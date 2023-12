I film su Netflix a gennaio: come inizia il 2024?

Le serie Netflix di gennaio rappresentano un inizio ideale in vista del nuovo anno, e ovviamente, dopo aver analizzato il comparto seriale, non possiamo che passare in rassegna anche i nuovi film in arrivo, tra i quali risaltano soprattutto alcune novità di qualità. In particolare, l'arrivo sulla piattaforma dell'ultimo film di Bayona, intitolato La società della neve, è tra le nuove uscite più attese, insieme a Lift, nuova action/comedy di Netflix, e The Kitchen, thriller distopico che sembra avere un ottimo potenziale. Forse il prossimo mese non sarà così corposo come in passato, ma resta alto l'interesse per le nuove produzioni sulle quali Netflix ha deciso di puntare, le quali saranno proposte insieme ad altre pellicole di qualità del recente passato come Civiltà Perduta e Wonder.



La società della neve (4 gennaio 2024)

Diretto da J. A. Bayona, e basato sul libro omonimo di Pablo Vierci, La società della neve ci porta nel 1972, quando una squadra di rugby in volo verso il Cile vide il suo aereo precipitare contro un ghiacciaio nel cuore delle Ande.

Un incidente tragico che costrinse i membri della squadra ad affrontare la sfida più difficile della loro vita, in una lotta per la sopravvivenza che li mise di fronte a scelte drammatiche che li segnarono per sempre. Selezionato per rappresentare la Spagna ai Premi Oscar 2024 come Miglior film internazionale, La società della neve è sicuramente una delle novità più interessanti del prossimo mese, soprattutto considerando che Bayona, escluso qualche passo falso, è un regista di indubbio talento, e per questo siamo certi che questa nuova pellicola non passerà inosservata.



Lift (12 gennaio 2024)

Cyrus Whitaker (Kevin Hart) è un ladro conosciuto nell'ambiente per le sue capacità, ma il nuovo colpo che proverà a mettere a segno è tutt'altro che semplice. Cyrus infatti tenterà di guidare un team all'interno di un aereo per rubare mezzo miliardo di dollari in oro, in un'action comedy che promette di regalare intrattenimento e scene d'azione spettacolari.

Alla regia di Lift troviamo F. Gary Gray, mentre il cast sarà composto da Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Viveik Kalra, Yun Jee Kim e Sam Worthington.



The Kitchen (19 gennaio 2024)

Thriller distopico diretto da Kibwe Tavares e Daniel Kaluuya che ci trasporta in una Londra nella quale le case popolari sono state abolite, e il divario tra poveri ricchi è sempre più ampio. Il "The Kitchen" è l'unico quartiere popolare rimasto, e la comunità che ci vive non ha nessuna intenzione di lasciarlo, e per questo è pronta a lottare per far valere i propri diritti.

Izi (Kane Robinson), in fuga dal quartiere, e Benji (Jedaiah Bannerman), ragazzo dodicenne che da poco ha perso la madre, vedranno le loro strade incrociarsi, e cercheranno una via d'uscita dalla complicata situazione nella quale si trovano.



Tutti gli altri film Netflix di gennaio 2024

Bitconned (1 gennaio 2024)

La Centra Tech, fondata da Ray Trapani, Sohrab Sharma e Robert Farkas, riuscì a truffare molte persone che volevano entrare nel mondo delle criptovalute, e questo documentario andrà a ripercorrere le tappe che portarono alla nascita di questa frode che rovinò la vita a chi aveva creduto nella società nel 2017.



Civiltà Perduta (1 gennaio 2024)

Traendo ispirazione da Z la città perduta di David Grann, Civiltà Perduta è una pellicola di James Gray che segue Percy Fawcett (Charlie Hunnam), ufficiale britannico che accetta di andare in Amazzonia per mappare il territorio. Affascinato dal posto, una volta terminato l'incarico decide di tornarci per cercare una misteriosa città nascosta, in un viaggio affascinante che, come scrivevamo nella recensione di Civiltà Perduta, mostra in modo chiaro la mano del regista. Infine, da sottolineare il ricco cast del film, che comprende Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland e Angus Macfadyen.



Wonder (1 gennaio 2024)

Auggie è un ragazzino di 11 anni con una grave malformazione cranio-facciale, ed il suo ingresso a scuola lo porterà ad affrontare una sfida che, dopo le incertezze iniziali e alcune difficoltà di adattamento, lo porterà a conoscere nuovi amici che cambieranno la sua vita. Come scrivevamo nella recensione di Wonder, il film emoziona, diverte e coinvolge, ed il risultato finale è più che convincente, anche grazie al brillante cast formato tra gli altri da Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson.



Per tutta la vita (1 gennaio 2024)

Commedia diretta da Paolo Costella nella quale tutto ruota attorno a quattro coppie sposate, le quali presto scopriranno di non aver mai realmente formalizzato il matrimonio. Visto il tanto tempo passato, alcune decidono di risposarsi per confermare la sacra unione, ma non tutti vedono la situazione allo stesso modo poiché il tempo, a volte, logora anche i sentimenti più forti.



È per il tuo bene (2 gennaio 2024)

Tre padri vogliono cambiare a tutti i costi il fidanzato delle figlie, e per farlo decidono di escogitare un piano che possa finalmente realizzare il loro desiderio, anche se il rischio di provocare un disastro è dietro l'angolo.



Dopo Oliver (5 gennaio 2024)

Marc, protagonista della pellicola, è un illustratore di libri per bambini, e dopo aver attraversato diversi momenti difficili, sembra riuscire a trovare il lieto fine col matrimonio. Purtroppo, il marito Oliver muore inaspettatamente, e Marc, mentalmente a pezzi, si fa aiutare dagli amici, i quali gli propongono di fare un viaggio a Parigi. Una vacanza che non si rivelerà soltanto un modo per distrarsi, ma anche un mezzo efficace per accettare realmente se stesso, e capire cosa vuole dal suo futuro, in un film che vede l'esordio come regista di Dan Levy, che è presente anche in veste di attore principale nel ruolo di Marc.



Bla Bla Baby (13 gennaio 2024)

Commedia di Fausto Brizzi che ha come protagonista Luca, uomo di 45 anni che lavora per un asilo nido aziendale. Un giorno, l'uomo vedrà la sua vita stravolta, e dalla mattina successiva anche le urla e le parole morsicate dei piccoli a cui deve badare avranno tutto un altro senso.



Infinite Storm (17 gennaio 2024)

Pam Bales (interpretata da Naomi Watts) dopo un'improvvisa bufera di neve tenta di resistere a condizioni climatiche estreme, e non solo dovrà lottare per la sua vita, ma proverà anche ad aiutare un altro escursionista, affrontando una sfida che i due non avrebbero mai immaginato di dover affrontare. Infinite Storm è ispirato ad una storia vera, e sicuramente potrà soddisfarvi se siete appassionati di survival drama di questo tipo.



60 Minuti (19 gennaio 2024)

Octavio (Emilio Sakraya) è un lottatore di MMA, ma il suo ultimo incontro lo mette davanti ad un bivio, visto che ha solo 60 minuti per raggiungere la figlia, e se non riuscirà ad arrivare in tempo perderà per sempre l'affidamento. Purtroppo, nonostante la volontà dell'uomo di esserci ad ogni costo, e la decisione di abbandonare un incontro per rispettare i tempi concordati, alcuni criminali si metteranno sulle sue tracce, e Octavio sarà costretto a lottare per poter ricongiungersi alla figlia.