I film Netflix di maggio 2023: arriva la Suicide Squad!

Dopo avervi svelato le serie Netflix di maggio 2023, ora approfondiremo le novità in ambito cinematografico, dove saranno presenti alcuni nuovi titoli originali affiancati a grandi successi internazionali. Infatti, vedremo ad esempio l'approdo su Netflix dell'adrenalinico Boston - Caccia all'uomo con protagonista Mark Wahlberg, e del folle The Suicide Squad - Missione Suicida di James Gunn, i quali saranno accompagnati da produzioni Netflix come il nuovo Blood & Gold, che ci porterà nel periodo della seconda guerra mondiale promettendo di regalare una prospettiva diversa su questo importante periodo storico. Ovviamente, arriveranno anche tante altre pellicole di grande successo, come ad esempio Midway di Emmerich, Il GGG di Spielberg ed il colorato Trolls World Tour, per un'offerta che cercherà di soddisfare tutti gli abbonati.



Boston - Caccia all'uomo (1 maggio 2023)

L'attentato che scosse gli Stati Uniti nell'aprile del 2013 rivive in questa pellicola, la quale riprendendo gli eventi della sfortunata maratona che si tenne in occasione del Patriot's day, ripercorre la paura ed il caos che scoppiarono nel corso di quel giorno, proponendo una storia ricca di tensione capace di restituire l'atmosfera ansiogena che coinvolse la popolazione.

Come protagonista della vicenda principale vediamo Mark Wahlberg nei panni di un sergente del dipartimento di polizia di Boston, per un titolo del quale parlammo in modo approfondito anche nella recensione di Boston - Caccia all'uomo.



The Suicide Squad - Missione Suicida (5 maggio 2023)

The Suicide Squad si apre presentando una missione su un'isola dopo una breve introduzione di alcuni personaggi, ma le cose non vanno secondo i piani, e così assistiamo ad un primo esplosivo assaggio di ciò che il film mostrerà in seguito.

Infatti, questo è un titolo che non lascia certo spazio a tempi morti, e come scritto nella nostra recensione di The Suicide Squad, il talento di James Gunn emerge nuovamente mostrandoci ciò di cui è capace. Divertente, ben diretto e caratterizzato da un ritmo scoppiettante, questo è un titolo imperdibile per tutti gli amanti del genere, e visto che dal 5 maggio lo potrete recuperare su Netflix, vi consigliamo di non lasciarvelo scappare.



Blood & Gold (26 maggio 2023)

La seconda guerra mondiale sta per giungere al termine, ed un disertore tedesco decide di raggiungere la figlia ad ogni costo lasciando la prima linea. La strada verso casa, però, non sarà affatto semplice, e lungo il percorso l'uomo dovrà affrontare diversi ostacoli, comprese le SS che pattugliano le strade e che sono alla ricerca di un tesoro nascosto.

Alla regia troviamo Peter Thorwarth, mentre il resto del cast comprende Robert Maaser, Marie Hacke, Alexander Scheer, Jördis Triebel, Stephan Grossmann, Florian Schmidtke, Petra Zieser e Gisela Aderhold.



Tutti gli altri film in arrivo su Netflix a maggio 2023

Monster Hunter (1 maggio 2023)

Nella nostra recensione di Monster Hunter, esprimevamo i nostri dubbi sulla pellicola di Paul W.S. Anderson, incapace di rendere giustizia al videogioco, e allo stesso tempo lontana dall'essere un film anche semplicemente sufficiente. La presenza di Milla Jovovich non è quindi bastata per risollevare le sorti di Monster Hunter, e per questo vi consigliamo di dirottare le vostre attenzioni su pellicole di ben altro spessore.



Midway (1 maggio 2023)

Il film di Roland Emmerich è senza dubbio una pellicola che punta molto sulla spettacolarità degli scontri portati in scena, ma come scrivevamo nella recensione di Midway, nonostante la mano di Emmerich sia ben visibile, questo non è purtroppo un war-movie indimenticabile, e anzi in più di un'occasione il titolo fatica a convincere. Non siamo davanti ad un vero e proprio disastro, ma se avete intenzione di recuperare Midway, sappiate che dovrete sorvolare su alcune evidenti lacune, compreso un certo ideale patriottico di fondo che in più di un'occasione va a restituire soltanto una faccia della medaglia di ciò che avvenne.



