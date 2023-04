I film Sky e NOW di maggio 2023: da Le Otto Montagne a Decision to Leave

La splendida amicizia che anima il racconto de Le Otto Montagne, ed il coinvolgente Decision To Leave del grande Park Chan-wook, sono i titoli di maggio di maggior richiamo, quando arriveranno come al solito anche tanti altri film recenti che andranno ad arricchire il catalogo Sky e NOW, come ad esempio l'adrenalinico The Woman King, il Dante di Pupi Avati, ed il disaster movie Ashfall, titoli che andremo ad esplorare in modo più approfondito successivamente. Ovviamente, quest'ultimi saranno accompagnati da una corposa offerta che volge il suo sguardo anche al recente passato del cinema, a conferma di un altro ottimo mese per il catalogo cinematografico di Sky.



Le Otto Montagne (15 maggio 2023, Sky Cinema Uno)

Diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, e tratto dall'omonimo libro di Paolo Cognetti, Le Otto Montagne vede al centro della vicenda principale l'amicizia tra Pietro (Luca Marinelli) e Bruno (Alessandro Borghi), i quali, nonostante le vite quasi opposte (uno lavora in montagna mentre l'altro è in città) si ritrovano.

Pietro, inoltre, vuole provare a staccare dalla vita cittadina per ritrovare non solo l'amico, ma anche se stesso, in un viaggio emozionante che vi farà appassionare ai suoi protagonisti.



Decision To Leave (23 maggio 2023, Sky Cinema Due)

Park Chan-wook, autore tra gli altri di Old Boy, è riuscito grazie a questa pellicola a regalarci un thriller investigativo di grandissimo livello, che avevamo premiato anche nella nostra recensione di Decision To Leave. Il film, grazie ad uno stile ricercato ed una narrazione coinvolgente e di grande impatto, riesce ad attestarsi al livello delle altre opere del noto regista, che ancora una volta conferma il suo straordinario talento.

Per quanto riguarda la vicenda principale, il protagonista è il detective Hae-Jun (Park Hae-il), che nella sua ricerca della verità riguardo un omicidio, si troverà in bilico tra una vicenda oscura ed intricata, provando una crescente ossessione verso una delle pedine fondamentali del caso, per una storia affascinante e splendidamente diretta.



The Woman King (29 maggio 2023, Sky Cinema Uno)

La storia del gruppo di guerriere che misero a repentaglio la loro vita per proteggere il Regno di Dahomey rivive in questa pellicola di Gina Prince-Bythewood, tra scontri ed intrecci che cercano di costruire un'atmosfera convincente nel corso della narrazione.

Come scrivevamo nella recensione di The Woman King, il titolo non riesce ad andare oltre la sufficienza a causa di alcune scelte non molto azzeccate, e nonostante la presenza nel cast di Viola Davis, The Woman King esaurisce la sua forza in breve tempo, per quella che purtroppo si è rivelata essere un'occasione solo parzialmente sfruttata, risultando comunque una pellicola adatta per chi cerca un buon film d'azione proiettato in un contesto storico affascinante.



Le prime visioni Sky e NOW di maggio 2023

Il Principe di Roma (1 maggio 2023, Sky Cinema Uno)

Il film diretto da Edoardo Falcone ci porta nella Roma del 1829, dove Bartolomeo (Marco Giallini) cerca di acquistare un titolo nobiliare a caro prezzo. L'uomo, però, non sa che il viaggio che intraprenderà lo porterà ben oltre, dandogli una nuova prospettiva sul suo futuro, in una comedy che trae ispirazione da classici italiani del genere.



Masquerade - Ladri D'amore (2 maggio 2023, Sky Cinema Due)

Adrien (Pierre Niney) è un giovane ballerino che dopo uno sfortunato incidente è costretto ad abbandonare la sua carriera, e dopo aver incontrato l'affascinante ed astuta Margot (Marine Vacth) la sua vita potrebbe cambiare in modo repentino, mostrandogli una strada che in passato non avrebbe mai considerato, per una commedia nella quale i sentimenti giocano un ruolo decisivo.



Confess, Fletch (3 maggio 2023, Sky Cinema Uno)

Tra giallo e commedia, Confess, Fletch ha come protagonista Irwin M. Fletcher (Jon Hamm), uomo contraddistinto da una vita alquanto complicata che dopo aver scoperto un cadavere diviene tra i principali indiziati di una serie di omicidi. Irwin però ha tutte le intenzioni di dimostrare come stanno realmente le cose, e per questo scenderà in campo in prima persona per svelare la verità.



