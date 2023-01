Tutti i film Sky e NOW di febbraio: Top Gun Maverick e Bullet Train!

Per gli amanti dei film d'azione, il febbraio di Sky e NOW riserverà diverse soprese di grande livello, mettendo sul piatto un'offerta difficilmente criticabile. Infatti, arriveranno due titoli recenti adrenalinici e spettacolari, ovvero Top Gun: Maverick e Bullet Train. Se invece cercate un film diverso dal solito, e amate il genere horror, Crimes of the future di David Cronenberg saprà soddisfarvi, regalandovi un intreccio capace di mescolare uno stile unico attraverso un viaggio che difficilmente dimenticherete. Inoltre, come ogni mese, anche questa volta arriveranno tanti titoli di grandi rilievo, tra i quali grandi classici come la trilogia de Il Padrino, Salvate il Soldato Ryan, Pulp Fiction, e saghe di spessore che hanno segnato un intero genere, come nel caso di Star Trek, per un mese che difficilmente potrà deludervi.



Top Gun: Maverick (Sky Cinema Uno, 6 febbraio 2023)

Nella nostra recensione di Top Gun Maverick lodavamo la capacità di questo sequel di sfruttare i pregi del primo capitolo, riuscendo a proporre una nuova avvincente storia che stupisce sotto diversi punti di vista. Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer sono i protagonisti della pellicola, per un film adrenalinico diretto da Joseph Kosinski che convince superando a tratti anche il predecessore.

In particolare, le scene d'azione e di volo sono assolutamente spettacolari e di grandissimo livello, per una pellicola che sa coniugare una vicenda ben scritta ad un comparto tecnico semplicemente strabiliante, che corona l'ennesima ottima interpretazione di un Tom Cruise perfettamente a suo agio nel ruolo di assoluto protagonista.



Crimes of the future (Sky Cinema Due, 15 febbraio 2023)

David Cronenberg è alla regia di un film nel quale seguiamo un futuro distopico influenzato dalle tremende conseguenze causate dai cambiamenti climatici, i quali hanno portato l'uomo ad adattarsi rendendolo capace di mutare il proprio corpo. Saul Tenser (Viggo Mortensen) decide di sfruttare la sua capacità di generare nuovi organi per realizzare performance artistiche che mostrano la mutazione del suo corpo, aiutato dalla moglie ex chirurga Caprice (Léa Seydoux).

Gli spettacoli dei due attirano l'attenzione di molte persone, compresa un'organizzazione che ha intenzione di cambiare il futuro dell'umanità, in un racconto che, come scrivevamo nella recensione di Crimes of the future, ha il merito di mostrare una sua particolare identità mettendo in scena un body horror a tratti anche disturbante, caratterizzato da un viaggio unico rafforzata dall'ottima interpretazione di un cast assolutamente ispirato.



Bullet Train (Sky Cinema Uno, 27 febbraio 2023)

Basato sul romanzo Maria Beetle, Bullet Train vede come protagonista Brad Pitt nei panni dell'assassino Ladybug, in un film d'azione esplosivo ed adrenalinico diretto da David Leitch, che, come scrivevamo nella recensione di Bullet Train, ci aveva convinti sia per l'incredibile performance di Brad Pitt, che per la sua capacità di intrattenere ed esaltare attraverso scene d'azione spettacolari e convincenti, e un'ironia azzeccata e ben amalgamata alla narrazione.

Per quanto riguarda la vicenda principale, questa è incentrata su Ladybug, e vedrà l'assassino intento a portare a termine la sua nuova missione, ovvero impossessarsi di una valigetta su un treno. Una volta salito a bordo, però, saranno presenti anche altri assassini che hanno lo stesso obiettivo, e tutto si complicherà, mettendo alla prova le abilità del nostro protagonista.



