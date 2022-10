I film Netflix di novembre 2022: arriva Enola Holmes 2

Si prospetta un novembre ricco di novità per i film Netflix. Se ad esempio avete apprezzato il primo capitolo di Enola Holmes, sappiate che è in arrivo il sequel, che vedrà nuovamente come protagonista Millie Bobby Brown, affiancata dallo Sherlock portato in scena da Henry Cavill. Se invece volete una storia che possa portarvi a seguire un epico viaggio tra mondi diversi, Slumberland, che tra i protagonisti vanta la presenza di Jason Momoa, potrebbe essere la risposta giusta, per un epico viaggio verso mondi diversi che cercherà di farsi strada tra le tante proposte del prossimo mese.



Infine, per gli amanti dell'azione, l'italiano Il Mio Nome è Vendetta sembra pronto a regalare tensione ed intrattenimento, ispirandosi a titoli come Io Sono Nessuno (ricordate la nostra recensione di Io Sono Nessuno?), in un revenge movie dal quale possiamo aspettarci inseguimenti, vendette personali, e scontri brutali, per un novembre ricco di nuovi arrivi.



Enola Holmes 2 (4 novembre 2022)

Adattamento della serie di romanzi per ragazzi ideata da Nancy Springer, Enola Holmes, interpretata da Millie Bobby Brown, fa il suo ritorno, accompagnata dallo Sherlock portato in scena da Henry Cavill. Come scrivevamo nella recensione di Enola Holmes, il primo capitolo, pur centrando il bersaglio rispetto al target di riferimento, presentava diversi problemi, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei personaggi.

La soffocante presenza della protagonista, la quale tendeva a sfondare la quarta parete fin troppo spesso, risultava a tratti pesante e forzata, prendendosi quasi sempre la scena in modo eccessivo. Nonostante questo, possiamo dire che Enola Holmes riusciva comunque ad intrattenere, e questo sequel avrà dunque il compito di trovare un maggiore equilibrio approfondendo in modo più convincente anche gli altri personaggi, augurandoci che la protagonista non finisca nuovamente per oscurare il resto.



Slumberland - Nel Mondo Dei Sogni (18 novembre 2022)

La giovane Nema (interpretata da Marlow Barkley) scopre una mappa segreta che le permette di raggiungere il mondo dei sogni, dove potrebbe ritrovare il padre defunto. Flip (Jason Momoa), un fuorilegge che col tempo diventa amico della ragazza, la aiuterà nell'impresa.

La vicenda principale trae ispirazione da Little Nemo in Slumberland di Winsor McCay, e tra i principali interpreti, oltre a quelli citati in precedenza, troviamo Chris O'Dowd, Kyle Chandler, e Weruche Opia. Nema dedicherà tutta se stessa nel realizzare il suo obiettivo, anche se la strada che ha davanti non è affatto semplice, per un'avventura fantasy diretta da Francis Lawrence.



Il Mio Nome è Vendetta (30 novembre 2022)

Thriller d'azione diretto da Cosimo Gomez, che vede Alessandro Gassmann nei panni di Santo, ex sicario della mafia che dopo aver taciuto a lungo sul suo passato si trova costretto ad iniziare una vendetta personale che non farà prigionieri.

Il tutto ha inizio dopo l'uccisione della compagna e della sorella, per un regolamento di conti che porterà l'uomo a fare di tutto per proteggere la figlia Sofia (Ginevra Francesconi), cercando la vendetta contro chi ha osato assassinare i suoi familiari.



Tutti gli altri film in arrivo su Netflix a novembre

Balla Coi Lupi (1 novembre 2022)

Se avete letto il nostro speciale dedicato a Balla Coi Lupi, saprete cosa pensiamo di questo intramontabile classico, e per questo, se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di recuperare questo incredibile film, che sarà inserito nel catalogo Netflix il prossimo mese. Prodotto, diretto, ed interpretato da Kevin Costner, Balla coi Lupi ottenne ben sette premi Oscar, per un western di grande livello che è stato anche inserito al 75º posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi.



La Lista Di Natale (1 novembre 2022)

Commedia diretta da Fred Olen Ray, che vede come protagonista Sara (Ellen Hollman), una scrittrice di successo che col tempo ha visto il suo rapporto coi familiari deteriorarsi inesorabilmente. Dopo un imprevisto, la donna si troverà a dover passare del tempo insieme alla madre, e questo cambierà completamente la sua vita.



