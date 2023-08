I film su Sky e NOW ad agosto 2023, tra horror e grandi cult

L'offerta Sky e NOW dei mesi scorsi è stata sicuramente convincente, e anche se ad agosto assisteremo ad una prima flessione sul piano della quantità di pellicole proposte, comunque non mancano alcune novità interessanti, come ad esempio il convincente M3gan; La primavera della mia vita, che vanta la presenza di Colapesce Dimartino, ed Il Ritorno di Casanova di Salvatores. Inoltre, per quanto riguarda i film del recente passato che verranno aggiunti al catalogo, segnaliamo l'arrivo di alcuni importanti film di Nolan, e classici di grande richiamo come Il Gladiatore di Ridley Scott. Ad agosto la qualità del comparto cinematografico di Sky sarà dunque ancora una volta di ottimo livello, anche a dispetto di qualche prima visione in meno rispetto al passato.



M3gan (Sky Cinema Uno, 14 agosto 2023)

Il cinema horror ha da sempre vissuto di alti e bassi, e negli ultimi anni, a causa della mancanza di grandi novità e dell'eccessivo riciclo di idee e titoli del passato, la situazione non è certo cambiata. Nonostante questo, pur non innovando il genere, non mancano i film di buona fattura che hanno arricchito il panorama cinematografico, e M3gan, pur non essendo sicuramente un capolavoro, ne è un esempio.

Diretto da Gerard Johnstone, M3gan è un'horror che vede al centro della scena una bambola tecnologicamente avanzata animata da un'IA che, nonostante le buone intenzioni, sviluppa in fretta una sua coscienza, e impiegherà poco tempo per commettere i primi omicidi, per un racconto ricco di tensione che come scrivevamo nella recensione di M3gan ci aveva convinti su più fronti.



La primavera della mia vita (Sky Cinema Uno, 6 agosto 2023)

Come scrivevamo nella recensione de La primavera della mia vita, l'esordio cinematografico di Colapesce Dimartino ci aveva convinti sia per l'umorismo del duo, che per il legame tra il film e la Sicilia nella quale la storia prende corpo.

Infatti, la storia ci porta a vivere un vero e proprio viaggio nella tradizione siciliana, tra antiche usanze ed una magia che va a caratterizzare tutto il racconto. Michele Astori e a Zavvo Nicolosi si sono occupati della sceneggiatura assieme ai due protagonisti, e se cercate una commedia capace di divertire e raccontare l'anima della Sicilia, allora La primavera della mia vita potrebbe fare al caso vostro.



Il Ritorno di Casanova (Sky Cinema Uno, 27 agosto 2023)

Liberamente ispirato all'omonimo racconto di Arthur Schnitzler, Il Ritorno di Casanova ha come protagonista Leo Bernardi, regista deciso a realizzare un film su Casanova.

Nonostante le ambizioni del cineasta, ben presto il suo progetto si trasforma in una serie di procrastinazioni e tentativi falliti, mentre la rivalità nei confronti di un altro giovane regista lo metterà sempre più sotto pressione, fino a renderlo vittima di visioni riguardanti il personaggio che vorrebbe portare in scena, per un film diretto da Gabriele Salvatores.



Le prime visioni Sky e NOW di agosto 2023

Caccia al Killer - Monster (Sky Cinema Uno, 3 agosto 2023)

La storia di Aileen Wuornos, una delle serial killer più famose degli States, viene ritratta dalla mano del regista Daniel Farrands, per una pellicola che mette in scena una Florida pronta a divenire scena di delitti e assassinii.



What's Love? (Sky Cinema Uno, 7 agosto 2023)

Shekhar Kapur firma una rom-com incentrata su Zoe (Lily James) e Kazim (Shazad Latif), costretti dalle rispettive famiglie a seguire il percorso che è stato pensato per loro nel rispetto della propria tradizione culturale. I due, amici da tempo, faticano però nell'accettare una vita decisa da altri, e cercheranno in ogni modo una via alternativa che possa aprire una strada diversa per il futuro.



Caccia Al Killer - Ted Bundy (Sky Cinema Uno, 10 agosto 2023)

Kathleen McChesney e Robert Ressler sono due agenti dell'FBI sulle tracce del pericoloso Ted Bundy, in un film diretto da Daniel Farrands che va a far luce su uno dei più pericolosi serial killer degli Stati Uniti.



The Infernal Machine (Sky Cinema Uno, 12 agosto 2023)

Bruce Cogburn (Guy Pearce) è uno scrittore di successo che dopo aver conquistato il pubblico col bestseller The Infernal Machine, decide di ritirarsi dalla scena pubblica in seguito ad un grave episodio legato alla sua opera. Infatti, prendendo ispirazione dal libro, un adolescente compie una strage, e lo scrittore decide così di evitare la luce dei riflettori, salvo una nuova minaccia che presto busserà alla sua porta costringendolo a guardare negli occhi i fantasmi del passato.



