Tutti i film Sky e NOW di giugno 2023: arriva Nope di Jordan Peele

Spesso tendiamo ad associare i mesi estivi ad offerte più scarne per quanto riguarda il cinema e le serie televisive, ma questa tendenza possiamo dire che è un ricordo, e anche se nei periodi più freddi assistiamo ad offerte più corpose, possiamo dirvi che il prossimo giugno di Sky e NOW è nuovamente di buon livello. Infatti, arriveranno come al solito un buon numero di prime visioni, tra le quali spiccano i film d'animazione DC League of Super-Pets e Mister Link, che assieme a Nope rappresentano senza dubbio le proposte più interessanti del prossimo mese. Inoltre, a completare un catalogo già abbastanza ricco, troviamo anche altri titoli di grande successo, come ad esempio l'esplosiva saga di Transformers, che potrete recuperare al completo.



DC League of Super-Pets (5 giugno 2023, Sky Cinema Uno)

Jared Stern firma un film d'animazione che sa divertire ed intrattenere, e come scritto nella recensione di DC League of Super-Pets, il tutto nella versione italiana viene impreziosito dalle voci di Lillo e Maccio Capatonda, perfettamente calati nel ruolo.

Forse sul piano dell'originalità non siamo davanti ad idee innovative o rivoluzionarie, ma se cercate qualcosa da guardare senza troppi pensieri, allora questa è una pellicola che può fare al caso vostro.



Mister Link (11 giugno 2023, Sky Cinema Collection)

Scritto e diretto da Chris Butler, Mister Link è un film d'animazione in stop-motion nel quale seguiamo le avventure di Sir Lionel Frost (Hugh Jackman), un esploratore e cacciatore di creature rare che cerca in ogni modo di dimostrare il suo talento, anche sacrificando tutto il resto.

Nella recensione di Mister Link, sottolineavamo l'ottimo risultato raggiunto da questa colorata pellicola, capace non solo di divertire ed emozionare, ma anche in grado di affrontare tematiche di valore grazie ad una scrittura assolutamente brillante.



Nope (21 giugno 2023, Sky Cinema Uno)

Nella recensione di Nope sottolineavamo la grande capacità di Jordan Peele di confezionare un'opera in grado di intrattenere lasciando però anche immagini sulle quali riflettere, in un perfetto equilibrio tra il suo stile ed una pellicola più votata all'intrattenimento.

Al centro della storia troviamo Oj ed Em (Daniel Kaluuya e Keke Palmer), fratelli che gestiscono un ranch sperduto che si ritrova al centro di alcuni strani fenomeni. Infatti i cavalli iniziano a sparire, ed i due dovranno cercare di capire cosa li sta minacciando, per un film che mescola generi e tematiche diverse in modo efficace e convincente.



Tutte le prime Sky e NOW di giugno 2023

The Twin - L'altro volto del male (2 giugno 2023, Sky Cinema Uno)

Horror di produzione finlandese diretto da Taneli Mustonen, nel quale una famiglia, dopo aver perso uno dei figli, decide di lasciare New York per raggiungere un paese finlandese dal quale riniziare da zero. Purtroppo la casa nella quale vanno ad abitare si dimostra presto colma di insidie, per un horror che come scrivevamo nella recensione di The Twin - L'altro volto del male fallisce nel suo obiettivo, e raramente riesce a spaventare, dimostrandosi eccessivamente derivativo.



Caccia Mortale (8 giugno 2023, Sky Cinema Uno)

Una famiglia benestante americana decide di affrontare un safari in Kenya, ma un incidente li metterà in grave pericolo, e la sopravvivenza ad ogni costo sarà la loro unica opzione.



Chiara (9 giugno 2023, Sky Cinema Due)

Biografia su Santa Chiara d'Assisi, la quale decise di lasciare le ricchezze della famiglia per seguire San Francesco ed il suo credo.



Grazie Ragazzi (12 giugno 2023, Sky Cinema Uno)

Commedia italiana diretta da Riccardo Milani, che ha come protagonista Antonio, attore in cerca di lavoro. L'uomo fatica a trovare delle offerte adatte al suo ruolo, fino a quando un amico gli offre ciò che cerca, anche se non tutto andrà come previsto.