Tutte le prime visioni in arrivo su Sky e NOW a febbraio 2023

#Iosonoqui (Sky Cinema Due, 1 febbraio 2023)

Eric Lartigau dirige una dramedy incentrata su Stéphane (Alain Chabat), noto chef che dopo la separazione dalla moglie resta affascinato da Soo (Doona Bae). L'uomo è pronto a tutto per raggiungerla, e decide di partire per Seul dove dovrebbe incontrarla. Purtroppo, Soo non sarà lì ad aspettarlo, e Stéphane proverà in ogni modo a conoscere la donna, convinto che le passioni che li uniscono possano superare ogni barriera linguistica e culturale.



Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America (Sky Cinema Due, 4 febbraio 2023)

Il segno indelebile lasciato da Sergio Leone nel mondo del cinema viene omaggiato in questo documentario di Francesco Zippel, nel quale, attraverso testimonianze di chi ha avuto modo di conoscere il regista, vengono ripercorse le principali tappe dell'incredibile carriera del cineasta. Tra i grandi nomi che hanno partecipato alla pellicola per omaggiare Leone, troviamo Clint Eastwood, Martin Scorsese, Jennifer Connelly, Quentin Tarantino, Giuseppe Tornatore, Steven Spielberg, Frank Miller, Darren Aronofsky, Ennio Morricone, Damien Chazelle, Robert De Niro e Jacques Audiard, per un film imeprdibile per gli appassionati del genere.



Toilet (Sky Cinema Comedy, 5 febbraio 2023)

Flavio Bretagna (Gabriele Pignotta) sta finalmente per affrontare un colloquio per il lavoro dei suoi sogni, ma dopo aver sbagliato strada, si ritrova bloccato nel bagno di una stazione di servizio deserta. L'uomo cerca di farsi aiutare, ma nessuno può sentirlo, mentre il tempo passa, e la sua vita avanza rischiando di essere rovinata per sempre.



Koza Nostra (Sky Cinema Uno, 8 febbraio 2023)

Commedia di Giovanni Dota incentrata su Vlada Koza (Irma Vitovskaya), donna ucraina che dopo aver scoperto di essere diventata nonna decide di viaggiare verso la Sicilia per andare ad aiutare la figlia. Nonostante le buone intenzioni, Vlada è fin troppo invadente, e le cose non andranno proprio secondo i piani, portando la donna su una strada assolutamente imprevista. Come scrivevamo nella nostra recensione di Koza Nostra, questo è un film sicuramente diverso da tante altre commedie simili degli ultimi anni, per un gangster movie capace di intrattenere e di proporre una nuova prospettiva sul genere.



Marcel! (Sky Cinema Due, 10 febbraio 2023)

Una bambina (Maayane Conti) e sua madre (Alba Rohrwacher) intraprendono un viaggio per cercare l'amato cane scomparso, e dopo anni in cui la donna aveva trascurato la figlia, quest'ultima capirà finalmente l'errore commesso, riavvicinandosi alla bambina e tentando di ricucire un rapporto mai sbocciato veramente.



Il Signore Delle Formiche (Sky Cinema Uno, 13 febbraio 2023)

Dopo la condanna di Aldo Braibanti (Luigi Lo Cascio) per aver plagiato un suo studente, a distanza di anni il caso viene ricostruito da un giornalista, il quale scoprirà che ciò che è accaduto realmente è ben lontano da come i fatti sono stati raccontati, in una storia che cerca di affrontare tematiche importanti legate all'inclusività e ad una società incapace di accettare chi viene considerato diverso. Come scrivevamo nella recensione de Il Signore delle Formiche, la pellicola purtroppo non ci convinse fino in fondo, sfruttando solo in parte il tanto potenziale a disposizione.



Pedro Galletto Coraggioso - Missione Africa (Sky Cinema Family, 18 febbraio 2023)

Film d'animazione messicano che ci porta a seguire il pulcino Pedro, desideroso di imitare il suo idolo Rocky Galloa. Così, quando arriva l'occasione della vita grazie ad un incontro che potrebbe salvare la sua fattoria, Pedro decide di mettere tutto se stesso nella preparazione per questo match decisivo, tra speranze e sogni da raggiungere.