Il Paese Di Natale (1 novembre 2022)

Una donna eredita un vivaio di alberi di Natale che è decisa a vendere, ma una volta sul posto, un incontro inaspettato le farà cambiare idea, in un film dall'atmosfera natalizia che punta tutto sulle emozioni.



Brave Ragazze (1 novembre 2022)

Nella recensione di Brave Ragazze, vi raccontavamo di come il titolo fosse una commedia al femminile mascherata da Heist-movie, per una vicenda che, pur traendo ispirazione da un interessante fatto di cronaca degli anni '80, non convince sotto diversi aspetti. Per quanto riguarda il cast, sono presenti Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D'Amico, Stefania Sandrelli e Luca Argentero.



Deepwater Horizon - Inferno Sull'oceano (1 novembre 2022)

Uno dei più gravi disastri ambientali di sempre viene ricostruito in questa pellicola diretta da Peter Berg, della quale fanno parte grandi attori del calibro di Mark Wahlberg (Mike Williams), Kurt Russell (Mr. Jimmy), Gina Rodriguez (Andrea Fleytas) e John Malkovich. La storia ruota attorno alla tragedia che colpì la Deepwater Horizon, una piattaforma trivellatrice che in seguito ad un blow-out, si trasformò in una tragedia umana ed ambientale senza precedenti. Come scrivevamo nella recensione di Deepwater Horizon, il film convince solo in parte, ma difficilmente vi lascerà indifferenti.



I Live In Grosvenor Square (1 novembre 2022)

Dramedy diretta da Herbert Wilcox, ambientata nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, dove seguiamo John Patterson (Dean Jagger) dopo il suo ritiro dal fronte in seguito ad un incidente. Oltre ad approfondire le vicende legate al protagonista, I Live In Grosvenor Square punta molto anche sull'atmosfera del periodo trattato, e se siete appassionati del genere potrebbe fare al caso vostro.



The Takeover (1 novembre 2022)

Dopo essere riuscita a scoprire uno scandalo legato alla privacy, l'hacker etico Mel Bandison (Holly Mae Brood) è costretta a fuggire dalla polizia che le dà la caccia per un omicidio, mentre la stessa protagonista tenterà di colpire coloro che stanno cercando di incastrarla, per una pellicola ricca di tensione.



Good Boys - Quei Cattivi Ragazzi (2 novembre 2022)

Il dodicenne Max (Jacob Tremblay) viene invitato ad un Kiss Party, ma non sapendo come fare per baciare, decide, insieme agli amici Thor (Brady Noon) e Lucas (Keith Williams), di spiare alcune coppie utilizzando il drone del padre. Purtroppo, il prezioso oggetto viene rubato da due adolescenti, e i tre ragazzi dovranno quindi tentare di recuperarlo ad ogni costo.



Quelli Che Mi Vogliono Morto (3 novembre 2022)

Film diretto da Taylor Sheridan che mette in scena la storia di Connor Casserly (Finn Little), dodicenne testimone di un omicidio. Dopo il delitto, il ragazzino viene inserito in un programma di protezione testimoni, e la sua giovane vita, purtroppo, sarà segnata per sempre dal tragico episodio.



Il Cavaliere Del Re (4 novembre 2022)

Dopo la morte del suo re, un cavaliere deve sacrificarsi e affrontare un viaggio verso l'aldilà per aiutare il vecchio sovrano, ma non tutto va secondo i piani, e un'inaspettata tragedia sembra essere dietro l'angolo.



Il Legionario (7 novembre 2022)

Un poliziotto del reparto antisommossa di Roma viene incaricato, insieme ai colleghi, di sgombrare un palazzo occupato da diverse famiglie, tra le quali anche la sua. Riuscirà l'uomo a trovare un modo per proteggere i suoi cari?



La Famiglia Claus 2 (8 novembre 2022)

Jules, dopo aver ereditato l'attività del nonno Noël, ora sente la responsabilità di dover consegnare i regali nei panni di Babbo Natale, e dopo una lettera speciale da parte di una bambina, tutto assume un significato ben più profondo.