Umma (6 maggio 2023, Sky Cinema Suspense)

Iris K. Shim firma un poliziesco di stampo horror incentrato su Amanda (Sandra Oh) e la figlia Chrissy (Fivel Stewart). Le due cercano di vivere in tranquillità in una fattoria nelle campagne americane, ma improvvisamente un giorno vengono recapitati ad Amanda le ceneri della madre defunta, per un evento che segnerà una lenta discesa verso una spirale di terrore fatta di terrificanti rivelazioni.



The Forgiven (8 maggio 2023, Sky Cinema Uno)

David (Ralph Fiennes) e Jo Henninger (Jessica Chastain) vanno in Marocco per partecipare ad una ricca festa organizzata da un amico, ma sulla strada per Tangeri, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, i due investono un ragazzo cercando di nascondere il corpo nella loro auto. L'incidente e la loro decisione causeranno una catena di eventi che sconvolgerà al vita dei due, e presto la loro stessa vita potrebbe essere messa in grave pericolo.



Ashfall - The Final Countdown (14 maggio 2023, Sky Cinema Uno)

Film di genere catastrofico diretto da Byung-seo Kim, nel quale assistiamo all'eruzione del vulcano Paektu, e alle disastrose conseguenze che questo provoca. Tsunami, terremoti, e cenere lavica minacceranno i protagonisti di questa pellicola ad alta tensione adatta a tutti gli appassionati del genere, come scrivevamo anche nella nostra recensione di Ashfall.



Le Buone Stelle - Broker (17 maggio 2023, Sky Cinema Due)

Hirokazu Kore-Eda dirige una pellicola drammatica incentrata sulla particolare storia di un neonato abbandonato dalla madre. La donna, dopo aver lasciato il piccolo nelle mani di alcuni estranei, decide di tornare sui suoi passi, e insieme agli uomini che l'avevano presa, si mette in viaggio per trovare una famiglia adatta al bambino, in una ricerca che però nasconderà diverse insidie legate soprattutto alla vita dei due uomini.



Tori e Lokita (21 maggio 2023, Sky Cinema Due)

Un'adolescente ed un bambino viaggiano attraverso l'Africa per raggiungere l'Europa, ma una volta arrivati in Belgio, il loro legame verrà messa a dura prova a causa delle restrizioni alle quali diovranno sottostare per poterci rimanere, in un racconto di grande attualità.



Dante (22 maggio 2023, Sky Cinema Uno)

Pupi Avati racconta un pilastro della letteratura italiana attraverso gli occhi di Giovanni Boccaccio, ma come scrivemmo nella nostra recensione di Dante, il film fallisce nell'approfondire la figura del grande poeta, restituendo un'immagine troppo superficiale sorretta da una regia non molto ispirata, che però potrebbe soddisfare chi è alla ricerca di una pellicola in grado di regalare una prospettiva diversa.



Le Avventure di Errol Flynn (28 maggio 2023, Sky Cinema Uno)

L' esplorazione della costa orientale dell'Australia raccontata attraverso il viaggio di Errol Flynn, che accompagnato da Rex e Charlie cercherà di scovare territori rimasti celati all'occhio umano.



A Good Person (30 maggio 2023, Sky Cinema Uno)

Allison (Florence Pugh), dopo essere sopravvissuta ad un terribile incidente, cerca di riprendere in mano la sua vita, ed un'importante amicizia la porterà su una strada che sembrava ormai quasi irraggiungibile, aiutandola a ritrovare se stessa.



Tutti gli altri film in arrivo su Sky e NOW a maggio

Sky aprirà il mese sotto il segno di Jim Carrey e, nello specifico, se avete letto la nostra recensione di Yes Man e avete intenzione di recuperarlo, sappiate che il film sarà a disposizione a partire dal prossimo 2 maggio. Cambiando completamente genere ed atmosfera, il 7 maggio verrà aggiunto al catalogo Hereafter di Clint Eastwood, il quale, però, come scrivevamo nella recensione di Hereafter non è sicuramente il titolo più riuscito del noto regista, pur presentando comunque qualche buona idea. Se invece cercate un titolo post-apocalittico e la nostra recensione di A Quiet Place vi ha incuriositi, dal 12 maggio potrete recuperare il film, quando potrete vivere un'esperienza da brivido.

Passando invece alle commedie, per chi è alla ricerca di qualcosa di leggero e poco impegnativo, il 7 ed il 14 maggio verranno resi disponibili i due capitoli di Scemo & più Scemo (avete letto la nostra recensione di Scemo & più Scemo 2?). Infine, il 19 maggio sarà il turno di Drive di Nicolas Winding Refn, del quale parlammo anche nella recensione di Drive, mentre il 21 maggio arriverà il live action di Ghost in the Shell (vi ricordate la recensione di Ghost in the Shell?). Anche il prossimo maggio dunque saranno presenti diverse new entry di spessore, e per siamo certi che troverete ciò che fa per voi.