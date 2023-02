I film Netflix in arrivo a marzo 2023: ecco The Lighthouse!

Se le serie Netflix di marzo 2023 vi hanno soddisfatti, sappiate che anche per quanto riguarda i film ci saranno alcune novità di grande rilievo. Infatti, a partire dal 1 marzo arriverà l'adrenalinico La Battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson, mentre il 3 toccherà all'ottimo terzo capitolo di The Conjuring. Infine, tra le principali aggiunte al catalogo, non possiamo non segnalare l'inquietante The Lighthouse di Robert Eggers, imperdibile per ogni appassionato, e capace di trasportarvi in un racconto che difficilmente dimenticherete. Ovviamente anche il prossimo mese originali Netflix e grandi pellicole recenti si mescoleranno, per un'offerta di grande valore tra commedie, horror, film d'animazione e film d'autore che saprà certamente soddisfarvi, dandovi la possibilità di recuperare alcuni grandi film recenti e del passato.



La Battaglia di Hacksaw Ridge (1 marzo 2023)

Mel Gibson dirige un film ambientato nella seconda guerra mondiale incentrato su Desmond T. Moss (Andrew Garfield), obiettore di coscienza che entra a far parte del corpo medico.

Come scrivevamo nella recensione de La Battaglia di Hacksaw Ridge, la pellicola, tratta da una storia vera, è sicuramente di grande impatto, e anche se ci sono dei difetti evidenti è lodevole sia l'interpretazione di Garfield che la regia di Gibson, per una storia che emoziona e lascia una sua chiara impronta sullo spettatore.



The Conjuring - Per Ordine del Diavolo (3 marzo 2023)

Michael Chaves dirige il terzo capitolo dell'amata saga di The Conjuring, incentrata sulle indagini riguardanti eventi sovrannaturali portate avanti da Ed e Lorraine Warren (interpretati rispettivamente da Patrick Wilson e Vera Farmiga).

Il film, come scrivevamo nella recensione di The Conjuring - Per Ordine del Diavolo, ci convinse per la sua capacità di unire sovrannaturale e thriller investigativo, in una storia che indaga sul potere delle immagini e dei simboli legati al mondo dell'occulto. Forse la componente horror non è dominante come in altri titoli simili, ma se cercate un'atmosfera affascinante unita ad una storia capace di tenervi incollati allo schermo, allora The Conjuring è ciò che fa per voi.



The Lighthouse (19 marzo 2023)

The Lighthouse ci porta nel New England del XIX secolo, dove Thomas Wake (Willem Dafoe) ed Ephraim Winslow (Robert Pattinson) devono lavorare come guardiani del faro. Il rapporto tra i due non è sicuramente tra i più idilliaci, e quando Thomas, esperto e più anziano del compagno inizia a raccontare alcune oscure storie riguardante il luogo, Ephraim si sente come catturato dai racconti, entrando in una spirale oscura legata ad un luogo che in realtà nasconde segreti che vanno ben aldilà di ciò che inizialmente appare.

Nella nostra recensione di The Lighthouse, evidenziavamo l'incredibile cura riposta da Robert Eggers nel comparto visivo dell'opera, per un'estetica ricercata che accompagna un'atmosfera evocativa contraddistinta da chiare ispirazioni di natura lovecraftiana. Un'opera autoriale di grandissimo spessore, che mostra tutto il talento del suo regista e degli interpreti scelti, i quali riescono a reggere la scena accompagnando un film assolutamente imperdibile.



Tutti gli altri film in arrivo su Netflix a marzo 2023

Stanotte stiamo insieme (1 marzo 2023)

Una giornalista sposata si sente intrappolata in un matrimonio lontano dal sogno che un tempo immaginava di vivere, e il riavvicinamento dell'ex giovane fidanzato mette la donna di fronte ad un bivio: proseguire o rompere la relazione per cambiare il suo futuro?