Medieval (8 novembre 2022)

Dramma storico diretto da Petr Jákl, incentrato sulla vita di Jan Ziska, comandante del XV secolo che si dice non abbia mai perso una battaglia. Il film ripercorrerà i primi scontri e le vicende riguardanti il giovane Ziska prima del suo successo, per uno dei film ciechi più costosi di sempre.



Lei Mi Parla Ancora (8 novembre 2022)

Come scrivevamo nella recensione di Lei Mi Parla Ancora, il lungometraggio di Pupi Avati sa emozionare e coinvolgere, narrando la storia d'amore tra Nino e Caterina, interpretati da Renato Pozzetto/Lino Musella e Stefania Sandrelli/Isabella Ragonese. Lei Mi Parla Ancora è una vicenda basata sull'omonimo libro di Giuseppe Sgarbi, e se cercate una storia che possa colpirvi questa potrebbe fare per voi.



After (9 novembre 2022)

Teen drama diretto da Jenny Gage, che come scrivevamo nella nostra recensione di After, risulta, purtroppo, fin troppo banale e prevedibile. La storia romantica che coinvolge Tessa Young (Josephine Langford) e Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin) raramente stupisce, fallendo nel suo tentativo di replicare il buon risultato del romanzo di Anna Todd dal quale trae ispirazione.



Calciatori Contro Mutanti (9 novembre 2022)

Uno scienziato priva alcuni calciatori del loro talento, e quattro ragazzini si riuniscono per cercare di aiutare i loro idoli, partendo per una spericolata avventura.



Falling For Christmas (10 novembre 2022)

Commedia romantica diretta da Janeen Damian, incentrata su Sierra Belmont (Lindsay Lohan), donna che dopo un incidente sugli sci, si risveglia nella casa di un uomo e sua figlia, poco prima di Natale. Riuscirà l'atmosfera natalizia a far scattare la scintilla tra i due?



Proiettile Vagante 2 (10 novembre 2022)

Nella recensione di Proiettile Vagante sottolineavamo la capacità del titolo di intrattenere, a dispetto di una natura eccessivamente derivativa che ne limitava le potenzialità. In questo sequel, dopo l'uccisione di suo fratello e del suo mentore, Lino ha in mente soltanto una cosa: vendicarsi dei poliziotti corrotti che hanno cercato di incastrarlo, in un film d'azione che si preannuncia ricco di spettacolari inseguimenti e scontri.



Il Drago Di Mio Padre (11 novembre 2022)

Film d'animazione nel quale seguiamo un giovane ragazzino che, una volta lasciata la città di Evergreen, raggiunge una pericolosa isola selvaggia. In molti descrivono il luogo come ostile e popolato da temibili mostri, ma il giovane dimostrerà che sotto la superficie si nasconde molto di più, mentre la sua vita cambierà per sempre.



Monica, O My Darling (11 novembre 2022)

Film in lingua Hindi scritto e diretto da Vasan Bala, che ruota attorno al diabolico piano di un uomo che vorrebbe realizzare il delitto perfetto. Rajkummar Rao, Huma Qureshi, Radhika Apte, Radhika Madan e Sikandar Kher fanno parte del cast, per un titolo che unirà comicità e azione, in un mix assolutamente esplosivo.



Rimani (11 novembre 2022)

Dopo essere stato lasciato dalla fidanzata, Semih capisce che è arrivato il momento di fare i conti con se stesso, mentre la sua vita ha bisogno di una svolta che, per il momento, sembra ancora molto lontana.



Una Piccola Impresa Meridionale (13 novembre 2022)

Rocco Papaleo, oltre a dirigere questa pellicola, interpreta il protagonista, un ex prete che per mantenere nascosto l'abbandono del ruolo religioso, vive in un faro appartenente alla famiglia. Come scrivevamo nella recensione di Una Piccola Impresa Meridionale, ci troviamo davanti ad un titolo che funziona, anche se il risultato finale non stupisce fino in fondo.



Il Primo Natale (13 novembre 2022)

Come vi raccontavamo nella recensione de Il Primo Natale, il film, che vede protagonisti Ficarra e Picone, riesce a convincere, e anche se non possiamo certo gridare al miracolo, se avete voglia di guardare una buona commedia italiana, Il Primo Natale potrebbe essere ciò che cercate.



