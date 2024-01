I film su Sky e NOW a gennaio: teneteli d'occhio!

In un mercato saturo come quello delle piattaforme streaming, vacillare anche solo per un breve periodo può segnalare una debolezza che rischia di farti perdere una buona fetta di pubblico, e se la concorrenza per Sky si è fatta sempre più agguerrita, anche la piattaforma di Murdoch ha comunque alcune frecce importanti al suo arco, soprattutto quando andiamo ad esaminare il comparto cinematografico.



Quale miglior modo dunque per iniziare l'anno, se non quello di ripartire offrendo un ottimo mix di grandi saghe del passato e titoli di rilievo recenti? In questo senso, ad aprire le danze ci pensa Fast X, che sarà accompagnato anche dai capitoli precedenti, visto che la quasi totalità dei film della saga arriveranno proprio il prossimo gennaio. Cambiando completamente genere, Io Capitano di Garrone è un altro dei titoli di peso in arrivo su Sky, insieme a Renfield di Chris McKay, che saprà sicuramente farvi divertire, in un gennaio che si preannuncia di grande spessore.



Fast X (1 gennaio 2024, Sky Cinema Uno)

Il decimo capitolo della saga di Fast & Furious, come scrivevamo nella nostra recensione di Fast X, propone nuove spettacolari scene d'azione ed inseguimenti, richiamando anche alcuni elementi che hanno reso celebre il titolo, come ad esempio le corse clandestine.

Rispetto al passato, questa volta siamo davanti ad un titolo che non conclude la sua storia principale, e anzi pone le basi per una trilogia presentando un nuovo pericoloso villain, ovvero Dante (Jason Momoa), per una scelta che si porta dietro pregi e difetti. L'intrattenimento ovviamente non manca, così come il Dominic Toretto di Vin Diesel, in una pellicola che in modo anche più marcato rispetto al passato paga dazio offrendo una scrittura alquanto rivedibile, compensata in parte dall'alto tasso di spettacolarità che caratterizza le due ore di Fast X. Se non avete apprezzato i precedenti capitoli della saga, difficilmente potrete cambiare idea questa volta, per un titolo che forse non spinge sull'acceleratore come un tempo, ma ancora sa intrattenere in modo convincente.



Renfield (15 gennaio 2024, Sky Cinema Uno)

Come emerso dalla nostra recensione di Renfield, il film di Chris McKay diverte ed intrattiene, in un'horror-comedy che difficilmente potrà annoiarvi. Tra scene splatter, tanta azione, ed un'ottima alchimia tra il Dracula di Nicolas Cage ed il Renfield di Nicholas Hoult, questo è un titolo che nonostante i difetti centra in pieno quello che era il suo obiettivo, regalandoci una storia dal ritmo infernale.

Per quanto riguarda la trama, seguiremo l'aiutante di Dracula, Renfield, intento ad inseguire una libertà che da troppo tempo manca, ma il suo padrone non sembra intenzionato ad assecondare questo desiderio, avvicinando una resa dei conti sanguinolenta che metterà la parola fine alla questione.



Io Capitano (29 gennaio 2024, Sky Cinema Uno)

L'odissea di Seydou e Moussa, desiderosi di raggiungere l'Europa per realizzare i loro sogni, è al centro di Io Capitano, emozionante pellicola firmata da Matteo Garrone.

Il deserto del Sahara, le prigioni libiche, e le pericolose acque del Mar Mediterraneo sono alcune delle tappe che i due affronteranno, in un film di grande attualità e qualità che convince e coinvolge, facendo riflettere su un tema che oggi più che mai non può essere ignorato, e che qui viene messo in scena tramite gli occhi di due giovani che sognano semplicemente un futuro migliore, alla ricerca di un sogno lontano che tiene viva la loro speranza.



Tutte le prime visioni Sky e NOW di gennaio 2024

L'ordine del tempo (2 gennaio 2024, Sky Cinema Due)

Un gruppo di amici si ritrova per divertirsi in una casa sul litorale laziale, per un raduno che ormai è diventato consuetudine. Questa volta Elsa sarà festeggiata per il suo cinquantesimo compleanno, ma una minaccia incombe sulla loro teste, ed il gruppo inizierà a riflettere sulla vita vissuta, per un film di Paolo Costella che trae ispirazione dall'omonimo trattato di Carlo Rovelli.



La casa degli oggetti (5 gennaio 2024, Sky Cinema Uno)

Mario lavora per l'ufficio oggetti smarriti, e la sua quotidianità viene interrotta bruscamente quando ritrova una valigetta contenente dei resti umani. L'uomo, sconvolto dall'accaduto, inizia ad indagare per conto proprio, in una ricerca che lo metterà davanti ad una vicenda oscura esponendolo a diversi pericoli.



