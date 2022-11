Tutti i film Netflix di dicembre 2022: da Pinocchio a Knives Out 2!

Se le serie Netflix di dicembre 2022 vi sembrano già sufficienti per prendervi tutto il vostro tempo libero, allora vi consigliamo di iniziare a costruirvi una stanza dello spirito e del tempo, perché anche per quanto riguarda i film arriveranno tantissime novità, tra originali Netflix e titoli recenti. Tra questi, spiccano il nuovo adattamento animato de Il Canto di Natale di Dickens, il Pinocchio di del Toro, l'attesissimo sequel di Knives Out, intitolato Glass Onion - Knives Out., e l'adattamento di Rumore Bianco con Adam Driver. Dando un veloce sguardo anche alle altre pellicole originali che approderanno a dicembre su Netflix, sembrano avere delle ottime potenzialità anche il norvegese Troll, che attingerà dal patrimonio letterario folkloristico norvegese; il nuovo adattamento de L' Amante Di Lady Chatterley, ed il fantascientifico I Guerrieri del Futuro, per un mese ricco di novità e grandi successi del recente passato.



Scrooge - Canto Di Natale (2 dicembre 2022)

Olivia Colman, Luke Evans e Jessie Buckley si caleranno rispettivamente nella parte de il Fantasma del Natale Passato, Scrooge, e Isabel Fezziwig in questo nuovo adattamento animato de Il Canto di Natale di Dickens. Per chi non conoscesse il racconto, il protagonista è il ricco ed avaro Scrooge, il quale, a causa della sua avarizia, si trova costretto ad affrontare il fantasma del Natale passato, di quello presente, e di quello futuro, che mostreranno all'uomo le conseguenze delle sue azioni, facendogli capire che se la sua vita non cambierà il finale non sarà affatto felice.

Ovviamente parliamo di un film assolutamente adatto al periodo natalizio, e dando un'occhiata ai nomi coinvolti siamo curiosi di vedere come questo nuovo lungometraggio animato cercherà di distinguersi dagli adattamenti fatti in passato, per un racconto senza tempo che emoziona grandi e piccoli.



Pinocchio (9 dicembre 2022)

Se la recensione del live action Disney Pinocchio vi ha fatto perdere le speranze verso nuovi adattamenti de Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, forse Guillermo del Toro potrebbe farvi cambiare idea, visto ha deciso di dare una sua impronta chiara al film. Diretto dallo stesso del Toro e Mark Gustafson, questo nuovo Pinocchio è un film d'animazione realizzato in stop-motion, che ci porta nel periodo dell'Italia fascista, dove il falegname Geppetto realizza un burattino per ricordare il figlio scomparso.

Il suddetto burattino prenderà vita, e deciderà di intraprendere un viaggio insieme al grillo parlante Sebastian, per un racconto conosciuto da tutti che qui, però, sembra influenzato dalla mano di del Toro. Anche la scelta di ambientare la storia nel periodo fascista cambierà sicuramente alcuni aspetti della vicenda principale, per quello che forse sarà un adattamento finalmente in grado di rendere giustizia all'originale, vantando allo stesso tempo uno stile tipico delle opere del noto cineasta messicano.



Glass Onion - Knives Out (23 dicembre 2022)

Daniel Craig torna a vestire i panni di Benoit Blanc, detective dotato di capacità uniche che dopo un primo capitolo nel quale era stato assoluto protagonista, torna sulla scena per risolvere un altro intricato crimine. Nello specifico, il miliardario Miles Bron (Edward Norton) invita in un'isola privata alcuni amici organizzando una cena con delitto, ma quando si scopre che una persona è morta, Blanc viene chiamato per indagare su quanto accaduto.

Nella recensione di Knives Out lodavamo la coinvolgente e ben strutturata vicenda principale, che , anche grazie alla grande interpretazione di Daniel Craig, riuscì a conquistarci. Questo anche grazie ad un impianto narrativo che col tempo acquisiva sempre più una struttura convincente, fino ad arrivare ad un finale ben orchestrato in grado di chiudere in bellezza un'opera riuscita sotto tutti i punti di vista. Anche in questo secondo capitolo le premesse per un'ottima storia ci sono tutte, e non vediamo l'ora di scoprire se questo sequel, diretto anch'esso da Rian Johnson, sarà all'altezza del predecessore.



Rumore Bianco (30 dicembre 2022)

Adattamento del romanzo omonimo di Don DeLillo, Rumore Bianco è un film scritto e diretto da Noah Baumbach, e ci porta ad esplorare la vita di Jack Gladney (Adam Driver), professore di storia conosciuto per alcune pubblicazioni legate alla figura di Hitler, che nel corso della vicenda principale sarà coinvolto in un particolare incidente.