Bye Bye Morons - Addio a tutti (16 giugno 2023, Sky Cinema Uno)

Una donna soffre di una grave malattia, e dopo ben 28 anni decide di cercare il figlio che fu costretta ad abbandonare, e per raggiungere il suo obiettivo cercherà di farsi aiutare da un informatico, in un racconto che sa divertire ed emozionare.



L'ombra di Caravaggio (19 giugno 2023, Sky Cinema Uno)

Tra thriller e biopic, Michele Placido dirige una pellicola di valore sul noto pittore, andando ad esplorare le difficoltà legate all'essere artista attraverso una regia che tenta di replicare l'arte del Caravaggio. Nella recensione de L'ombra di Caravaggio, evidenziavamo come la pellicola riuscisse solo in parte nel suo intento a causa di alcuni passaggi eccessivamente didascalici che ne affossano il ritmo, per un titolo che comunque ha una sua identità precisa.



Forever Young - Les Amandiers (23 giugno 2023, Sky Cinema Due)

Diretto da Valeria Bruni Tedeschi, Forever Young - Les Amandiers segue i sogni e le ambizioni di alcuni giovani iscritti presso l'École des Amandiers a Nanterre, per un film autobiografico che ci mostra le difficoltà che si incontrano prima di poter realizzare i propri sogni.



Il Lupo e Il Leone (25 giugno 2023, Sky Cinema Uno)

Gilles de Maistre dirige un film incentrato su Alma (Molly Kunz), una ragazza che dopo la morte del nonno decide di recarsi nella casa dell'anziano dove sono seppelliti i suoi ricordi d'infanzia. Una volta sul posto, però, accade un imprevisto, poiché Alma trova sulla sua strada un cucciolo di leone e di lupo, verso i quali proverà da subito un particolare effetto, e per questo tenterà in ogni modo di aiutarli.



Whitney - Una voce diventata leggenda (26 giugno 2023, Sky Cinema Uno)

Biopic che ripercorre la vita e la carriera di Whitney Houston, interpretata da Naomi Ackie, per un viaggio che ci porterà a vivere lo straordinario talento della nota artista. Kasi Lemmons è al timone del progetto, in una pellicola che partendo dalle prime esperienze della Houston, ci mostra anche le difficoltà ed i momenti bui vissuti dalla cantante.



Bros (28 giugno 2023, Sky Cinema Due)

Rom-com che vede protagonisti Bobby Lieber (Billy Eichner) e Aaron Shepard (Luke Macfarlane), uomini single che finiranno per incrociare le loro vite cambiandole per sempre, in una pellicola di grande attualità che tra una risata e l'altra affronta tematiche significative legate al mondo LGBTQ+.



Tutti gli altri film Sky e NOW di giugno 2023

Il prossimo mese si aprirà all'insegna del divertimento, visto che come scrivevamo nella nostra recensione di Sex and The City il film rende giustizia alla serie, regalando una storia avvincente e ricca di personaggi carismatici che arriverà ad inizio mese. Restando sempre in tema di pellicole in grado di intrattenere, ma cambiando genere, il 13 giugno arriverà Free Guy - Eroe per gioco di Shawn Levy (vi ricordate la nostra recensione di Free Guy?), un esplosivo mix di azione e risate che strizzando l'occhio al mondo videoludico vi farà divertire. Il 20 giugno toccherà invece ad una commedia romantica, ovvero Love Actually - L'amore Davvero di Richard Curtis, che intreccia personaggi e vite diverse regalando una pellicola appassionante.

Cambiando genere, se amate la saga di Transformers, sappiate che dal 1 al 9 giungo verranno mandati in onda tutti e 5 i capitoli cinematografici targati Michael Bay, dei quali potete recuperare anche le nsotre recensioni. Nello specifico, in attesa dei film, potete rileggervi la recensione di Transformers, che dette il via alla saga; la recensione di Transformers 2; la recensione di Transformers 3, che ci convinse grazie alla sua esplosività ed ad un Bay in pena forma; la recensione di Transformers 4, capace anch'esso di fornire un'esperienza adrenalinica e di pura azione, ed infine, per concludere, potete tranquillamente recuperare anche la recensione di Transformers - l'ultimo Cavaliere, che rispetto agli altri si dimostrò un deciso passo indietro su diversi aspetti. A giugno non mancheranno dunque i grandi titoli, e se siete abbonati a Sky e NOW troverete sicuramente ciò che fa per voi.