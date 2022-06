I film Sky e NOW di luglio 2022: un mese all'insegna di Spider-Man

A luglio Sky e NOW si preparano ad abbracciare un'offerta varia e decisamente allettante, dando la possibilità di recuperare tutti i film di Spider-Man, compresa la trilogia di Raimi. Tra gli altri arrivi, segnaliamo invece Ultima Notte A Soho di Edgar Wright, ed il film catastrofico Moonfall, diretto da Roland Emmerich. Se avete letto il nostro articolo dedicato ai film in uscita su Netflix a luglio 2022 ormai saprete che ci sarà l'imbarazzo della scelta, e lo scontro per lo scettro di miglior piattaforma dedicata al cinema e le serie continuerà anche per i prossimi mesi.



Ultima Notte A Soho (Sky Cinema Due, 7 luglio 2022)

Nella recensione di Ultima Notte A Soho, sottolineavamo la bravura di Edgar Wright nel firmare un'altra pellicola solida e convincente, che questa volta punta molto su un'estetica particolarmente ricercata. Musica, atmosfera, tragedia e felicità sono alcune delle emozioni che questo film vi farà provare, grazie anche ad un'ottima prova da parte di Anya Taylor-Joy e Thomason McKanzie.

Al centro della narrazione troviamo un particolare viaggio nel tempo verso gli anni '60, che porterà Eloise in una Londra diversa dove incontrerà la cantante Sandy. Le due impareranno a conoscersi, ma la presenza di Eloise porterà delle conseguenze, visto che questa linea temporale sarà messa in pericolo.



Moonfall (Sky Cinema Uno, 11 luglio 2022)

Roland Emmerich, specialista dei disaster movie e autore di grandi blockbuster, firma un nuovo film catastrofico nel quale l'umanità rischierà l'estinzione. Nella recensione di Moonfall esprimevamo le nostre perplessità riguardo alcune lacune non trascurabili che si palesavano nel corso del film, che nel suo complesso non raggiunge grandi traguardi.

Nonostante questo ci troviamo davanti ad una pellicola che comunque sa intrattenere, e se siete amanti del genere forse potreste apprezzare lo scenario apocalittico del film.



Spider-Man: No Way Home (Sky Cinema Uno, 15 luglio 2022)

Se avete letto la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, saprete che la pellicola ci ha convinti sotto molti punti di vista, per quello che a conti fatti è un cinecomic perfettamente riuscito. Lo Spider-Man interpretato da Tom Holland ha trovato la sua migliore espressione in questo capitolo, regalando divertimento, tanta azione, ed emozionando nel far apparire alcune celebri figure del passato.

Per quanto riguarda la storia principale, a livello di scrittura non siamo davanti ad un'opera perfetta, ma il risultato finale è comunque ottimo, e se siete fan del MCU non potete perdervi No Way Home, soprattutto ora che verrà reso disponibile su NOW e Sky.



Tutte le altre prime visioni Sky e NOW di luglio 2022

La Notte Più Lunga Dell'anno (Sky Cinema Due, 3 luglio 2022)

La notte del solstizio d'inverno è quella che regala più ore di buio, ed è proprio nel corso di questa ricorrenza che quattro storie si intrecciano tra loro, portando conseguenze pesanti per tutti i protagonisti. Alla regia troviamo Simone Aleandri, mentre fanno parte del cast Ambra Angiolini, Alessandro Haber, Massimo Popolizio, Anna Ammirati, Massimo De Francovich, Francesco Di Napoli, Luigi Fedele, Mimmo Mignemi, Aglaia Mora e Antonio Petrocelli.



Corro Da Te (Sky Cinema Uno, 4 luglio 2022)

Riccardo Milani dirige una commedia romantica in cui seguiamo il proprietario di un importante brand, Gianni (Pierfrancesco Favino), dedito a scappatelle e relazioni di breve durata. L'uomo continuerà ad avere lo stesso atteggiamento anche dopo la morte della madre, ma presto le sue menzogne gli si ritorceranno contro.



