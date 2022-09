Tutti i film Disney+ di ottobre 2022: arriva Licantropus!

Per celebrare il Black History Month, Disney+ aggiunge alcuni documentari legati all'argomento, presentando due speciali di grande attualità. Oltre a questi, arriveranno anche nuovi originali di valore, come Licantropus, appartenente alla Fase 4 del MCU, e Rosaline, versione alternativa di Romeo e Giulietta, che regala una prospettiva diversa sulla grande opera di Shakespeare. Se avete già letto il nostro articolo relativo alle serie Disney+ di ottobre 2022, avrete notato che molti degli sforzi da parte della piattaforma sono stati rivolti ai prodotto seriali, mentre per quanto riguarda l'offerta cinematografica, ci troviamo davanti ad alcuni titoli originali, che dovranno dimostrare di saper colmare l'assenza di un elevato numero di titoli.



Marvel Studios presenta: Licantropus (7 ottobre 2022)

Speciale dedicato a Jack Russell (Gael Garcia Bernal) ed Elsa Bloodstone (Laura Donnelly), ispirato ai classici horror degli anni '30 e '40, che vede il coinvolgimento dell'artista Michel Giacchino.

Per quanto riguarda la trama, tutto ha inizio quando un clan di cacciatori si riunisce nel tempio dei Bloodstone dopo la morte del loro leader, e qui inizierà una sfida per prendere possesso di una potente reliquia, che scatenerà forze al di fuori del controllo umano. Infine, vi ricordiamo che Licantropus fa parte della Fase 4 del MCU, per uno dei film più attesi del prossimo mese.



Grimcutty (10 ottobre 2022)

Un famoso meme di Internet, chiamato Grimcutty, genera rabbia nei genitori di alcuni ragazzi, convinti che questi vengano spinti ad affrontare pericolose sfide in nome di questa nuova moda. La rabbia degli adulti, però, finisce per portare in vita la creatura, la quale inizia a prendere di mira i ragazzini, mettendoli in grave pericolo.

Asha, insieme al fratellino, cercherà di fermare la spaventosa minaccia, ma non sarà affatto semplice. Usman Ally, Shannyn Sossamon, Callan Farris, Alona Tal e Kayden Koshalev fanno parte del cast, in un horror a basso budget pronto a debuttare il 10 ottobre.



Rosaline (14 ottobre 2022)

Commedia romantica diretta da Karen Maine, basata sulla sceneggiatura scritta da Scott Neustadter e Michael H. Weber. La storia trae ispirazione dal romanzo When You Were Mine di Rebecca Serle, e quest'ultimo, a sua volta, riprende alcuni elementi di Romeo e Giulietta di Shakespeare.

A differenza dell'opera originale, in questo caso la protagonista è la cugina di Giulietta (Isabela Merced), Rosaline, interpretata da Kaitlyn Dever. Romeo (Kyle Allen) sembra sempre più attratto da Giulietta, ma Rosaline non si dà per vinta, ed è pronta a tutto per riavere l'uomo dei suoi desideri, anche a combattere il destino.



I documentari in arrivo su Disney+ ad ottobre 2022

Soul of a Nation: The Murder of Malcolm X (7 ottobre 2022)

Speciale dedicato a Muhammad Abdul Aziz, ingiustamente condannato per l'omicidio di Malcolm X nel 1965. Dopo anni di reclusione dietro le sbarre, l'uomo rilascia la sua prima intervista dopo l'assoluzione, per un processo che ha cambiato completamente la sua vita. Nel corso di questo documentario, verranno inoltre ripercorsi gli avvenimenti riguardanti l'uccisione di Malcolm X, lasciando spazio ad interviste fatte all'avvocato di Muhammad.



Soul of a Nation: Scream Queens Rising (14 ottobre 2022)

L'ascesa ed i riconoscimenti degli anni recenti nei confronti delle attrici di colore, vengono ripercorsi in un documentario che riflette su quanto a lungo le suddette attrici siano state sottovalutate, e di come la situazione stia finalmente cambiando. Tra le ospiti, troviamo Debbie Allen, Fantasia Barrino, Halle Berry, e tante altre star del mondo dello spettacolo, pronte a raccontare le loro incredibili esperienze.