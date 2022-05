Tutti i film in streaming su Netflix a giugno 2022

Se le serie Netflix di giugno 2022 vi hanno soddisfatti, non dimenticatevi anche dei nuovi arrivi in ambito cinematografico, che come ogni mese sono un misto tra produzioni originali Netflix e pellicole del passato. Tra le new entry, Interceptor, Hustle e Spiderhead potrebbero essere i film dotati di maggior potenziale ma, visto che dobbiamo ancora metterci gli occhi sopra, per il momento queste sono solo ipotesi che dovranno trovare conferma una volta che i suddetti titoli saranno messi a disposizione. Una cosa è certa, l'offerta è sempre ampia e in grado di soddisfare i gusti dei più.



Interceptor (3 giugno 2022)

J.J. Collins, interpretata da Elsa Pataky (moglie di Chris Hemsworth), è un capitano che gestisce una base di intercettatori di missili nucleari nell'Oceano Pacifico. Una responsabilità importante che presto chiamerà la protagonista ad una scelta ancora più delicata, visto che una serie di attacchi alla base potrebbero scatenare una guerra mondiale senza precedenti.

Matthew Reilly è alla regia di questo film ad alta tensione, mentre nel cast sono presenti Luke Bracey, Aaron Glenane, Mayen Mehta, Rhys Muldoon, Belinda Jombwe, Marcus Johnson, Colin Friels e Zoe Carides.



Hustle (8 giugno 2022)

Stanley Sugerman (Adam Sandler) è lo scout della squadra di basket dei Philadelphia, e mentre è in viaggio all'estero si imbatte in Bo Cruz (Juancho Hernangómez), nel quale vede da subito un possibile campione che potrebbe mettersi in luce nell'NBA.

Stanley e Bo cercheranno quindi di conquistare centimetri nel campionato di basket più famoso del mondo, in una storia che, ricalcando altri film sportivi del passato, tenterà probabilmente di unire la crescita dei personaggi ad una morale finale, per richiamare i valori più importanti dello sport e della vita in generale.



Spiderhead (17 giugno 2022)

Joseph Kosinski dirige un thriller fantascientifico basato sull'opera "Escape from Spiderhead" di George Saunders, portandoci in un prossimo futuro distopico e pericoloso. Miles Teller interpreta Jeff, un detenuto che cerca di sfuggire da una prigione nella quale è possibile diminuire la propria pena prendendo parte ad esperimenti, ma la scorciatoia non è conveniente come sembra.

Infatti, i detenuti dovranno assumere delle droghe sperimentali molto pericolose, somministrate e gestite da Steve Abnesti (Chris Hemsworth), e Jeff cercherà di trovare una strada alternativa aiutando anche un'altra detenuta che è stata sottoposta ai terribili test, e con la quale si è ormai instaurato un legame importante.



Tutti gli altri film in arrivo su Netflix a giugno

L'ultimo Turno (1 giugno 2022)

Comedy diretta da Andrew Cohn che ha come personaggi principali Stanley (Richard Jenkins) e Jevon (Shane Paul McGhie), apparentemente distanti per carattere ed obiettivi, ma capaci di stringere un'amicizia molto importante. Tutto ha inizio quando Jevon passa dall'essere uno scrittore talentuoso all'impiego in un fish and chips, a causa delle polemiche scatenate dalle sue opere. Qui il giovane incontrerà Stanley, vicino al pensionamento e incaricato di formare il ragazzo. Presto l'incarico diverrà però un legame importante, e i due nel corso dei loro turni notturni inizieranno a parlare delle loro vite e dei loro sogni.



Stai Con Me Oggi? (1 giugno 2022)

Lo scrittore di commedie Charlie Burnz incontra la cantante newyorkese Emma Payge, e anche se i due sembrano non avere niente in comune scatta la scintilla, perché scopriranno che in realtà hanno molte più cose che li avvicinano di quanto pensassero.



Leprechaun Returns (1 giugno 2022)

Sequel del film Leprechaun del 1993, Leprechaun Returns è diretto da Steven Kostanski, ed è un horror nel quale la terribile creatura fantastica prende vita, terrorizzando le sue vittime e gli spettatori che decideranno di guardare la pellicola.



Company Of Heroes (1 giugno 2022)

Diretto da Don Michael Paul, Company of Heroes ci porta direttamente nella Seconda guerra Mondiale, quando un gruppo di soldati bloccati dietro le linee nemiche fa una terribile scoperta. Sembra infatti che Hitler stia costruendo una bomba in grado di stravolgere il conflitto, e la compagnia dovrà trovare il modo di scoprire chi c'è dietro la progettazione per sconfiggere l'avversario.