Black Box - La Scatola Nera (Sky Cinema Uno, 6 luglio 2022)

Un aereo nuovo e apparentemente senza difetti diventa protagonista di uno spaventoso incidente, e un analista specializzato nel controllare la scatola nera cerca di risalire alla verità, anche se quest'ultima potrebbe costare cara.



Clifford - Il Grande Cane Rosso (Sky Cinema Family, 10 luglio 2022)

Quando un cucciolo di cane rosso viene regalato a Emily Elizabeth (Darby Camp), questa non immagina cosa la aspetta, ma ben presto si renderà conto che l'affetto ricevuto dal cane farà crescere di dimensioni l'animale in maniera direttamente proporzionale, assumendo dimensioni gigantesche. Come scrivevamo nella recensione di Clifford, questa è una pellicola rivolta soprattutto ai più piccoli, e pur non brillando sarà in grado di intrattenervi regalandovi qualche ora di spensieratezza.



Aline - La Voce Dell'amore (Sky Cinema Due, 12 luglio 2022)

Aline (Valérie Lemercier) è l'ultima figlia di una numerosa famiglia, ma riesce a distinguersi per il suo incredibile talento musicale. La sua voce cristallina attira l'attenzione di alcuni importanti produttori musicali, e il suo sogno ha inizio dopo le prime esibizioni. Il film di Valérie Lemercier è ispirato alla vita di Céline Dion, e ci porta a seguire il sogno di una giovane ragazza pronta a tutto per far brillare il suo talento.



The Match - La Grande Partita (Sky Cinema Uno, 17 luglio 2022)

Siamo nel 1944, quando una squadra di detenuti dovrà affronterà dei nazisti su un campo da calcio per celebrare il compleanno di Hitler. Anche se i secondi sono ben preparati, lo sport può essere terreno fertile per delle rivincite simboliche sul campo, come The Match vi dimostrerà.



C'era Una Volta Il Crimine (Sky Cinema Uno, 18 luglio 2022)

Massimiliano Bruno dirige una commedia incentrata su un team di criminali pronto a viaggiare nel tempo, per rendere giustizia al proprio paese attraverso un'operazione di vitale importanza, che consiste nel tornare indietro e rubare la Gioconda. Andrà tutto come previsto?



Caro Evan Hansen (Sky Cinema Due, 19 luglio 2022)

Ben Platt interpreta Evan Hansen, in un musical incentrato sul legame tra i sogni di un giovane ragazzo e i suoi problemi sociali, che lo portano ad affrontare una realtà dura e a tratti spietata. Come scritto nella recensione di Caro Evan Hansen, la pellicola non convince fino in fondo, poiché pur emozionando ci mostra un protagonista interpretato in modo fin troppo esasperato, che finisce per non coinvolgere a sufficienza, ed il risultato finale non può quindi raggiungere grandi traguardi.



La Scuola Cattolica (Sky Cinema Due, 21 luglio 2022)

Il Massacro del Circeo, episodio di cronaca nera che scosse l'Italia negli anni '70, viene qui portato in scena da Stefano Mordini, per un lungometraggio che a dispetto delle lacune colpisce. La vicenda ha origine in un istituto religioso della Roma bene, dove la realtà diventa presto ben più violenta e spietata di quanto gli studenti potessero immaginare.



The Rising Hawk - L'ascesa Del Falco (Sky Cinema Uno, 24 luglio 2022)

Film ucraino incentrato sulla lotta per la sopravvivenza di un villaggio sui Monti Carpazi, minacciato dall'esercito Mongolo che sembra sempre più vicino. I figli del leader del paese cercheranno aiuto nei villaggi vicini, ma il tempo scorre, e lo scontro sembra inevitabile.



Blacklight (Sky Cinema Uno, 25 luglio 2022)

Per anni Travis Block ha aiutato il governo e l'FBI, ma dopo aver scoperto che stanno tramando alle spalle del popolo statunitense, l'uomo viene preso di mira dagli enti governativi, e si troverà costretto a rispondere al fuoco.



