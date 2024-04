I film da guardare su Disney+ ad aprile, c'è un recupero!

Se tra le serie Disney di aprile mancano i classici nomi di peso ai quali la piattaforma ci ha abituati, per quanto riguarda il cinema, il titolo di maggior richiamo è sicuramente Wish, 62° Classico di casa Disney che giunge sulla piattaforma a poco tempo dall'uscita nei cinema. Il secondo titolo in arrivo il prossimo mese è invece The Greatest Hits, film che va a combinare il tema dei viaggi nel tempo alla musica, per un mix originale che potrebbe creare i presupposti per un risultato finale convincente. Infine, non poteva mancare all'appello un nuovo documentario di qualità, che in questo caso andrà a continuare il franchise iniziato da Earth ben 15 anni fa, ovvero Tiger, che ci regalerà uno sguardo approfondito del mondo delle tigri, in un viaggio spettacolare ed emozionante che saprà sicuramente ritagliarsi il suo spazio all'interno del catalogo.



Wish (3 aprile 2024)

Come scrivevamo nella recensione di Wish, il 62° Classico d'animazione dei Walt Disney Animation Studios diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn non sorprende, pur riuscendo ad emozionare. Wish cade infatti vittima di una sceneggiatura non proprio brillante, e di una direzione artistica che, soprattutto guardando la concorrenza, non riesce a colpire nel segno, anche se, come scritto in precedenza, siamo comunque davanti ad un titolo che sa intrattenere e coinvolgere lo spettatore.

Per quanto riguarda la storia che anima la pellicola, questa ci porta nel regno di Rosas, dove lo stregone Magnifico domina grazie alla sua magia, garantendo quello che sembra un luogo da sogno. Asha, protagonista del film, scopre però che in realtà non tutto è perfetto come appare, in un titolo che trae ispirazione dai classici Disney del passato, non riuscendo però a restituire la stessa magia.



The Greatest Hits (12 aprile 2024)

Qual è il legame tra la musica e i viaggi nel tempo? The Greatest Hits sembra avere la risposta a questa domanda, visto che Harriet (Lucy Boynton), protagonista del film, scopre di poter viaggiare nel tempo ascoltando delle semplici canzoni, e si troverà dunque a dover scegliere attentamente cosa fare.

Infatti, la nostra protagonista rivive alcuni momenti romantici del passato riguardanti il suo ex fidanzato (David Corenswet), ma anche il presente deve essere vissuto, ed Harriet dovrà dunque capire se vale la pena modificare quanto successo, oppure dovrebbe vivere la sua vita attuale dando forza ai sentimenti che sta iniziando a provare per un altro uomo (Justin H. Min). Prodotto e diretto da Ned Benson, The Greatest Hits cerca di proporre la tematica dei viaggi del tempo da una prospettiva diversa, ma sarà sufficiente?



Tiger (22 aprile 2024)

Film Disneynature col quale la piattaforma, a 15 anni di distanza dalla prima pellicola del franchise (Earth) celebrerà la Giornata della Terra. Tiger, come suggerisce il titolo, renderà omaggio alle tigri, splendidi animali che qui verranno seguiti da vicini. Nello specifico, questo documentario seguirà Ambar, giovane tigre cresciuta nelle foreste indiane insieme ai suoi cuccioli, in un viaggio emozionante che sarà narrato da Priyanka Chopra Jonas.

Pitoni, orsi e altre tigri saranno tra le minacce che la famiglia dovrà affrontare, e vedremo Ambar insegnare ai suoi cuccioli come sopravvivere, per un'opera diretta da Mark Linfield, co-diretta da Vanessa Berlowitz e Rob Sullivan, e prodotta da Linfield, Berlowitz e Roy Conli. Per realizzare Tiger ci sono voluti ben 1500 giorni di riprese, e anche per questo possiamo aspettarci un titolo di grande valore che vi farà senza dubbio affezionare agli animali protagonisti.



Tiger - Behind The Scenes (22 aprile 2024)

Oltre a Tiger, documentario del quale abbiamo parlato in precedenza, arriverà anche Tiger - Behind The Scenes, che dovrebbe distinguersi per il fatto che quest'ultimo sarà incentrato su veterinari, scienziati e pattuglie che cercano di far coesistere persone e tigri.

Infatti, il numero di tigri in India è in aumento, e visto che quest'ultime si sono avvicinate ai villaggi, non sempre la coesistenza è semplice e pacifica, per un documentario narrato da Blair Underwood, e diretto da Rob Sullivan.