Tre Tigri Contro Tre Tigri (1 marzo 2023)

Commedia che ruota attorno a tre storie principali che vede protagonisti un parroco, un evaso dal carcere ed un avvocato, per una pellicola diretta da Steno e Sergio Corbucci.



Che Fine Hanno Fatto I Morgan? (1 marzo 2023)

Paul e Meryl Morgan (Hugh Grant e Sarah Jessica Parker) stanno vivendo una crisi di coppia iniziata col tradimento dell'uomo, e nonostante i tentativi di ricucire il rapporto, i due faticano a vivere serenamente la relazione. A scombinare i loro piani e la loro quotidianità, irrompe però un evento inaspettato, visto che i due assistono ad un omicidio entrando a far parte della protezione testimoni. Costretti a rifugiarsi lontano da tutto e da tutti, Paul e Meryl sono ormai costretti a trovare una soluzione alla loro crisi, per un film che come scrivevamo nella recensione di Che Fine Hanno Fatto I Morgan non ci convinse granché a causa di un'eccessiva mancanza di originalità ed una performance opaca di tutti i personaggi coinvolti.



Il Tenente Ottomano (1 marzo 2023)

Film del 2017 diretto da Joseph Ruben, che segue l'incontro tra un'infermiera statunitense ed un tenente dell'impero ottomano nella prima guerra mondiale, per un racconto drammatico che cerca di affrontare anche diverse tematiche di grande peso.



Il futuro in un bacio (3 marzo 2023)

Il dono della chiaroveggenza potrebbe sembrare una capacità desiderabile da tutti, ma cosa succede se questo "potere" si attiva soltanto baciando una persona? Se volete la risposta a questa domanda non vi resta che aspettare l'uscita de Il futuro in un bacio, dove Javier dovrà gestire la sua incredibile capacità stando attento a non riovinare la propria vita o quella degli altri.



Un'isola per cambiare (8 marzo 2023)

Sceneggiato da Jane Ainscough e diretto da Vanessa Jopp, Un'isola per cambiare ha come protagonista una donna costretta ad affrontare una grave perdita, che la porta a decidere di cambiare vita andando in un'isola croata, per un viaggio che le farà tornare voglia di riprendersi in mano la sua vita, in questa rom-com tedesca che vede tra i principali interpreti Naomi Krauss, Goran Bogdan, Adnan Maral, Bahar Balci, Vedat Erincin, Artjom Gilz, Davor Tomi?, Mladen Vasari, Paula Schramm e Christian Schneller.



Luther - Verso L'inferno (10 marzo 2023)

Sequel della serie omonima, Luther è una pellicola diretta da Jamie Payne, e vede come protagonista John Luther (Idris Elba), un detective intento a risolvere alcuni intricati casi nelle zone dimenticate di Londra. Per quanto riguarda il cast, da segnalare inoltre la presenza di Andy Serkis, Dermot Crowley e Cynthia Erivo.



Trovato quello che cercava? (10 marzo 2023)

Un ex presentatore radiofonico cerca di racimolare denaro imbustando la spesa dai carrelli di alcuni clienti, ma il suo vero obiettivo è soltanto uno: potersi permettere di partecipare alla festa organizzata dall'emittente nella quale lavorava per riconquistare la sua ex ragazza, per una speranza verso un futuro apparentemente sempre più incerto.



Promises (11 marzo 2023)

Alexander (Pierfrancesco Favino) è un commerciante proveniente da una ricca famiglia, e la sua vita, divisa tra l'Italia e l'inghilterra, sembra fermarsi quando incontra Laura (Kelly Reilly), una gallerista per la quale inizia da subito a provare dei sentimenti. Nonostante la scintilla scatti in entrambi, i due finiscono per prendere strade diverse, e i segni del tempo renderanno questa cicatrice ancora più insopportabile, per un amore che non ha avuto il tempo di sbocciare. Nella recensione di Promises, avevamo evidenziato i problemi che questo titolo si portava dietro, incapace di decollare davvero e, purtroppo, offuscato da limiti difficilmente ignorabili.