Il Ggg - Il Grande Gigante Gentile (1 maggio 2023)

Il celebre racconto di Roald Dahl Il Grande Gigante Gentile viene qui portato sul grande schermo da Steven Spielberg, per un adattamento che nonostante qualche problema sa emozionare e coinvolgere, incentrando la sua vicenda principale sul valore dell'amicizia. Nella recensione de Il GGG, sottolineavamo le atmosfere e le emozioni che questo adattamento è capace di regalare, e anche se forse il target è il pubblico dei più giovani, questo è un ottimo film che potrà tranquillamente soddisfare anche tutti gli altri, rendendo giustizia all'opera originale.



Battle of the Year - La Vittoria è In Ballo (1 maggio 2023)

Basato sul documentario Planet B-Boy incentrato sulla competizione di break dance chiamata Battle of the Year, La Vittoria è In Ballo ripercorre le tappe che portarono all'evento, ritraendo emozioni, allenamenti, e difficoltà che i protagonisti sperimentarono sulla loro pelle. Josh Holloway, Josh Peck, Chris Brown, Laz Alonso e Caity Lotz fanno parte del cast, in un film diretto da Benson Lee (autore anche del documentario citato prima).



No Escape - Colpo Di Stato (1 maggio 2023)

Owen Wilson, Lake Bell e Pierce Brosnan interpretano i protagonisti di No Escape, thriller d'azione che ci porta in Thailandia, dove i tre si troveranno nel bel mezzo di un colpo di stato che li metterà in grave pericolo. Come scrivevamo nella recensione di No Escape, John Erick Dowdle firma una storia capace di intrattenere, che però, oltre a mostrare un ritmo claudicante, fatica nel proporre qualcosa di nuovo, finendo per restare nella media di tanti altri film del genere.



Queen & Slim (5 maggio 2023)

Daniel Kaluuya e Jodie Turner-Smith interpretano una coppia di afroamericani in Ohio, dove dopo essere stati fermati da un poliziotto per una minima infrazione, capiranno presto che l'uomo ha tutte le intenzioni di punirli non per quanto fatto ma per il colore della loro pelle, e da qui si scateneranno una serie di eventi che ci mostrano il lato oscuro della società statunitense.



Mollo tutto e apro un Chiringuito (7 maggio 2023)

Diretto dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, e tratto dai video de Il Milanese Imbruttito, Mollo tutto e apro un Chiringuito ci porta a seguire le vicende di un imprenditore milanese interpretato da Germano Lanzoni, tra battute sferzanti e qualche riflessione sulla società.



Trolls World Tour (7 maggio 2023)

Diretto da Walt Dohrn e David P. Smith, e sequel del film del 2016 Trolls, Trolls World Tour ci porta in un mondo colorato e vivace che segue le orme del suo predecessore. Come evidenziavamo nella recensione di Trolls World Tour, questo nuovo capitolo ha sicuramente un'anima frizzante che intrattiene a dovere, pur presentando qualche problema sul versante narrativo, e ci sentiamo dunque di consigliarlo soprattutto a chi ha dei figli e a chi ha apprezzato il primo capitolo.



Royalteen: La Principessa Margrethe (11 maggio 2023)

Dopo lo scandalo legato al ballo scolastico che l'ha coinvolta, la principessa Margrethe cerca di trovare equilibrio tra il suo importante nome e la voglia di una quotidianità normale al pari delle sue coetanee, per un family drama che mostra il peso mediatico del retaggio che la famiglia reale si porta dietro.



The Mother (12 maggio 2023)

Niki Caro dirige un film d'azione nel quale Jennifer Lopez interpreta un'assassina in fuga che per proteggere la figlia abbandonata decide di lasciare il suo nascondiglio, per una scelta che metterà in grave pericolo la sua stessa vita. Per quanto riguarda la sceneggiatura, questa è stata affidata a Misha Green, Andrea Berloff e Peter Craig, mentre nel cast troviamo, oltre alla già citata Jennifer Lopez, troveremo anche Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Gael García Bernal.