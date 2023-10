I film su Sky e NOW a novembre 2023, che mese stellare!

Il prossimo mese Sky e NOW proporranno un'offerta abbastanza varia, anche se, fatta eccezione per Babylon (che era già disponibile tramite Paramount+), non sono presenti titoli di grande peso, e rispetto al passato siamo davanti ad un novembre in leggero calo. Nonostante ciò, tra i tanti film potrebbero essercene alcuni meno conosciuti di qualità, ed il nostro consiglio è dunque sempre quello di guardare attentamente alle varie proposte per scovare pellicole che potrebbero rivelarsi delle piccole gemme nascoste. Tornando alle prime visioni, oltre a Babylon segnaliamo anche l'arrivo del folle Tremila anni di attesa di George Miller, e Profeti di Alessio Cremonini, pellicola che affronta alcune tematiche molto importanti di grande attualità.



Tremila anni di attesa (Sky Cinema Due, 5 novembre 2023)

Firmato dal celebre George Miller, Tremila anni di attesa vede come protagonista Alithea Binnie (Tilda Swinton), la quale, immersa nelle sue letture, si trova improvvisamente ad avere delle visioni.

Alithea, scettica su tutto ciò che riguarda il soprannaturale, inizialmente crede di soffrire di allucinazioni, ma quando si ritrova faccia a faccia con un djinn, capisce che la sua vita non sarà più la stessa, mentre tre desideri dovranno essere esauditi dalla nostra protagonista. Nella recensione di Tremila anni di attesa scrivevamo della visionaria follia di Miller, che qui, nonostante i difetti, emerge riuscendo a sorprendere in più occasioni, in un titolo imperfetto ma godibile.



Babylon (Sky Cinema Uno, 13 novembre 2023)

Damien Chazelle ha saputo conquistare il mondo del cinema degli ultimi decenni grazie a grandi opere che ogni volta sono state capaci di emozionare ed appassionare, e Babylon, opera ultima del regista, cerca di confermare il talento creativo di Chazelle.

Manny Torres (Diego Calva), Nellie LaRoy (Margot Robbie), Jack Conrad (Brad Pitt) sono solo alcuni dei protagonisti di questa complessa opera che, nonostante i difetti, cerca di concretizzare una visione che va a ricostruire l'evoluzione del cinema nel tempo, partendo dagli anni '30 e mostrandoci vite ed intrecci che portano il film stesso a mutare e cambiare, a tratti forse esagerando o non convincendo del tutto, ma comunque regalandoci un titolo che ci porta a contatto col progetto che il suo autore aveva in mente. Come scrivevamo nella recensione di Babylon, Chazelle ci porta a sperimentare il suo personale viaggio attraverso il cinema, in una riflessione camaleontica che a dispetto di qualche inciampo sa coinvolgere e sorprendere.



Profeti (Sky Cinema Due, 14 novembre 2023)

Alessio Cremonini, grazie a Sulla mia pelle (del quale parlammo nella recensione di Sulla mia pelle), era riuscito a colpire il pubblico affrontando una vicenda complessa e grave come quella di Stefano Cucchi, mettendo in scena una storia che cercava di ricostruire quanto accaduto e lasciando un segno chiaro sullo spettatore.

In Profeti Cremonini tenta di percorrere una strada simile nel cercare di denunciare la condizione della donna nella cultura islamica, ma come scrivevamo nella recensione di Profeti, questa volta non tutto va secondo i piani, e la denuncia si ferma in superficie, faticando nello scavare a fondo di una tematica interessante ed attuale, e dimostrandosi dunque come un'occasione mancata e solo parzialmente colta.



Tutte le prime visioni Sky e NOW di novembre 2023

Infranto (Sky Cinema Uno, 1 novembre 2023)

Basato sulla storia di Brian Brown-Easley (interpretato da John Boyega), Infranto segue un veterano dei Marines in gravi difficoltà finanziarie che si trova costretto a cercare una soluzione in modo quasi impensabile, arrivando a dover chiedere un riscatto per avere dallo stato ciò che gli spetta. Scritto e diretto da Abi Damaris Corbin e co-sceneggiato da Kwame Kwei-Armah, Infranto è una pellicola ricca di tensione che diventa ancora più toccante se si pensa che è ispirata ad una vicenda reale.



Mia (Sky Cinema Uno, 8 novembre 2023)

Ivano De Matteo dirige un film drammatico nel quale seguiamo la particolare vicenda di una ragazza quindicenne che, dopo aver lasciato un ragazzo manipolatore al quale era legata, subisce numerose minacce da quest'ultimo, e la tranquillità della sua famiglia rischia ora di essere compromessa per sempre.



