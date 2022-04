I film da vedere al cinema a maggio 2022, da Doctor Strange a Firestarter

Tanti titoli in arrivo nelle sale italiane nel mese di maggio. Sicuramente il grande pubblico saprà dove indirizzare il proprio gradimento, visto che il 4 esce l'attesissimo Doctor Strange nel Multiverso della follia, nuovo cinecomic di casa Marvel che si promette di plasmare la direzione narrativa del MCU per gli anni a venire. Il 18 è il turno di un'altra pellicola che ha già fatto molto parlare di sé, ossia il sequel di un grande cult: stiamo naturalmente parlando di Top Gun: Maverick, dove Tom Cruise torna a sfrecciare tra i cieli.



I veri e propri blockbuster delle prossime settimane, che vedono anche l'uscita del nuovo adattamento di un classico di Stephen King ossia Firestarter - il primo era stato Fenomeni paranormali incontrollabili (1984) - dell'action tutto al femminile Secret Team 355, con un supercast che comprende Jessica Chastain, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o, Sebastian Stan e Diane Kruger, e di una produzione d'autore tutta italiana come Esterno notte, il nuovo film di Marco Bellocchio sul tragico rapimento di Aldo Moro che esce diviso in due parti, la prima appunto il 18 maggio, per poi sbarcare in forma di serie sulle reti RAI.

Doctor Strange nel Multiverso della follia (4 maggio)

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia dei Marvel Studios, l'MCU apre il Multiverso e spinge i suoi confini oltre quanto abbia mai fatto in passato. Viaggiate nell'ignoto con il Doctor Strange, il quale, con l'aiuto di vecchi e nuovi alleati mistici, attraversa le complesse e pericolose realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo avversario misterioso. Il film è diretto da Sam Raimi e Kevin Feige è il produttore. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carrol e Jamie Christopher sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è di Michael Waldron.

Il cast come sempre è composto di grandi nomi, tra ovvie conferme, graditi ritorni e guest-star sempre pronte a stupire data la realtà "multiversica" già sviluppata con il precedente Spider-Man: No way home. Ecco quindi tra i tanti: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez. Se volete un recap, al seguente link trovate tutto ciò che sappiamo sul Multiverso e i cameo di Doctor Strange 2.



Firestarter (12 maggio)

In un nuovo adattamento del classico thriller di Stephen King, dai produttori de L'Uomo Invisibile; una ragazza con straordinari poteri pirocinetici combatte per proteggere la sua famiglia e se stessa da forze sinistre che cercano di catturarla e controllarla. Per più di dieci anni, i genitori Andy (Zac Efron) e Vicky (Sydney Lemmon) sono fuggiti, cercando disperatamente di nascondere la figlia Charlie (Ryan Kiera Armstrong) da un'oscura agenzia federale che vuole sfruttare il suo dono senza precedenti per trasformare il fuoco in un'arma di distruzione di massa. Andy ha insegnato a Charlie come disinnescare il suo potere, che viene innescato dalla rabbia o dal dolore. Ma quando Charlie compie 11 anni, il fuoco diventa sempre più difficile da controllare.

Diretto da Keith Thomas (The Vigil - Non ti lascerà andare), da una sceneggiatura di Scott Teems (Halloween Kills), il film basato sul romanzo di Stephen King è prodotto da Jason Blum (Halloween, L'Uomo Invisibile) per Blumhouse e dal premio Oscar Akiva Goldsman (Io Sono Leggenda, Constantine) per Weed Road Pictures. I produttori esecutivi sono Ryan Turek, Gregory Lessans, Scott Teems, Martha De Laurentiis, J.D. Lifshitz e Raphael Margules. Potete visionare qui il trailer di Firestarter.