Bombshell - La Voce Dello Scandalo (15 novembre 2022)

Bombshell ripercorre lo scandalo che coinvolse il direttore di Fox News Channel, accusato da numerosi giornaliste, che poi, grazie alla loro perseveranza, riuscirono ad ottenere giustizia. Se siete interessati al caso che dette il via al movimento Me Too, quest'opera ripercorre i primi passi di quest'ultimo, per una lotta che negli anni ha preso sempre più forza. Come vi dicevamo nella recensione di Bombshell - La Voce Dello Scandalo, ci trovianmo davanti ad un titolo che non è sicuramente esente da difetti, e ci sentiamo di consigliarlo soltanto a chi è realmente interessato a quanto successo. Infine, da sottolineare il grande cast del film, che ha come protagoniste Nicole Kidman, Margot Robbie e Charlize Theron.



Man Of Tai Chi (16 novembre 2022)

L'esordio di Keanu Reeves dietro la macchina da presa è un omaggio alle arti marziali, e vede Tiger Chen prendersi la scena, dando spazio a spettacolari combattimenti che diventano il perno dell'opera. Se ricordate la nostra recensione di Man Of Tai Chi, saprete che sicuramente quest'ultimo non è proprio un capolavoro, ma resta il fatto che se siete alla ricerca di scontri ed arti marziali, potrebbe soddisfarvi.



Il Prodigio (16 novembre 2022)

Diretto da Sebastián Lelio, Il Prodigio è un Period Drama targato Netflix che ha come protagonista l'attrice Florence Pugh, nel ruolo di un'infermiera incaricata di indagare su di un caso alquanto eccezionale. Infatti in un villaggio sta prendendo forma una sorta di miracolo, visto che una ragazza che non mangia da 4 mesi sembra vivere senza alcun tipo di problema. La vicenda principale de Il Prodigio, trae ispirazione dall'omonimo romanzo dell'autrice Emma Donoghue, e ci porterà a vivere una storia affascinante, nella quale non tutto è come sembra. Infine, per quanto riguarda il cast, saranno presenti, tra gli altri, Kíla Lord Cassidy, Toby Jones, Niamh Algar, Elaine Cassidy, Ciarán Hinds, Tom Burke, Dermot Crowley, Brían F. O'Byrne e David Wilmot.



Biglietti Fortunati (16 novembre 2022)

Commedia thailandese nella quale cinque vincitori di alcuni biglietti milionari si vedono rubare il premio da un pericoloso boss. I protagonisti, consci di quanto successo, tenteranno in ogni modo di riprendersi ciò che gli spetta, ma la malavita ha piani ben diversi.



¡Que Viva Mexico! (16 novembre 2022)

In seguito alla morte del nonno minatore, Pancho e la sua famiglia si dirigono verso il paese natale dell'uomo, dove ad aspettarli ci saranno tutti i parenti, pronti a scontrarsi per l'eredità lasciata dal defunto, in una storia che cerca di mescolare in modo efficace dramma e commedia.



Due Fuori Pista (16 novembre 2022)

Una madre single, disperata per la sua situazione, accetta di partecipare ad una gara sciistica assieme al fratello, ma quest'ultimo, nonostante il suo rinomato perfezionismo, dimostra di non essere poi così preciso, e i due si troveranno ad affrontare un faticoso imprevisto.



Natale Con Te (17 novembre 2022)

Una pop star accetta di realizzare il sogno di una giovane fan che vuole incontrarla, e la sua scelta finirà per cambiare completamente la vita di entrambe.



Jay E Silent Bob - Ritorno A Hollywood (20 novembre 2022)

Jay e Silent Bob scoprono che è in produzione un film sulle loro vite, e per questo decidono di fare di tutto per bloccare i lavori, in un titolo che, pur non sorprendendo, sa divertire.



Le Nuotatrici (23 novembre 2022)

L'emozionante storia delle sorelle Mardini, fuggite dalla guerra civile siriana a nuoto, rivive in questo nuovo film diretto da Sally El Hosaini. La sceneggiatura è curata da El Hosaini e Jack Thorne, per un'incredibile vicenda che culminò nella partecipazione delle sorelle alle olimpiadi di Rio, in una storia dal grande impatto emotivo.



Il Diario Segreto Di Noel (24 novembre 2022)

Impegnato nello sgombero della sua casa d'infanzia, uno scrittore incontra una donna in cerca della madre, e tra i due scatterà una scintilla che illuminerà il loro Natale.