Suspense: The Bunker Game (Sky Cinema Suspense, 19 febbraio 2023)

Un gioco di ruolo in live action viene interrotto a causa dei numerosi incidenti che si verificano nel corso dell'esperienza, ma il creatore sembra scomparso, ed il mistero, col passare del tempo, diverrà sempre più nebuloso e difficile da decifrare.



Il Matrimonio di Rosa (Sky Cinema Due, 22 febbraio 2023)

Dopo una vita dedicata agli altri, Rosa (Candela Peña) sceglie di mettere il suo benessere personale davanti a tutto il resto, e per la prima volta potrà provare a realizzare ciò che da sempre desidera, senza pensare al giudizio altrui.



L'ultimo giorno sulla terra (Sky Cinema Uno, 23 febbraio 2023)

A causa del disastro climatico in atto, la terra e la società sono vicine al collasso, e l'unica speranza per il pianeta è rappresentata dall'astronauta Paul (Hugo Becker), il quale dovrà tentare di salvare la razza umana dall'estinzione, in un viaggio rischioso e difficilmente realizzabile.



Brado (Sky Cinema Due, 25 febbraio 2023)

Il rapporto tra un padre e suo figlio è ormai deteriorato e quasi irrecuperabile, ma quando l'anziano non è più in grado di gestire il ranch di famiglia, sarà proprio il figlio a doversi fare avanti, cercando di superare gli ostacoli che a lungo li hanno tenuti separati.



Tutti gli altri film in arrivo su Sky e NOW

Come di consueto, anche il prossimo febbraio verranno mandati in onda diversi film che andranno ad accompagnare le prime visioni delle quali vi abbiamo parlato in precedenza. In particolare, se avete letto il nostro speciale dedicato a Salvate il Soldato Ryan, sappiate che dal 3 febbraio potrete recuperare il capolavoro di Spielberg, per un film senza tempo che non potrà che stupirvi. Dal 7 febbraio, un'altra perla del recente passato verrà aggiunta al catalogo, ovvero l'incredibile Pulp Fiction di Tarantino (vi ricordate la nostra recensione di Pulp Fiction?), mentre se voelte mettervi in pari con Il Padrino (del quale parlammo nel nostro speciale de Il Padrino), sappiate che il 16 arriverà il primo capitolo, mentre il 19 ed il 26 febbraio approderanno Il Padrino - parte II ed Il Padrino - parte III.

Il 16 febbraio, sarà inoltre il turno di un grande classico firmato Paul Thomas Anderson, che vi consigliammo anche nella nostra recensione de Il Petroliere, pellicola capace di coinvolgere portando in scena una storia di grande impatto diretta in modo impeccabile. Se invece cercate un titolo leggero di stampo teen, dal 13 al 17 febbraio verrà resa disponibile la saga di Twilight, col primo capitolo che venne approfondito anche nella nostra recensione di Twilight.



Agli appassionati di Star Trek, consigliamo invece di prendere qualche giorno di ferie, poiché l'intera saga cinematografica sta per arrivare su Sky e NOW. Inoltre, se volete approfondire l'epico viaggio dell'Enterprise attraverso lo spazio, vi consigliamo di dare un'occhiata alle nostre recensioni, e nello specifico, vi consigliamo di leggere la recensione di Star Trek, la recensione di Star Trek II, considerato da molti come il miglior capitolo cinematografico della saga, e la recensione di Star trek III.

Ovviamente, potrete trovare anche gli altri capitoli, compresi i più recenti, come ad esempio Star Trek Beyond (vi ricordate la nostra recensione di Star Trek Beyond?), per un viaggio nello spazio che vi porterà a visitare mondi inesplorati grazie ai carismatici protagonisti di film divenuti ormai veri e propri classici. Per concludere il nostro recap, infine vi segnaliamo l'arrivo della trilogia di Shrek, che analizzammo anche nella sua versione Blu Ray nella recensione di Shrek - La Collezione, e l'arrivo previsto per il 28 febbraio del fantastico Non è un Paese per Vecchi (del quale parlammo nella recensione di Non è un paese per vecchi), per un febbraio assolutamente ricco di grandi titoli che sapranno occupare nel miglior modo possibile il vostro tempo libero.