I film di giugno 2023 targati Netflix: torna l'esplosivo Tyler Rake 2

Se avete già letto il nostro articolo sulle serie Netflix di giugno 2023, avrete notato che sono presenti diversi titoli di rilievo. Ora, passando ai film, possiamo rassicurarvi anche su questo fronte arriveranno non solo alcuni nuovi titoli originali, tra i quali Tyler Rake 2, ma anche pellicole di spessore abbastanza recenti che potrebbe interessarvi. Tra queste, Il Padrino - Coda: La Morte di Michael Corleone di Coppola e Malignant di James Wan sono le più interessanti, ma come potrete leggere nel corso di questo articolo arriveranno anche altri film di buon livello che spazieranno tra una grande numero di generi, andando a toccare fantascienza, thriller e fantasy, ampliando il catalogo cinematografico di Netflix.



Il Padrino - Coda: La Morte di Michael Corleone (1 giugno 2023)

L'ultima storia di Michael Corleone (Al Pacino) viene rivisitata dal grande Francis Ford Coppola, che qui riprende in mano il terzo capitolo della saga de Il Padrino per sistemare quello che senza dubbio rappresentava l'anello debole di una trilogia che ha fatto la storia del cinema.

Nel nostro speciale su Il Padrino - Coda La Morte di Michael Corleone avevamo evidenziato l'ottimo risultato raggiunto da Coppola, il quale è riuscito a plasmare una conclusione degna, e se avete amato i primi due capitoli, dovreste sicuramente recuperare questa riedizione.



Malignant (9 giugno 2023)

Il regista di The Conjuring e Aquaman James Wan dirige una pellicola che, come scrivevamo nella recensione di Malignant, dà libero sfogo alla creatività del regista, per un titolo particolare e a tratti straniante, che si distacca dalle precedenti opere di Wan.

Mescolando generi e giocando su una regia curata ed efficace, Malignant regala una storia dotata di un'anima originale che sicuramente saprà colpirvi, anche a dispetto dei difetti. Per quanto riguarda la vicenda principale, troviamo come protagonista Madison (Annabelle Wallis), che dopo aver perso il terzo bambino cade preda di inquietanti visioni e minacce, in una spirale oscura che vi terrà incollati allo schermo.



Tyler Rake 2 (16 giugno 2023)

Se avete letto la nostra recensione di Tyler Rake, saprete che il nostro pensiero sul primo capitolo è tutto sommato positivo, soprattutto considerando l'obiettivo iniziale, ovvero intrattenere. Tyler Rake infatti riesce a mettere in piedi sequenze action di ottimo livello, risultando frenetico e adrenalinico dall'inizio alla fine e, per questo, il ritorno del mercenario interpretato da Chris Hemsworth non può che far contenti tutti gli amanti del genere.

Una nuova pericolosa missione attende il nostro protagonista, e anche se non sappiamo molto su ciò che ci aspetta, possiamo sicuramente sperare in una storia in grado di regalare scontri e fughe al pari del predecessore, magari curando maggiormente una scrittura che agli esordi fu messa un po' da parte in favore dello spettacolo.



Tutti gli altri film Netflix di giugno 2023

A Beautiful Life (1 giugno 2023)

Mehdi Avaz dirige una pellicola nella quale è protagonista un giovane pescatore, dotato di un grande talento tenuto a lungo nascosto. Una produttrice musicale tenterà di convincere il giovane ad iniziare una carriera come artista, e l'uomo dovrà quindi prendere una decisione riguardo il suo futuro, tra la voglia di far vedere di cosa è capace, ed i dubbi sulla necessità di aprirsi al pubblico.



Charlotte M. - Il Film: Flamingo Party (1 giugno 2023)

Commedia musicale di Emanuele Pisano incentrata su Charlotte (Charlotte M), ragazza al primo anno di liceo che dopo aver scoperto le difficoltà finanziarie dell'azienda dell'amica decide di mettere in piedi un ballo scolastico per raccogliere fondi, in un racconto sull'amicizia che vi travolgerà col ritmo della sua musica.



Attacco al Potere 2 (1 giugno 2023)

Nella recensione di Attacco al Potere 2 sottolineavamo la capacità della pellicola di regalare scene d'azione intense ed esplosive, per una storia che abbandonando la Casa Bianca del primo capitolo ci porta tra le strade di Londra. Anche in questo caso purtroppo non mancano alcuni difetti evidenti che minano il risultato finale, ma il film di Babak Najafi riesce comunque ad intrattenere, pur scivolando su qualche soluzione banale.



Tre Metri Sopra Il Cielo (1 giugno 2023)

Commedia di Luca Lucini che ha come protagonisti Riccardo Scamarcio e Katy Louise Saunders nei panni di Step e Babi. I due, nonostante la distanza che li separa, incrocieranno le loro strade, e vivranno una storia romantica che li cambierà per sempre.