Infatti, l'uomo e sua moglie, dopo la fuoriuscita di un agente tossico da una fabbrica, iniziano a comportarsi in modo strano, per una pellicola di grande impatto che vi farà riflettere. Infine, per quanto riguarda il cast, oltre al sopracitato Adam Driver sono presenti: Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Lars Eidinger, Andre Benjamin e Jodie Turner-Smith. Per tutto il resto vi rimandiamo alla nostra recensione di White Noise.



Tutti gli altri film in arrivo su Netflix a dicembre 2022

Troll (1 dicembre 2022)

Attingendo al ricco patrimonio culturale popolare norvegese, questo nuovo fantasy sarà incentrato sul risveglio di un gigantesco troll, pronto a dirigersi verso la capitale della Norvegia. Un gruppo di eroi improvvisati sarà l'unico ostacolo sulla strada della creatura, mentre quest'ultima continua ad avanzare terrorizzando la popolazione Alla regia della pellicola troviamo Roar Uthaug, creatore del titolo assieme ad Alicia Vikander, mentre per quanto riguarda il cast sono presenti: Ine Marie Wilmann, Kim Falck, Mads SjøgArd Pettersen, Gard B. Eidsvold, PAl Richard Lunderby, Eric Vorenholt e Hugo Mikal SkAr.



Qala (1 dicembre 2022)

Nonostante la fama conquistata grazie al suo incredibile talento, una cantante di successo soffre lo stress derivante dalla crescente popolarità, mentre il passato continua a perseguitarla, e la stessa madre della donna non le parla quasi più a causa di un rapporto ormai deteriorato. La protagonista sarà dunque chiamata ad affrontare momenti di crisi e di grande difficoltà, anche se in pubblico non può permettersi di far trapelare nulla.



Bill & Ted Face The Music (1 dicembre 2022)

Bill (Alex Winter) e Ted (Keanu Reeves) sono due amici di lunga data che per salvare il pianeta si trovano costretti a viaggiare nel tempo per perseguire un chiaro obiettivo: comporre una canzone che unirà il mondo salvandolo dal collasso. Bill & Ted Face The Music è diretto da Dean Parisot, mentre la sceneggiatura è curate da Chris Matheson ed Ed Solomon, per una commedia fantascientifica che pur non brillando sa divertire.



All We Had (1 dicembre 2022)

Film drammatico diretto da Katie Holmes ambientato durante la crisi finanziaria del 2008, quando una giovane madre e la figlia si trovano costrette a traslocare in una nuova cittadina, dove proveranno a ripartire per costruirsi un futuro.



Il Natale Di Angel Falls (1 dicembre 2022)

Gabby (Rachel Boston) viene inviata sulla terra per far rivivere lo spirito natalizio ormai assopito di una cittadina, e da buon angelo custode quale è, tenterà in ogni modo di ridare colore ad una festa che è da sempre sintomo di felicità e gioia.



La Nona Porta (1 dicembre 2022)

Horror/thriller diretto da Roman Polanski, nel quale seguiamo Dean Corso (Johnny Depp), uno studioso esperto in libri antichi chiamato ad indagare su un importante manoscritto. Col progredire della storia, il lato oscuro dietro il libro da analizzare inizia ad emergere, e lo stesso protagonista vedrà la propria vita in pericolo, per un film imperfetto dotato di diversi spunti interessanti, come scrivevamo anche nella recensione de La Nona Porta.



Fantozzi (1 dicembre 2022)

Il film diretto da Luciano Salce, adattamento dei racconti di Paolo Villaggio, è ormai un classico del cinema italiano, e tra battute e personaggi iconici, riuscì a dipingere in modo ironico l'Italia e l'italiano medio del tempo. Se avete voglia di recuperare il primo capitolo dedicato al ragionier Ugo Fantozzi (interpretato da Paolo Villaggio), dal prossimo mese Netflix vi darà la possibilità di farlo, per una pellicola assolutamente imperdibile, della quale parlammo anche nella nostra recensione di Fantozzi.



Starsky & Hutch (1 dicembre 2022)

Adattamento cinematografico dell'omonima serie, Starsky & Hutch è un buddy movie diretto da Todd Phillips, che vede Owen Wilson e Ben Stiller nei panni dei due protagonisti. La coppia dovrà indagare su alcuni crimini commessi nella loro cittadina, e tra inseguimenti e risate, i due saranno chiamati ad affrontare un caso alquanto spinoso, che solo collaborando riusciranno a risolvere.