Book Club - Il Capitolo Successivo (6 gennaio 2024, Sky Cinema Uno)

Diretto da Bill Holderman, e sequel del film del 2018 Book Club - Tutto può succedere dello stesso regista, Book Club 2 segue la nuova avventura di Diane, Vivian, Sharon e Carol, intente a portare il loro gruppo letterario in Italia. Un viaggio che le quattro hanno sognato a lungo, e che ora potranno finalmente vivere attraverso la loro passione per la letteratura.



La casa del padre (8 gennaio 2024, Sky Cinema Uno)

Adattamento del romanzo omonimo di Karen Dionne e diretto da Neil Burger, ne La Casa del padre seguiamo Helena Petterier (Daisy Ridley), la quale vede la sua vita stravolta dopo una terribile notizia che le riporterà alla mente i fantasmi del passato. Infatti, il padre che aveva tenuto segregate lei e la madre per 12 anni sta per uscire di prigione, ed Helena, sposata e madre di due figlie, è pronta a tutto per difendere il suo futuro da una minaccia che credeva sepolta.



La maledizione della Queen Mary (10 gennaio 2024, Sky Cinema Uno)

La sera di Halloween del 1938 la famiglia Ratch prova ad intrufolarsi in prima classe per partecipare alla ricca cena offerta a bordo della Queen Mary, ma all'interno del transatlantico accade una misteriosa tragedia, che va a ricollegarsi ad un'altra famiglia che nel presente potrebbe rivivere lo stesso orrore. La nave, sembra infatti collegata ad incidenti inspiegabili, e una volta imbarcati le presenze oscure si fanno strada tra le menti degli sfortunati passeggeri, in un horror che punta molto sull'atmosfera che avvolge la vicenda principale.



A Thousand and One (21 gennaio 2024, Sky Cinema Due)

A.V. Rockwell ci porta a vivere New York dal punto di vista di Inez De La Paz, parrucchiera afroamericana cresciuta ad Harlem, che dopo essere uscita di prigione per alcuni reati minori decide di riprendersi suo figlio Terry dal sistema di affidamento. Lucky, ex compagno di Inez, si unisce ai due, in una famiglia che nonostante le difficoltà tenta di resistere e costruire, in una metropoli che qui impariamo a conoscere attraverso un punto di vista interno diverso dal solito, per una pellicola drammatica di grande impatto emotivo.



Campioni (22 gennaio 2024, Sky Cinema Uno)

Remake dello spagnolo Non ci resta che vincere, Campioni vede l'esordio alla regia di Bobby Farrelly, in un racconto che cerca di affrontare tematiche importanti candendo però vittima di un impianto narrativo poco originale e convincente. Come vi dicevamo nella recensione di Campioni, questo comedy-drama sembra voler accontentare tutti inseguendo messaggi importanti, senza riuscire però a scavare a fondo, e anzi risultando privo di spunti creativi degni di nota.



Hometown - La Strada dei Ricordi (27 gennaio 2024, Sky Cinema Due)

Kudla e Kokoszka-Romer seguono Polanski ed Horowitz nel loro emozionate ritorno a Cracovia, città nella quale i due hanno frequentato lo stesso liceo artistico. Dopo aver lasciato la Polonia negli anni'50, i due si danno appuntamento ad oltre 60 anni di distanza proprio a Cracovia, e grazie a questa pellicola seguiamo il loro incontro in una camminata tra i ricordi legati anche alle tragiche deportazioni che colpirono le loro famiglie e lo stesso Horowitz, il quale venne salvato da piccolo da Oskar Schindler dal campo di Auschwitz.



Tutti gli altri film in arrivo a gennaio 2024 su Sky e NOW

In vista dell'arrivo su Sky e NOW di Fast X, la piattaforma ha intenzione di celebrare la celebre saga rendendo disponibili quasi tutti i capitoli principali del franchise, partendo dal primo film del 2001, fino ad arrivare al recente Fast X. Se avete letto il nostro speciale dedicato a Fast and Furious, e avete voglia di rivivere le spettacolari sequenze action che hanno caratterizzato da sempre il titolo, dal 1 al 12 gennaio i primi sette film verranno messi a disposizione degli abbonati, così da prepararvi per il decimo capitolo, previsto per il 1 gennaio.

Passando ad altri titoli di spessore in arrivo, un'altra saga si affaccia su Sky, ovvero Arma Letale (ricordate la nostra recensione di Arma Letale 2?), che potrete riscoprire a partire dal 13 gennaio, quando i quattro film principali verranno trasmessi. La collezione completa di Karate Kid, incluso il reboot del 2010, del quale parlammo nella recensione di The Karate Kid, arriverà tra il 22 ed il 24 gennaio, per un mese che risalta per l'arrivo di alcuni celebri film che hanno conquistato il pubblico nel corso degli anni.