Tra i film Netflix di aprile 2023 arrivano After 2 e Il Giorno Sbagliato

Un sacco di proposte originali attendono gli abbonati di Netflix nel mese di aprile, anche se nessuna effettivamente altisonante. Ma almeno la varietà di generi è garantita e troviamo dall'horror alla commedia, dai film drammatici ai thriller, nella speranza di intercettare i gusti di un pubblico il più eterogeneo possibile.



Arrivano anche diverse produzioni più conosciute che vanno a rinfoltire il catalogo della piattaforma di streaming e tra queste ne abbiamo scelte tre assai diverse tra loro sulle quali focalizzarci. Parliamo dallo young adult After 2, amato dai giovanissimi come confermato dal successo non solo dei libri ma anche delle relative trasposizioni cinematografiche, di un Baumbach d'annata quale Il matrimonio di mia sorella con un'intensa Nicole Kidman e del teso thriller su quattro ruote Il giorno sbagliato, con un Russell Crowe mai così cattivo.



After 2 (1 aprile)

Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l'attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin.

Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l'intero universo sembra tramare per tenerli separati. Dopo il successo del primo film, il sequel basato sul secondo capitolo dei romanzi best seller di Anna Todd, la fortunata saga di libri nata online da una fanfiction, divenuta in poco tempo un impressionante fenomeno letterario young adult.



Il matrimonio di mia sorella (15 aprile)

Dal regista/scrittore Noah Baumbach arriva una commedia divertente e coraggiosamente onesta sul delicato e talvolta doloroso mondo delle relazioni fra sorelle. Margot è una scrittrice brillante e senza peli sulla lingua che crea scompiglio in ogni situazione in cui si trova coinvolta. Parte per un viaggio a sorpresa con il figlio Claude in occasione del matrimonio della sua bizzarra sorella Pauline.

Dal momento in cui conosce il fidanzato di Pauline, l'artista disoccupato Malcolm, Margot inizia a seminare il tarlo del dubbio sull'unione fra i due. Uno dei titoli più sottovalutati nella carriera di Baumbach, potente contare su un gran cast che comprende tra gli altri Nicole Kidman, Jack Black, Jennifer Jason Leigh, John Turturro e Ciarán Hinds.



Il giorno sbagliato (23 aprile)

Rachel è in ritardo al lavoro quando finisce per discutere al semaforo con uno sconosciuto che si trova in una delicata fase della sua esistenza, in cui si sente impotente e invisibile. Così Rachel diventerà, insieme a tutti quelli che ama, il bersaglio di un uomo che decide di lasciare un ultimo segno nel mondo impartendole una serie di lezioni... mortali. Ne scaturirà un pericoloso gioco al gatto e al topo che dimostrerà come non si possa mai sapere quanto si è vicini a qualcuno sul punto di esplodere.

Pur senza eccellere, Il giorno sbagliato può contare una partitura tensiva di discreto livello e mette in mostra un inedito Russell Crowe, mai così cattivo e arrabbiato in un ruolo non propriamente positivo. La nostra recensione di Il giorno sbagliato è a portata di clic.



Film originali Netflix di aprile 2023

I migliori giorni (3 aprile)

A Natale tutti più buoni? A Capodanno tanti buoni propositi? A San Valentino amore amore amore e l'8 marzo viva le donne? Quattro episodi, ognuno incentrato su una festività, per un film corale che sonda l'animo umano nell'affrontare le feste. Diretto e interpretato da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo.



Chupa (7 aprile)

Mentre sta facendo visita alla sua famiglia in Messico, l'adolescente Alex scopre un cucciolo di chupacabra che si nasconde nel capanno di suo nonno. Per salvare questa mitica creatura, Alex si imbarca in un'avventura indimenticabile. Con Christian Slater e Demian Bichir.



Aaahh Belinda (7 aprile)

La vita di una giovane attrice prende una svolta inaspettata quando accetta di comparire in uno spot pubblicitario e misteriosamente viene trasportata nella realtà vissuta dal personaggio.



Kings of Mulberry Street: L'amore vince su tutto (7 aprile)

Cosa succede se il solo modo per Ticky e Baboo di salvare Nonna Chetty dalle mire del decaduto Comandante Veerasamy è di pretendere di essere celebrità di Bollywood?



Hunger (8 aprile)

Una donna che gestisce il ristorante di noodle di proprietà della sua famiglia riceve l'invito per unirsi alla cucina raffinata di un famigerato chef.



Nome in codice: Polonia (12 aprile)

Un membro di un gruppo nazionalista di Varsavia inizia una love-story proibita con un'appassionata attivista di estrema sinistra, dando inizio ad una serie di eventi sorprendenti.



