I film Netflix di ottobre 2023: un mese intrigante

Le serie Netflix di ottobre 2023 rappresentano un'offerta alla quale è difficile rinunciare, e, per fortuna, anche per quanto riguarda i film sembrano esserci diversi prodotti originali interessanti, accompagnati anche da qualche titolo recente di grande richiamo. In questo senso, Matrix Resurrections è sicuramente una gradita aggiunta al catalogo, per un film che dal 10 ottobre gli appassionati potranno recuperare. Passando agli originali Netflix, Damsel, pellicola che vede protagonista Millie Bobby Brown, potrebbe rivelarsi come un buon fantasy, anche se tutto andrà ovviamente confermato una volta visto il film. Infine tra le tante nuove uscite colpisce Il Convegno, slaher movie che parte da una situazione apparentemente innocua che si trasformerà velocemente in uno scenario dell'orrore. Eccovi dunque un riepilogo dei film che troverete su Netflix il prossimo mese, nella speranza che l'apparente bontà dei tanti nuovi progetti si trasformi in un risultato concreto.



Matrix Resurrections (10 ottobre 2023)

L'ultimo capitolo di Matrix è un film riuscito a metà, e dopo un primo atto metanarrativo molto interessante, finisce per perdersi lungo il percorso lasciando spazio a diverse decisioni discutibili e confusionarie, faticando nel mantenere un intreccio quantomeno coinvolgente.

Nella recensione di Matrix Resurrections sottolineavamo i problemi di una scrittura incapace di mantenere viva la pellicola, ed una volta arrivati al gran finale tutto ciò che resta è il disappunto per un'occasione sprecata che poteva essere sfruttata in tutt'altro modo.



Damsel (13 ottobre 2023)

Millie Bobby Brown torna protagonista in un nuovo lungometraggio targato Netflix, e questa volta sarà parte di un racconto fantasy che potrebbe risultare interessante, nonostante delle premesse non proprio originali.

Per quanto riguarda la trama, troviamo la principessa Elodie (Millie Bobby Brown) promessa in sposa al principe Henry, ma l'idillio durerà poco, visto che la giovane sta in realtà per essere sacrificata ad un drago. Una volta compresa la situazione, Elodie cercherà in ogni modo di liberarsi, e lo farà contando soltanto sulle sue forze, per un film scritto da Dan Mazeau e diretto da Juan Carlos Fresnadillo.



Il Convegno (13 ottobre 2023)

Un gruppo di dipendenti municipali partecipa ad una conferenza di teambuilding, ma quando alcune accuse iniziano a circolare, il clima si farà insostenibile e pesante.

La tensione inizia a salire, così come si accendono le animosità tra i partecipanti, ma ecco che tutto improvvisamente precipita ulteriormente quando una figura misteriosa inizia ad uccidere i presenti uno dopo l'altro, in uno slasher movie svedese diretto da Patrik Eklund che potrebbe rivelarsi come una piacevole sorpresa.



Tutti gli altri film Netflix di ottobre 2023

Keys To The Heart (4 ottobre 2023)

Film diretto da Kerwin Go che ha come protagonista un pugile che decide di riavvicinarsi alla madre dopo anni di solitudine e situazioni complicate, per un racconto che ci mostra come l'uomo proverà a ricostruire i legami perduti. Oltre alla madre, ad attenderlo in famiglia ci sarà anche il fratello autistico, e dopo un percorso difficile ora il nostro protagonista ha tutte le intenzioni di mettercela tutta per riabbracciare la sua famiglia.



Khufiya (5 ottobre 2023)

Krishna Mehra è una spia indiana dell'R&AW, e anche se le sue abilità sono fuori discussione, questa volta un ostacolo la renderà dubbiosa come mai lo era stata prima, ed i suoi sentimenti rischieranno per la prima volta di metterla in una situazione molto complicata.



