I film Sky e NOW di gennaio 2023: c'è Jurassic World Dominio!

Il nuovo anno di Sky e NOW si apre lasciando spazio al caotico mondo di Jurassic World - Il Dominio, ultimo capitolo di uno dei franchise più amati di sempre, che a dispetto dei difetti riesce ad intrattenere, pur puntando molto sull'effetto nostalgia. Successivamente, è previsto l'inserimento all'interno del catalogo de La Figlia Oscura, pellicola che i fan di Elena Ferrante conosceranno sicuramente, visto che il film è tratto da uno dei romanzi della nota scrittrice. Infine, da sottolineare che anche il prossimo mese ci troveremo davanti ad un'offerta di grande qualità che oltre ai due titoli sopracitati prevede l'arrivo di diversi film interessanti, come ad esempio Siccità di Virzì, e classici senza tempo del calibro di Ritorno al Futuro, Scarface ed Il Grande Lebowski, per un gennaio che spazierà tra tanti generi diversi, e difficilmente potrà deludervi.



Jurassic World - Il Dominio (Sky Cinema Uno, 1 gennaio 2023)

Jurassic Park è senza dubbio uno dei titoli cinematografici di più grande successo, e la nuova trilogia iniziata da Colin Trevorrow aveva il compito di cercare di rendere giustizia ai capitoli precedenti. Una missione indubbiamente complicata, che tra alti e bassi ci ha portato a questo terzo capitolo, del quale avevamo parlato nella nostra recensione di Jurassic World - Il Dominio.

Nonostante le ottime premesse che vedevano un mondo nel caos letteralmente invaso dai dinosauri, questo nuovo capitolo diretto da Trevorrow non ci aveva stupiti, ed i limiti emersi nel corso della visione non potevano purtroppo essere ignorati. La scelta di intraprendere la strada della nostalgia e del fanservice, riunendo vecchi e nuovi protagonisti, si è infatti rivelata piuttosto deludente e fine a se stessa, anche se i tanti fan del franchise proveranno comunque una certa emozione nel rivedere volti storici dei capitoli precedenti, per un film che sa intrattenere ma non è certo esente da difetti.



La Figlia Oscura (Sky Cinema Due, 4 gennaio 2023)

Tratto dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante, La Figlia Oscura è diretto da Maggie Gyllenhaal, e ci porta a seguire la storia di Leda (Olivia Colman), madre di mezza età divorziata che divide la sua vita tra il lavoro e le figlie.

Nella recensione de La Figlia Oscura, sottolineavamo la capacità del titolo di emozionare, grazie ad un racconto profondamente intimista che ci aveva coinvolti e convinti, e se avete amato il libro, allora probabilmente apprezzerete anche questo ottimo adattamento.



Le prime visioni Sky e NOW di gennaio 2023

Il Giorno Più Bello (Sky Cinema Uno, 2 gennaio 2023)

Aurelio (Paolo Kessisoglu) è un wedding planner deciso a cambiare vita anche a costo di vendere la sua impresa, e ormai ha un solo obiettivo, ovvero conquistare la sua collaboratrice Serena (Valeria Bilello). Quest'ultima è però sposata, e a complicare il tutto c'è anche l'ultimo matrimonio in programma, poiché questo riguarda la figlia dell'uomo che si è proposto per acquisire la sua azienda, e tutto dovrà essere perfetto, altrimenti la vendita ed i piani per il futuro di Aurelio potrebbero svanire per sempre.



L'eredità Della Vipera (Sky Cinema Uno, 3 gennaio 2023)

Anthony Jerjen dirige un thriller drammatico incentrato su Kip, Losie e Boots Conley, tre fratelli che dopo la morte del padre provano a guadagnarsi da vivere spacciando. Purtroppo, la strada intrapresa li porterà a contatto con alcuni pericolosi criminali, e la loro vita non sarà più la stessa.



Un Anno con Salinger (Sky Cinema Due, 5 gennaio 2023)

Joanna (Margaret Qualley) è un'aspirante scrittrice che lascia l'università per inseguire il suo sogno, e quando viene ingaggiata da un'agenzia letteraria come assistente, può finalmente concentrarsi sul suo obiettivo. Il lavoro all'interno dell'agenzia consiste nel rispondere alle lettere inviate dai fan ad un noto scrittore utilizzando un modello preimpostato, ma Joanna decide di fare di testa sua rispondendo ai vari lettori secondo il suo stile, per una decisione che si porterà dietro diverse conseguenze.



Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo (Sky Cinema Uno, 6 gennaio 2023)

Nella recensione di Minions 2 vi avevamo parlato della capacità della pellicola di divertire, anche se le varie gag sembravano indirizzate soprattutto verso i più piccoli, risultando altalenanti per tutti gli altri. A differenza del primo capitolo, Minions 2 non riesce a sfruttare fino in fondo i suoi piccoli protagonisti gialli, per un racconto leggero ma anche privo di grandi spunti.



The Hollow Point - Punto Di Non Ritorno (Sky Cinema Uno, 10 gennaio 2023)

Uno sceriffo ed il suo braccio destro danno la caccia ad un pericoloso narcotrafficante, ma sulla loro strada troveranno un assassino ingaggiato per proteggere il boss, e non sarà affatto semplice portare avanti le indagini iniziate.