Maurice - Un topolino al museo (Sky Cinema Family, 11 novembre 2023)

Il gatto Vincent ed il topo Maurice riescono a fuggire da un'alluvione grazie ad un clavicembalo, ma ora dovranno affrontare un lungo viaggio che li porterà a San Pietroburgo, in un ambiente molto diverso rispetto al luogo nel quale sono cresciuti.



The Estate (Sky Cinema Uno, 15 novembre 2023)

Commedia diretta da Dean Craig nella quale due sorelle vogliono guadagnarsi la simpatia e la fiducia della ricca zia per ereditarne il patrimonio. Un'idea apparentemente semplice che però sarà difficile da mettere in campo, anche perché la famiglia non starà a guardare, e anche altri parenti inizieranno a farsi avanti per prendersi la loro fetta di eredità.



Blueback (Sky Cinema Uno, 19 novembre 2023)

Abby e sua madre cercano ogni giorno di fare la loro parte per difendere non solo la natura, ma anche le creature che vi abitano. Non sorprende dunque che Blueback sia non solo il titolo della pellicola, ma anche il nome che la nostra Abby dà ad uno degli animali dei quali si prende cura, ed in questo caso parliamo di una cernia alla quale si lega in modo particolare. Nonostante l'amore per queste splendide creature, il tempo allontana Abby dalla madre, ma ora che quest'ultima è malata, dovrà tornare nel luogo dove è cresciuta, lo stesso posto nel quale troverà non solo la madre, ma anche Blueback. Come scrivevamo nella recensione di Blueback, la pellicola non sempre riesce a centrare il suo obiettivo, ed in particolare la relazione tra i personaggi funziona ad intermittenza, per un titolo che purtroppo convince solo in parte.



Anche Io (Sky Cinema Uno, 20 novembre 2023)

Zoe Kazan e Carey Mulligan interpretano le due giornaliste del New York Times che indagarono sul caso Weinstein, in un film che ripercorre la nascita del movimento MeToo ed il noto scandalo che sconvolse l'industria cinematografica. Nella recensione di Anche Io sottolineavamo come, nonostante l'eco del tema trattato, la pellicola facesse fatica nel mantenere una narrazione convincente, risultando in più di un'occasione eccessivamente didascalica. Ovviamente se siete interessati ad approfondire la questione Weinstein questo è un film che potrebbe soddisfarvi, ma il risultato finale non è purtroppo dei migliori.



Assassin (Sky Cinema Uno, 22 novembre 2023)

Dopo la misteriosa morte di un uomo sottoposto ad un programma militare sperimentale, un agente segreto decide di indagare su quanto successo, portando alla luce una vicenda oscura e pericolosa, per una pellicola (non indimenticabile) alla quale ha preso parte anche Bruce Willis.



I racconti della domenica (Sky Cinema Due, 26 novembre 2023)

Diretto da Giovanni Virgilio, I racconti della domenica ci porta in un viaggio all'interno della storia italiana e siciliana attraverso gli occhi di Francesco, costretto a salutare da ragazzo il padre che era partito per l'America, e ora pronto per diventare sindaco e percorrere lui stesso la sua personale storia.



Spin Me Round - Fammi Girare (Sky Cinema Uno, 29 novembre 2023)

Dopo aver vinto un viaggio all-inclusive dove incontrerà il proprietario di una catena di ristoranti, una donna inizierà a fantasticare sul suo futuro, salvo poi scontrarsi contro la dura verità, in un viaggio che sarà ben diverso da come lo aveva immaginato.



Tutti gli altri film Sky e NOW di novembre 2023

Dall'1 al 3 novembre andranno in onda su Sky tutti e tre i capitoli di Ritorno al Futuro, classico imperdibile firmato da Robert Zemeckis del quale parlammo nella nostra recensione della trilogia di Ritorno al Futuro, per un titolo che non stanca mai e si è ormai guadagnato lo status di classico del cinema. Dal 20 al 23 novembre toccherà ad un'altra amata saga che, pur non raggiungendo grandi vette qualitative, riesce comunque a convincere su più fronti, ovvero Hunger Games, della quale vi parlavamo nei nostri articoli che potete recuperare.

Nello specifico vi consigliamo di rileggervi la recensione di Hunger Games La Ragazza Di Fuoco (10 novembre), la recensione di Hunger Games Il Canto Della Rivolta Parte I (17 novembre), che non ci aveva convinti appieno, ed infine la recensione di Hunger Games Il Canto Della Rivolta Parte II (24 novembre), che chiudeva in modo convincente l'intera storia. Per concludere, menzione speciale per il commovente Manchester By The Sea, film in arrivo il prossimo 12 novembre scritto e diretto da Kenneth Lonergan, del quale parlammo anche nella recensione di Manchester By The Sea.