Ricchi d'amore 2 (2 giugno 2023)

Sequel della commedia romantica con Giovanna Lancellotti e Danilo Mesquita, Ricchi d'amore 2 segue la coppia formata da Paula (Giovanna Lancellotti) e Teto (Danilo Mesquita) in nuove vicende che metteranno i due davanti a diversi ostacoli, mentre soltanto la forza alla base della loro unione potrà salvarli da una rottura apparentemente inevitabile.



Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata (2 giugno 2023)

Come scrivevamo nella recensione di Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata, il duo di youtuber composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia prosegue in modo deciso sul suo cammino, e anche questo nuovo capitolo, sulla scia dei successi passati, propone una formula simile ai capitoli precedenti. Il target è dunque quello dei giovanissimi, mentre per gli altri ci saranno sicuramente titoli diversi che faranno al caso vostro.



Harriet (6 giugno 2023)

Kasi Lemmons è al timone di una pellicola che ripercorre la dura lotta dell'attivista afroamericana Harriet Tubman (Cynthia Erivo), la quale, cercando di combattere la schiavitù, riuscì a salvare circa 300 persone, per una storia che qui rivive in tutta la sua forza e durezza.



Merve Kult (9 giugno 2023)

Ahsen Ero?lu interpreta Merve, ragazza che sceglie la vita da bohémienne, ma deve fare i conti con una realtà che non le permette di realizzare i suoi progetti. Per questo, Merve cercherà un nuovo lavoro che la porterà ad intrecciare la sua vita ad un futuro tutto da scrivere.



Frammenti dal Passato - Reminiscence (11 giugno 2023)

Lungometraggio diretto e scritto da Lisa Joy (autrice di Westworld assieme a Jonathan Nolan), Reminiscence è un thriller noir che ci porta in un futuro distopico nel quale il pianeta è invaso dall'acqua a causa del riscaldamento globale. Nick Bannister (Hugh Jackman) lavora come investigatore privato, e utilizzando ed estraendo i ricordi delle persone è in grado di aiutarle a risolvere i loro problemi, fino a quando non si troverà ad aiutare una misteriosa donna che cambierà la sua vita. Nella recensione di Reminiscence esprimevamo il nostro disappunto per un titolo che pur avendo delle ottime basi non riesce a stupire, e per questo ci sentiamo di consigliarlo soltanto agli amanti del genere.



Clifford - Il Grande Cane Rosso (16 giugno 2023)

Un cucciolo di cane rosso viene regalato a Emily Elizabeth (Darby Camp), la quale ben presto capirà che l'affetto ricevuto dal cane farà crescere di dimensioni l'animale in maniera direttamente proporzionale, fino a farlo diventare semplicemente gigantesco. Come scrivevamo nella recensione di Clifford, questa è una pellicola rivolta soprattutto ai più piccoli, e pur non offrendo grandi rivoluzioni per il genere, sarà in grado di intrattenervi.



Dalla mia finestra: al di là del mare (23 giugno 2023)

Pellicola di Marçal Forés che debutterà su Netflix il prossimo giugno, e metterà in scena la relazione tra Raquel ed Ares. I due stanno vivendo una fase particolare della loro vita di coppia, e dovranno dunque affrontare ostacoli che, al netto delle difficoltà, però potrebbero aiutarli nel rafforzare il legame che li unisce.



The Perfect Find - Tutto E' Davvero Possibile (23 giugno 2023)

La carriera nel mondo della moda di Jenna prosegue a gonfie vele, fino a quando la donna non s'innamora di un giovane collega. La relazione tra i due dovrebbe restare segreta, ma col tempo Jenna dovrà decidere che strada prendere per il suo futuro.



Inumber Number! - L'oro di Johannesburg (23 giugno 2023)

Un poliziotto sotto copertura deve investigare su un furto, ma una volta iniziate le indagini capisce che dovrà prendere una decisione importante che potrebbe o compromettere la sua carriera, o metterlo in pericolo.



Il Morso Del Coniglio (28 giugno 2023)

La vita e la morte sembrano due elementi inevitabili della vita di ognuno di noi, ma dopo alcuni strani eventi una dottoressa dovrà fare i conti con una realtà nella quale è sempre più difficile scindere le due cose.



Nimona (30 giugno 2023)

Knight Ballister Boldheart è un cavaliere che viene giudicato colpevole per un crimine che non ha commesso, e Nimona, adolescente mutaforma, è l'unica in grado di aiutarlo, per un film d'animazione diretto da Troy Quane e Nick Bruno tratto dall'omonimo fumetto di Noelle Stevenson.