Quo Vadis, Aida? (Sky Cinema Due, 17 gennaio 2023)

Scritto, diretto e co-prodotto da Jasmila Žbani?, Quo Vadis, Aida? ci porta a vivere il terribile massacro di Srebrenica dagli occhi della traduttrice dell'ONU Aida. Quest'ultima, proverà a salvare se stessa e la sua famiglia dalla tempesta in arrivo, ma la situazione nella zona, col passare del tempo, si fa sempre più tesa.



The God Committee - La Scelta (Sky Cinema Due, 21 gennaio 2023)

Il cuore di un donatore di organi indirizzato ad una persona in fin di vita arriva in ospedale troppo tardi, ed il personale sanitario dovrà quindi decidere a chi impiantarlo, poiché ci sono 3 pazienti in condizioni gravi che potrebbero essere salvati. La scelta metterà in grande difficoltà il personale dell'ospedale, mentre per i tre pazienti si tratta di vita o di morte.



Harry Haft - Storia Di Un Sopravvissuto (Sky Cinema Collection, 25 gennaio 2023)

Biopic diretto da Barry Levinson incentrato su Harry Haft (Ben Foster), uomo deportato ad Auschwitz che venne costretto a combattere contro gli altri detenuti del campo di concentramento, per una tragica storia vera che fa riflettere su quanto l'essere umano possa essere crudele.



Anna Frank e Il Diario Segreto (Sky Cinema Collection, 27 gennaio 2023)

Kitty, l'amica immaginaria di Anna Frank, si risveglia dopo decenni di assenza in Olanda, ed inizia subito la ricerca dell'amica scomparsa. Nei tanti anni trascorsi, la città ed il mondo sono cambiati, e Kitty resterà sbalordita da come tutto sia mutato, mentre dopo tante ricerche riuscirà a scoprire un segreto legato proprio alla sua cara vecchia amica Anna.



Per Niente Al Mondo (Sky Cinema Due, 29 gennaio 2023)

Bernardo (Guido Caprino) è un uomo al quale non manca nulla, ma nonostante ciò sente il bisogno di ritrovare una libertà ormai perduta. Un evento inaspettato lo metterà davanti ad un'importante scelta, e Bernardo dovrà decidere se ripartire da zero o proseguire su di una strada ormai tracciata.



Siccità (Sky Cinema Uno, 30 gennaio 2023)

Come scrivevamo nella recensione di Siccità, il film scritto e diretto da Paolo Virzì è purtroppo arido di emozioni, dipingendo un mondo sull'orlo del collasso che però non riesce a stimolare lo spettatore come dovrebbe. Per quanto riguarda la vicenda principale, questa ci porta tra le strade di una Roma rimasta priva di acqua a causa del prosciugamento del Tevere, e se le premesse sembrano portare verso tematiche importanti ed attuali, lo sviluppo della storia non è purtroppo sulla stessa lunghezza d'onda, e per questo, pur apprezzando l'ambientazione messa in scena, il risultato finale non è dei migliori.



Tutti gli altri film Sky in arrivo a gennaio 2023

Il nuovo anno di Sky verrà inaugurato dall'arrivo di un gran numero di film degli anni passati, e se avete letto la recensione de Il Grande Lebowski, sappiate che a partire dal 3 gennaio potrete recuperate questo increbile film dei fratelli Coen. Se invece siete amanti delle opere di Martin Scorsese, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Wolf Of Wall Street, che verrà messo a disposizione a partire dal 6 gennaio. Per quanto riguarda i film d'azione, nella recensione di Mad Max Fury Road elogiavamo il lavoro fatto da George Miller, per una pellicola adrenalinica che potrete recuperare a partire dall'8 gennaio.

Il 19 del prossimo mese toccherà invece a Memento (vi ricordate la nostra recensione di Memento?), un'opera che mostrò in modo chiaro l'incredibile talento di Cristopher Nolan. Se siete alla ricerca di un film caratterizzato da un'atmosfera unica ed uno stile inconfondibile, allora The Hateful Eight di Tarantino, in arrivo il 20 gennaio, fa sicuramente al caso vostro (non abbiamo con noi una lettera di Lincoln, ma la recensione di The Hateful Eight), mentre se preferite guardarvi una pellicola iconica del recente passato, non possiamo che consigliarvi Scarface, previsto per il 27 del prossimo mese (abbiamo analizzato questo cult nella recensione di Scarface).



Infine, se avete intenzione di farvi una maratona di film a tema, allora sappiate che dal 1 all'8 gennaio verranno inseriti nel catalogo tutti i film di Jurassic Park, dei quali potete leggere i nostri articoli, che spaziano dalla recensione di Jurassic Park, alla più recente recensione di Jurassic World, seguita dalla recensione di Jurassic World Il Regno Distrutto. Infine, tra il 21 ed il 22 gennaio potrete divertirvi con i tre capitoli di Ritorno al Futuro (non salite sulla DeLorean senza la nostra recensione della trilogia di Ritorno al Futuro), per un mese assolutamente imperdibile.