Ballerina (6 ottobre 2023)

Thriller sudcoreano diretto da Lee Chung-hyun nel quale seguiamo Ok-Ju, ex guardia del corpo della sua migliore amica che si ritrova sola dopo l'uccisione di quest'ultima. Incapace di accettare la brutale fine dell'amica, Ok-ju promette di vendicarsi uccidendo gli assassini che hanno compiuto l'omicidio, in un racconto che promette azione, tensione e, soprattutto, vendetta.



Invito a un assassinio (6 ottobre 2023)

Olivia Uriarte ha appena divorziato per la quinta volta, ed ora, dopo una vita agiata, rischia seriamente la rovina finanziaria. Per ovviare a questa problematica situazione Olivia decide di mettere in atto un particolare piano che prevede la sua morte dopo aver invitato alcune persone che le sono vicine, ma presto la verità potrebbe venire a galla.



Lo Sposo Indeciso (6 ottobre 2023)

Giorgio Amato dirige un film nel quale due promessi sposi sembrano allontanarsi ogni volta che arriva il momento decisivo, anche se, forse, non è solo il destino a non volerli vedere uniti, e tra i due potrebbe non essere tutto rose e fiori.



Once Upon a Star (11 ottobre 2023)

Una troupe gira per la Thailandia mostrando film in 16mm doppiati dal vivo, cercando di emozionare e far appassionare giovani e adulti nei villaggi dove questo meraviglioso mondo non arriva.



Fair Play (13 ottobre 2023)

Emily (Phoebe Dynevor) e Luke (Alden Ehrenreich) sono da tempo in sintonia e legati da una relazione importante, ma ora che in gioco c'è la carriera, i messaggi tra i due si fanno sempre più malevoli, visto che soltanto uno di loro potrà guadagnare l'agognata promozione, in un thriller nel quale viene analizzato l'individualismo estremo che ormai attanaglia la nostra società.



Ijogbon (13 ottobre 2023)

Quattro adolescenti di un piccolo paese nigeriano s'imbattono in alcuni diamanti grezzi, ma la loro scoperta potrebbe presto metterli in pericolo, visto che il prezioso bottino è ambito da molte persone.



Crypto Boy (19 ottobre 2023)

Un lavoro sottopagato, i problemi economici, e l'ennesima discussione col padre spingono un ragazzo ad iniziare ad investire in criptovalute, ma l'inesperienza lo porterà a cadere preda di una truffa che potrebbe rovinargli per sempre la vita, visto che l'imprenditore col quale si mette in contatto in realtà non è armato delle migliori intenzioni.



Old Dads (20 ottobre 2023)

Dopo essere diventati genitori, tre amici faticano a comprendere le nuove tendenze e tecnologie, in un mondo che sentono sempre più estraneo. Non sapendo come reagire, i tre detestano tutto ciò che è nato dopo l'inizio degli anni '90, ma il loro atteggiamento rischia di lasciarli indietro per sempre.



Kandasamys: The Baby (20 ottobre 2023)

Due famiglie indiane si detestano da tempo, ma quando i loro figli iniziano un'importante relazione capiscono che le animosità di una volta vanno messe da parte, seppur con qualche difficoltà.



Pain Hustlers - Il Business del Dolore (27 ottobre 2023)

Liza Drake (Emily Blunt) è una madre single che dopo aver perso il lavoro fatica a rimettersi in piedi, ma un incontro potrebbe cambiare tutto. Pete Brenner (Chris Evans), rappresentante farmaceutico, convince la donna ad intraprendere un percorso insieme, anche se questo porterà Emily su una strada alquanto oscura fatta di traffici illegali. Diretto da David Yates e prodotto da Lawrence Grey, Pain Hustlers ci mette davanti ai dubbi della protagonista, tra l'opportunità di fare soldi facili e l'illegalità.



Sorella Morte (27 ottobre 2023)

Narcisa (Aria Bedmar) è dotata di particolari poteri, e dopo aver raggiunto un ex convento divenuto scuola femminile decide di iniziare a fare l'insegnante. Qui, un male sembra albergare nell'edificio, e Narcisa cercherà di affrontarlo per salvare gli altri inquilini.