Il Professore E Il Pazzo (1 dicembre 2022)

Mel Gibson, Sean Penn e Natalie Dormer, sono i protagonisti di questo adattamento cinematografico del libro L'assassino più colto del mondo di Simon Winchester, incentrato sulla figura di Sir James Murray, l'uomo che diede vita all' Oxford English Dictionary. Al timone del film troviamo P. B. Shemran, per un racconto che ripercorre un capitolo fondamentale della storia inglese.



Lo Straniero Senza Nome (1 dicembre 2022)

Western del 1973 diretto e interpretato da Clint Eastwood, nel quale seguiamo un uomo che una volta giunto in una cittadina dimostra da subito la sua grande abilità da pistolero, e gli abitanti del posto, viste le sue capacità, gli chiederanno una mano per debellare un'imminente minaccia, per un titolo che, se amate i western, fa sicuramente al caso vostro.



Los Intocables Contra Al Catone (1 dicembre 2022)

Un coraggioso topo insieme ai fedeli amici prova a liberare la città di Cheesecago dalle grinfie di un malvagio gatto, in un film d'animazione che pur non risultando indimenticabile, presenta diverse idee interessanti.



Alla Ricerca Della Valle Incantata 14 (1 dicembre 2022)

La saga Alla Ricerca Della Valle Incantata nel tempo ha conquistato diverse generazioni di ragazzi divenendo un punto di riferimento, e a distanza di diversi anni dal suo debutto, prosegue il suo cammino. Questo quattordicesimo capitolo, vedrà nuovamente protagonisti Piedino ed i suoi amici dinosauri, e anche se la freschezza dei primi capitoli non è sicuramente replicabile, La Valle Incantata resta un buon titolo per i più piccoli, anche a dispetto dei limiti degli ultimi film.



Love Destiny: The Movie (1 dicembre 2022)

Sequel della serie TV drammatica Love Destiny, questa pellicola è diretta da Adisorn Tresirikasem, e avrà come protagonisti i personaggi interpretati da Ranee Campen e Thanavat Vatthanaputi, personaggi legati da una relazione quasi inossidabile che li porterà ad affrontare il loro destino uniti e senza timori.



L'amante Di Lady Chatterley (2 dicembre 2022)

L'amante di Lady Chatterley, scritto da D.H. Lawrence nel 1928, alla sua uscita creò un certo scalpore, e anche se ora i tempi sono sicuramente cambiati, ciò non significa che questo classico abbia perso il suo fascino: Ovviamente, in questo caso, molto dipenderà da come questo adattamento è stato realizzato, e non essendo la prima pellicola dedicata al romanzo, gli autori dovranno cercare di superare quanto fatto dalle precedenti trasposizioni cinematografiche, per un film che vede alla regia Laure de Clermont-Tonnerre. Nel cast, troviamo Emma Corrin (interprete di Lady D. In The Crown) nei panni dell'insoddisfatta Connie Chatterley, mentre Jack O'Connell interpreterà Oliver Mellors, guardiacaccia della tenuta nobiliare di Connie e suo marito, per un racconto che andrà a scavare nelle pulsioni profonde che alimentano l'animo umano.



I Guerrieri Del Futuro (2 dicembre 2022)

Nel 2055 la terra è ormai devastata dalle gravi conseguenze causate dal riscaldamento globale e dall'inquinamento, ma questo è solo l'inizio. Infatti, la popolazione terrestra dovrà affrontare una nuova minaccia, visto che un meteorite proveniente dallo spazio porta sul pianeta una forma aliena, la quale, per purificare la terra, uccide ogni forma vivente sul suo cammino. L'esercito corazzato di Hong Kong decide di intervenire per fermare la misteriosa forma di vita, e ciò che i soldati scopriranno aprirà nuovi scenari prima inimmaginabili. I Guerrieri del Futuro è diretto da Ng Yuen-Fai, e dalle premesse sembra avere tutto ciò che serve per intrattenere gli appassionati del genere, grazie ad un racconto di fantascienza che promette tanta azione e adrenalina.



The Souvenir (2 dicembre 2022)

Julie è una studente di cinema che dopo aver incontrato un uomo si sente affascinata da quest'ultimo come mai prima, anche se l'imprevisto è dietro l'angolo. Il ragazzo ha infetti diversi problemi che verranno fuori solo col tempo, e il desiderio di Julie si trasformerà presto in un incubo.



Il Piccolo Yeti (3 dicembre 2022)

Nella nostra recensione de Il Piccolo Yeti, sottolineavamo i limiti che impedivano al titolo d'animazione Dreamworks di spiccare rispetto alla concorrenza, per una storia che nella sua semplicità funziona per i più piccoli. La vicenda principale ha come protagonisti una giovane ragazza alla scoperta di se stessa, ed uno Yeti che sta cercando di tornare a casa, per un duo che intrattiene senza però sorprendere.