Secret Team 355 (12 maggio)

Una pericolosa arma segreta cade nelle mani di spietati mercenari e la sicurezza del mondo è in pericolo. Mason Brown "Mace" agente della CIA sotto copertura (Il Premio Oscar Jessica Chastain), viene incaricata di trovare l'arma a qualsiasi costo, per compiere la missione deve creare un team di eccellenza con le migliori spie internazionali: Marie (Diane Kruger) agente tedesca e sua diretta antagonista; Khadijah (Il Premio Oscar Lupita Nyong'o) ex agente dell'MI6 e esperta informatica, Graciela (Il Premio Oscar Penélope Cruz) abile spia e psicologa colombiana e Lin Mi Sheng (Bingbing Fan) una donna elegante ed enigmatica parte dei servizi segreti cinesi.

La missione non conosce confini e le azioni si susseguono spaziando tra Parigi e il Marocco per arrivare alle prestigiose case d'asta di Shangai. La posta in gioco è molto alta e nelle mani del team di agenti speciali c'è la salvezza del mondo. Il film è interpretato inoltre da Édgar Ramirez (La ragazza del treno, Resistance - La voce del silenzio) e Sebastian Stan (Captain America, The Avengers, Pam & Tommy).

Esterno notte (18 maggio)

1978. L'Italia è dilaniata da una guerra civile. Da una parte le Brigate Rosse, la principale delle organizzazioni armate di estrema sinistra, e dall'altra lo Stato. Violenza di piazza, rapimenti, gambizzazioni, scontri a fuoco, attentati. Sta per insediarsi, per la prima volta in un paese occidentale un governo sostenuto dal Partito Comunista (PCI), in un'epocale alleanza con lo storico baluardo conservatore della Nazione, la Democrazia Cristiana (DC). Aldo Moro, il Presidente della DC, è il principale fautore di questo accordo, che segna un passo decisivo nel reciproco riconoscimento tra i due partiti più importanti d'Italia. Proprio nel giorno dell'insediamento del governo che con la sua abilità politica è riuscito a costruire, il 16 marzo 1978, sulla strada che lo porta in Parlamento, Aldo Moro viene rapito con un agguato che ne annienta l'intera scorta.

Il nuovo film di Marco Bellocchio racconta un attacco diretto al cuore dello Stato, una prigionia durata cinquantacinque giorni, scanditi dalle lettere di Moro e dai comunicati dei brigatisti: cinquantacinque giorni di speranza, paura, trattative, fallimenti, buone intenzioni e cattive azioni. Cinquantacinque giorni al termine dei quali il suo cadavere verrà abbandonato in un'automobile nel pieno centro di Roma, esattamente a metà strada tra la sede della DC e quella del PCI.

Top Gun: Maverick (25 maggio)

Il Tenente Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent'anni di servizio è ancora nell'unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell'accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia "Rooster", figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw "Goose".

Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi. Tom Cruise nel sequel di uno dei film che l'ha lanciato, un cult degli anni Ottanta che si appresta ora a tornare sul grande schermo in uno dei film più attesi dell'anno, che si propone di unire vecchie e nuove generazioni all'insegna di spettacolari evoluzioni aeree.

Le altre uscite di maggio 2022

Il terrore vi aspetta in sala il 2 maggio con l'uscita dell'horror italo-francese The Bunker Game, mentre tre giorni dopo arrivano il biografico Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, sulla vita dell'iconica cantante blues e jazz, il film d'animazione Il naso o la cospirazione degli anticonformisti, le commedie nostrane Koza Nostra e Vecchie canaglie e ben cinque titoli drammatici: Tapirulan di Claudia Gerini, Settembre, Noi due, L'audizione e La grande guerra del Salento.

Il 12 ecco la commedia drammatica francese Generazione low cost, il divertente Io e Lulù di Channing Tatum, il bellico L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat con Colin Firth, il giallo Only the animals - Storie di spiriti amanti e il dramma norvegese Hope.



Il 19 escono l'action thriller American Night, con protagonisti Jonathan Rhys Meyers e Emile Hirsch, e i drammatici Due donne al di là della legge e Gagarine - Proteggi ciò che ami. Il 23 un documentario imperdibile per i fan della musica di qualità con l'arrivo di Nick Cave - This much I know to be true diretto da Andrew Dominik, il 25 il film animato tratto dalla popolare serie Bob's Burgers - Il film, e i drammatici Nostalgia e Alcarras, rispettivamente battenti bandiera italiana e spagnola.