The Last Kingdom: Sette re devono morire (14 aprile)

Dopo la morte di Re Edoardo, Uthred di Bebbanburg e i suoi compagni d'avventura attraversano un regno in frantumi nella speranza di riunificare l'Inghilterra una volta per tutte.



Fenomenas - Indagini occulte (14 aprile)

Tre donne di mezz'età che investigano su attività paranormali sono messe a dura prova quando il loro leader Padre Pilon scompare nel nulla.



Regine in fuga (14 aprile)

Quando quattro donne cominciano finalmente il viaggio on the road che avevano programmato ai tempi della scuola, non hanno la più pallida idea di quello che le aspetterà durante il percorso.



One more time (21 aprile)

Il giorno del suo quarantesimo compleanno, Amelia esprime il desiderio di essere diciottenne ancora una volta e tornare nel 2002 e comincia a rivivere lo stesso giorno ancora e ancora.



La stretta del passato (21 aprile)

Una coppia di Istanbul si stabilisce in un villaggio nella regione di Aegean per cominciare una nuova e tranquilla vita. Ma ben presto scoprirà di avere molti nemici tra la comunità.



Guida turistica per innamorarsi (27 aprile)

Un dirigente reduce da una recente rottura sentimentale accetta un incarico per andare sotto copertura e impararne di più sull'industria del turismo in Vietnam.



The Matchmaker (27 aprile)

Quando un dipendente d'ufficio si innamora perdutamente della sua affascinante stagista, decide di seguirla in un resort nel deserto con conseguenze imprevibili.



Gli altri titoli in arrivo ad aprile 2023 su Netflix

Scusate il ritardo - No grazie il caffè mi rende nervoso - Le vie del signore sono finite - Che ora è - Il viaggio di Capitan Fracassa (1 aprile)

Una scorpacciata di titoli per i fan di Massimo Troisi, protagonista di queste cinque pellicole che vanno a riempiere il catalogo Netflix.



Paw Patrol - Il film (1 aprile)

Humdinger, l'acerrimo nemico dei nostri eroi, diventa sindaco della vicina Adventure City e inizia a seminare il caos. Ryder e i nostri amati super cuccioli si danno da fare per affrontare questa nuova sfida a muso alto. E, mentre uno dei cuccioli deve affrontare il suo passato ad Adventure City, la squadra trova l'aiuto di un nuovo alleato, l'esperto bassotto Liberty.



Il ritorno dei mini-ninja (1 aprile)

Rocky, Colt e Tum Tum sono coinvolti in una disputa tra una tribù indiana e un subdolo uomo d'affari che intende usare i territori sacri dei nativi quale discarica. I tre ragazzini faranno ricorso alle loro abilità ninja per avere la meglio sul villain.



Il sacro male (3 aprile)

Il Sacro Male narra la storia di una giovane ragazza sorda che, visitata dalla Vergine Maria, improvvisamente riesce a sentire, a parlare e a guarire i malati. Mentre la gente accorre per assistere ai suoi miracoli, un cinico giornalista (Jeffrey Dean Morgan) spera di dare uno slancio alla propria carriera recandosi in una cittadina del New England a indagare. Con il verificarsi di eventi terrificanti, inizia a chiedersi se i miracoli siano realmente opera della Vergine Maria o di qualcosa molto più inquietante.



Una notte da dottore (11 aprile)

Pierfrancesco Mai, 65 anni, eè un dottore che lavora come guardia medica notturna. Ed è anche un uomo pieno di acciacchi, burbero e per nulla empatico con i pazienti. Una notte ha un fortuito incidente con Mario, un rider trentenne che consegna cibo a domicilio. Mario non si fa nulla, ma la sua bici è distrutta. A causa dell'impatto, Pierfrancesco vede, invece, riacutizzarsi la sua perenne sciatalgia e non può più guidare. I due rischiano di perdere il lavoro, ma al dottore viene un'idea che salva entrambi...



Belli ciao (17 aprile)

Partire o restare? Restare o partire? Pio e Amedeo sono due amici inseparabili, o almeno lo sono stati fino al giorno della maturità, quando scatta anche per loro, inesorabile, il fatidico dilemma che attanaglia i giovani del Sud: mollare tutto in cerca di un futuro migliore o restare a casa e provare a costruire quel domani possibile? Potete leggere qui la nostra recensione di Belli ciao.



Con tutto il cuore (18 aprile)

Ottavio Camaldoli è un professore di latino e greco. Una brava persona. Onesto e galantuomo, "un fesso" insomma, questa è la considerazione che hanno di lui le persone che lo circondano. Ma cosa accadrebbe se a questo uomo indifeso, vittima dei piccoli soprusi quotidiani, nella vita sociale, sul lavoro e persino in famiglia venisse trapiantato il cuore di un altro?