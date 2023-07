I film Sky e NOW di luglio 2023: arriva Black Adam!

Anche a luglio il catalogo dedicato al cinema di Sky e NOW sarà di pregevole fattura, ma se andiamo a restringere il campo per concentrarci su quelli che sono i titoli di maggior rilievo, allora emerge in modo chiaro una maggior presenza di film d'azione e di thriller. Dai combattimenti spettacolari di Black Adam, che consigliamo agli appassionati dell'universo DC, alla tensione che caratterizza Watcher e Don't Worry Darling, il prossimo luglio sarà caratterizzato da storie adrenaliniche e ricche di tensione. Inoltre, se amate i film che vedono protagonisti Stallone e Tom Cruise, sappiate che avrete al possibilità di rivedere gli iconici Rambo e Mission Impossible, visto che saranno inseriti nel catalogo tutti i capitoli principali dei due storici franchise.



Black Adam (Sky Cinema Uno, 3 luglio 2023)

Dwayne Johnson è indubbiamente una delle star di hollywood più popolari, e la sua presenza spesso si riflette sul carisma ed il magnetismo dei personaggi che interpreta. Come scrivevamo nella recensione di Black Adam, anche in questo caso l'attore riesce a portare in scena un personaggio dotato di grande presenza scenica, e tutta la pellicola riesce a trarre forza dal suo protagonista.

Tra scontri brutali, superpoteri devastanti, e sequenze spettacolari, Black Adam riesce a convincere in più di un'occasione, pur pagando una scrittura non sempre all'altezza. Se siete appassionati dei fumetti DC e del suo universo cinematografico, probabilmente apprezzerete anche questo film, visto che nonostante alcuni difetti abbastanza evidenti Black Adam sa divertire.



Don't Worry Darling (Sky Cinema Uno, 24 luglio 2023)

Come vi dicevamo nella nostra recensione di Don't Worry Darling, il film di Oilivia Wilde, nella sua imperfezione, riusciva comunque a mettere in campo diverse idee interessanti, mentre la scena viene letteralmente divorata dalle incredibili interpretazioni delle attrici principali, ed in particolare da Florence Pugh.

Per quanto riguarda la vicenda principale, questa ci porta negli anni '50, dove Alice (Florence Pugh) e Jack (Harry Styles) vivono in una comunità sperimentale nella quale tutto sembra andare in modo perfetto. Ben presto, però, alcuni dettagli insospettiscono Alice, e la perfezione lascia presto spazio ad una realtà ben più oscura.



Watcher (Sky Cinema Uno, 30 luglio 2023)

Julia (Maika Monroe) ed il marito Francis (Karl Glusman) si trasferiscono a Bucarest, dove l'uomo ha trovato lavoro. Julia, sempre più isolata, inizia a soffrire di depressione, ma dalla sua abitazione nota anche un altro particolare inquietante, ovvero un individuo che dall'appartamento di fronte sembra spiarla.

Nel quartiere circolano voci riguardo un serial killer che ha già mietuto alcune vittime, e Julia è decisa a capire chi e cosa si nasconde dietro la misteriosa figura, in un thriller al cardiopalma ricco di tensione diretto da Clohe Okuno.



Le prime visioni Sky e NOW di luglio 2023

Detective Knight - La trilogia (Sky Cinema Uno, 6-13-20 luglio 2023)

Ultima serie cinematografica alla quale Bruce Willis ha preso parte prima di lasciare il palcoscenico, Detective Knight purtroppo non è sicuramente una trilogia indimenticabile. Le tre pellicole dirette da Edward Drake vantano infatti una reputazione non proprio positiva, per una vicenda che vede il detective James Knight intento ad indagare su alcuni casi intricati fronteggiando dei pericolosi criminali. Tra sviluppi discutibili, ed una qualità generale poco entusiasmante, la trilogia di Detective Knight non è delle più memorabili, e se avete intenzione di recuperarla vi consigliamo di tenere a mente le tante critiche ricevute.



The Land of Dreams (Sky Cinema Uno, 7 luglio 2023)

La storia d'amore tra Eva (Caterina Shulha) e Armie (George Blagden) nella New York del primo dopoguerra è al centro della vicenda principale di The Land of Dreams, musical diretto da Nicola Abbatangelo che vede fiorire la storia tra i due protagonisti in un periodo storico ricco di eventi di grande importanza.



Ti presento i suoceri (Sky Cinema Uno, 9 luglio 2023)

Scritto e diretto da Michael Jacobs, Ti presento i suoceri è una comedy incentrata su Michelle (Emma Roberts) e Allen (Luke Bracey), e la loro voglia di portare la relazione su un gradinio superiore. Per fare ciò, i due decidono di cenare insieme ai rispettivi genitori, ma ciò che accadrà a tavola innescherà una serie di reazioni che scateneranno il caos.