Mio Fratello Rincorre I Dinosauri (5 dicembre 2022)

Tratto dall'omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol, Mio Fratello Rincorre I Dinosauri è una storia emozionante e coinvolgente, che ha come protagonista Jack, un giovane che fatica ad accettare il fratello con la sindrome di Down, e decide di nasconderlo agli amici che si sta facendo nella nuova scuola. La sua scelta si porterà dietro delle gravi conseguenze, e lo stesso Jack sentirà col tempo sempre più il peso delle sue azioni.



Security (6 dicembre 2022)

Se ricordate la nostra recensione di Security, saprete che la pellicola non ci convise granché, soprattutto a causa di un impianto narrativo che fatica a creare la giusta tensione. Il racconto tratto dall'omonimo romanzo di Stephen Amidon, non è sicuramente privo di difetti, rappresentando, purtroppo, un'occasione mancata.



Giusto In Tempo Per Natale (6 dicembre 2022)

Un imprevisto rischia di rovinare le sorprese di natale che la protagonista ha preparato, ma un aiuto insperato la aiuterà a risolvere la situazione.



Ardente Pazienza (7 dicembre 2022)

Un postino al servizio del poeta Pablo Neruda scopre, imparando a conoscere l'uomo, il suo amore per la poesia, e sarà proprio quest'ultima a condurlo verso la donna che da tempo vuole conquistare. Dalle premesse, Ardente Pazienza fa tornare alla mente il celebre film Il Postino, e chissà se si dimostrerà all'altezza delle aspettative.



Matrimonio A Punti (7 dicembre 2022)

Una coppia in crisi scopre un'app che rende il loro matrimonio più vivace e appassionante, ma alcuni problemi irrisolti si ripresenteranno nella vita dei due, facendo capire loro cosa manca nella loro quotidianità.



Downton Abbey (11 dicembre 2022)

La serie di Downton Abbey nel tempo si è conquistata gran parte del pubblico, ed il primo film legato alla serie madre arriverà tra poco su Netflix. Per i fan, questa è sicuramente un'ottima occasione per recuperare il debutto sul grande schermo degli amati protagonisti, in un racconto che ancora una volta si dimostra appassionante e coinvolgente.



John Wick 3 (15 dicembre 2022)

Se amate i film d'azione, e avete letto la recensione di John Wick 3, sapete già che il prossimo 15 dicembre non dovrete prendere impegni, per un titolo che mette in scena delle sequenze action di grandissimo livello dirette dall'ottima regia di Chad Stahelski. Keanu Reeves ovviamente è di nuovo il protagonista, in quello che è il terzo capitolo di un franchise che ormai è garanzia di spettacolo.



Credo A Babbo Natale (14 dicembre 2022)

Lisa inizia a frequentare Tom, l'uomo dei suoi sogni, ma quest'ultimo è affascinato dal Natale, mentre lei proprio non tollera addobbi e luci simbolo di una ricorrenza che detesta. Riuscirà Lisa ad apprezzare finalmente le festività natalizie?



The Big 4 (15 dicembre 2022)

Quattro killer in pensione decidono di tornare in azione, ma sulla loro strada troveranno una poliziotta decisa e abile, intenta a catturare un altro spietato assassino che sembra apparentemente imprendibile.



Bardo, La Cronaca Falsa Di Alcune Verità (16 dicembre 2022)

Co-scritto, co-prodotto e diretto da Alejandro González Iñárritu, Bardo segue le vicende di Silverio Gama, documentarista messicano che si trova coinvolte in alcune situazioni alquanto bizzarre. Considerando che Bardo è il primo film dai tempi di Amores Perros girato e prodotto interamente in Messico, è probabile che il noto regista senta particolarmente vicina questa pellicola, e considerando le precedenti opere di Iñárritu possiamo sicuramente aspettarci un racconto autoriale, in grado di differenziarsi da tanti altri titoli in arrivo il prossimo mese.



Lezioni Private (16 dicembre 2022)

Azra si finge insegnate per aiutare alcuni studenti a raggiungere i loro obiettivi, ma non tutto andrà per il verso giusto, e basterà una minima distrazione per far cadere la maschera.



Matilda The Musical Di Roald Dahl (25 dicembre 2022)

Matthew Warchus dirige un musical che, tra fantasy e commedia, seguirà la vicenda di una giovane ragazzina pronta a fare di tutto per cambiare la sua vita. Matilda Wormwood (Alisha Weir) vive infatti in una famiglia alquanto problematica, ma questo non fermerà la volontà della giovane protagonista di lottare per il suo futuro, anche grazie all'aiuto di una insegnante che capisce il potenziale della ragazza.