Il Pataffio (Sky Cinema Uno, 17 agosto 2023)

Tratto dall'omonimo romanzo di Luigi Malerba, Il Pataffio ambienta la sua storia nel medioevo, dove un gruppo capitanato da Marconte Berlocchio (Lino Musella) e Bernarda (Viviana Cangiano) cerca di prendere in mano il controllo di un feudo che però sembra poco incline ad ascoltarli, creando una situazione abbastanza tesa tra le due parti. Inoltre, da sottolineare che hanno partecipato al film anche Valerio Mastandrea, Alessandro Gassmann e Giorgio Tirabassi, per un cast di ottimo livello che va ad arricchire questa commedia.



Mona Lisa and The Blood Moon (Sky Cinema Due, 20 agosto 2023)

Una ragazza dotata di particolari poteri riesce a fuggire da un manicomio, e darà vita ad una fuga tra le strade di una New Orleans decadente nella quale la donna cercherà rifugio. Il film di Ana Lily Amirpour, come vi spiegavamo nella nostra recensione di Mona Lisa and The Blood Moon, purtroppo fatica sia nell'intrattenere che nel coinvolgere lo spettatore, anche a causa di una storia che col passare del tempo perde sempre più attrattiva e ritmo, fallendo nel centrare il suo obiettivo.



L'immensità (Sky Cinema Uno, 21 agosto 2023)

Siamo nella Roma degli anni '70, dove Clara e Felice vivono un matrimonio ormai agli sgoccioli. A tenere uniti i due sono rimasti soltanto i figli, in una pellicola drammatica diretta da Emanuele Crialese.



Gli Occhi del Diavolo (Sky Cinema Uno, 23 agosto 2023)

Daniel Stamm dirige un horror nel quale seguiamo la lotta di una suora contro un potente demone che si è impossessato di una ragazza, per un male antico che la donna aveva già conosciuto molto tempo prima, e che ora vuole sconfiggere per sempre.



Detective Marlowe (Sky Cinema Uno, 28 agosto 2023)

Siamo nel nel 1939, a Bay City, dove il detective Philip Marlowe (Liam Neeson) vive un periodo lavorativo di crisi, che trova la sua svolta grazie ad una nuova cliente, la ricca Clare Cavendish (Diana Kruger). Le indagini per ritrovare il suo ex amante sveleranno una fitta trama di complotti e tradimenti, in un noir di Neil Jordan.



Fantasie (Sky Cinema Due, 29 agosto 2023)

Sei coppie cercano di rivitalizzare le loro relazioni abbracciando nuove sfide ed esplorando i loro sentimenti nascosti, in una commedia diretta da David e Stéphane Foenkinos.



Tutti gli altri film in arrivo su Sky e NOW ad agosto

Ci sono pellicole che nel tempo, a dispetto della semplicità alla base della storia, si sono conquistate un posto nel cuore delle persone, e Tremors appartiene indubbiamente alla categoria. Divertente, ma anche capace di creare la giusta tensione quando necessario, questo è un film che come scrivevamo nella recensione di Tremors è diventato un cult del genere, e se non lo avete ancora visto dal 5 agosto potrete recuperarlo su Sky.

Passando invece ad un blockbuster conosciuto praticamente da tutti, Il Gladiatore di Ridley Scott si prepara per scatenare l'inferno il 24 agosto, per una pellicola assolutamente indimenticabile che non potete non aver visto. E restando in tema di grandi produzioni e grande cinema, Nolan è indiscutibilmente uno dei registi più talentuosi in circolazione, e se avete letto la nostra recensione di Oppenheimer, e avete voglia di recuperare la sua filmografia, dal 21 al 27 agosto saranno resi disponibili una buona parte dei film firmati dal noto cineasta. Ovviamente, nel frattempo potete recuperare i nostri articoli per farvi un'idea su ciò che vi aspetta, e per questo vi consigliamo di leggervi la nostra recensione di Memento, nella quale è già visibile la voglia del regista di lavorare su un racconto non lineare capace di distinguersi; la recensione di Insomnia, un ottimo thriller che soddisferà tutti gli amanti del genere; la recensione di Inception, thriller fantascientifico di grande impatto visivo, ed infine la recensione di Interstellar, forse il più divisivo del gruppo in quanto a gradimento di pubblico e stampa specializzata. Infine, chiudendo la parentesi relativa a Nolan, e passando ad un grande personaggio storico, ovvero Lady D., vogliamo segnalarvi anche l'arrivo di Spencer (avete letto la recensione di Spencer?), che nonostante alcuni grandi pregi non riuscì a soddisfarci del tutto, ma che comunque vi consigliamo di recuperare se amate il personaggio.