cult del calibro di Kirikù (2005) e Dilili a Parigi (2018), e che qui racconta tre diverse storie ambientati in Egitto, in Francia e in Turchia.



Il grande carro (14 settembre)

Il Grande Carro è una costellazione. È anche un teatro di marionette. Questa è la storia di una famiglia di burattinai: i fratelli Louis, Martha e Lena; il padre, che dirige la compagnia; e la nonna che realizza le marionette. Insieme, formano una compagnia e mettono in scena spettacoli di burattini. Un giorno, dopo uno spettacolo, il padre muore di ictus, lasciando soli i suoi figli.



Il mio amico tempesta (14 settembre)

Nata nelle scuderie dei suoi genitori, Zoe vive in totale simbiosi con il suo cavallo, finché un giorno tutto cambia. In una notte di bufera, un drammatico incidente metterà in discussione il suo amore per l'equitazione e il raggiungimento del suo sogno. Zoe si rialza e tenterà l'impossibile per ricongiungersi al suo destino.



In the fire (14 settembre)

Una psichiatra americana vedova e senza figli (Amber Heard) viene chiamata in una ricca fattoria in Colombia, a risolvere il caso di un bambino disturbato (McGovern Zaini). A contattarla era stata la madre del piccolo preoccupata anche dalle sempre più insistenti accuse da parte del prete locale e dai contadini - tormentati da misteriosi eventi avversi - che il piccolo fosse il diavolo.



L'invenzione della neve (14 settembre)

Carmen ama troppo intensamente, troppo a modo suo e il mondo non glielo perdona. Lei e Massimo si sono lasciati, ma Carmen continua ad amarlo come l'uomo della sua vita. Adora Giada, la figlia che hanno avuto insieme e che adesso ha 5 anni. La bambina è stata affidata al padre, alla madre il permesso di vederla una volta ogni quindici giorni. Carmen non ci sta: sa di aver commesso degli errori, ma accada di nuovo quello che è successo a lei da bambina. Se il mondo la vuole distruggere, lei trasformerà il mondo.



Mamma qui comando io (14 settembre)

Filippo e Michela sono marito e moglie in procinto di separarsi e genitori di Francesco, un bambino di nove anni furbo e vivace. In tribunale, vista la lite dei coniugi per tenere la casa di famiglia e nell'impossibilità di capire chi è il genitore giusto con cui il bambino debba vivere, il giudice sorprendentemente assegna la casa al bambino della coppia e stabilisce che saranno madre e padre ad alternarsi ogni lunedì dentro casa.



Patagonia (14 settembre)

Yuri (Andrea Fuorto) ha vent'anni e vive con l'anziana zia una vita ovattata nel grembo del piccolo paese abruzzese che è tutto il suo mondo. Ad una festa di compleanno incontra Agostino (Augusto Mario Russi), animatore girovago e incantatore di bambini, che gli promette l'indipendenza che Yuri non sapeva di stare cercando. Sognando la libertà della Patagonia, i due partono per un viaggio di autodeterminazione che si trasformerà in un delirio di controllo e prigionia.



Titina (14 settembre)

L'ingegnere aeronautico italiano Umberto Nobile vive con la famiglia e l'amata cagnolina Titina. Un giorno, riceve una telefonata dal famoso esploratore norvegese Roald Amundsen, che gli propone di progettare il dirigibile che li condurrà nella prima spedizione dell'uomo al Polo Nord. Ultimata la progettazione e l'imponente costruzione del velivolo, Nobile parte con Amundsen e Titina alla scoperta di uno dei luoghi più remoti del pianeta. Ad attenderli, un viaggio ai confini del mondo e dell'immaginazione, tra momenti di gloria e complicati imprevisti.



Felicità (21 settembre)

Il film racconta la storia di una famiglia storta, di genitori egoisti e manipolatori, un mostro a due teste che divora ogni speranza di libertà dei propri figli. Desirè è la sola che può salvare suo fratello Claudio e continuerà a lottare contro tutto e tutti in nome dell'unico amore che conosce, per inseguire un po' di felicità.



Il caftano blu (21 settembre)

Helim e Mina, marito e moglie, gestiscono un negozio di caftani tradizionali nella cittadina di Salé, in Marocco. Un'attività redditizia tanto che decidono di assumere un giovane apprendista per massimizzare le vendite, ma l'arrivo del ragazzo rischia di creare degli screzi nella coppia.