Charlie's Angels - Più Che Mai (1 giugno 2022)

Film del 2003 nel quale troviamo Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu, nei panni di 3 agenti incaricate dall'FBI di portare a termine una missione molto complicata. Il trio sarà quindi davanti ad una nuova sfida, e cercherà di portarla a termine ad ogni costo.



Redemption (1 giugno 2022)

Steven Knight firma un titolo ricco di azione capace di coinvolgere e intrattenere, come vi spiegavamo anche nella recensione di Redemption. Joseph Smith (Jason Statham) è il principale protagonista, e da ex soldato vive tra le strade di una Londra pericolosa e malfamata, che lo porterà a compiere un viaggio sanguinioso e folle; in un racconto adrenalinico che potrà soddisfarvi se siete alla ricerca di un buon action/thriller.



Illusion (1 giugno 2022)

Film drammatico statunitense con Kirk Douglas, nel quale un celebre regista in fin di vita cerca di ripercorrere le tappe della propria esistenza, senza riuscire a perdonarsi quanto fatto col figlio, abbandonato molti anni prima. La vita però spesso offre nuove opportunità che permettono di sistemare le cose, e forse tra i due non tutto è finito.



Dance With Me (1 giugno 2022)

Se cercate un titolo nel quale la musica ha un ruolo centrale, allora Dance with Me, diretto da Randa Haines, potrebbe fare al caso vostro. La pellicola segue le vicende di un ballerino che si trasferisce a Houston, nel Texas, dove la sua vita cambierà in modo significativo. Ovviamente però, sul suo cammino ci saranno ostacoli e nuove relazioni, in un racconto che cerca di appassionare ed emozionare.



The Invocation Of Enver Simaku (4 giugno 2022)

Una morte difficile da spiegare, ed il ricordo che continua a tormentare chi la conosceva, sono la base di partenza di questo particolare horror, nel quale i protagonisti attraverseranno l'Albania tra ricordi e rimorsi.



The Waiter (4 giugno 2022)

Renos è un cameriere da molti anni, e dopo una vita dedicata al lavoro la sua routine ha uno svolgimento ben preciso che l'uomo difficilmente cambierebbe. Una situazione che cambia irrimediabilmente quando una serie di eventi vanno a sconvolgere la vita di Renos, il quale dovrà adattarsi in fretta a ciò che gli sta accadendo intorno.



Ben & Jody (9 giugno 2022)

Ben, dopo anni di attività e azioni atte a proteggere gli allevatori della sua terra, si trova a fronteggiare una nuova minaccia, ma non esiterà due volte a difendere ciò che gli è più caro anche ricorrendo alla forza.



Gli Alberi Della Pace (10 giugno 2022)

Alanna Brown dirige un film drammatico nel quale quattro donne, una volta nascoste per sfuggire ad una strage, finiscono per stringere un legame indissolubile che le unirà per sempre. Eliane Umuhire, Charmaine Bingwa, Ella Cannon, Bola Koleosho, Tongayi Chirisa faranno parte del cast, per una pellicola di grande impatto che non lascerà indifferenti.



Centauro (15 giugno 2022)

La madre di suo figlio rischia di perdere tutto a causa di un debito contratto verso una banda criminale, e un pilota di Superbike decide di aiutarla diventando un corriere della droga. La scelta ovviamente peserà sulle spalle del pilota, il quale potrebbe mettere a repentaglio la carriera e la sua stessa vita.



La Ira De Dios (15 giugno 2022)

Luciana perde il marito in circostanze misteriose e il dubbio che possa essere stato un chiaro omicidio inizia a farsi strada nella sua mente. Il principale indiziato di Luciana sembra essere uno scrittore per il quale aveva lavorato, ma la complessità nel trovare indizi e prove metterà la protagonista in una situazione di difficile risoluzione.



Love & Gelato (22 giugno 2022)

Il romanzo rosa Love & Gelato, della scrittrice Jenna Evans Welch, è il testo dal quale questo adattamento prende ispirazione. Lina è la protagonista della vicenda principale, e la seguiremo mentre nel suo viaggio in Toscana cercherà di scoprire le proprie radici ed incontrare suo padre. Lina non prenderà certo alla leggera il soggiorno, visto che è lì soltanto per esaudire il desiderio della defunta madre dopo che il padre l'ha abbandonata anni prima, ma ciò che scoprirà cambierà completamente il suo futuro. Robin Tunney, Owen McDonnell, Anjelika Washington e Valentina Lodovini sono parte del cast, mentre dietro la macchina da presa sarà presente Brandon Camp.