Don't Let Go (14 marzo 2023)

Il detective Jack Radcliff riceve una telefonata dalla nipote che da poco è stata uccisa, e i due inizieranno a lavorare insieme per scoprire la verità dietro il brutale assassinio, in una chiamata che connette presente, passato e futuro.



Robin Hood - Principe dei Ladri (15 marzo 2023)

Film di Kevin Reynolds che ha come protagonista il Robin interpretato da Kevin Costner, per un adattamento della nota storia di Robin Hood che negli anni ha diviso critica e pubblica, tra chi l'ha apprezzato, e chi invece lo ritiene confusionario e assolutamente fuori fuoco. Voi da che parte state?



Era Ora (16 marzo 2023)

Dante (Edoardo Leo) e Alice (Barbara Ronchi) vivono una splendida relazione, ma l'uomo tende a fare tardi agli appuntamenti concentrandosi quasi esclusivamente sul suo lavoro, fino a quando improvvisamente si trova a vivere una vita accelerata, nella quale tra una mattina e l'altra passano anni dei quali l'uomo non ha la minima memoria. Dante, spiazzato dalla situazione, farà non poca fatica a capire cosa sta succedendo, ma forse la soluzione potrebbe essere più semplice di quel che crede.



L'elefante del mago (17 marzo 2023)

Tratto da romanzo di Kate DiCamillo, L'elefante del mago è un film d'animazione diretto da Wendy Rogers incentrato su Peter, un giovane alla ricerca della sorellina scomparsa. Il ragazzo, dopo aver parlato ad un chiromante, scopre che per rintracciare la sorella deve seguire un'elefantessa, ma una volta trovata si troverà a dover fronteggiare alcune difficili sfide che lo metteranno a dura prova.



Noise (17 marzo 2023)

Un uomo si trasferisce insieme alla sua famiglia nella casa d'infanzia, ma una volta completato il trasloco scopre alcuni segreti sul suo passato. Nello specifico, una fabbrica della zona sembra avere degli oscuri legami col padre defunto, in un racconto che intreccia passato e presente del protagonista tra colpi di scena e rivelazioni inaspettate.



Peter Rabbit 2 - Un Birbante In Fuga (17 marzo 2023)

Come scritto nella recensione di Peter Rabbit 2, questo sequel diretto da Will Gluck è senza dubbio piacevole e divertente, ma, purtroppo, non va oltre il suo obiettivo di intrattenere, restando dunque nella media di altri film simili, lontano dai livelli raggiunti da pellicole come Paddington.



Dolittle (19 marzo 2023)

Come evidenziato nella recensione di Dolittle, il nuovo adattamento dei romanzi per bambini di Hugh Lofting fallisce sotto diversi punti vista, ingabbiato in una ricerca dell'intrattenimento che si lascia indietro tutto il resto. L'interpretazione di Robert Downey Jr. nei panni del dottore capace di parlare agli animali non va oltre il compito assegnatogli, e per questo Dolittle è adatto soltanto per chi cerca una pellicola senza troppe pretese nella quale gli unici a brillare sono i simpatici animali.



Murder Mystery 2 (31 marzo 2023)

Come scrivevamo nella recensione di Murder Mystery, la coppia di protagonisti formata da Adam Sandler e Jennifer Aniston non era bastata nel salvare la pellicola, soprattutto a causa di una vicenda principale che dopo un inizio promettente rallenta e si rivela arida di spunti significativi. Murder Mystery 2 dovrà dunque invertire la rotta, tentando di sfruttare nel modo giusti i tanti nomi importanti coinvolti nel progetto.



Kill Boksoon (31 marzo 2023)

Film sudcoreano nel quale seguiamo Kill Bok-Soon (Jeon Do-Yeon), madre single che divide la sua quotidianità tra la vita privata ed il suo particolare lavoro da assassina letale. Infatti, ogni contratto accettato da kill si è risolto in un successo, anche se ora sembra esserci una nuova sfida che metterà a dura prova la protagonista.