Infiniti (21 settembre)

Roberta e Davide hanno una relazione da quattro anni. Lui vuole emergere come pittore, lei nonostante sia una grande appassionata di letteratura è diventata un'agente immobiliare, lavorando proprio per l'agenzia del compagno. Ma Davide è già sposato...



La verità secondo Maureen K. (21 settembre)

Questa è la vera storia di Maureen Kearney, aggredita e umiliata in casa sua. Sconvolta, Maureen viene inizialmente ascoltata e protetta. Ma le indagini si svolgono sotto pressione e nella mente degli inquirenti inizia a crescere il dubbio: da vittima, la donna si ritrova a essere la prima sospettata. Non creduta, vilipesa, trattata da bugiarda e visionaria, Maureen dovrà fare di tutto per riuscire a dimostrare la sua verità.



L'ultima luna di settembre (21 settembre)

Quando l'anziano padre si ammala gravemente, Tulgaa, che da anni vive in città, torna al suo villaggio natale sulle remote colline della Mongolia per assisterlo. Il destino farà però il suo corso e poco dopo l'anziano verrà a mancare. Tulgaa decide di restare a vivere nella iurta del padre, per portare a termine il raccolto che l'uomo aveva promesso di completare prima dell'ultima Luna piena di settembre. Mentre lavora nei campi, Tulgaa incontra un bambino di dieci anni...



Wonder: White Bird (22 settembre)

Dopo gli eventi di Wonder, il bullo Julian è stato espulso dalla scuola e cerca di ambientarsi nel nuovo istituto. Sentendolo in difficoltà, la nonna lo sorprende, gli fa visita da Parigi e gli racconta la storia della sua infanzia. Di come lei, giovane ragazza ebrea nella Francia occupata dai nazisti, fu nascosta e protetta da un compagno di classe. Di come la sensibilità e il coraggio di questo ragazzo le abbiano salvato la vita. Di quanto può essere forte il potere della gentilezza.



A passo d'uomo (28 settembre)

Un percorso a piedi nell'entroterra della penisola istriana, che si scopre attraverso gli occhi di Cristian Trani, il nostro protagonista.



Dogman (28 settembre)

L'incredibile storia di un bambino, ferito dalla vita, che troverà la salvezza grazie all'amore dei suoi cani. Il nuovo film di Luc Besson, maestro dell'action francese, in concorso alla Mostra del cinema di Venezia.



Joika (28 settembre)

La ballerina americana Joy Womack viene accettata nella famigerata dura Bolshoi Ballet Academy di Mosca, con il sogno di diventare una grande ballerina.



Nata per te (28 settembre)

Il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia per Alba, che ha la sindrome di down e, appena nata, è stata abbandonata in ospedale. Luca, single, omosessuale, cattolico, da sempre mosso da un forte desiderio di paternità, lotta per ottenere l'affidamento di Alba. Quante famiglie "tradizionali" devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione?



Non credo in niente (28 settembre)

Un viaggio notturno nell'anima di quattro ragazzi alla soglia dei trent'anni che non vogliono rinunciare alle proprie passioni, nonostante il loro progetto di vita stia prendendo una direzione diversa da quella che speravano.



Paw Patrol: Il film (28 settembre)

Dopo lo schianto di un misterioso meteorite su Adventure City, i cuccioli della PAW Patrol acquisiscono incredibili superpoteri e si trasformano in Super cuccioli! Per Skye, il membro più piccolo della squadra, i suoi nuovi poteri sono un sogno che diventa realtà. Ma le cose si mettono male quando l'arcinemico sindaco Humdinger esce di prigione e si allea con Victoria Vance, una scienziata pazza ossessionata dal meteorite, per rubare i superpoteri dei cuccioli e trasformarsi in supercattivi.



Sick of Myself (28 settembre)

Conoscerai la vita di una donna, la cui malattia diventa una spirale di disagio sempre più profondo, capace di ritrarre tutte le storture della società contemporanea.



Talk to me (28 settembre)

Un gruppo di giovani amici scopre come evocare i demoni facendo uso di un'antica mano imbalsamata, finché uno di loro si spinge troppo oltre aprendo irrimediabilmente le porte al mondo degli spiriti. Perseguitato così da visioni soprannaturali, il gruppo si trova inconsapevolmente al centro di una possessione devastante che porterà a porsi una domanda importante: meglio fidarsi dei vivi o dei morti?