Tramite Amicizia (Sky Cinema Uno, 10 luglio 2023)

Nella recensione di Tramite Amicizia vi raccontavamo di come il film di Siani fosse purtroppo una delusione su diversi fronti. Infatti, un'ironia poco tagliente ed una scrittura molto approssimativa impediscono alla pellicola di divertire come vorrebbe, per una commedia che non rientra sicuramente tra le opere più riuscite del regista.



La Signora Harris va a Parigi (Sky Cinema Due, 16 luglio 2023)

Siamo nella Londra degli anni '50, dove una donna rimasta vedova s'innamora a tal punto di un capo Dior da diventarne ossessionata, e per questo decide di partire per Parigi, dove cercherà di iniziare una nuova vita.



The Plane (Sky Cinema Uno, 17 luglio 2023)

Jean-François Richet firma un thriller nel quale seguiamo Brodie Torrance (Gerard Butler), pilota di aerei costretto ad effettuare un atterraggio di emergenze in un'isola delle Filippine, dove ad attendere lui ed i passeggeri, ci sarà un'amara sorpresa. Come scrivevamo nella recensione di The Plane, siamo davanti ad un buon survival movie che come spesso accade quando Butler è protagonista, ci porta a seguire sequenze d'azione adrenaliniche capitanate dal noto attore. The Plane è dunque un film che sa intrattenere, ma siamo ben lontani dalla perfezione, e per questo potrebbe non piacere a chi non ama il genere.



Laggiù qualcuno mi ama (Sky Cinema Uno, 19 luglio 2023)

Mario Martone dirige un documentario che approfondisce la figura di Massimo Troisi e la sua formazione artistica e personale, intervistando persone che gli erano vicine e grandi attori che lo aveva conosciuto di persona, in un percorso imperdibile per chi ha amato il noto attore.



Morto per un Dollaro (Sky Cinema Due, 26 luglio 2023)

Max Borlund (Christoph Waltz) è un cacciatore di taglie che viene incaricato di ritrovare una donna rapita, e lo seguiremo nel suo viaggio attraverso il New Mexico del 1897, per un western classico che farà contenti gli appassionati del genere.



American Sicario (Sky Cinema Uno, 27 luglio 2023)

Il pericoloso gangster americano Erik Vasquez vuole prendersi il dominio su tutti i territori vicini, in una strada intrisa di sangue che ,lo metterà contro il cartello e altre organizzazioni criminali, per un film diretto da RJ Collins.



Romantiche (Sky Cinema Uno, 31 luglio 2023)

Commedia di Pilar Fogliati incentrata su quattro donne a Roma, contraddistinte da vite molto diverse ma accomunate da un semplice desiderio: trovare il proprio posto per sentirsi realizzate. Tra paure e ambizioni, le quattro dovranno affrontare sfide legate alla vita di tutti i giorni, in una quotidianità che le spinge verso la realizzazione dei loro desideri.



Gli altri film Sky e NOW di luglio 2023

Nella recensione di Pinocchio, in arrivo il 4 luglio, vi descrivevamo la maestria di Garrone nel raccontare la sua versione del Pinocchio di Collodi, anche se allo stesso tempo eravamo costretti anche a sottolineare ciò che non andava, visto che se dal punto di vista estetico c'è soltanto da elogiare quanto fatto, sul piano della scrittura non tutto funziona a dovere, per una pellicola che vi consigliamo soprattutto se amate lo stile del regista italiano.

Il 12 luglio arriverà invece Hammamet (vi ricordate la nostra recensione di Hammamet?), film di Gianni Amelio che approfondisce la figura di Craxi affrontando anche il tema del rapporto padre-figlio. Se cercate invece dei film d'azione, ed in particolare apprezzate Sylvester Stallone, sappiate che dall'1 al 7 luglio saranno resi disponibili Rambo, Rambo II, Rambo III e Rambo: Last Blood (del quale potete recuperare la nostra recensione di Rambo: Last Blood), che saranno accompagnati da un altro iconico film con protagonista Stallone, che venne analizzato anche nella nostra recensione di Demolition Man.



Per restare in tema di grandi film d'azione, dall'8 al 16 luglio verranno mandati in onda tutti i capitoli di Mission Impossible, e se avete voglia di rileggere le nostre impressioni sull'ultimo capitolo, vi consigliamo di recuperare la recensione di Mission: Impossible - Fallout. Infine, se volete riscoprire l'iconico Django, spaghetti western di Sergio Corbucci del '66, potrete farlo a partire dal 24 luglio, naturalmente dopo aver letto anche la nostra recensione di Django.