Volami Via (Sky Cinema Due, 26 luglio 2022)

Thomas (Victor Belmondo), non ha un impiego e passa le serate tra una festa e l'altra senza pensare al suo futuro. Visto che l'uomo ha ormai 30 anni, viene messo davanti ad una scelta dal padre: aiutarlo nel gestire un suo paziente o andarsene. Thomas, che inizialmente accetterà la cosa a malincuore, col tempo capirà ciò che conta veramente, trovando finalmente la sua strada.



Disastro A Cloudy Mountain (Sky Cinema Uno, 27 luglio 2022)

Thriller drammatico cinese diretto da Li Jun con Yilong Zhu e Zhi-zhong Huang, ambientato in un paese colpito da una spaventosa catastrofe naturale. I protagonisti, un padre e suo figlio, cercheranno di limitare i danni, ma la loro è una corsa contro il tempo.



Scompartimento N.6 (Sky Cinema Due, 28 luglio 2022)

Laura (Seidi Haarla) sale a bordo di un treno diretto verso il polo artico dopo una relazione andata male, e proprio all'interno del mezzo incontrerà un uomo che, a dispetto delle differenze, la porterà a trovare sé stessa.



La Crociata (Sky Cinema Due, 31 luglio 2022)

Louis Garrel ci porta a seguire Abel (Louis Garrel) e Marianne (Laetitia Casta), coppia che scopre il figlio intento a rubare i loro oggetti di valore per rivenderli. L'iniziativa non sembra portare a nulla di buono, ma in realtà dietro a quanto successo si nasconde un'operazione su larga scala di grande significato.



Tutti gli altri film in arrivo su Sky e NOW a luglio 2022

Dopo aver dato un'occhiata alle prime visioni, ora passiamo agli altri film che troverete in onda. In questo senso, il mese partirà all'insegna della trilogia di Dan Brown, che i fan dei libri potranno riguardare con calma dall'1 al 3 luglio. Se volete farvi un'idea di ciò che vi aspetta, vi consigliamo di rileggervi la recensione de Il Codice Da Vinci, la recensione di Angeli e Demoni, e, per finire, la recensione di Inferno, nelle quali esponevamo i nostri dubbi sulla qualità delle pellicole.

Un altro protagonista del prossimo mese sarà Kevin Costner, visto che arriveranno due film che lo vedono protagonista, ovvero Balla coi Lupi e 3 Days To Kill (avete letto la nostra recensione di 3 Days To Kill?), disponibili il 4 ed il 6 luglio. Per gli appassionati di cinecomics, ed in particolare di Spider-Man, Sky ha deciso di inaugurare l'arrivo di No Way Home rendendo disponibili dal 9 al 24 luglio tutti i film dedicati all'Uomo Ragno, a partire dagli splendidi lungometraggi diretti da Raimi. Assieme a quest'ultimi approderanno sulla piattaforma anche i due Amazing Spider-Man (dei quali potete recuperare la recensione di Amazing Spider-Man, e la recensione di Amazing Spider-Man 2).



Come ciliegina sulla torta torneranno sui nostri schermi anche tutti i capitoli che vedono Tom Holland nei panni dell'Uomo Ragno, e se vi siete persi il nostro punto di vista su questi film, vi consigliamo di leggere la recensione di Spider-Man: Homecoming, e la recensione di Spider-Man: Far From Home. Il capitolo supereroi si chiude con quello che nella recensione di Spider-Man - Un Nuovo Universo definimmo come tanto raffinato quanto dinamico, per un lungometraggio animato esplosivo e di grande valore.

Dopo la ricca parentesi a tema Uomo Ragno, ora chiudiamo questa panoramica di titoli in uscita citandovi la recensione di Big Fish di Tim Burton (previsto per il 10 luglio), nella quale vi raccontavamo di come quest'opera ci avesse convinti. A luglio è quindi chiaro che l'offerta sarà di grande valore, e soprattutto se siete fan Marvel non potrete che ritenervi soddisfatti.